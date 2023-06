Grecia: le entrate turistiche salgono a 39,2 miliardi di euro e sfiorano i livelli 2019 Il turismo si conferma traino fondamentale per l’economia della Grecia: quest’anno il comparto garantirà al Paese ellenico entrate pari a 39,2 miliardi di euro, solo il 4% in meno rispetto al picco raggiunto nel 2019 (40,8 miliardi di euro). Lo segnalano i dati dell’Economic Impact Research 2023 del Wttc, che evidenzia inoltre come quest’anno il turismo creerà più di 17.000 posti di lavoro in Grecia, raggiungendo i massimi del 2019, quando impiegava 820.000 persone. Nel 2022, il contributo del settore viaggi e turismo al Pil della Grecia è aumentato del 38,2%, raggiungendo quasi 38 miliardi di euro: in altre parole il turismo rappresenta il 18,5% dell’economia greca. Il settore ha recuperato l’82% dei posti di lavoro persi durante la pandemia. Nel 2022 il Regno Unito (14%), la Germania (14%) e la Bulgaria (10%) sono stati i principali mercati per gli arrivi internazionali in Grecia. “Entro la fine di quest’anno, il contributo del settore sarà quasi tornato ai livelli del 2019. Nel prossimo decennio, la sua crescita supererà il tasso di crescita dell’economia nazionale e creerà migliaia di nuovi posti di lavoro”, ha sottolineato Julia Simpson, ceo del Wttc. Condividi

Ancora nessuno ha spiegato il motivo di questi prezzi alle stelle per le vacanze. E' un dato inspiegabile se non con la volontà di recuperare due anni di buio alle spalle di chi vuole fare vacanza. E la cosa non è per niente gradevole. Penso che sia arrivato il momento di raffreddare i prezzi altrimenti questa potrebbe essere l'ultima estate di boom in Italia.\r

\r

I dati delle principali associazioni dei consumatori parlano di rincari senza sosta nel comparto del turismo, un trend già scattato nelle scorse settimane. La villeggiatura, insomma, sembra diventare sempre più un lusso per moltissime famiglie. Secondo un'indagine di Assoutenti, un volo per una destinazione di mare europea arriva a costare quanto un biglietto per New York, tocca i 1.000 euro se si sceglie l'Egitto e raggiunge i 1.700 euro se si vuole andare a Zanzibar.\r

\r

Sul fronte dei pacchetti vacanza, il rincaro medio è del +19,2%, ma si spende di più anche per mangiare in bar e ristoranti, +6,7%.\r

\r

Anche il Codacons registra aumenti annui per i prezzi dei biglietti aerei in media del 43,9% per i voli nazionali, del 42,6% per le destinazioni europee e del +36,8% per una meta internazionale. Non va meglio sul fronte degli alloggi, soprattutto nelle città d'arte. I rincari in media sono del +13,6% su base annua, con forti differenze sul territorio. In testa alla classifica del caro-alberghi si piazza Firenze, dove i listini di hotel, B&B, e strutture ricettive in genere salgono del 53% rispetto allo scorso anno. ","post_title":"Prezzi alle stelle. La vacanza sta diventando un lusso. E' ora di fermarsi","post_date":"2023-06-30T11:13:51+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1688123631000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448722","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_448723\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Luigi Stefanelli[/caption]\r

\r

Giro di poltrone importante in casa Costa Crociere, che nomina Luigi Stefanelli nuovo associate vice president Sud Europa, mentre Carlo Schiavon, dopo 27 anni in azienda, lascerà il ruolo di country manager Italia, per dedicarsi a un nuovo progetto personale, continuando tuttavia a collaborare con la compagnia. Una laurea in economia aziendale e un master in bilancio societario, Stefanelli ha iniziato la propria carriera come consulente presso la Ernst & Young Financial Business Advisor a Roma, per poi entrare nel settore crocieristico, nel dipartimento di pricing & revenue management di Costa Crociere.\r

\r

Dalla fine del 2012 ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in diversi Paesi: dapprima come business development & pricing director per l’area Asia Pacific & Australia, vivendo tre anni a Shanghai, successivamente, in Europa, prima come general manager per i brand Costa e Aida per i mercati Austria & Svizzera, e in seguito come general manager Central Europe con l’ampliamento delle sue responsabilità ai mercati di Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria. Alla fine del 2019 è stato nominato general manager per i mercati di Spagna e Portogallo e infine, da un anno a questa parte, è diventato general manager Spagna, Francia e Portogallo. A questi ora aggiunge anche la responsabilità dell'Italia.\r

Impulso\r

«Ritengo che questa nomina possa dare un grande impulso allo sviluppo commerciale della regione Sud Europa - sottolinea Roberto Alberti, svp & chief commercial officer di Costa Crociere -. Per noi questi mercati rivestono un ruolo fondamentale e, grazie alla grande esperienza internazionale maturata in questi anni da Luigi, siamo certi che riusciremo a essere ancora più efficaci nell’esecuzione della nostra strategia commerciale.\r

\r

«Ci tengo a ringraziare personalmente e a nome della compagnia Carlo Schiavon, per l’eccellente lavoro svolto in questi 27 anni all’interno della nostra azienda. Carlo è un professionista di grande spessore, ampiamente riconosciuto e apprezzato nel settore. Ha contribuito ad affermare il nostro brand in quello che per noi è il primo mercato e rimarrà per noi un punto di riferimento importante. Auguro a Carlo il meglio per il nuovo progetto professionale che ha deciso di intraprendere».","post_title":"Costa: Schiavon lascia. Luigi Stefanelli nuovo associate vp Sud Europa","post_date":"2023-06-29T15:26:04+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1688052364000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448710","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prosegue il percorso di recupero del gruppo Carnival, che chiude un secondo trimestre sopra le aspettative. In particolare i margini operativi lordi (ebitda rettificato) hanno raggiunto quota 681 milioni di dollari, posizionandosi nel quarto più elevato della forbice previsionale dello scorso marzo, compresa tra i 600 e i 700 milioni di euro. Il risultato è stato trainato da livelli di fatturato record, che tra aprile e giugno hanno raggiunto quota 4,9 miliardi di dollari. Grazie alla spinta di prenotazioni in costante crescita, la holding americana che, ricordiamo, include anche il brand Costa Crociere, pensa quindi di vedere i propri conti in bottom line tornare in territorio positivo a partire dal prossimo trimestre, per un dato rettificato che dovrebbe oscillare tra i 950 milioni e gli 1,05 miliardi di dollari. Il tutto, dopo aver però chiuso gli ultimi tre mesi ancora in rosso per 395 milioni.\r

\r

Nonostante il previsto miglioramento, l'anno per Carnival dovrebbe perciò concludersi ancora in negativo per un cifra compresa tra i 100 e i 250 milioni di euro. E ciò anche a causa del costante aumento dei costi operativi, che subiscono gli effetti di una pressione inflattiva in diminuzione più lenta del previsto. Ottime invece le stime dei margini operativi lordi per l'intero 2023. Grazie a un'occupazione prevista superiore al 100%, Carnival ritiene infatti di raggiungere un ebitda rettificato annuo compreso tra i 4,1 e i 4,25 miliardi di dollari.\r

\r

\"La wave season quest'anno è partita già verso la fine del quarto trimestre 2022 - spiega il ceo, Josh Weinstein -. Il trend ha poi accelerato costantemente fino a oggi. Le prenotazioni sono su livelli eccezionali e anche le tariffe medie stanno crescendo, grazie sia alle nostre attività commerciali, sia ai nostri investimenti promozionali. In Europa, in particolare, le prenotazioni registrate nel trimestre aprile - giugno, e riferite alla seconda parte dell'anno, hanno messo a segno una crescita in doppia cifra percentuale in volumi e tariffe, rispetto al medesimo periodo dell'anno pre-Covid 2019\".","post_title":"Gruppo Carnival: conti in netto miglioramento ma il 2023 chiuderà ancora in rosso","post_date":"2023-06-29T13:25:40+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1688045140000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448703","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nasce con la sua prima proprietà a Milano il gruppo alberghiero Kleos Hotel. Alla base di questa nuova iniziativa dell'hotellerie Uturn Investments, che ne ha acquisito il 48,5%: il family office indipendente fondato a Verona da Gianpiero Peron, Luca Mongodi e Alberto Nicoli agirà in qualità di lead investor di un club deal, volto alla creazione di una realtà inedita del mondo dell'ospitalità italiana (i club deal sono sostanzialmente gruppi di investitori privati, che si riuniscono per investire in un'azienda, coordinati da un operatore finanziario, ndr).\r

\r

L'hotel di debutto del gruppo si trova in zona piazzale Susa, a pochi metri dalla\r

metropolitana Blu che connette la struttura all’aeroporto di Linate e, una volta terminata, al centro città. Offre 55 camere da poco ristrutturate dall’orientamento business, ma con lo sguardo rivolto anche al turismo leisure con un’attenzione particolare alle famiglie. Il tutto arricchito da una palestra con attrezzi Technogym, un’area business aperta a tutti gli ospiti e una lounge.\r

\r

Il club deal è stato fondato da importanti famiglie di imprenditori veneti (Giuriati, Camuffo, Pittarello, Lazzarini e Sabattini) e coordinato da Filippo Fornasiero dello studio Baracco Fornasiero. Kleos Hotel Group mira ad aprire nuove strutture anche in altre città chiave del turismo leisure, come Venezia, Cortina e Verona. “Siamo felici di poter entrare con questa operazione nell’hotellerie, settore strategico per l’economia italiana che presenta grandi potenzialità di sviluppo - sottolinea Peron -. È una conferma della nostra filosofia di investimento, fin dall’inizio incentrata sull’utilizzo di un capitale paziente che non rincorre ossessivamente i rendimenti. Con Kleos Hotel Group abbiamo intenzione di creare un nuovo punto di riferimento per il turismo italiano di alto livello, attraverso un percorso di crescita che possa consolidare la posizione del gruppo nel nostro Paese”.\r

\r

“Un’esperienza ricca e appagante, che va oltre il semplice pernottamento in una camera. La cura dell'ospite e del wellbeing, passione per l'ospitalità, cucina gourmet, attenzione al benessere sono alla base della nostra mission” spiega invece Andrea Andreani: il chief operation officer di Kleos è stato direttore operativo di Salute Hospitality Group (Shg) e ha collaborato con diverse catene alberghiere e con il gruppo Marcegaglia presso l'isola di Albarella (Ro), in qualità di general manager dell’hotel Capo Nord e contemporaneamente della Club House.","post_title":"Nasce il gruppo Kleos Hotel. Uturn Investments lead investor del club deal sottostante","post_date":"2023-06-29T12:33:18+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1688041998000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448699","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' un recupero deciso e costante quello tracciato dal turismo in Europa con numeri che nel 2023 sono destinati a raggiungere il 98% del picco del 2019. Le cifre sono quelle dell'Economic Impact Research 2023 stilato dal Wttc che evidenziamo un contributo del turismo all'economia di 1,44 miliardi di euro, rispetto a quello di 1,47 miliardi del 2019.\r

\r

Il Wttc prevede inoltre che quest'anno il settore creerà più di 687.000 posti di lavoro, recuperando quasi il 90% di quelli persi a causa della pandemia, per un totale di 22,4 milioni: in pratica un lavoratore su nove in tutta l'Unione europea è impiegato nel settore dei viaggi e del turismo.\r

\r

\"Il settore dei viaggi e del turismo nell'Ue è in forte ripresa grazie all'elevata domanda di visitatori - ha commentato Julia Simpson, presidente e ceo del Wttc -. Il numero di posti di lavoro creati dai viaggi e dal turismo è pari a 21,8 milioni di persone, ma entro la fine di quest'anno raggiungerà quasi 22,5 milioni di posti di lavoro, con un ritardo di appena il 2% rispetto ai numeri del 2019.\r

\r

\"Viaggi e turismo sono un settore chiave per la crescita economica e per la creazione di posti di lavoro nell'Ue, data l'importanza del settore in molti Paesi come Germania, Italia, Spagna e Francia. Il nostro ultimo rapporto sull'impatto economico delle città ha rivelato che Parigi rimane la destinazione turistica più popolare al mondo\".\r

\r

Per il prossimo decennio si stima che il turismo aumenterà il proprio contributo al Pil fino a quasi 1,9 miliardi di euro entro il 2033, più del 10% dell'economia dell'Ue, e darà lavoro a oltre 26,3 milioni di persone in tutta la regione.","post_title":"Europa in decisa ripresa: l'industria turistica sfiora i livelli 2019","post_date":"2023-06-29T11:46:51+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1688039211000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448690","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aegean ha aperto il primo collegamento diretto da Atene ad Olbia: l’Airbus A320 della compagnia aerea greca è atterrato all’Aeroporto Olbia Costa Smeralda alle 18.55 di ieri, dove è stato accolto dallo staff della Geasar che ha omaggiato i passeggeri con dei dolcetti tipici sardi.\r

\r

Il collegamento con Atene prevede due voli alla settimana, il mercoledì e la domenica, sino al 17 settembre 2023.\r

\r

Salgono così a tre i nuovi mercati esteri collegati direttamente con lo scalo di Olbia, che per l'estate 2023 vede ampliato il proprio il network con 15 nuovi collegamenti, di cui 7 novità assolute, e la presenza di tre nuove compagnie aeree: Aegean, Aer Lingus e flydubai.\r

\r

Complessivamente l’Aeroporto di Olbia offre collegamenti per/da 76 destinazioni, di cui 55 internazionali e 21 domestiche in 22 Paesi.","post_title":"Aegean collega Olbia ad Atene con due voli alla settimana","post_date":"2023-06-29T11:20:37+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1688037637000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448606","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'industria turistica del Messico è di nuovo in piena espansione, con entrate che nel primo quadrimestre del 2023 hanno nettamente superato i livelli pre-pandemia, nonostante il numero totale di turisti sia ancora al di sotto di tali cifre.\r

\r

Secondo i dati elaborati dall'Inegi, l'agenzia statistica nazionale del Messico, il turismo internazionale ha contribuito all'economia messicana per 10,74 miliardi di dollari tra gennaio e aprile 2023: un cifra superiore del 17% rispetto allo stesso periodo del 2022 e del 17,5% rispetto al 2019.\r

\r

Per contro, il numero degli arrivi complessivi nel Paese è rimasto leggermente inferiore rispetto al 2019. I 13,24 milioni di turisti che hanno visitato il Messico in questi quattro mesi rappresentano un aumento del 13,7% rispetto all'anno precedente, ma un leggero calo rispetto ai 14,7 milioni di visitatori dello stesso periodo pre-Covid.\r

\r

La spesa media per turista è aumentata del 3,8% rispetto al 2022 e del 14% rispetto al 2019, raggiungendo i 1.198 dollari nel primo quadrimestre 2023 per i turisti internazionali arrivati in aereo. Anche gli arrivi per via aerea sono aumentati - del 10,4% rispetto al 2022 e del 6,6% rispetto al 2019 - compensando il calo dei turisti che arrivano via terra, che tendono a spendere meno.\r

\r

Forte ripresa anche per il comparto delle crociere, particolarmente colpito dalla pandemia: secondo il Ministero del Turismo tra gennaio e aprile sono arrivati nei porti messicani 3,73 milioni di crocieristi, il 3,1% in più rispetto al 2019. Le entrate derivanti da questi crocieristi sono aumentate del 22,3% rispetto al 2019, raggiungendo i 306,8 milioni di dollari.\r

\r

Il ministero ha evidenziato come questi numeri confermino che \"l'attività turistica in Messico è sulla buona strada\". Il turismo è una componente cruciale dell'economia messicana, che, ogni anno dal 2010 al 2019, ha rappresentato poco più dell'8% del Pil del Paese.","post_title":"Messico: i ricavi del turismo internazionale superano i livelli pre-pandemia","post_date":"2023-06-28T11:05:07+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1687950307000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448598","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Sassonia riserva ai viaggiatori con disabilità motorie e sensoriali un'offerta turistica e un'accoglienza di ampio respiro. Una proposta strutturata che include 483 esperienze culturali e per il tempo libero aderenti al progetto “Senza barriere”, dieci tour operator specializzati nel progettare itinerari su misura e 75 alloggi tra hotel, ostelli, appartamenti vacanze e campeggi.\r

\r

Il Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH (Tmgs) dal 2006 - nell'ambito del progetto \"Sassonia senza barriere\" - collabora con le città e le regioni sassoni per sviluppare e promuovere offerte turistiche senza barriere. Obiettivo del progetto è fornire descrizioni dettagliate e affidabili delle offerte senza barriere, per avere la fiducia dell’ospite e permettergli di pianificare le propria vacanza individualmente in base alle proprie esigenze. A tale scopo, tutte le strutture e le esperienze culturali e ricreative vengono controllate dal product manager del Tmgs e valutate secondo pari criteri di qualità sassoni. Non si tratta di una certificazione di accessibilità, ma di rendere descrizioni dettagliate delle offerte, visualizzate con pittogrammi che evidenzino in modo facile, ad esempio, gli accessi, i bagni, la disponibilità di ascensori o di offerte speciali come le informazioni in Braille. \r

\r

Con questa grande adesione e partecipazione da parte delle strutture turistiche ogni viaggiatore con difficoltà motorie e sensoriali, con disabilità mentali e di apprendimento, troverà l'offerta adatta a sé. Non mancano le opportunità di godere della natura e degli spazi aperti, così come quelle che vedono protagonisti i parchi di divertimento. Tutte le informazioni qui Inoltre, l'opuscolo \"Sassonia senza barriere\", disponibile in inglese e pubblicato ogni due anni - può essere ordinato gratuitamente -. elenca tutti gli alloggi che sono stati verificati come privi di barriere architettoniche, nonché le esperienze culturali e ricreative, comprese descrizioni dettagliate e indirizzi.","post_title":"Sassonia senza barriere: centinaia di esperienze e servizi ad hoc per i viaggiatori con disabilità","post_date":"2023-06-28T10:34:24+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1687948464000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448627","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La gestione di una casa vacanze può essere un'attività entusiasmante e gratificante, ma richiede anche una pianificazione attenta e una gestione efficace per garantire il successo dell'attività. In questo articolo, esploreremo alcuni consigli utili su come gestire una casa vacanze in modo efficiente, nonché l'utilizzo di software di gestione affitti turistici e l'importanza di un business plan B&B.\r

\r

Un elemento chiave nella gestione di una casa vacanze è la prenotazione e la gestione degli affitti turistici. Avere un sistema organizzato per accettare prenotazioni, gestire i pagamenti e tenere traccia delle disponibilità è essenziale per garantire il flusso di lavoro e una buona esperienza per gli ospiti.\r

\r

In questo contesto, l'utilizzo di un software di gestione di case vacanze può essere un grande vantaggio. Un software di questo tipo offre una serie di funzionalità che semplificano il processo di gestione delle prenotazioni e degli affitti. Può consentire di pubblicare annunci e gestire la visibilità della tua casa vacanze su diversi portali di prenotazione.\r

\r

Inoltre, il software può automatizzare le comunicazioni con gli ospiti, inviare conferme di prenotazione, promemoria di pagamento e fornire informazioni utili sul soggiorno.\r

\r

Un altro aspetto importante nella gestione di una casa vacanze è la manutenzione e la pulizia dell'alloggio. Assicurati di stabilire procedure chiare per la pulizia tra un ospite e l'altro, in modo che la tua casa vacanze sia sempre pronta ad accogliere nuovi ospiti. Puoi considerare di assumere personale di pulizia professionale o di collaborare con un servizio di pulizia locale affidabile.\r

\r

Mantenere la casa in ottime condizioni e rispondere prontamente a eventuali problemi o richieste degli ospiti è fondamentale per garantire un'esperienza positiva e ottenere recensioni positive.\r

\r

Oltre alla gestione operativa, è importante dedicare del tempo alla promozione della tua casa vacanze. Utilizza i canali di marketing online, come i social media e i siti di prenotazione, per promuovere la tua struttura e raggiungere un pubblico più ampio. Sfrutta le foto accattivanti dell'alloggio e descrizioni dettagliate per attirare l'attenzione degli ospiti potenziali. Includi anche le testimonianze e le recensioni positive dei clienti soddisfatti per aumentare la fiducia dei potenziali ospiti.\r

\r

Oltre a un buon marketing, un elemento fondamentale per il successo della tua casa vacanze è un solido business plan. Un business plan per un B&B ti aiuterà a definire gli obiettivi dell'attività, a identificare il tuo pubblico target, a stabilire un piano finanziario e a delineare le strategie di marketing. Un business plan ben strutturato ti permetterà di avere una visione chiara del tuo progetto e di prendere decisioni informate lungo il percorso. Nel tuo business plan, è importante includere una sezione dedicata alla gestione finanziaria. Prevedi i costi di gestione della casa vacanze, come le spese di manutenzione, le utenze, le tasse locali e le commissioni dei portali di prenotazione. Valuta anche il prezzo adeguato da richiedere per il tuo alloggio, tenendo conto della concorrenza e dei servizi offerti. Un'analisi dettagliata dei costi e delle entrate ti aiuterà a determinare la redditività dell'attività e a pianificare il budget. Inoltre, considera l'opportunità di offrire servizi extra ai tuoi ospiti per differenziarti dalla concorrenza. Potresti pensare a pacchetti personalizzati che includono escursioni locali, servizi di trasporto, colazioni speciali o esperienze uniche legate al territorio. Questi servizi aggiuntivi possono aumentare il valore percepito della tua casa vacanze e fidelizzare i clienti. Non dimenticare di tenere traccia delle tue performance. Monitora l'occupazione dell'alloggio, il tasso di prenotazione, le recensioni degli ospiti e le entrate per valutare l'andamento dell'attività nel tempo. Queste informazioni ti aiuteranno a prendere decisioni informate per ottimizzare la gestione della tua casa vacanze e raggiungere i tuoi obiettivi. In conclusione, la gestione di una casa vacanze richiede una pianificazione accurata e una gestione efficiente. Utilizzare un software può semplificare il processo di prenotazione e di gestione degli affitti, garantendo un'esperienza fluida per gli ospiti. Inoltre, un business plan ben strutturato ti aiuterà a definire gli obiettivi dell'attività e a pianificare le strategie di marketing e finanziarie. Con una gestione attenta e una buona promozione, la tua casa vacanze può diventare un'attività di successo nel settore del turismo.","post_title":"Come gestire una casa vacanze","post_date":"2023-06-28T10:12:44+00:00","category":["informazione-pr","mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Informazione PR","Mercato e tecnologie"],"post_tag":["business-plan-case-vacanze","case-vacanze","gestionale-case-vacanze","gestione-prenotazioni-case-vacanze","gestire-case-vacanze","software-gestione-affitti-case-vacanze","software-gestione-affitti-turistici","software-gestione-case-vacanze"],"post_tag_name":["business plan case vacanze","case vacanze","gestionale case vacanze","gestione prenotazioni case vacanze","gestire case vacanze","software gestione affitti case vacanze","software gestione affitti turistici","software gestione case vacanze"]},"sort":[1687947164000]}]}}