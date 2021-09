Giordania: riaperte le visite di “Petra by night”

In Giordania è nuovamente disponibile, da inizio settembre e dopo il lungo stop dovuto alla pandemia, la possibilità di effettuare la visita in notturna di Petra. “Petra by night”, evento spettacolare con migliaia di candele posizionate lungo il percorso, si svolge tutti i lunedì, mercoledì e giovedì di ogni settimana; inizia alle 20.30 dal Petra Visitor Center e termina intorno alle 22,30 con il ritorno Visitor Center della capitale nabatea.

Il biglietto d’ingresso per Petra by Night è di 17 dinari, mentre per i bambini sotto i 10 anni l’ingresso è gratuito; ibiglietti possono essere acquistati presso i negozi del Visitor Center, le agenzie turistiche locali a Petra o presso la reception degli hotel della località.