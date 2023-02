‘Hello, Hong Kong’: 500.000 biglietti aerei gratuiti per attrarre visitatori nella città Hong Kong ha lanciato una nuova campagna di promozione globale – ‘Hello, Hong Kong’ – che prevede la distribuzione gratuita di 500.000 biglietti aerei nell’intento di attrarre un maggior numero di visitatori. Il leader della città John Lee ha dichiarato che si tratta “probabilmente del più grande benvenuto del mondo”. La maggior parte dei biglietti – per un valore di 2 miliardi di dollari di Hong Kong (210 milioni di sterline) – verrà offerta gratuitamente da tre compagnie aeree (Cathay Pacific Airways, la divisione low cost HK Express e Hong Kong Airlines International Holdings) attraverso varie attività promozionali, ha sottolineato Fred Lam, amministratore delegato dell’Autorità aeroportuale della città. L’offerta prenderà il via all’inizio di marzo e durerà sei mesi durante i quali ci saranno diversi modi per vincere i biglietti, come dalla lotteria agli acquisti due per uno. “Crediamo che l’iniziativa possa contribuire a portare a Hong Kong oltre 1,5 milioni di visitatori” ha dichiarato Lam. Le compagnie aeree distribuiranno i biglietti in fasi successive, con i mercati del Sud-est asiatico che ne beneficeranno per primi. Altri 80.000 biglietti aerei saranno regalati ai residenti di Hong Kong durante l’estate. Il governo sta cercando di rilanciare l’economia e di ricostruire l’immagine globale di Hong Kong, penalizzata dagli eventi del 2019, dall’imposizione di severe leggi sulla sicurezza nel 2020 e dai tre anni di isolamento autoimposto durante la pandemia. Il prodotto interno lordo si è ridotto del 3,5% lo scorso anno, la terza contrazione in quattro anni. Secondo l’ente del turismo, nel 2022 Hong Kong ha accolto circa 605.000 visitatori grazie alla progressiva riduzione delle restrizioni Covid, rispetto ai 91.000 del 2021. Il dato si confronta con i quasi 56 milioni del 2019, prima dell’arrivo della pandemia.

