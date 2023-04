Giamaica e le novità 2023: dal ricettivo al rinnovo dell’aeroporto di Montego Bay Gastronomia, costumi, musica e sport saranno i protagonisti del ricco calendario di appuntamenti della Giamaica per il 2023, con eventi che omaggiano le tradizioni del territorio e l’unione del popolo in modo unico. Numerose anche le novità legate ai servizi turistici e alle strutture ricettive. Tra queste spiccano: Princess Hotels & Resorts con la realizzazione di un resort di 2.000 camere sulla spiaggia ad Hanover, vicino a Negril, che si chiamerà Princess Jamaica Resort – Giamaica All Inclusive Resort. Il rinnovo e l’ampliamento dell’aeroporto di Montigo Bay, che nel corso degli anni ha intrapreso numerosi sviluppi infrastrutturali per soddisfare le esigenze e il comfort dei passeggeri e nel rispetto degli standard normativi internazionali. Tra questi, il rifacimento della via di rullaggio; l’estensione della pista, che consentirà la creazione di aree di sicurezza di fine pista, soddisfacendo i requisiti dell’Icao e migliorando la sicurezza della pista. Progetto di pannelli solari: nel 2019 è stato avviato un progetto con l’obiettivo di ridurre la dipendenza dell’aeroporto dalla rete energetica nazionale, riducendo i costi operativi e l’impronta di carbonio in modo sostenibile. È stato installato un primo impianto solare che ridurrà l’uso dell’energia nazionale di circa l’11%. L’obiettivo finale è che l’aeroporto internazionale Sangster sia alimentato al 100% da fonti rinnovabili. Potenziamento dell’area check-in e dei sistemi di elaborazione dei passeggeri.

