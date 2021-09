Gli Usa sono ancora chiusi, ma c’è più ottimismo per la riapertura

Gli Stati Uniti prevedono di aprire il Paese ai viaggiatori internazionali vaccinati, con un sistema per identificare i contatti dei viaggiatori. L’annuncio fatto da Jeff Zients, il coordinatore degli affari Coronavirus alla Casa Bianca, non prevede un calendario, quindi non si sa quando questo provvedimento, importante per grossisti, agenzie di viaggio e compagnie aeree di lungo raggio, verrà preso. Tuttavia, conferma che il governo desidera imitare l’Europa e diversi paesi in America, anche se si sostiene che la pandemia ha ancora aspetti molto preoccupanti in alcune parti del paese.

Gina Raimondo, la segretaria americana al Commercio, ha indicato da parte sua che questa apertura inizialmente auspicata è frenata dal numero ancora molto elevato di casi di contagio registrati nel Paese.

Negli Stati Uniti, le agenzie di viaggio continuano a fare pressioni sul governo per riaprire il Paese ai viaggi. Soprattutto, chiedono che le persone vaccinate possano entrare nel Paese.