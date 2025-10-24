House of Switzerland 2026: la Svizzera celebra i Giochi con due spazi pop-up a Milano e Cortina Presentato al Centro Svizzero di Milano il progetto House of Switzerland 2026, la piattaforma della Svizzera che durante i prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici invernali 2026 proporrà a Milano e a Cortina d’Ampezzo due spazi pop-up aperti a tutti (ingresso libero). Presentato al Centro Svizzero di Milano il progetto, la piattaforma dellache durante i prossimi(ingresso libero). Due sedi per un unico concept, con l’obiettivo di promuovere l’autentica ospitalità svizzera e celebrare i giochi: «House of Switzerland sarà il luogo dove incontrare persone da tutto il mondo, condividere i momenti più emozionanti dei Giochi sul grande schermo, tifare per gli atleti e le atlete e celebrare insieme le loro medaglie e lo spirito alpino» ha raccontato Alexandre Edelmann, Ambasciatore capo di Presenza Svizzera, l’unità del Dipartimento federale degli affari esteri responsabile della promozione dell’immagine della Svizzera all’estero. «Ma sarà anche un viaggio di scoperta delle Alpi come spazio di vita e cultura nel cuore dell’Europa, uno spazio che non separa ma fa da ponte e trait d’unione fra Italia e Svizzera». L’innovazione e la sostenibilità sono stati scelti come valori di fondo del progetto: come ha commentato Stefano Lazzarotto, Console generale di Svizzera a Milano, «Da una parte la Svizzera si conferma da 15 anni come campione mondiale dell’innovazione; dall’altro Milano è una città sempre più dinamica e serbatoio, nonché laboratorio, inesauribile di nuove iniziative. La scelta dei temi dell’innovazione e della sostenibilità, attorno ai quali si svilupperanno in modo aperto e in dialogo con il territorio le House of Switzerland, non poteva quindi essere più azzeccata, sia rispetto alla dimensione storica che a quella contestuale». A Milano, la House of Switzerland prenderà vita (solo durante i Giochi Olimpici) all’interno del Centro Svizzero in via Palestro, trasformandolo il cortile e il ristorante Swiss Corner in uno spazio colorato che porterà le Alpi in città Milano, attraverso l’installazione “Flora Alpina”, un progetto dell’architetto Daniel Zamarbide. In programma eventi e attività che inviteranno a reimmaginare insieme le Alpi come centro di creatività, innovazione e vita sostenibile, oltre a un grande schermo per seguire le gare. Sulle montagne di Cortina d’Ampezzo, invece, la House of Switzerland sorgerà a pochi passi dallo Stadio Olimpico e si proporrà come un rifugio accogliente, uno spazio per rilassarsi, socializzare e festeggiare con altri appassionati di sport da tutto il mondo (durante i Giochi Olimpici e Paralimpici). Condividi

La crescita dei voli a lungo raggio prosegue anche negli Stati Uniti, in Asia e nell'Africa meridionale, con un aumento della capacità globale del 3% nel periodo invernale 2025-2026. Il Nord America, in particolare, mantiene un posto di rilievo: Orlando, inaugurata nell'estate 2025, diventa una linea annuale con cinque voli settimanali in Airbus A350-900. I collegamenti con Raleigh-Durham, Cancún e Papeete (via Los Angeles) passano a sette voli settimanali. Va inoltre ricordato che Air France ha annunciato l'apertura di una nuova linea transatlantica diretta tra Parigi-Charles de Gaulle e Las Vegas, operata con A350-900, dal 15 aprile 2026. E ancora: Rio de Janeiro beneficerà di dodici voli settimanali, Salvador de Bahia di cinque; in Costa Rica, il collegamento Parigi-San José passerà da sette a dieci frequenze settimanali. In Africa, Città del Capo sarà servita quotidianamente con Airbus A350-900 e Zanzibar-Kilimangiaro conterà fino a cinque rotazioni settimanali contro le tre precedenti. I voli verso Mauritius alterneranno A350-900 e Boeing 777-300Er per una maggiore flessibilità operativa. Potenziata anche la presenza nell'area Asia-Pacifico: Bangkok conterà due voli giornalieri, Riyadh manterrà tre voli settimanali, mentre Dubai vedrà aumentare il numero dei collegamenti a 16 a settimana. Una strategia che dimostra la volontà di Air France di consolidare la propria posizione sui mercati premium del Golfo e del Sud-est asiatico. Il corto e medio raggio Il network di corto e medio raggio offrirà fino a 630 voli giornalieri verso oltre 90 destinazioni, rafforzando così i collegamenti tra Parigi-Charles de Gaulle e le principali metropoli francesi: fino a 11 voli giornalieri verso Tolosa, 9 verso Marsiglia e 8 verso Nizza. Londra-Heathrow vedrà un volo mattutino supplementare (sette voli giornalieri), mentre saranno rafforzati i collegamenti verso Cork, Milano-Linate e Milano-Malpensa. A nord, Düsseldorf, Monaco e Zurigo registreranno un aumento delle frequenze, mentre a sud Tangeri e Tenerife si aggiungeranno al programma invernale con diverse rotazioni settimanali. Wi-fi a bordo Air France diventa la prima grande compagnia europea ad offrire a bordo una connettività ad altissima velocità gratuita su tutti i suoi segmenti: oggi 20 aeromobili ne sono dotati, coprendo i voli a medio e lungo raggio e la flotta regionale. Obiettivo dichiarato: il 30% della flotta connessa entro la fine del 2025 e il 100% entro la fine del 2026. [post_title] => Air France insiste sul lungo raggio con un +3% di capacità nell'inverno 2025-26 [post_date] => 2025-10-24T12:04:20+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761307460000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499982 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Valle di Gressoney rende omaggio alla Regina Margherita, prima sovrana d’Italia, che tra il 1889 e il 1926, scelse questo angolo della Valle d’Aosta al cospetto del Monte Rosa come luogo del cuore. In occasione del centenario della sua scomparsa, nel 2026, il progetto “Viva Margherita”, ripropone in chiave contemporanea i valori e la visione della regina: un modo autentico e rispettoso di vivere la montagna, aperto a tutti e non solo agli alpinisti. Turista ante litteram e donna profondamente legata alla comunità locale, Margherita di Savoia fu promotrice di un turismo attento, culturale e sostenibile. La sua presenza in valle ebbe ricadute significative sul piano economico e sociale e ispirò generazioni di donne di montagna, grazie anche al suo impegno nella valorizzazione delle tradizioni artigianali e culturali. Fulcro del progetto sarà la mostra fotografica “Sempre avanti. Da Margherita alle nuove regine del Rosa”, inaugurata a dicembre a Gressoney-Saint-Jean e aperta fino a fine marzo a Gressoney-St-Jean. Attraverso i ritratti di dieci donne contemporanee — scienziate, sportive, artigiane ed esperte del territorio — realizzati da Daniele Camisasca nei luoghi simbolo della regina, l’esposizione racconta un nuovo femminile legato alla montagna, tra emancipazione, identità e tutela ambientale. Accanto alla mostra, un percorso espositivo diffuso nel centro storico di Gressoney-Saint-Jean, con fotografie d’epoca dell’Archivio Guindani, condurrà i visitatori in un viaggio tra immagini e luoghi cari alla regina: Castel Savoia, Villa Margherita, la Passeggiata della Regina, la chiesa di San Giovanni Battista, il Museo della Fauna Alpina, Villa della Regina e la Cappella di Sant’Anna. Ma lo spirito pionieristico di Margherita rivivrà anche lungo i sentieri e nei rifugi montani da lei frequentati o che si sono ispirati alla sua figura. Molte le attività previste a corredo del progetto: una conferenza sul tema "Donne e montagna", un corso di formazione online per giornalisti, passeggiate “al femminile” in collaborazione con le Pink Experience di Monterosa Ski, materiali informativi multilingue, e un educational per operatori dell’informazione. Verrà anche presentato un numero speciale della rivista Meridiani Montagne, curato dal direttore Paolo Paci.. Capofila dell’iniziativa è l’Istituto Scholé Futuro Ets-Weec Network di Torino, attivo da oltre 40 anni sul fronte della sostenibilità. Il progetto è realizzato in collaborazione con il Comune di Gressoney-St-Jean, il Consorzio Gressoney Monterosa, Monterosa Ski e la Pro Loco locale. Un contributo fondamentale arriva dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, con un finanziamento di 65.000 euro nell’ambito del bando “Territori in Luce 2025”. [post_title] => ’Viva Margherita’: la Valle di Gressoney celebra la prima sovrana d’Italia, turista ante litteram [post_date] => 2025-10-24T11:24:40+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761305080000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499979 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Governo e metro. A leggere nelle pieghe della manovra salta un nuovo provvedimento incomprensibile e che avrà conseguenze sui turisti (cha affollano Roma e Milano) e sui cittadini. Specialmente la M4 di Milano che arriva a Linate Un definanziamento di 50 milioni nel 2026 per la linea C della metropolitana di Roma. Altri 15 milioni in meno per la linea M4 della metro di Milano. Dotazioni E' quanto prevede una delle tabelle allegate alla manovra con l'elenco dei rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente. Tra le voci relative al Ministero delle Infrastrutture spiccano poi il definanziamento per 13 milioni nel 2026 del Fondo per la mobilità sostenibile e i 2 milioni in meno sempre nel 2026 al Fondo per lo sviluppo di ciclovie urbane. [post_title] => Il governo via soldi alla metro C di Roma e alla M4 di Milano (che va a Linate) [post_date] => 2025-10-24T11:20:21+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761304821000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499972 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Finlandia traguarda una stagione turistica invernale da record: il paese prevede infatti l'arrivo di 1,3 milioni di viaggiatori nei prossimi mesi e, secondo l'organizzazione pubblica Business Finland, la spesa totale di questi turisti potrebbe raggiungere la cifra di 1,3 miliardi di euro, stabilendo così un nuovo record. La Lapponia si conferma l'attrazione principale per gli stranieri che visitano il Paese in questa stagione. Con i suoi paesaggi mozzafiato, la vista dell'aurora boreale e le attività invernali che includono lo slittino e le visite alla casa di Babbo Natale a Rovaniemi, la regione attira quasi i due terzi di tutti i turisti stranieri. Allo stesso modo, anche Helsinki si ritaglia una posizione di primo piano nella winter, accogliendo circa il 25% di tutti i visitatori stranieri. Il restante 10% circa dei visitatori invernali tende a distribuirsi in altre regioni della destinazione. I primi indicatori sull'andamento della stagione mostrano già ora una crescita del 10% rispetto allo scorso anno. Secondo le stime di Business Finland, tra dicembre 2025 e febbraio 2026 arriveranno in Finlandia circa 500.000 visitatori stranieri, provenienti in particolare dai mercati europeo, nordamericano e asiatico. [post_title] => La Finlandia guarda ad una stagione invernale da record [post_date] => 2025-10-24T11:15:47+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761304547000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499974 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_468736" align="alignleft" width="300"] Sabrina Nadaletti[/caption] L’operazione Gattinoni Winter Days vuole stimolare il traffico nelle agenzie del network attraverso promozioni per i consumatori. Con la campagna “Corri, Viaggia, Ricorda”, i potenziali viaggiatori ottengono sconti fino a 400 euro a pratica. La promozione più alta si applica su prenotazioni di viaggi firmati Gattinoni Travel, Futura Vacanze e Msc Crociere. Cui si aggiunge una promo di 200 euro a pratica su proposte di Alpitour World, Atitur, CaboVerdeTime, Costa Crociere, Kappa Viaggi, Naar e TH Resorts. Un’offerta molto variegata, che include villaggi all-inclusive e viaggi individuali tailor-made, tour con accompagnatore e crociere, soggiorni sulla neve e relax al caldo. I Winter Days nascono dalla collaborazione con alcuni best partner di Gattinoni e spingono le prenotazioni anticipate. Il bisogno di viaggiare emerge sempre e aspettare sotto data in attesa di un’offerta speciale penalizza sia il consumatore, che si deve accontentare di mete e disponibilità limitate, sia gli operatori, che necessitano di visioni a medio-lungo termine. Commenta Sabrina Nadaletti, head of keisure Gattinoni Travel: "I Winter Days Gattinoni rappresentano un’opportunità concreta per le agenzie di viaggio: grazie alla collaborazione con i nostri partner, abbiamo costruito una proposta ricca di promozioni e sconti esclusivi pensati per attrarre il cliente finale e facilitare la vendita dell'inverno e della prossima estate. Offerte fino a 400 euro di sconto e strumenti di comunicazione mirati rendono questa iniziativa un vero alleato commerciale per la rete. Il nostro obiettivo è supportare le agenzie con contenuti forti e vantaggi tangibili, valorizzando il loro ruolo centrale nella relazione con il cliente finale". [post_title] => Gattinoni Winter Days, scattano le promozioni sui viaggi [post_date] => 2025-10-24T10:59:18+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761303558000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499955 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "Alpine escape to Knightsbridge" è l'ultima novità proposta da Jumeirah Carlton Tower, che ha messo a punto una speciale offerta natalizia in collaborazione con il brand di lifestyle di lusso Perfect Moment. A partire da venerdì 7 novembre, gli ospiti saranno invitati a vivere lo spirito delle Alpi e la magia delle festività nel cuore di Knightsbridge. All’arrivo, gli ospiti verranno accolti in un elegante rifugio alpino: la hall dell’hotel sarà infatti trasformata in un paesaggio innevato, con alberi di Natale, un’installazione a tema alpino e un allestimento invernale. In tutto l’hotel, coperte e tappeti in lana di pecora si uniranno a una calda luce natalizia, fondendo il fascino delle Alpi con l’eleganza londinese. Un'esperienza da chalet moderno Presso The Peak Lounge, gli ospiti potranno vivere un’esperienza da chalet moderno, con le vedute panoramiche di Londra che incontrano l’atmosfera intima di un rifugio di montagna. Ogni sera, dalle 20 alle 22, la lounge proporrà un’esperienza gourmet a base di fonduta e taglieri di salumi , con formaggi artigianali, specialità gastronomiche e abbinamenti con vini francesi e italiani o cocktail Laurent Perrier. Il percorso si concluderà con una delicata meringa al formaggio svizzero e una cioccolata calda. A completare l’atmosfera, il personale indosserà capi firmati Perfect Moment, mentre la lounge sarà impreziosita da dettagli decorativi personalizzati, come cuscini e plaid brandizzati. L’offerta natalizia include anche un afternoon tea stagionale, che reinterpreta la tradizionale proposta dell’hotel con un tocco invernale. Per il giorno di Natale, le Garden Rooms dell’hotel ospiteranno un ricco buffet festivo e internazionale curato dall’executive chef Mario Perera. Per Capodanno, gli ospiti potranno cenare nei ristoranti The Chinoiserie e The Garden Rooms, affacciati sui Cadogan Gardens. Infine, The Peak Fitness Club & Spa presenterà due nuove esperienze benessere: l'Alpine Recovery Massage e il Silent Night Ritual. [post_title] => Il Jumeirah Carlton Tower celebra l'"Alpine escape to Knightsbridge" [post_date] => 2025-10-24T10:41:12+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761302472000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "house of switzerland 2026 la svizzera celebra i giochi con due spazi pop up a milano e cortina" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":98,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2957,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499976","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Mercatini e suggestive escursioni invernali con fiaccole e lanterne in Val d'Ega, nel cuore delle Dolomiti.\r

\r

Dall’inizio di dicembre fino al 25 del mese e oltre, grazie a una miscela unica di arte e artigianato tipico, prelibatezze festive, spettacoli musicali e attività incantevoli per tutta la famiglia, la magia stagionale di una montagna che sembra luccicare di stelle riflesse sul candido velo innevato è un continuo invito allo stupore, al divertimento e al relax.\r

\r

L’11 e il 18 dicembre 2025, la fiaccolata con vin brûlé nell’affascinante paesaggio imbiancato di Nova Ponente è un’esperienza memorabile sulla coltre nevosa che brilla al chiarore della luna e degli astri. Il tracciato, della lunghezza complessiva di 4 chilometri e con 200 metri di dislivello, è percorribile in due ore circa. Il prezzo dell’attività è di 10 euro a persona per adulto e di 5 euro per i bambini di età compresa tra 6 e 13 anni.\r

\r

Il 12 e il 19 dicembre 2025 è invece possibile partecipare all’escursione con lanterne al Lago di Carezza in compagnia di Helga Tschager, che aggiunge il gusto dei suoi racconti emozionanti all’incanto del paesaggio innevato e della vista sui monti del Catinaccio e del Latemar. Della durata di un’ora, l’esperienza è proposta a 10 euro per gli adulti e a 5 euro per i bambini di età compresa tra 6 e 13 anni.\r

\r

In entrambi i casi, è richiesto un abbigliamento adeguato alle escursioni invernali. Registrazione fino alle ore 17:00 del giorno prima online su eggental.com/events o Tel. +39 0471 619 500 negli uffici turistici.\r

\r

Per chi alle escursioni preferisce il caldo relax di una passeggiata tra le bancarelle allestite a festa, le mete obbligate sono i mercatini di Natale.\r

\r

Il 29 e 30 novembre, 6, 7 e 8 dicembre, 13 e 14 dicembre, 20 e 21 dicembre e anche dal 26 dicembre fino al 6 gennaio 2026 (per quest’ultimo periodo giorni di apertura in via di definizione), quello organizzato presso il Santuario della Madonna di Pietralba offre ai visitatori uno scenario pittoresco in un luogo magico, che intreccia tradizione, cultura e magia natalizia, tra prelibatezze locali e regali artigianali. Sullo sfondo delle Dolomiti, gli stand e la natura dell’ambiente invitano a vivere il periodo dell’Avvento in un’atmosfera contemplativa e a sperimentare la tranquillità del luogo di pellegrinaggio. \r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

­\r

\r

­\r

\r

­\r

\r

","post_title":"Val d'Ega, escursioni invernali alla scoperta del cuore delle Dolomiti","post_date":"2025-10-24T13:43:51+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1761313431000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500005","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Clia ha messo a fuoco il crescente contributo del turismo crocieristico all'economia e agli obiettivi di sostenibilità della Grecia. Come riporta TravelWeekly, Maria Deligianni, direttore Rregionale Clia per il Mediterraneo orientale, ha sottolineato che oltre il 55% del traffico crocieristico in Grecia è concentrato in soli tre porti. Di conseguenza, l'espansione della rete di destinazioni crocieristiche è essenziale per garantire una crescita equilibrata e migliori esperienze per i visitatori.\r

La Clia ha proposto la creazione di un Piano nazionale per lo sviluppo delle crociere, progettato per orientare gli investimenti in infrastrutture portuali, strutture a terra e marketing della destinazione. Il piano sarebbe sviluppato congiuntamente dal governo greco e dall'industria crocieristica nell'ambito della cooperazione in corso e finanziato attraverso i proventi derivanti dalla tassa sulle crociere. Secondo Deligianni, tale iniziativa potrebbe contribuire a distribuire i benefici del turismo crocieristico in modo più uniforme in tutto il Paese, rafforzando al contempo il ruolo della Grecia come hub chiave per le crociere nel Mediterraneo\r

\r

Leonidas Dimitriadis-Eugenides, presidente della fondazione Eugenides e ambasciatore di Buona Volontà per il turismo marittimo dell'Imo, ha sottolineato che lo sviluppo del turismo crocieristico deve basarsi su equilibrio, pianificazione e rispetto sia per l'ambiente che per le comunità locali. Ha inoltre segnalato l'importanza dell'istruzione e dello sviluppo delle competenze per i giovani greci, affinché possano beneficiare delle opportunità create dalla crescita del settore.\r

Il Rapporto 2025\r

Clia ha inoltre condiviso i risultati del suo Rapporto 2025 sulle tecnologie e le pratiche ambientali , che mostra progressi costanti verso la sostenibilità tra le compagnie di crociera sue affiliate. I progressi includono la sperimentazione di biocarburanti, investimenti in motori a combustibile flessibile e un maggiore utilizzo di carburanti a basse emissioni. Il rapporto evidenzia l'adozione di tecnologie per l'efficienza energetica, come l'alimentazione elettrica da terra, i sistemi di lubrificazione ad aria, il trattamento avanzato delle acque reflue e i motori a doppio combustibile. Oltre 80 nuove navi dotate di queste innovazioni sono attualmente in costruzione in tutto il mondo.\r

Inoltre, uno studio di Oxford Economics ha rilevato che il turismo crocieristico ha contribuito all'economia di Mykonos per 201 milioni di euro nel 2024, sostenendo quasi 3.000 posti di lavoro locali. Il rapporto ha anche mostrato che i crocieristi hanno speso in media 107 euro a persona durante il loro soggiorno, con otto su dieci che visitavano Mykonos per la prima volta. Oltre la metà erano anche visitatori in Grecia per la prima volta. Uno studio simile sull'economia delle crociere a Santorini, commissionato da Clia e condotto dall'Università del Pireo, dovrebbe pubblicare i suoi risultati all'inizio del 2026.\r

\r

","post_title":"La Grecia nel mirino di Clia per un futuro più sostenibile","post_date":"2025-10-24T13:03:55+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1761311035000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499992","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Presentato al Centro Svizzero di Milano il progetto House of Switzerland 2026, la piattaforma della Svizzera che durante i prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici invernali 2026 proporrà a Milano e a Cortina d’Ampezzo due spazi pop-up aperti a tutti (ingresso libero).\r

Due sedi per un unico concept, con l’obiettivo di promuovere l’autentica ospitalità svizzera e celebrare i giochi: «House of Switzerland sarà il luogo dove incontrare persone da tutto il mondo, condividere i momenti più emozionanti dei Giochi sul grande schermo, tifare per gli atleti e le atlete e celebrare insieme le loro medaglie e lo spirito alpino» ha raccontato Alexandre Edelmann, Ambasciatore capo di Presenza Svizzera, l’unità del Dipartimento federale degli affari esteri responsabile della promozione dell’immagine della Svizzera all’estero. «Ma sarà anche un viaggio di scoperta delle Alpi come spazio di vita e cultura nel cuore dell’Europa, uno spazio che non separa ma fa da ponte e trait d’unione fra Italia e Svizzera».\r

\r

L’innovazione e la sostenibilità sono stati scelti come valori di fondo del progetto: come ha commentato Stefano Lazzarotto, Console generale di Svizzera a Milano, «Da una parte la Svizzera si conferma da 15 anni come campione mondiale dell’innovazione; dall’altro Milano è una città sempre più dinamica e serbatoio, nonché laboratorio, inesauribile di nuove iniziative. La scelta dei temi dell’innovazione e della sostenibilità, attorno ai quali si svilupperanno in modo aperto e in dialogo con il territorio le House of Switzerland, non poteva quindi essere più azzeccata, sia rispetto alla dimensione storica che a quella contestuale».\r

\r

A Milano, la House of Switzerland prenderà vita (solo durante i Giochi Olimpici) all’interno del Centro Svizzero in via Palestro, trasformandolo il cortile e il ristorante Swiss Corner in uno spazio colorato che porterà le Alpi in città Milano, attraverso l’installazione “Flora Alpina”, un progetto dell’architetto Daniel Zamarbide. In programma eventi e attività che inviteranno a reimmaginare insieme le Alpi come centro di creatività, innovazione e vita sostenibile, oltre a un grande schermo per seguire le gare.\r

Sulle montagne di Cortina d’Ampezzo, invece, la House of Switzerland sorgerà a pochi passi dallo Stadio Olimpico e si proporrà come un rifugio accogliente, uno spazio per rilassarsi, socializzare e festeggiare con altri appassionati di sport da tutto il mondo (durante i Giochi Olimpici e Paralimpici).","post_title":"House of Switzerland 2026: la Svizzera celebra i Giochi con due spazi pop-up a Milano e Cortina","post_date":"2025-10-24T12:18:34+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1761308314000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499988","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un totale di circa 800 voli giornalieri verso circa 170 destinazioni in 73 paesi: questi in sintesi i numeri della stagione invernale 2025-2026 di Air France.\r

\r

Tra le novità dell'operativo spiccano l'apertura di nuovi collegamenti da Parigi-Charles de Gaulle a Phuket e Punta Cana, oltre che Las Vegas.\r

\r

Decollerà il prossimo 7 novembre la nuova rotta per Phuket, operata tre volte alla settimana con un Boeing 777-300Er, mentre il collegamento con Punta Cana sarà inaugurato il 13 gennaio 2026, con tre voli settimanali fino alla fine di marzo. \r

\r

La crescita dei voli a lungo raggio prosegue anche negli Stati Uniti, in Asia e nell'Africa meridionale, con un aumento della capacità globale del 3% nel periodo invernale 2025-2026. Il Nord America, in particolare, mantiene un posto di rilievo: Orlando, inaugurata nell'estate 2025, diventa una linea annuale con cinque voli settimanali in Airbus A350-900. I collegamenti con Raleigh-Durham, Cancún e Papeete (via Los Angeles) passano a sette voli settimanali. Va inoltre ricordato che Air France ha annunciato l'apertura di una nuova linea transatlantica diretta tra Parigi-Charles de Gaulle e Las Vegas, operata con A350-900, dal 15 aprile 2026.\r

\r

E ancora: Rio de Janeiro beneficerà di dodici voli settimanali, Salvador de Bahia di cinque; in Costa Rica, il collegamento Parigi-San José passerà da sette a dieci frequenze settimanali.\r

\r

In Africa, Città del Capo sarà servita quotidianamente con Airbus A350-900 e Zanzibar-Kilimangiaro conterà fino a cinque rotazioni settimanali contro le tre precedenti. I voli verso Mauritius alterneranno A350-900 e Boeing 777-300Er per una maggiore flessibilità operativa.\r

\r

Potenziata anche la presenza nell'area Asia-Pacifico: Bangkok conterà due voli giornalieri, Riyadh manterrà tre voli settimanali, mentre Dubai vedrà aumentare il numero dei collegamenti a 16 a settimana. Una strategia che dimostra la volontà di Air France di consolidare la propria posizione sui mercati premium del Golfo e del Sud-est asiatico.\r

\r

Il corto e medio raggio\r

\r

Il network di corto e medio raggio offrirà fino a 630 voli giornalieri verso oltre 90 destinazioni, rafforzando così i collegamenti tra Parigi-Charles de Gaulle e le principali metropoli francesi: fino a 11 voli giornalieri verso Tolosa, 9 verso Marsiglia e 8 verso Nizza.\r

\r

Londra-Heathrow vedrà un volo mattutino supplementare (sette voli giornalieri), mentre saranno rafforzati i collegamenti verso Cork, Milano-Linate e Milano-Malpensa. A nord, Düsseldorf, Monaco e Zurigo registreranno un aumento delle frequenze, mentre a sud Tangeri e Tenerife si aggiungeranno al programma invernale con diverse rotazioni settimanali.\r

\r

Wi-fi a bordo\r

\r

Air France diventa la prima grande compagnia europea ad offrire a bordo una connettività ad altissima velocità gratuita su tutti i suoi segmenti: oggi 20 aeromobili ne sono dotati, coprendo i voli a medio e lungo raggio e la flotta regionale. Obiettivo dichiarato: il 30% della flotta connessa entro la fine del 2025 e il 100% entro la fine del 2026.","post_title":"Air France insiste sul lungo raggio con un +3% di capacità nell'inverno 2025-26","post_date":"2025-10-24T12:04:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1761307460000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499982","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Valle di Gressoney rende omaggio alla Regina Margherita, prima sovrana d’Italia, che tra il 1889 e il 1926, scelse questo angolo della Valle d’Aosta al cospetto del Monte Rosa come luogo del cuore. In occasione del centenario della sua scomparsa, nel 2026, il progetto “Viva Margherita”, ripropone in chiave contemporanea i valori e la visione della regina: un modo autentico e rispettoso di vivere la montagna, aperto a tutti e non solo agli alpinisti.\r

Turista ante litteram e donna profondamente legata alla comunità locale, Margherita di Savoia fu promotrice di un turismo attento, culturale e sostenibile. La sua presenza in valle ebbe ricadute significative sul piano economico e sociale e ispirò generazioni di donne di montagna, grazie anche al suo impegno nella valorizzazione delle tradizioni artigianali e culturali.\r

Fulcro del progetto sarà la mostra fotografica “Sempre avanti. Da Margherita alle nuove regine del Rosa”, inaugurata a dicembre a Gressoney-Saint-Jean e aperta fino a fine marzo a Gressoney-St-Jean.\r

Attraverso i ritratti di dieci donne contemporanee — scienziate, sportive, artigiane ed esperte del territorio — realizzati da Daniele Camisasca nei luoghi simbolo della regina, l’esposizione racconta un nuovo femminile legato alla montagna, tra emancipazione, identità e tutela ambientale.\r

Accanto alla mostra, un percorso espositivo diffuso nel centro storico di Gressoney-Saint-Jean, con fotografie d’epoca dell’Archivio Guindani, condurrà i visitatori in un viaggio tra immagini e luoghi cari alla regina: Castel Savoia, Villa Margherita, la Passeggiata della Regina, la chiesa di San Giovanni Battista, il Museo della Fauna Alpina, Villa della Regina e la Cappella di Sant’Anna. Ma lo spirito pionieristico di Margherita rivivrà anche lungo i sentieri e nei rifugi montani da lei frequentati o che si sono ispirati alla sua figura. Molte le attività previste a corredo del progetto: una conferenza sul tema \"Donne e montagna\", un corso di formazione online per giornalisti, passeggiate “al femminile” in collaborazione con le Pink Experience di Monterosa Ski, materiali informativi multilingue, e un educational per operatori dell’informazione. Verrà anche presentato un numero speciale della rivista Meridiani Montagne, curato dal direttore Paolo Paci..\r

Capofila dell’iniziativa è l’Istituto Scholé Futuro Ets-Weec Network di Torino, attivo da oltre 40 anni sul fronte della sostenibilità. Il progetto è realizzato in collaborazione con il Comune di Gressoney-St-Jean, il Consorzio Gressoney Monterosa, Monterosa Ski e la Pro Loco locale. Un contributo fondamentale arriva dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, con un finanziamento di 65.000 euro nell’ambito del bando “Territori in Luce 2025”.\r

","post_title":"’Viva Margherita’: la Valle di Gressoney celebra la prima sovrana d’Italia, turista ante litteram","post_date":"2025-10-24T11:24:40+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1761305080000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499979","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Governo e metro. A leggere nelle pieghe della manovra salta un nuovo provvedimento incomprensibile e che avrà conseguenze sui turisti (cha affollano Roma e Milano) e sui cittadini. Specialmente la M4 di Milano che arriva a Linate\r

\r

Un definanziamento di 50 milioni nel 2026 per la linea C della metropolitana di Roma. Altri 15 milioni in meno per la linea M4 della metro di Milano. \r

Dotazioni\r

E' quanto prevede una delle tabelle allegate alla manovra con l'elenco dei rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente.\r

\r

Tra le voci relative al Ministero delle Infrastrutture spiccano poi il definanziamento per 13 milioni nel 2026 del Fondo per la mobilità sostenibile e i 2 milioni in meno sempre nel 2026 al Fondo per lo sviluppo di ciclovie urbane.","post_title":"Il governo via soldi alla metro C di Roma e alla M4 di Milano (che va a Linate)","post_date":"2025-10-24T11:20:21+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1761304821000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499972","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Finlandia traguarda una stagione turistica invernale da record: il paese prevede infatti l'arrivo di 1,3 milioni di viaggiatori nei prossimi mesi e, secondo l'organizzazione pubblica Business Finland, la spesa totale di questi turisti potrebbe raggiungere la cifra di 1,3 miliardi di euro, stabilendo così un nuovo record.\r

\r

La Lapponia si conferma l'attrazione principale per gli stranieri che visitano il Paese in questa stagione. Con i suoi paesaggi mozzafiato, la vista dell'aurora boreale e le attività invernali che includono lo slittino e le visite alla casa di Babbo Natale a Rovaniemi, la regione attira quasi i due terzi di tutti i turisti stranieri.\r

\r

Allo stesso modo, anche Helsinki si ritaglia una posizione di primo piano nella winter, accogliendo circa il 25% di tutti i visitatori stranieri. Il restante 10% circa dei visitatori invernali tende a distribuirsi in altre regioni della destinazione.\r

\r

I primi indicatori sull'andamento della stagione mostrano già ora una crescita del 10% rispetto allo scorso anno. Secondo le stime di Business Finland, tra dicembre 2025 e febbraio 2026 arriveranno in Finlandia circa 500.000 visitatori stranieri, provenienti in particolare dai mercati europeo, nordamericano e asiatico. ","post_title":"La Finlandia guarda ad una stagione invernale da record","post_date":"2025-10-24T11:15:47+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1761304547000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499974","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_468736\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Sabrina Nadaletti[/caption]\r

L’operazione Gattinoni Winter Days vuole stimolare il traffico nelle agenzie del network attraverso promozioni per i consumatori.\r

Con la campagna “Corri, Viaggia, Ricorda”, i potenziali viaggiatori ottengono sconti fino a 400 euro a pratica. La promozione più alta si applica su prenotazioni di viaggi firmati Gattinoni Travel, Futura Vacanze e Msc Crociere. Cui si aggiunge una promo di 200 euro a pratica su proposte di Alpitour World, Atitur, CaboVerdeTime, Costa Crociere, Kappa Viaggi, Naar e TH Resorts.\r

Un’offerta molto variegata, che include villaggi all-inclusive e viaggi individuali tailor-made, tour con accompagnatore e crociere, soggiorni sulla neve e relax al caldo. I Winter Days nascono dalla collaborazione con alcuni best partner di Gattinoni e spingono le prenotazioni anticipate. Il bisogno di viaggiare emerge sempre e aspettare sotto data in attesa di un’offerta speciale penalizza sia il consumatore, che si deve accontentare di mete e disponibilità limitate, sia gli operatori, che necessitano di visioni a medio-lungo termine.\r

Commenta Sabrina Nadaletti, head of keisure Gattinoni Travel: \"I Winter Days Gattinoni rappresentano un’opportunità concreta per le agenzie di viaggio: grazie alla collaborazione con i nostri partner, abbiamo costruito una proposta ricca di promozioni e sconti esclusivi pensati per attrarre il cliente finale e facilitare la vendita dell'inverno e della prossima estate. Offerte fino a 400 euro di sconto e strumenti di comunicazione mirati rendono questa iniziativa un vero alleato commerciale per la rete. Il nostro obiettivo è supportare le agenzie con contenuti forti e vantaggi tangibili, valorizzando il loro ruolo centrale nella relazione con il cliente finale\".","post_title":"Gattinoni Winter Days, scattano le promozioni sui viaggi","post_date":"2025-10-24T10:59:18+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1761303558000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499955","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Alpine escape to Knightsbridge\" è l'ultima novità proposta da Jumeirah Carlton Tower, che ha messo a punto una speciale offerta natalizia in collaborazione con il brand di lifestyle di lusso Perfect Moment. A partire da venerdì 7 novembre, gli ospiti saranno invitati a vivere lo spirito delle Alpi e la magia delle festività nel cuore di Knightsbridge.\r

\r

All’arrivo, gli ospiti verranno accolti in un elegante rifugio alpino: la hall dell’hotel sarà infatti trasformata in un paesaggio innevato, con alberi di Natale, un’installazione a tema alpino e un allestimento invernale. In tutto l’hotel, coperte e tappeti in lana di pecora si uniranno a una calda luce natalizia, fondendo il fascino delle Alpi con l’eleganza londinese.\r

Un'esperienza da chalet moderno\r

Presso The Peak Lounge, gli ospiti potranno vivere un’esperienza da chalet moderno, con le vedute panoramiche di Londra che incontrano l’atmosfera intima di un rifugio di montagna. Ogni sera, dalle 20 alle 22, la lounge proporrà un’esperienza gourmet a base di fonduta e taglieri di salumi , con formaggi artigianali, specialità gastronomiche e abbinamenti con vini francesi e italiani o cocktail Laurent Perrier. Il percorso si concluderà con una delicata meringa al formaggio svizzero e una cioccolata calda. A completare l’atmosfera, il personale indosserà capi firmati Perfect Moment, mentre la lounge sarà impreziosita da dettagli decorativi personalizzati, come cuscini e plaid brandizzati.\r

\r

L’offerta natalizia include anche un afternoon tea stagionale, che reinterpreta la tradizionale proposta dell’hotel con un tocco invernale.\r

\r

Per il giorno di Natale, le Garden Rooms dell’hotel ospiteranno un ricco buffet festivo e internazionale curato dall’executive chef Mario Perera. Per Capodanno, gli ospiti potranno cenare nei ristoranti The Chinoiserie e The Garden Rooms, affacciati sui Cadogan Gardens.\r

\r

Infine, The Peak Fitness Club & Spa presenterà due nuove esperienze benessere: l'Alpine Recovery Massage e il Silent Night Ritual.","post_title":"Il Jumeirah Carlton Tower celebra l'\"Alpine escape to Knightsbridge\"","post_date":"2025-10-24T10:41:12+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1761302472000]}]}}