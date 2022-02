Giordania: sorprendente ritrovamento di un sito di caccia risalente al 7000 a.C.

La Giordania e il suo passato non smettono di stupire: gli archeologi hanno infatti scoperto un sito dell’età della pietra risalente al 7000 a.C. in un remoto deserto, con strutture che mostrano che gli umani stavano radunando e cacciando gazzelle molto prima di quanto si pensasse.

Il team di esperti francesi e giordani ha anche trovato oltre 250 reperti nel sito, comprese alcune figurine di animali che ritengono siano state utilizzate nei rituali per invocare forze soprannaturali per cacce di successo. Gli oggetti, che includono due statue in pietra con intagli di volti umani, sono tra alcuni dei più antichi pezzi artistici mai trovati in Medio Oriente.

Sebbene tali strutture, note come ‘aquiloni del deserto’ possano essere trovate anche altrove nei paesaggi aridi del Medio Oriente e del sud-ovest asiatico, si ritiene che queste siano le più antiche, meglio conservate e le più grandi, hanno affermato gli esperti. Le abitazioni circolari a forma di capanna dell’insediamento e le grandi quantità di resti di gazzelle mostrano che gli abitanti non stavano solo cacciando per i propri bisogni, ma stavano anche scambiando con gli insediamenti vicini.

Il ministro del turismo Nayef al Fayez ha dichiarato che “le scoperte sono un’aggiunta spettacolare alle gemme archeologiche della Giordania, tra cui la città di Petra scavata nella roccia del deserto, la città romana di Jerash e i castelli del deserto”.