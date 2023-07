Grecia: dopo Rodi anche Corfù nella morsa del fuoco L’emergenza incendi in Grecia non dà tregua, anzi: da ieri l’allarme si è esteso dall’isola di Rodi – da cui sono già state allontanate circa 19.000 persone – a quella di Corfù. Qui sono stati evacuati 17 villaggi e la Guardia costiera ha portato in salvo 59 persone che si trovavano sulla spiaggia di Nisaki. A Corfù i focolai si sono sviluppati nella zona nord di Perithia dove oltre 2.500 persone, per precauzione, hanno dovuto abbandonare le loro case nella notte di domenica. Al momento Jet2 ha cancellato tutti i voli per Rodi previsti per questa settimana, mentre Tui li ha sospesi almeno fino al prossimo mercoledì: sull’isola l’evacuazione ha già interessato 19.000 persone durante il fine settimana. EasyJet fa sapere che i voli continueranno a funzionare normalmente, ma i pacchetti vacanza sono stati cancellati fino a mercoledì e i clienti riceveranno un rimborso completo. I voli Ryanair per Rodi sono ancora operativi. Condividi

Una delle iniziative attuate dal gruppo è stata la sostituzione della plastica monouso con materiali organici, come la carta nel caso delle nuove tazze, il bambù per le posate, la canna da zucchero per i coperchi dei contenitori e materiali riutilizzabili per contenitori e vassoi nella cabina economica e borse di stoffa nella cabina business. A ciò si aggiunge il programma "Recycle Your Travel", in costante miglioramento, che promuove la separazione di alcuni rifiuti generati nel servizio di bordo per essere successivamente riciclati. Questa iniziativa è attualmente operativa sui voli nazionali in Cile, Perù, Ecuador e Colombia e si sta valutando la possibilità di implementarla presto anche in Brasile. La compagnia aerea ha inoltre portato avanti il progetto "Second Flight", che dà una seconda vita alle uniformi della compagnia aerea e a vari elementi tessili in disuso. A tal fine, artigiani e imprenditori sudamericani li trasformano in nuovi prodotti, come porta passaporti, etichette per i bagagli, portafogli e portachiavi. Nel mirino del gruppo c'è il raggiungimento della neutralità delle emissioni di carbonio entro il 2050 così da contribuire alla protezione degli ecosistemi del Sud America per i prossimi 30 anni. [post_title] => Latam avanza sulla rotta green: ridotta dell'88% la plastica monouso a bordo degli aerei [post_date] => 2023-07-24T15:55:44+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690214144000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450230 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'emergenza incendi in Grecia non dà tregua, anzi: da ieri l'allarme si è esteso dall'isola di Rodi - da cui sono già state allontanate circa 19.000 persone - a quella di Corfù. Qui sono stati evacuati 17 villaggi e la Guardia costiera ha portato in salvo 59 persone che si trovavano sulla spiaggia di Nisaki. A Corfù i focolai si sono sviluppati nella zona nord di Perithia dove oltre 2.500 persone, per precauzione, hanno dovuto abbandonare le loro case nella notte di domenica. Al momento Jet2 ha cancellato tutti i voli per Rodi previsti per questa settimana, mentre Tui li ha sospesi almeno fino al prossimo mercoledì: sull'isola l'evacuazione ha già interessato 19.000 persone durante il fine settimana. EasyJet fa sapere che i voli continueranno a funzionare normalmente, ma i pacchetti vacanza sono stati cancellati fino a mercoledì e i clienti riceveranno un rimborso completo. I voli Ryanair per Rodi sono ancora operativi. [post_title] => Grecia: dopo Rodi anche Corfù nella morsa del fuoco [post_date] => 2023-07-24T15:07:26+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690211246000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450228 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sky express interviene sull'emergenza incendi a Rodi, informando che attualmente la compagni aerea «continua ad operare i voli di linea da e per l'aeroporto internazionale “Diagoras”». Il vettore spiega però che i per i passeggeri che hanno un volo programmato «entro il 31 luglio 2023 - e che sono interessati dai recenti incendi - e desiderano modificare i propri programmi di viaggio è possibile: il cambio gratuito per volare fino al 31 agosto 2023; l'emissione di un buono di pari valore valido 12 mesi per qualsiasi destinazione del network Sky express». A disposizione dei passeggeri che desiderano essere informati in modo più dettagliato e apportare modifiche alla propria pianificazione del viaggio, il numero riservato: +30 215 215 6513. Dal primo giorno dei devastanti incendi boschivi, Sky express, in collaborazione con l'organizzazione Humanity Greece, trasporta sull'isola rifornimenti essenziali e continuerà fino a quando ci sarà tale necessità. «La preoccupazione principale dell'azienda è mantenere l'operatività dei voli in modo che il trasporto e l'interconnessione di passeggeri, personale speciale (come i guardalinee PPC) e le necessità continuino contemporaneamente. In questo ambito, il personale di entrambe le società di assistenza a terra SKYserv και Swissport - società che fanno parte del gruppo Iogr, casa madre anche di Sky express - è stato già rafforzato in quanto personale aggiuntivo si è recato all'aeroporto di Rodi per supportare i viaggiatori». [post_title] => Sky express: «I voli da e per Rodi sono operativi». Le opzioni di modifica al viaggio [post_date] => 2023-07-24T14:33:00+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690209180000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450183 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Scali nelle città di Kusadasi e Istanbul (con soggiorno prolungato) in Turchia, al Pireo vicino ad Atene in Grecia e a Genova, Palermo e Civitavecchia per Roma in Italia. Per il prossimo autunno, la Msc Poesia propone un itinerario di crociera unico, che accompagnerà gli ospiti in un viaggio alla scoperta della cultura e della bellezza di alcune delle destinazioni più ambite del Mediterraneo. Da settembre a novembre 2023, la Poesia offrirà questo programma di undici notti che darà agli ospiti l'opportunità di immergersi completamente nei siti storici, nell'architettura, nelle specialità culinarie e nei paesaggi di Italia, Grecia e Turchia, approfittando del piacevole clima autunnale, perfetto per le visite turistiche e le attività all'aperto. Sia a bordo sia a terra, Msc proporrà una vasta gamma di attività ed escursioni divertenti per gli ospiti di tutte le età. [post_title] => Le crociere autunnali di Msc Poesia: Italia, Grecia e Turchia in un unico viaggio [post_date] => 2023-07-24T10:28:14+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690194494000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450165 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Mentre sembra non placarsi l'emergenza incendi sull'isola di Rodi, Astoi interviene con una nota ufficiale spiegando che «i tour operator associati che programmano la destinazione stanno registrando molte limitazioni nell’operatività dovute alla mancanza di informazioni da parte della Protezione Civile locale». «Gli assistenti degli operatori stanno contattando i propri clienti per fornire tutte le necessarie informazioni e per capire in quale centro di raccolta gli stessi siano stati inviati dalle autorità locali. «Astoi - conclude la nota - è in contatto con l’Unità di Crisi della Farnesina per l’opportuna triangolazione tra l’Ambasciata italiana ad Atene e gli operatori, al fine di riuscire ad assistere al meglio i clienti e rendere più celere lo scambio di informazioni. Inoltre, alcuni operatori stanno inviando aeromobili speciali che, verosimilmente, arriveranno a Rodi nella notte per far rientrare i propri clienti in Italia». [post_title] => Astoi sugli incendi a Rodi: «Al lavoro con l'Unità di crisi della Farnesina» [post_date] => 2023-07-24T09:44:27+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690191867000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449845 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Quello che si è chiuso lo scorso giugno per il Torino Airport è stato il migliore semestre di sempre in termini di passeggeri movimentati: 2.268.490, in crescita del +18,7% sui primi sei mesi del 2022 (1.910.712 passeggeri) e in aumento del +12,5% sullo stesso periodo del 2019, ultimo anno pre-Covid. Nuovo record anche per il solo mese di giugno che con 408.880 passeggeri registra un incremento del +23% rispetto a giugno 2019 (332.445 passeggeri). "Tale risultato - sottolinea una nota della Sagat, società di gestione dello scalo di Caselle - arriva dopo l’ottimo andamento del traffico neve registrato nel primo quadrimestre del 2023 da parte degli sciatori del Nord Europa, e dopo i crescenti flussi turistici incoming sul territorio piemontese legati ai ponti di primavera. Catania, Napoli e Roma Fiumicino si confermano le destinazioni più trafficate in assoluto nei primi sei mesi del 2023; per quel che riguarda le destinazioni internazionali il podio è invece occupato da Londra Gatwick, Barcellona e Madrid". L'aumento dei volumi di traffico è anche figlio delle numerose novità lanciate con l’avvio della stagione estiva 2023: sette i nuovi voli che si sono aggiunti al network dell’aeroporto di Torino: Alicante (dal 1° maggio), Stoccolma e Vilnius serviti da Ryanair; Parigi Orly (dal 26 maggio) servito da Volotea; Foggia, servito da Lumiwings, a cui si sono aggiunti il volo per Porto (dal 2 giugno) e il nuovo charter incoming da Stoccolma (dal 10 giugno). A queste si affiancano le ripartenze dei voli internazionali per Zara, in Croazia, Corfù, in Grecia, Ibiza, in Spagna e Tel Aviv, in Israele, oltre ai collegamenti tipicamente estivi verso destinazioni leisure italiane quali Lampedusa e Alghero. [post_title] => Torino archivia nel 2023 il migliore semestre di sempre con oltre 2,26 milioni di passeggeri [post_date] => 2023-07-18T10:54:28+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689677668000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449721 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_316648" align="alignleft" width="300"] Franco Gattinoni, presidente gruppo Gattinoni[/caption] Il Gruppo Gattinoni scatta una fotografia del primo semestre 2023, con andamenti molto positivi in tutti i rami d’azienda. L’obiettivo 2023 del Gruppo era pari a 636 milioni di euro. Un obiettivo ambizioso (+ 30% sul 2022) che a giugno è già stato superato, portando la crescita a +41% e a un risultato di chiusura stimato a 710 milioni di euro. La divisione Travel del Gruppo, composta dal Prodotto e dai Network, ha realizzato nel primo semestre 2023 una crescita importante: + 87% per l’area Prodotto in tutte le tipologie di programmazione (dal prodotto Tour Operator, al Dynamic, dal Travel Experience al Selected, ai Tour e Gruppi) e beneficiando della spinta della piattaforma tecnologica e-commerce e B2B2C. La distribuzione, ovvero i network di agenzie di viaggio, ha visto attestarsi sul +29% l’aumento dei volumi, rispetto alla stima del 2023. Commento Gattinoni «I dati dei primi sei mesi sono più che positivi; come Gruppo il semestre registra un incremento a doppia cifra rispetto ai budget prefissati. Stiamo crescendo in tutte le linee di business, nessuna esclusa - commenta Franco Gattinoni, presidente gruppo Gattinoni -. Tutti gli investimenti realizzati negli anni passati stanno generando risultati. Siamo ottimisti di poter raggiungere i budget dell’anno e di fine piano industriale, forti anche di nuovi investimenti in atto e futuri: in ambito Travel grazie all’apertura di nuove agenzie di proprietà e alla piattaforma B2B2C che continuerà ad essere implementata. Per il Business Travel i sistemi di prenotazione per le aziende, che stanno già dando ottimi frutti, verranno ulteriormente affinati per fornire servizi ancor più efficienti e puntuali e infine per la divisione Eventi gli importanti inserimenti di nuove risorse, avvenute nei mesi scorsi e quelle future, consentiranno di supportare e accelerare la crescita della divisione. Alla base di tutto vi è sempre la forte attenzione da parte del nostro Gruppo all’innovazione tecnologica e soprattutto alle persone, per noi al centro, fattori imprescindibili per crescere e affrontare le sfide presenti e future del mercato» Segmenti Va sottolineato che, nel mercato, la pandemia aveva causato una perdita di circa il 30% dei punti vendita sul territorio nazionale, mentre per il gruppo Gattinoni, che ha superato complessivamente le 1500 agenzie (tra proprietà e affiliate), ci sono state poche chiusure e nuovi ingressi. Il segmento leisure è tornato a essere performante, anche nei ricavi; le prenotazioni sono state decisamente forti soprattutto nel periodo gennaio-aprile. Da sottolineare il decisivo ruolo svolto dalla piattaforma tecnologica che ha dato un netto impulso. La divisione Business Travel ha continuato il trend di ripresa avviato negli ultimi mesi dello scorso anno e supera la stima di volume d’affari del 2023 attestandosi a un +33%. L’integrazione fra le due aziende Gattinoni Business Travel e BTExpert a seguito dell’acquisizione di Robintur (di cui BTExpert faceva parte) sta valorizzando i punti di forza di entrambe: sono aumentati i clienti prospect e quelli fidelizzati e grande impulso è stato dato dai self booking tools dedicati alle aziende. La business unit Mice dedicata a eventi, convention e incentive ha avuto performance elevate e a oggi ha già raggiunto 40 milioni di euro. Anche qui il budget è sopra le aspettative e si stima una chiusura anno a +50% (pari a 55 milioni di euro). Si è verificato traffico in nuove aree di business, con una crescita del ramo farmaceutico e di eventi importanti che richiedono un impiego sempre maggiore della tecnologia avanzata come booster e amplificatore dell’incontro in presenza. Giugno in particolare ha rappresentato il mese degli incentive dai grandi numeri. [caption id="attachment_449722" align="alignleft" width="300"] Sergio Testi direttore generale gruppo Gattinoni[/caption] Destinazioni Le destinazioni che sono andate per la maggiore al momento sono, per l’Italia, Sardegna, Sicilia e Puglia, seguite dalla Calabria per un prodotto più accessibile. L’Egitto e il Mar Rosso egiziano spiccano tra le destinazioni preferite grazie all’ottimo rapporto qualità prezzo e alla vicinanza e prevalgono sulla Grecia, sempre più disintermediata; nel medio raggio hanno performato bene gli arcipelaghi spagnoli, Baleari e Canarie, insieme agli Emirati. Nel lungo raggio l’Oceano Indiano è piaciuto molto, in particolare Tanzania, che abbina safari e relax mare a Zanzibar. Riconfermato il favore riscosso dalle crociere, che in estate avvengono prevalentemente nel Mediterraneo. In termini di prenotazione anticipata, Gattinoni ha rilevato due atteggiamenti distinti nel primo semestre. In inverno si è assistito a molto advance booking, a 60 giorni rispetto alle partenze. Per l’estate c’è più attendismo, avvengono richieste sotto data. Il pricing non è stabile, l’offerta dei posti volo è sovente inferiore alla richiesta, spesso i prezzi vengono rivisti e aggiornati dai fornitori negli ultimi 30 giorni, non favorendo certamente la stabilità del mercato. Alcuni operatori faranno presumibilmente promozioni last minute. Commento Testi «L’andamento del Gruppo in tutte le sue aree di business è sorprendente e sopra le aspettative. Siamo soddisfatti anche dei numeri di questa estate, la prima vera estate post pandemia a pieno regime; i nostri dati confermano performance soddisfacenti e in alcuni casi la conquista di clientela più giovane o nuova per il turismo organizzato - commenta infine Sergio Testi, direttore generale gruppo Gattinoni -. Le agenzie di viaggio sono effettivamente ripartite sin da gennaio, grazie alla forte domanda già presente dall’inverno e, a inizio primavera, con il traino dei ponti festivi, con crescite ragguardevoli rispetto a pari periodo 2019. Le prenotazioni delle vacanze estive sono state importanti e costanti nei mesi primaverili beneficiando anche delle proposte in advance booking, mentre abbiamo notato più prudenza con il passare dei mesi e con ritmi più sotto data da parte dei clienti. Il post pandemia conferma, comunque, il ritorno dei consumatori in agenzia e l’importanza della consulenza, assistenza e tutela da parte dei professionisti. L’Italia è sempre tra le mete preferite, mentre si attesta un boom del Mar Rosso egiziano grazie all’ottima qualità prezzo, ciò a discapito della Grecia, più disintermediata, e delle mete mediterranee, anche se reggono le Baleari. Riparte, rispetto al 2022, anche il lungo raggio, in particolare Oceano Indiano, ma anche su altre mete sia per soggiorni mare sia per i viaggi itineranti». [post_title] => Gruppo Gattinoni: a giugno superato il previsionale sul 2022 (+41%) [post_date] => 2023-07-14T13:53:47+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689342827000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449692 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un Boeing 737-400 da 72 posti, con configurazione all business. E' l'aeromobile che il gruppo Nicolaus mette a disposizione a coloro che decideranno di accedere alla nuova formula Vola da Re per arrivate in Sardegna in vista di un soggiorno presso le strutture Valtur Sardegna Baia dei Pini e Valtur Sardegna Tirreno Resort o presso una delle altre proprietà della compagnia a destinazione. La proposta è valida al momento per i voli tra Milano Malpensa e Olbia, relativamente al periodo compreso tra il 5 e il 29 agosto 2023. La formula comprende anche assistenza dedicata ed esclusiva in aeroporto all’andata e al ritorno, servizio di bordo, estensione franchigia bagagli (25 chili bagaglio in stiva più un trolley e una borsa in cabina); operazioni di imbarco e sbarco più comode e veloci grazie al limitato riempimento del volo. “Presentiamo con orgoglio al mercato questa nuova operazione che è frutto di una visione strategica in sintonia con le potenzialità del turismo del futuro e di un grande lavoro di costruzione della proposta, messo a punto da differenti comparti del nostro gruppo - spiega la responsabile prodotto, Paola Coccarelli -. È un’operazione logisticamente ed economicamente importante, ma quando abbiamo detto di voler lavorare al fine di posizionare in chiave lifestyle e upscale il brand Valtur sapevamo di dover dare concretezza a questo obiettivo, passando attraverso nuovi tipi di impegno che sono imprescindibili per tracciare scenari inesplorati e innovativi. Sin dal lancio di Vola da Re i riscontri sono molto buoni e ci dicono che il mercato chiede sempre di più servizi capaci di soddisfare il bisogno di libertà: dalla fissità della quotidianità, dalla materialità di certi aspetti della vita, da ciò che elimini anche il minimo stress dalla piacevolezza di un momento prezioso come la vacanza”. [post_title] => Valtur lancia Vola da Re: a disposizione un Boeing 737-400 all business per chi si reca in Sardegna [post_date] => 2023-07-14T11:07:56+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689332876000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449406 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Le vacanze all inclusive nel Mar Rosso testate sul campo: i Going Resort di Marsa Alam e Sharm el Sheikh conquistano la piena soddisfazione dei primi clienti che hanno provato le due strutture. Dopo il fam trip che ha visto la partecipazione di 40 agenzie di viaggio, le vendite sono partite a pieno ritmo e l’occasione è propizia per raccogliere i commenti a caldo. «Punto mare strepitoso a Marsa Alam – esordisce Ariella Colantuono della Narai Travel di Arosio (Como) -: la lunghissima spiaggia e soprattutto la barriera corallina hanno colpito favorevolmente una giovane coppia partita in giugno, che di sera ha trovato molto piacevole la cittadina nelle vicinanze del resort per uscire a cena nei piccoli ristoranti del porticciolo». E quale escursione è piaciuta di più? «Certamente la Quad Ride che si svolge nel tardo pomeriggio, con cena al tramonto e notte stellata nel deserto – continua l’agente di viaggio comasca -: lo spettacolo e la preparazione della serata sono suggestivi e offrono un diversivo alla settimana di sole e di immersioni». Che dire di Sharm el Sheikh, invece? Colantuono: «La coppia di senior che ha viaggiato con noi è rimasta colpita dall’eleganza del Sunrise Diamond Resort, sia dalla struttura in sé sia dai servizi e la cura dei dettagli: al mattino a colazione sulle note del sassofono, le essenze profumate nella hall, i sei ristoranti, ma anche la pulizia e… la navetta per la spiaggia! Invece, le famiglie apprezzano gli spazi per i ragazzi: l’Aquapark e le diverse spiagge, nella tipica configurazione a caletta di questo tratto di costa, che permettono un accesso al mare direttamente. Infine, la vicinanza alla città vecchia di Sharm, che per la sera è sempre attrattiva». [gallery columns="4" ids="449411,449409,449408,449407"] Collegamenti aerei diretti Le partenze per Marsa Alam e Sharm el Sheikh con voli diretti sono di sabato e di domenica dagli aeroporti di Milano Malpensa (per entrambe le destinazioni) e di Bergamo (solo Sharm), alle quali vanno ad aggiungersi nuove rotazioni charter da Palermo, Catania e Napoli per i mesi di luglio e agosto, tutti su Sharm. Nuovi voli diretti da Palermo, Catania e Napoli Le date di partenza dei charter: da Palermo: 17, 24 31 luglio + 7, 14, 21 e 28 agosto + 4, 11 e 18 settembre da Catania: 23 e 30 luglio + 6, 20 e 27 agosto + 3 settembre da Napoli: 29 luglio + 5, 12, 19 e 26 agosto Differenze dei prodotti Da Nadia Intressalvi della I Tesori d’Oriente Busto Arsizio (Varese) viene l’indicazione sulle differenze dei due prodotti: «Vanno venduti consapevolmente rispetto ai rispettivi punti di forza – osserva -: propongo a famiglie con bimbi il resort di Sharm, anche perché ha una piscina con parco-giochi fantastica, oppure a un cliente di livello alto, magari suggerendo la villa con piscina privata. Invece, Marsa lo suggerisco a chi è alla ricerca di servizi più semplici, magari gruppi di amici e coppie, è un luogo tranquillo, che personalmente ho preferito tra i due. Ha un mare splendido e una laguna per chi non sa nuotare, così come il pontile per l’accesso alla barriera per lo snorkeling. In entrambi i casi, il personale è molto disponibile, ascolta le esigenze e le attua». Infine, aggiunge una nota su Sharm: «Non tornavo da 10 anni e l’ho trovata trasformata, definitivamente in ordine e alla sera propone diversi locali, persino uno arroccato e a picco sul mare, molto trendy, con musica e piacevolissimo sin dal tramonto». Informativa PR LINK UTILI Approfondisci su Going Resort Accedi alla piattaforma trade Going4You Seguici su Instagram Seguici su Linkedin CONTATTI commerciale@going.it Booking Nord Italia 02.22126928 Booking Sud Italia e isole 02.88126195 [post_title] => Partito il Mar Rosso a 5 stelle di Going: promosso a pieni voti dal mercato [post_date] => 2023-07-14T09:30:36+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689327036000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "grecia dopo rodi anche corfu nella morsa del fuoco" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":121,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":836,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450180","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo passo avanti per il gruppo Latam lungo il percorso che porterà all'eliminazione della plastica monouso a bordo dei suoi aerei entro la fine del 2023. Nel primo semestre di quest'anno il gruppo è riuscito a ridurla dell'88% grazie allo sviluppo di progetti di economia circolare, che hanno comportato una riduzione totale di 1.600 tonnellate di plastica, equivalenti a 266 milioni di sacchetti di plastica.\r

\"Il nostro impegno è quello di eliminare la plastica monouso entro il 2023 e di azzerare i rifiuti in discarica entro il 2027. Due anni fa abbiamo deciso di migrare da un modello lineare a uno circolare, in cui i rifiuti diventano una risorsa con una nuova vita. Continueremo a lavorare su altre iniziative che ci consentano di contribuire all'ambiente\", ha sottolineato Estela Espinoza, Experience Manager del Gruppo Latam.\r

Una delle iniziative attuate dal gruppo è stata la sostituzione della plastica monouso con materiali organici, come la carta nel caso delle nuove tazze, il bambù per le posate, la canna da zucchero per i coperchi dei contenitori e materiali riutilizzabili per contenitori e vassoi nella cabina economica e borse di stoffa nella cabina business.\r

A ciò si aggiunge il programma \"Recycle Your Travel\", in costante miglioramento, che promuove la separazione di alcuni rifiuti generati nel servizio di bordo per essere successivamente riciclati. Questa iniziativa è attualmente operativa sui voli nazionali in Cile, Perù, Ecuador e Colombia e si sta valutando la possibilità di implementarla presto anche in Brasile.\r

La compagnia aerea ha inoltre portato avanti il progetto \"Second Flight\", che dà una seconda vita alle uniformi della compagnia aerea e a vari elementi tessili in disuso. A tal fine, artigiani e imprenditori sudamericani li trasformano in nuovi prodotti, come porta passaporti, etichette per i bagagli, portafogli e portachiavi.\r

Nel mirino del gruppo c'è il raggiungimento della neutralità delle emissioni di carbonio entro il 2050 così da contribuire alla protezione degli ecosistemi del Sud America per i prossimi 30 anni.","post_title":"Latam avanza sulla rotta green: ridotta dell'88% la plastica monouso a bordo degli aerei","post_date":"2023-07-24T15:55:44+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690214144000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450230","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'emergenza incendi in Grecia non dà tregua, anzi: da ieri l'allarme si è esteso dall'isola di Rodi - da cui sono già state allontanate circa 19.000 persone - a quella di Corfù. Qui sono stati evacuati 17 villaggi e la Guardia costiera ha portato in salvo 59 persone che si trovavano sulla spiaggia di Nisaki. A Corfù i focolai si sono sviluppati nella zona nord di Perithia dove oltre 2.500 persone, per precauzione, hanno dovuto abbandonare le loro case nella notte di domenica.\r

\r

Al momento Jet2 ha cancellato tutti i voli per Rodi previsti per questa settimana, mentre Tui li ha sospesi almeno fino al prossimo mercoledì: sull'isola l'evacuazione ha già interessato 19.000 persone durante il fine settimana.\r

\r

\r

\r

\r

\r

EasyJet fa sapere che i voli continueranno a funzionare normalmente, ma i pacchetti vacanza sono stati cancellati fino a mercoledì e i clienti riceveranno un rimborso completo. I voli Ryanair per Rodi sono ancora operativi. ","post_title":"Grecia: dopo Rodi anche Corfù nella morsa del fuoco","post_date":"2023-07-24T15:07:26+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1690211246000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450228","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sky express interviene sull'emergenza incendi a Rodi, informando che attualmente la compagni aerea «continua ad operare i voli di linea da e per l'aeroporto internazionale “Diagoras”».\r

\r

Il vettore spiega però che i per i passeggeri che hanno un volo programmato «entro il 31 luglio 2023 - e che sono interessati dai recenti incendi - e desiderano modificare i propri programmi di viaggio è possibile: il cambio gratuito per volare fino al 31 agosto 2023; l'emissione di un buono di pari valore valido 12 mesi per qualsiasi destinazione del network Sky express».\r

\r

A disposizione dei passeggeri che desiderano essere informati in modo più dettagliato e apportare modifiche alla propria pianificazione del viaggio, il numero riservato: +30 215 215 6513.\r

\r

Dal primo giorno dei devastanti incendi boschivi, Sky express, in collaborazione con l'organizzazione Humanity Greece, trasporta sull'isola rifornimenti essenziali e continuerà fino a quando ci sarà tale necessità. «La preoccupazione principale dell'azienda è mantenere l'operatività dei voli in modo che il trasporto e l'interconnessione di passeggeri, personale speciale (come i guardalinee PPC) e le necessità continuino contemporaneamente.\r

In questo ambito, il personale di entrambe le società di assistenza a terra SKYserv και Swissport - società che fanno parte del gruppo Iogr, casa madre anche di Sky express - è stato già rafforzato in quanto personale aggiuntivo si è recato all'aeroporto di Rodi per supportare i viaggiatori».","post_title":"Sky express: «I voli da e per Rodi sono operativi». Le opzioni di modifica al viaggio","post_date":"2023-07-24T14:33:00+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690209180000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450183","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Scali nelle città di Kusadasi e Istanbul (con soggiorno prolungato) in Turchia, al Pireo vicino ad Atene in Grecia e a Genova, Palermo e Civitavecchia per Roma in Italia. Per il prossimo autunno, la Msc Poesia propone un itinerario di crociera unico, che accompagnerà gli ospiti in un viaggio alla scoperta della cultura e della bellezza di alcune delle destinazioni più ambite del Mediterraneo. \r

\r

Da settembre a novembre 2023, la Poesia offrirà questo programma di undici notti che darà agli ospiti l'opportunità di immergersi completamente nei siti storici, nell'architettura, nelle specialità culinarie e nei paesaggi di Italia, Grecia e Turchia, approfittando del piacevole clima autunnale, perfetto per le visite turistiche e le attività all'aperto. Sia a bordo sia a terra, Msc proporrà una vasta gamma di attività ed escursioni divertenti per gli ospiti di tutte le età.","post_title":"Le crociere autunnali di Msc Poesia: Italia, Grecia e Turchia in un unico viaggio","post_date":"2023-07-24T10:28:14+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1690194494000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450165","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Mentre sembra non placarsi l'emergenza incendi sull'isola di Rodi, Astoi interviene con una nota ufficiale spiegando che «i tour operator associati che programmano la destinazione stanno registrando molte limitazioni nell’operatività dovute alla mancanza di informazioni da parte della Protezione Civile locale».\r

«Gli assistenti degli operatori stanno contattando i propri clienti per fornire tutte le necessarie informazioni e per capire in quale centro di raccolta gli stessi siano stati inviati dalle autorità locali. \r

«Astoi - conclude la nota - è in contatto con l’Unità di Crisi della Farnesina per l’opportuna triangolazione tra l’Ambasciata italiana ad Atene e gli operatori, al fine di riuscire ad assistere al meglio i clienti e rendere più celere lo scambio di informazioni. Inoltre, alcuni operatori stanno inviando aeromobili speciali che, verosimilmente, arriveranno a Rodi nella notte per far rientrare i propri clienti in Italia».","post_title":"Astoi sugli incendi a Rodi: «Al lavoro con l'Unità di crisi della Farnesina»","post_date":"2023-07-24T09:44:27+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1690191867000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449845","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Quello che si è chiuso lo scorso giugno per il Torino Airport è stato il migliore semestre di sempre in termini di passeggeri movimentati: 2.268.490, in crescita del +18,7% sui primi sei mesi del 2022 (1.910.712 passeggeri) e in aumento del +12,5% sullo stesso periodo del 2019, ultimo anno pre-Covid.\r

Nuovo record anche per il solo mese di giugno che con 408.880 passeggeri registra un incremento del +23% rispetto a giugno 2019 (332.445 passeggeri).\r

\"Tale risultato - sottolinea una nota della Sagat, società di gestione dello scalo di Caselle - arriva dopo l’ottimo andamento del traffico neve registrato nel primo quadrimestre del 2023 da parte degli sciatori del Nord Europa, e dopo i crescenti flussi turistici incoming sul territorio piemontese legati ai ponti di primavera. Catania, Napoli e Roma Fiumicino si confermano le destinazioni più trafficate in assoluto nei primi sei mesi del 2023; per quel che riguarda le destinazioni internazionali il podio è invece occupato da Londra Gatwick, Barcellona e Madrid\".\r

L'aumento dei volumi di traffico è anche figlio delle numerose novità lanciate con l’avvio della stagione estiva 2023: sette i nuovi voli che si sono aggiunti al network dell’aeroporto di Torino: Alicante (dal 1° maggio), Stoccolma e Vilnius serviti da Ryanair; Parigi Orly (dal 26 maggio) servito da Volotea; Foggia, servito da Lumiwings, a cui si sono aggiunti il volo per Porto (dal 2 giugno) e il nuovo charter incoming da Stoccolma (dal 10 giugno). A queste si affiancano le ripartenze dei voli internazionali per Zara, in Croazia, Corfù, in Grecia, Ibiza, in Spagna e Tel Aviv, in Israele, oltre ai collegamenti tipicamente estivi verso destinazioni leisure italiane quali Lampedusa e Alghero.","post_title":"Torino archivia nel 2023 il migliore semestre di sempre con oltre 2,26 milioni di passeggeri","post_date":"2023-07-18T10:54:28+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1689677668000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449721","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_316648\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Franco Gattinoni, presidente gruppo Gattinoni[/caption]\r

\r

Il Gruppo Gattinoni scatta una fotografia del primo semestre 2023, con andamenti molto positivi in tutti i rami d’azienda. L’obiettivo 2023 del Gruppo era pari a 636 milioni di euro. Un obiettivo ambizioso (+ 30% sul 2022) che a giugno è già stato superato, portando la crescita a +41% e a un risultato di chiusura stimato a 710 milioni di euro.\r

\r

La divisione Travel del Gruppo, composta dal Prodotto e dai Network, ha realizzato nel primo semestre 2023 una crescita importante: + 87% per l’area Prodotto in tutte le tipologie di programmazione (dal prodotto Tour Operator, al Dynamic, dal Travel Experience al Selected, ai Tour e Gruppi) e beneficiando della spinta della piattaforma tecnologica e-commerce e B2B2C. La distribuzione, ovvero i network di agenzie di viaggio, ha visto attestarsi sul +29% l’aumento dei volumi, rispetto alla stima del 2023.\r

Commento Gattinoni\r

«I dati dei primi sei mesi sono più che positivi; come Gruppo il semestre registra un incremento a doppia cifra rispetto ai budget prefissati. Stiamo crescendo in tutte le linee di business, nessuna esclusa - commenta Franco Gattinoni, presidente gruppo Gattinoni -. Tutti gli investimenti realizzati negli anni passati stanno generando risultati. Siamo ottimisti di poter raggiungere i budget dell’anno e di fine piano industriale, forti anche di nuovi investimenti in atto e futuri: in ambito Travel grazie all’apertura di nuove agenzie di proprietà e alla piattaforma B2B2C che continuerà ad essere implementata.\r

\r

Per il Business Travel i sistemi di prenotazione per le aziende, che stanno già dando ottimi frutti, verranno ulteriormente affinati per fornire servizi ancor più efficienti e puntuali e infine per la divisione Eventi gli importanti inserimenti di nuove risorse, avvenute nei mesi scorsi e quelle future, consentiranno di supportare e accelerare la crescita della divisione. Alla base di tutto vi è sempre la forte attenzione da parte del nostro Gruppo all’innovazione tecnologica e soprattutto alle persone, per noi al centro, fattori imprescindibili per crescere e affrontare le sfide presenti e future del mercato»\r

Segmenti\r

Va sottolineato che, nel mercato, la pandemia aveva causato una perdita di circa il 30% dei punti vendita sul territorio nazionale, mentre per il gruppo Gattinoni, che ha superato complessivamente le 1500 agenzie (tra proprietà e affiliate), ci sono state poche chiusure e nuovi ingressi. Il segmento leisure è tornato a essere performante, anche nei ricavi; le prenotazioni sono state decisamente forti soprattutto nel periodo gennaio-aprile. Da sottolineare il decisivo ruolo svolto dalla piattaforma tecnologica che ha dato un netto impulso.\r

\r

La divisione Business Travel ha continuato il trend di ripresa avviato negli ultimi mesi dello scorso anno e supera la stima di volume d’affari del 2023 attestandosi a un +33%. L’integrazione fra le due aziende Gattinoni Business Travel e BTExpert a seguito dell’acquisizione di Robintur (di cui BTExpert faceva parte) sta valorizzando i punti di forza di entrambe: sono aumentati i clienti prospect e quelli fidelizzati e grande impulso è stato dato dai self booking tools dedicati alle aziende.\r

\r

La business unit Mice dedicata a eventi, convention e incentive ha avuto performance elevate e a oggi ha già raggiunto 40 milioni di euro. Anche qui il budget è sopra le aspettative e si stima una chiusura anno a +50% (pari a 55 milioni di euro). Si è verificato traffico in nuove aree di business, con una crescita del ramo farmaceutico e di eventi importanti che richiedono un impiego sempre maggiore della tecnologia avanzata come booster e amplificatore dell’incontro in presenza. Giugno in particolare ha rappresentato il mese degli incentive dai grandi numeri.\r

\r

[caption id=\"attachment_449722\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Sergio Testi direttore generale gruppo Gattinoni[/caption]\r

\r

\r

Destinazioni\r

Le destinazioni che sono andate per la maggiore al momento sono, per l’Italia, Sardegna, Sicilia e Puglia, seguite dalla Calabria per un prodotto più accessibile. L’Egitto e il Mar Rosso egiziano spiccano tra le destinazioni preferite grazie all’ottimo rapporto qualità prezzo e alla vicinanza e prevalgono sulla Grecia, sempre più disintermediata; nel medio raggio hanno performato bene gli arcipelaghi spagnoli, Baleari e Canarie, insieme agli Emirati. Nel lungo raggio l’Oceano Indiano è piaciuto molto, in particolare Tanzania, che abbina safari e relax mare a Zanzibar. Riconfermato il favore riscosso dalle crociere, che in estate avvengono prevalentemente nel Mediterraneo.\r

\r

In termini di prenotazione anticipata, Gattinoni ha rilevato due atteggiamenti distinti nel primo semestre. In inverno si è assistito a molto advance booking, a 60 giorni rispetto alle partenze. Per l’estate c’è più attendismo, avvengono richieste sotto data. Il pricing non è stabile, l’offerta dei posti volo è sovente inferiore alla richiesta, spesso i prezzi vengono rivisti e aggiornati dai fornitori negli ultimi 30 giorni, non favorendo certamente la stabilità del mercato. Alcuni operatori faranno presumibilmente promozioni last minute.\r

Commento Testi\r

«L’andamento del Gruppo in tutte le sue aree di business è sorprendente e sopra le aspettative. Siamo soddisfatti anche dei numeri di questa estate, la prima vera estate post pandemia a pieno regime; i nostri dati confermano performance soddisfacenti e in alcuni casi la conquista di clientela più giovane o nuova per il turismo organizzato - commenta infine Sergio Testi, direttore generale gruppo Gattinoni -. Le agenzie di viaggio sono effettivamente ripartite sin da gennaio, grazie alla forte domanda già presente dall’inverno e, a inizio primavera, con il traino dei ponti festivi, con crescite ragguardevoli rispetto a pari periodo 2019.\r

\r

Le prenotazioni delle vacanze estive sono state importanti e costanti nei mesi primaverili beneficiando anche delle proposte in advance booking, mentre abbiamo notato più prudenza con il passare dei mesi e con ritmi più sotto data da parte dei clienti. Il post pandemia conferma, comunque, il ritorno dei consumatori in agenzia e l’importanza della consulenza, assistenza e tutela da parte dei professionisti. L’Italia è sempre tra le mete preferite, mentre si attesta un boom del Mar Rosso egiziano grazie all’ottima qualità prezzo, ciò a discapito della Grecia, più disintermediata, e delle mete mediterranee, anche se reggono le Baleari. Riparte, rispetto al 2022, anche il lungo raggio, in particolare Oceano Indiano, ma anche su altre mete sia per soggiorni mare sia per i viaggi itineranti».","post_title":"Gruppo Gattinoni: a giugno superato il previsionale sul 2022 (+41%)","post_date":"2023-07-14T13:53:47+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1689342827000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449692","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un Boeing 737-400 da 72 posti, con configurazione all business. E' l'aeromobile che il gruppo Nicolaus mette a disposizione a coloro che decideranno di accedere alla nuova formula Vola da Re per arrivate in Sardegna in vista di un soggiorno presso le strutture Valtur Sardegna Baia dei Pini e Valtur Sardegna Tirreno Resort o presso una delle altre proprietà della compagnia a destinazione. La proposta è valida al momento per i voli tra Milano Malpensa e Olbia, relativamente al periodo compreso tra il 5 e il 29 agosto 2023.\r

\r

La formula comprende anche assistenza dedicata ed esclusiva in aeroporto all’andata e al ritorno, servizio di bordo, estensione franchigia bagagli (25 chili bagaglio in stiva più un trolley e una borsa in cabina); operazioni di imbarco e sbarco più comode e veloci grazie al limitato riempimento del volo.\r

\r

“Presentiamo con orgoglio al mercato questa nuova operazione che è frutto di una visione strategica in sintonia con le potenzialità del turismo del futuro e di un grande lavoro di costruzione della proposta, messo a punto da differenti comparti del nostro gruppo - spiega la responsabile prodotto, Paola Coccarelli -. È un’operazione logisticamente ed economicamente importante, ma quando abbiamo detto di voler lavorare al fine di posizionare in chiave lifestyle e upscale il brand Valtur sapevamo di dover dare concretezza a questo obiettivo, passando attraverso nuovi tipi di impegno che sono imprescindibili per tracciare scenari inesplorati e innovativi. Sin dal lancio di Vola da Re i riscontri sono molto buoni e ci dicono che il mercato chiede sempre di più servizi capaci di soddisfare il bisogno di libertà: dalla fissità della quotidianità, dalla materialità di certi aspetti della vita, da ciò che elimini anche il minimo stress dalla piacevolezza di un momento prezioso come la vacanza”.","post_title":"Valtur lancia Vola da Re: a disposizione un Boeing 737-400 all business per chi si reca in Sardegna","post_date":"2023-07-14T11:07:56+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1689332876000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449406","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le vacanze all inclusive nel Mar Rosso testate sul campo: i Going Resort di Marsa Alam e Sharm el Sheikh conquistano la piena soddisfazione dei primi clienti che hanno provato le due strutture.\r

\r

Dopo il fam trip che ha visto la partecipazione di 40 agenzie di viaggio, le vendite sono partite a pieno ritmo e l’occasione è propizia per raccogliere i commenti a caldo.\r

\r

«Punto mare strepitoso a Marsa Alam – esordisce Ariella Colantuono della Narai Travel di Arosio (Como) -: la lunghissima spiaggia e soprattutto la barriera corallina hanno colpito favorevolmente una giovane coppia partita in giugno, che di sera ha trovato molto piacevole la cittadina nelle vicinanze del resort per uscire a cena nei piccoli ristoranti del porticciolo».\r

\r

E quale escursione è piaciuta di più? «Certamente la Quad Ride che si svolge nel tardo pomeriggio, con cena al tramonto e notte stellata nel deserto – continua l’agente di viaggio comasca -: lo spettacolo e la preparazione della serata sono suggestivi e offrono un diversivo alla settimana di sole e di immersioni».\r

\r

Che dire di Sharm el Sheikh, invece? Colantuono: «La coppia di senior che ha viaggiato con noi è rimasta colpita dall’eleganza del Sunrise Diamond Resort, sia dalla struttura in sé sia dai servizi e la cura dei dettagli: al mattino a colazione sulle note del sassofono, le essenze profumate nella hall, i sei ristoranti, ma anche la pulizia e… la navetta per la spiaggia! Invece, le famiglie apprezzano gli spazi per i ragazzi: l’Aquapark e le diverse spiagge, nella tipica configurazione a caletta di questo tratto di costa, che permettono un accesso al mare direttamente. Infine, la vicinanza alla città vecchia di Sharm, che per la sera è sempre attrattiva».\r

\r

\r

\r

[gallery columns=\"4\" ids=\"449411,449409,449408,449407\"]\r

\r

\r

\r

Collegamenti aerei diretti\r

\r

Le partenze per Marsa Alam e Sharm el Sheikh con voli diretti sono di sabato e di domenica dagli aeroporti di Milano Malpensa (per entrambe le destinazioni) e di Bergamo (solo Sharm), alle quali vanno ad aggiungersi nuove rotazioni charter da Palermo, Catania e Napoli per i mesi di luglio e agosto, tutti su Sharm.\r

\r

\r

\r

Nuovi voli diretti da Palermo, Catania e Napoli\r

\r

Le date di partenza dei charter:\r

\r

\tda Palermo: 17, 24 31 luglio + 7, 14, 21 e 28 agosto + 4, 11 e 18 settembre\r

\tda Catania: 23 e 30 luglio + 6, 20 e 27 agosto + 3 settembre\r

\tda Napoli: 29 luglio + 5, 12, 19 e 26 agosto\r

\r

\r

\r

Differenze dei prodotti\r

\r

Da Nadia Intressalvi della I Tesori d’Oriente Busto Arsizio (Varese) viene l’indicazione sulle differenze dei due prodotti: «Vanno venduti consapevolmente rispetto ai rispettivi punti di forza – osserva -: propongo a famiglie con bimbi il resort di Sharm, anche perché ha una piscina con parco-giochi fantastica, oppure a un cliente di livello alto, magari suggerendo la villa con piscina privata. Invece, Marsa lo suggerisco a chi è alla ricerca di servizi più semplici, magari gruppi di amici e coppie, è un luogo tranquillo, che personalmente ho preferito tra i due. Ha un mare splendido e una laguna per chi non sa nuotare, così come il pontile per l’accesso alla barriera per lo snorkeling. In entrambi i casi, il personale è molto disponibile, ascolta le esigenze e le attua».\r

\r

Infine, aggiunge una nota su Sharm: «Non tornavo da 10 anni e l’ho trovata trasformata, definitivamente in ordine e alla sera propone diversi locali, persino uno arroccato e a picco sul mare, molto trendy, con musica e piacevolissimo sin dal tramonto».\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

Informativa PR\r

\r

LINK UTILI\r

Approfondisci su Going Resort\r

Accedi alla piattaforma trade Going4You\r

Seguici su Instagram\r

Seguici su Linkedin\r

\r

CONTATTI\r

commerciale@going.it\r

Booking Nord Italia 02.22126928\r

Booking Sud Italia e isole 02.88126195\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Partito il Mar Rosso a 5 stelle di Going: promosso a pieni voti dal mercato","post_date":"2023-07-14T09:30:36+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1689327036000]}]}}