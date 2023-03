Francia: è boom della spesa turistica nel 2022 che sale a 58 miliardi di euro La Francia ha messo a segno un 2022 da record registrando una spesa turistica da 58 miliardi di euro, pari ad una crescita di 1,2 miliardi di euro rispetto alla spesa turistica pre-pandemia. Sia nel 2018 che nel 2019 la Francia è stata la destinazione turistica più visitata al mondo – anche se i confronti internazionali non sono ancora disponibili per il 2022, il rapporto Atout France indica che il turismo francese è vicino ai livelli pre-pandemia. Secondo i dati elaborati da Atout France, a spendere di più nel 2022 sono stati i turisti belgi (7,3 miliardi di euro, con un aumento del 23% rispetto al 2019), a seguire i tedeschi (6,4 miliardi di euro, con un aumento del 6,9% sul 2019) e i britannici (6,2 miliardi di euro, con un aumento del 4,2%). I turisti americani hanno invece speso 5,5 miliardi di euro, il 34% in più rispetto al 2019. Gli unici gruppi che hanno speso meno in Francia rispetto al 2019 sono stati i visitatori provenienti da Cina e Giappone, la cui spesa turistica è diminuita rispettivamente del 72% e del 62%, evidentemente a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia. L’industria turistica francese rappresenta circa il 10% del Pil nazionale.

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440486 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_440494" align="alignleft" width="300"] Christina Frasco[/caption] Le Filippine si distinguono come meta di viaggio ideale ottenendo due nuove nomination alla 30° edizione dei World Travel Awards 2023. Intramuros, quartiere di Manila , è stato nominato come “Miglior attrazione turistica leader in Asia”. Mentre Cebu nella regione del Visayas si candida come “Destinazione leader in Asia per i matrimoni”. Un settore crescente Christina Garcia Frasco, segretario del dipartimento del turismo, ha dichiarato: « Queste candidature che si ripetono dimostrano chiaramente la crescente domanda di viaggi nel paese. Sosterremo sempre di più le iniziative che abbiamo messo in atto per il recupero e la trasformazione dell'industria turistica ». Soddisfazioni per il Dipartimento del Turismo che è stato nominato come Ente del turismo leader in Asia per il Wta 2023. Le votazioni per tutte le categorie sono aperte fino al 23 luglio 2023. [post_title] => Filippine nominata ai World Travel Awards, un segno di ripresa [post_date] => 2023-03-01T13:03:14+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677675794000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440491 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_287979" align="alignleft" width="300"] Vittorio Messina, presidente Assoturismo[/caption] «A salvare la crescita – e quindi, alla fine, anche i conti pubblici – dell’Italia è ancora una volta il turismo, che dopo la pandemia non solo ha saputo rialzarsi, ma ha ripreso a correre dando nel 2022 un contributo decisivo a tutta l’economia, con un aumento dei consumi turistici del +26,3%. L’ennesima dimostrazione del valore strategico di un comparto su cui si versano fiumi di belle parole ma in concreto pochissime risorse”. Così Vittorio Messina, presidente di Assoturismo Confesercenti, commenta i dati Istat su Pil e conti pubblici diffusi oggi. Politica e economia «Adesso si cambi marcia e si metta il turismo al centro dell’agenda politica ed economica dell’Italia. La nostra forza è essere una destinazione desiderata ed ammirata in tutto il mondo, per il nostro patrimonio culturale e artistico ma anche per il nostro stile di vita, portato avanti da una rete di imprese piccole ma di alta qualità, nella ricettività come nella ristorazione e nei servizi. La nostra debolezza, però, è un sistema Paese che funziona poco e male e che non sfrutta adeguatamente l’occasione costituita dal turismo, a partire dai collegamenti interni ed internazionali. Bisogna invece investire seriamente sulle imprese e sulle infrastrutture necessarie, per competere in un mercato sempre più globale e sempre più difficile». [post_title] => Assoturismo: il turismo salva il Pil del Paese. [post_title] => Francia: è boom della spesa turistica nel 2022 che sale a 58 miliardi di euro [post_date] => 2023-03-01T12:18:12+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677673092000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440482 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_361210" align="alignleft" width="300"] Franco Gattinoni, presidente Fto[/caption] Franco Gattinoni è stato rieletto presidente della Federazione turismo organizzato di Confcommercio per un nuovo mandato quadriennale. L’Assemblea dei soci ieri sera ha infatti votato i 14 membri del Consiglio nazionale che poi per acclamazione hanno scelto di confermare Gattinoni alla guida dell’associazione. I vicepresidenti sono Adriano Apicella e Luca Patanè. Gli altri consiglieri sono Michele Cossa, Paola De Filippo, Piergiulio Donzelli, Antonella Ferrari, Simone Frigerio, Andrea Grisdale, Annalisa Raia, Secondina Ravera, Gianpaolo Romano, Renato Scaffidi e Gian Paolo Vairo. Il Consiglio emerso dalla votazione rappresenta, così come la Federazione, la pluralità dei segmenti del settore del Turismo organizzato: dai network al business travel, il turismo incoming e outgoing e il mondo dei servizi collegati. «Nonostante l’impegno che mi aspetta, ho ritenuto doveroso confermare la mia disponibilità per dare continuità al lavoro straordinario fatto in questi ultimi anni, ma che è solo una base di partenza - ha commentato Gattinoni -. E ringrazio tutti per la fiducia che mi è stata accordata. Avremo enormi sfide, temi molto delicati da affrontare in questa fase di transizione nella quale bisogna sostenere e accompagnare il tentativo di rilancio del comparto: dal rinnovo del contratto del lavoro al nodo della riduzione del cuneo fiscale e l’accesso al credito per le nostre aziende, dai rapporti con le compagnie aeree alla questione chiave della formazione sulle nuove competenze e dell’attrattività del settore per i giovani». [caption id="attachment_440483" align="alignleft" width="300"] Consiglio nazionale Fto[/caption] «Affiancheremo le istituzioni a livello nazionale e locale per far in modo che il turismo organizzato conti di più e con la nostra presenza nell’associazione europea Ectaa proseguiremo anche il lavoro a livello internazionale. Le cose da fare sono tante e per questo serve un’associazione ancora più forte ed efficace nelle proprie azioni. Il lavoro del nuovo Consiglio, delle commissioni e di tutto lo staff sarà indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi. «Al tempo stesso vorrei però ringraziare di vero cuore i consiglieri uscenti: colleghi straordinari, amici, che hanno lavorato giorno e notte per l'associazione e gli associati con impegno e dedizione. In particolar modo saluto con affetto l'uscita di Stefano Dall'Ara che come vicepresidente della nostra Federazione si è speso senza risparmiarsi mai nelle relazioni istituzionali che ci hanno portato ad ottenere importantissimi risultati durante i difficili anni di pandemia. Noi ci siamo – ha concluso Gattinoni – perché le nostre imprese, fatte di persone che mettono sempre il turismo al primo posto, meritano di essere supportate, ogni giorno, con impegno e passione». [post_title] => Gattinoni confermato alla presidenza di Fto per altri quattro anni [post_date] => 2023-03-01T11:59:27+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677671967000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440459 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tutta colpa della crescita dell'inflazione, e del conseguente incremento dei tassi d'interesse della Bce verso la fine del 2022. Due fattori che hanno generato un atteggiamento attendista da parte degli investitori, intenti a monitorare l’impatto della crescita del costo del capitale sul pricing degli immobili prima di avviare nuove operazioni. Il settore degli investimenti alberghieri non è riuscito a proseguire lungo il percorso di crescita intrapreso due anni fa, nonostante il boom dei turisti con oltre 400 milioni di presenze certificate lo scorso anno da Assoturismo-Cst (+38% rispetto al 2021). Dopo una partenza entusiasmante, che ha portato a chiudere i primi sei mesi con 755 milioni di euro di transazioni (+40% rispetto alla prima metà del 2021), rivela un'analisi dell'Osservatorio Pambianco, gli strascichi di questa euforia si sono protratti fino agli inizi dell'autunno, quando è calato il gelo sul comparto. Non solo su quello alberghiero ma sull’intero settore del real estate italiano, con gli investitori che hanno tirato i remi in barca, chiudendo il quarto trimestre con meno della metà delle transazioni rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Risultato, le grandi aspettative sulla ripresa degli investimenti alberghieri si sono dovute ridimensionare in corsa, portando il totale delle transazioni 2022 a ridosso degli 1,4 miliardi di euro: in calo del 20% circa rispetto ai valori registrati a fine 2021. Il mercato risulta liquido nelle principali città come Milano, Roma, Firenze e Venezia, dove i trophy asset sono tra i più ricercati a fronte di un’offerta molto limitata. Per il 2023 si prevede un doppio binario: da un lato, la maggioranza dei capitali europei si indirizzerà su immobili core, mentre alcuni investitori asiatici si sono detti pronti a incrementare le proprie posizioni sul mercato italiano puntando su asset opportunistici da rilevare a sconto, nell’ottica di riqualificarli e di riposizionarli in attesa del rimbalzo della congiuntura. Le principali operazioni che hanno tenuto banco nel 2022 hanno visto il 43% degli investimenti registrati indirizzato verso quattro single asset deal, tra prime resort e operazioni in location centrali di grandi città. Per il 2023, permangono alcuni elementi strutturali che continueranno a interessare il mercato: l’attenzione sempre più marcata verso tutti gli aspetti di sostenibilità degli edifici, i cambiamenti indotti dalla crescente importanza dell’economia digitale e la ricerca di una sempre maggiore qualità degli ambienti in cui vivere. Il nuovo ciclo immobiliare sarà quindi contraddistinto da tre fattori principali: rigenerazione urbana, ibridazione degli spazi e sostenibilità. [post_title] => Pambianco: il 2022 degli investimenti alberghieri frenato dall'inflazione. Ultimo trimestre piatto [post_date] => 2023-03-01T11:10:53+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677669053000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440463 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Fri-Tur. Il ministro del turismo ha prorogato al 20 marzo 2023 l’apertura dello sportello del Fondo rotativo imprese turistiche finanziato dal Pnrr. La misura agevolativa, gestita da Invitalia, si rivolge a alberghi, agriturismi, stabilimenti balneari e termali, porti turistici, parchi tematici. L’agevolazione consiste in una combinazione di contributo diretto alla spesa e un finanziamento agevolato, abbinato ad un finanziamento bancario. Fino al 20 aprile Le domande possono essere presentate online sul sito di Invitalia fino al 20 aprile 2023. All’istanza deve essere allegata l’attestazione della banca finanziatrice in merito alla valutazione del merito di credito e all’intervenuta adozione della delibera di finanziamento. Gli incentivi sono un contributo diretto alla spesa nella misura massima del 35% dei costi ammissibili, in base alla dimensione dell’impresa e alla localizzazione dell’investimento e un finanziamento agevolato al tasso fisso dello 0,50% con durata minima 4 anni e massima 15 anni, inclusi tre anni di preammortamento. Al finanziamento agevolato è associato un finanziamento bancario, di pari importo e durata, erogato dalla banca finanziatrice a tasso di mercato. [post_title] => Fri-Tur, il ministero proroga al 20 marzo la presentazione dell'istanza [post_date] => 2023-03-01T10:57:23+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677668243000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440451 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Meininger Hotels apre oggi a Venezia Mestre la propria quarta struttura in Italia, dopo gli indirizzi di Roma e i due di Milano. L'edificio di sette piani che ospitava in precedenza un ostello a marchio Wombat's, dopo l'acquisizione da parte del gruppo tedesco nel 2022, è stato parzialmente ristrutturato e il design degli interni completamente rinnovato. Oggi l'hotel offre un totale di 434 posti letto, suddivisi in 112 camere: dalle doppie alle multiple, utilizzabili anche come dormitori con un massimo di sei letti e pensate per famiglie, gite scolastiche, gruppi di amici e viaggiatori zaino in spalla. La struttura dispone inoltre di una cucina per gli ospiti, culle per bambini gratuite, ampie aree comuni, area giochi con tavolo da biliardo, hall, servizio bar, armadietti, lavatrice e asciugatrice. Al timone dell'hotel è Roberta De Lucia, che ha gestito e supervisionato le attività di pre-apertura della proprietà dal 2022. Nata in Italia, si è formata come manager alberghiero in Germania dopo aver conseguito una laurea in traduzione e interpretariato. In passato ha condotto con successo tre inaugurazioni di alberghi a Venezia, tra cui un a&o Hostels e proprio il Wombat's Hostels di cui la nuova apertura Meininger ha preso il posto. Nel 2023, Meininger Hotels continua a crescere e in estate aprirà a Colonia la sua 35esima struttura. Inoltre, è prevista un'apertura a Cracovia, che segnerà il suo ingresso nel mercato polacco. [post_title] => Apre oggi a Mestre la quarta struttura Meininger in Italia [post_date] => 2023-03-01T10:45:37+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677667537000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440438 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Riflettori puntati su 'Allegris' il nuovo prodotto a lungo raggio di Lufthansa che include la nuova First Class Suite Plus, che sarà introdotta nel 2024 sugli Airbus A350. In parallelo, la compagnia sta migliorando l'esperienza di viaggio per i passeggeri in tutte le classi, dall'Economy, lla Premium Economy fino alla Business. 'Allegris' fa parte della più grande rinnovo di prodotti e servizi nella storia del Gruppo Lufthansa, con un investimento complessivo di 2,5 miliardi di euro entro il 2025. La "Suite Plus" prevede una cabina doppia separata con pareti alte fino al soffitto e una porta completamente richiudibile, un grande tavolo e due ampi sedili che, all'occorrenza, possono essere combinati in un letto matrimoniale. Inoltre, gli ospiti possono riscaldare o raffreddare i loro sedili larghi quasi un metro in base alle loro esigenze personali e collegare il proprio dispositivo mobile al sistema di intrattenimento. Il guardaroba della suite offre ampio spazio per cambiarsi e avere tutti i propri effetti personali a portata di mano. Anche il servizio è di altissimo livello e prevede un menu gourmet con pasti serviti all'ora richiesta dagli ospiti e che possono essere consumati nelle suite private al grande tavolo di Prima Classe, simile a un ristorante. Anche gli ospiti della Business Class, per la prima volta, potranno usufruire di una suite personale, che offre ancora più comfort e privacy grazie a pareti alte fino al petto e porte scorrevoli. [post_title] => Lufthansa alza il sipario su 'Allegris' e sulla nuova First Class Suite Plus [post_date] => 2023-03-01T10:15:53+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677665753000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440433 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'aeroporto di Napoli centra un nuovo record di traffico passeggeri nei primi due mesi dell'anno: numeri: 1,27 milioni i transiti nello scalo partenopeo, pari ad un incremento del 10,9% rispetto al 2019 e del 56,6% rispetto al primo bimestre del 2022. Da sottolineare, come riporta Il Mattino, che l'aumento è avvenuto con una diminuzione dei voli del 2%: è cresciuto quindi il load factor di tre punti (dal 78,4 all’81,4%). Intanto, la summer 2023 porterà con sé diverse novità, a cominciare dal raddoppio del volo operato da United Airlines per New York (Newark), ma è ricco anche il programma delle altre compagnie, soprattutto le low cost. I risultati dei primi due mesi del 2023 arrivano nel mese della firma del contratto di programma per il periodo 2023-2026 tra l'Enac e Gesac, la società di gestione dell’aeroporto di Napoli Capodichino. Gli interventi programmati, per un importo previsto complessivo di 56,5 milioni di euro finanziati integralmente dalla società di gestione, prevedono interventi per ottimizzare la capacità aeroportuale attraverso “progetti di innovazione tecnologica quali la realizzazione di un'infrastruttura tecnologica di base (Cute - Common User Terminal Equipment) che consentirà la gestione del flusso passeggeri contactless e digital, sino allo sviluppo di uno smarth path biometrico”. [post_title] => Aeroporto Napoli: nuovo record di traffico passeggeri nei primi due mesi 2023 [post_date] => 2023-03-01T09:54:35+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677664475000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "francia e boom della spesa turistica nel 2022 che sale a 58 miliardi di euro" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":54,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":7693,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440486","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_440494\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Christina Frasco[/caption]\r

\r

Le Filippine si distinguono come meta di viaggio ideale ottenendo due nuove nomination alla 30° edizione dei World Travel Awards 2023. \r

Intramuros, quartiere di Manila , è stato nominato come “Miglior attrazione turistica leader in Asia”. Mentre Cebu nella regione del Visayas si candida come “Destinazione leader in Asia per i matrimoni”.\r

\r

Un settore crescente\r

Christina Garcia Frasco, segretario del dipartimento del turismo, ha dichiarato: « Queste candidature che si ripetono dimostrano chiaramente la crescente domanda di viaggi nel paese. Sosterremo sempre di più le iniziative che abbiamo messo in atto per il recupero e la trasformazione dell'industria turistica ».\r

Soddisfazioni per il Dipartimento del Turismo che è stato nominato come Ente del turismo leader in Asia per il Wta 2023.\r

Le votazioni per tutte le categorie sono aperte fino al 23 luglio 2023.\r

","post_title":"Filippine nominata ai World Travel Awards, un segno di ripresa","post_date":"2023-03-01T13:03:14+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1677675794000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440491","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_287979\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Vittorio Messina, presidente Assoturismo[/caption]\r

«A salvare la crescita – e quindi, alla fine, anche i conti pubblici – dell’Italia è ancora una volta il turismo, che dopo la pandemia non solo ha saputo rialzarsi, ma ha ripreso a correre dando nel 2022 un contributo decisivo a tutta l’economia, con un aumento dei consumi turistici del +26,3%. L’ennesima dimostrazione del valore strategico di un comparto su cui si versano fiumi di belle parole ma in concreto pochissime risorse”.\r

Così Vittorio Messina, presidente di Assoturismo Confesercenti, commenta i dati Istat su Pil e conti pubblici diffusi oggi.\r

\r

Politica e economia\r

«Adesso si cambi marcia e si metta il turismo al centro dell’agenda politica ed economica dell’Italia. La nostra forza è essere una destinazione desiderata ed ammirata in tutto il mondo, per il nostro patrimonio culturale e artistico ma anche per il nostro stile di vita, portato avanti da una rete di imprese piccole ma di alta qualità, nella ricettività come nella ristorazione e nei servizi.\r

La nostra debolezza, però, è un sistema Paese che funziona poco e male e che non sfrutta adeguatamente l’occasione costituita dal turismo, a partire dai collegamenti interni ed internazionali. Bisogna invece investire seriamente sulle imprese e sulle infrastrutture necessarie, per competere in un mercato sempre più globale e sempre più difficile».","post_title":"Assoturismo: il turismo salva il Pil del Paese. Il governo intervenga","post_date":"2023-03-01T12:59:38+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1677675578000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440480","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Francia ha messo a segno un 2022 da record registrando una spesa turistica da 58 miliardi di euro, pari ad una crescita di 1,2 miliardi di euro rispetto alla spesa turistica pre-pandemia.\r

\r

Sia nel 2018 che nel 2019 la Francia è stata la destinazione turistica più visitata al mondo - anche se i confronti internazionali non sono ancora disponibili per il 2022, il rapporto Atout France indica che il turismo francese è vicino ai livelli pre-pandemia.\r

\r

Secondo i dati elaborati da Atout France, a spendere di più nel 2022 sono stati i turisti belgi (7,3 miliardi di euro, con un aumento del 23% rispetto al 2019), a seguire i tedeschi (6,4 miliardi di euro, con un aumento del 6,9% sul 2019) e i britannici (6,2 miliardi di euro, con un aumento del 4,2%). I turisti americani hanno invece speso 5,5 miliardi di euro, il 34% in più rispetto al 2019.\r

\r

Gli unici gruppi che hanno speso meno in Francia rispetto al 2019 sono stati i visitatori provenienti da Cina e Giappone, la cui spesa turistica è diminuita rispettivamente del 72% e del 62%, evidentemente a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia.\r

\r

L'industria turistica francese rappresenta circa il 10% del Pil nazionale. ","post_title":"Francia: è boom della spesa turistica nel 2022 che sale a 58 miliardi di euro","post_date":"2023-03-01T12:18:12+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1677673092000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440482","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

[caption id=\"attachment_361210\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Franco Gattinoni, presidente Fto[/caption]\r

\r

Franco Gattinoni è stato rieletto presidente della Federazione turismo organizzato di Confcommercio per un nuovo mandato quadriennale. L’Assemblea dei soci ieri sera ha infatti votato i 14 membri del Consiglio nazionale che poi per acclamazione hanno scelto di confermare Gattinoni alla guida dell’associazione. I vicepresidenti sono Adriano Apicella e Luca Patanè. Gli altri consiglieri sono Michele Cossa, Paola De Filippo, Piergiulio Donzelli, Antonella Ferrari, Simone Frigerio, Andrea Grisdale, Annalisa Raia, Secondina Ravera, Gianpaolo Romano, Renato Scaffidi e Gian Paolo Vairo. Il Consiglio emerso dalla votazione rappresenta, così come la Federazione, la pluralità dei segmenti del settore del Turismo organizzato: dai network al business travel, il turismo incoming e outgoing e il mondo dei servizi collegati.\r

\r

\r

«Nonostante l’impegno che mi aspetta, ho ritenuto doveroso confermare la mia disponibilità per dare continuità al lavoro straordinario fatto in questi ultimi anni, ma che è solo una base di partenza - ha commentato Gattinoni -. E ringrazio tutti per la fiducia che mi è stata accordata. Avremo enormi sfide, temi molto delicati da affrontare in questa fase di transizione nella quale bisogna sostenere e accompagnare il tentativo di rilancio del comparto: dal rinnovo del contratto del lavoro al nodo della riduzione del cuneo fiscale e l’accesso al credito per le nostre aziende, dai rapporti con le compagnie aeree alla questione chiave della formazione sulle nuove competenze e dell’attrattività del settore per i giovani».\r

\r

[caption id=\"attachment_440483\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Consiglio nazionale Fto[/caption]\r

\r

«Affiancheremo le istituzioni a livello nazionale e locale per far in modo che il turismo organizzato conti di più e con la nostra presenza nell’associazione europea Ectaa proseguiremo anche il lavoro a livello internazionale. Le cose da fare sono tante e per questo serve un’associazione ancora più forte ed efficace nelle proprie azioni. Il lavoro del nuovo Consiglio, delle commissioni e di tutto lo staff sarà indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi. \r

\r

«Al tempo stesso vorrei però ringraziare di vero cuore i consiglieri uscenti: colleghi straordinari, amici, che hanno lavorato giorno e notte per l'associazione e gli associati con impegno e dedizione. In particolar modo saluto con affetto l'uscita di Stefano Dall'Ara che come vicepresidente della nostra Federazione si è speso senza risparmiarsi mai nelle relazioni istituzionali che ci hanno portato ad ottenere importantissimi risultati durante i difficili anni di pandemia. Noi ci siamo – ha concluso Gattinoni – perché le nostre imprese, fatte di persone che mettono sempre il turismo al primo posto, meritano di essere supportate, ogni giorno, con impegno e passione».","post_title":"Gattinoni confermato alla presidenza di Fto per altri quattro anni","post_date":"2023-03-01T11:59:27+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1677671967000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440459","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tutta colpa della crescita dell'inflazione, e del conseguente incremento dei tassi d'interesse della Bce verso la fine del 2022. Due fattori che hanno generato un atteggiamento attendista da parte degli investitori, intenti a monitorare l’impatto della crescita del costo del capitale sul pricing degli immobili prima di avviare nuove operazioni. Il settore degli investimenti alberghieri non è riuscito a proseguire lungo il percorso di crescita intrapreso due anni fa, nonostante il boom dei turisti con oltre 400 milioni di presenze certificate lo scorso anno da Assoturismo-Cst (+38% rispetto al 2021).\r

\r

Dopo una partenza entusiasmante, che ha portato a chiudere i primi sei mesi con 755 milioni di euro di transazioni (+40% rispetto alla prima metà del 2021), rivela un'analisi dell'Osservatorio Pambianco, gli strascichi di questa euforia si sono protratti fino agli inizi dell'autunno, quando è calato il gelo sul comparto. Non solo su quello alberghiero ma sull’intero settore del real estate italiano, con gli investitori che hanno tirato i remi in barca, chiudendo il quarto trimestre con meno della metà delle transazioni rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Risultato, le grandi aspettative sulla ripresa degli investimenti alberghieri si sono dovute ridimensionare in corsa, portando il totale delle transazioni 2022 a ridosso degli 1,4 miliardi di euro: in calo del 20% circa rispetto ai valori registrati a fine 2021.\r

\r

Il mercato risulta liquido nelle principali città come Milano, Roma, Firenze e Venezia, dove i trophy asset sono tra i più ricercati a fronte di un’offerta molto limitata. Per il 2023 si prevede un doppio binario: da un lato, la maggioranza dei capitali europei si indirizzerà su immobili core, mentre alcuni investitori asiatici si sono detti pronti a incrementare le proprie posizioni sul mercato italiano puntando su asset opportunistici da rilevare a sconto, nell’ottica di riqualificarli e di riposizionarli in attesa del rimbalzo della congiuntura.\r

\r

Le principali operazioni che hanno tenuto banco nel 2022 hanno visto il 43% degli investimenti registrati indirizzato verso quattro single asset deal, tra prime resort e operazioni in location centrali di grandi città. Per il 2023, permangono alcuni elementi strutturali che continueranno a interessare il mercato: l’attenzione sempre più marcata verso tutti gli aspetti di sostenibilità degli edifici, i cambiamenti indotti dalla crescente importanza dell’economia digitale e la ricerca di una sempre maggiore qualità degli ambienti in cui vivere. Il nuovo ciclo immobiliare sarà quindi contraddistinto da tre fattori principali: rigenerazione urbana, ibridazione degli spazi e sostenibilità. ","post_title":"Pambianco: il 2022 degli investimenti alberghieri frenato dall'inflazione. Ultimo trimestre piatto","post_date":"2023-03-01T11:10:53+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1677669053000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440463","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Fri-Tur. Il ministro del turismo ha prorogato al 20 marzo 2023 l’apertura dello sportello del Fondo rotativo imprese turistiche finanziato dal Pnrr. La misura agevolativa, gestita da Invitalia, si rivolge a alberghi, agriturismi, stabilimenti balneari e termali, porti turistici, parchi tematici. L’agevolazione consiste in una combinazione di contributo diretto alla spesa e un finanziamento agevolato, abbinato ad un finanziamento bancario.\r

\r

Fino al 20 aprile\r

Le domande possono essere presentate online sul sito di Invitalia fino al 20 aprile 2023. All’istanza deve essere allegata l’attestazione della banca finanziatrice in merito alla valutazione del merito di credito e all’intervenuta adozione della delibera di finanziamento.\r

Gli incentivi sono un contributo diretto alla spesa nella misura massima del 35% dei costi ammissibili, in base alla dimensione dell’impresa e alla localizzazione dell’investimento e un finanziamento agevolato al tasso fisso dello 0,50% con durata minima 4 anni e massima 15 anni, inclusi tre anni di preammortamento. Al finanziamento agevolato è associato un finanziamento bancario, di pari importo e durata, erogato dalla banca finanziatrice a tasso di mercato.\r

\r

","post_title":"Fri-Tur, il ministero proroga al 20 marzo la presentazione dell'istanza","post_date":"2023-03-01T10:57:23+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1677668243000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440451","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Meininger Hotels apre oggi a Venezia Mestre la propria quarta struttura in Italia, dopo gli indirizzi di Roma e i due di Milano. L'edificio di sette piani che ospitava in precedenza un ostello a marchio Wombat's, dopo l'acquisizione da parte del gruppo tedesco nel 2022, è stato parzialmente ristrutturato e il design degli interni completamente rinnovato. Oggi l'hotel offre un totale di 434 posti letto, suddivisi in 112 camere: dalle doppie alle multiple, utilizzabili anche come dormitori con un massimo di sei letti e pensate per famiglie, gite scolastiche, gruppi di amici e viaggiatori zaino in spalla.\r

\r

La struttura dispone inoltre di una cucina per gli ospiti, culle per bambini gratuite, ampie aree comuni, area giochi con tavolo da biliardo, hall, servizio bar, armadietti, lavatrice e asciugatrice. Al timone dell'hotel è Roberta De Lucia, che ha gestito e supervisionato le attività di pre-apertura della proprietà dal 2022. Nata in Italia, si è formata come manager alberghiero in Germania dopo aver conseguito una laurea in traduzione e interpretariato. In passato ha condotto con successo tre inaugurazioni di alberghi a Venezia, tra cui un a&o Hostels e proprio il Wombat's Hostels di cui la nuova apertura Meininger ha preso il posto.\r

\r

Nel 2023, Meininger Hotels continua a crescere e in estate aprirà a Colonia la sua 35esima struttura. Inoltre, è prevista un'apertura a Cracovia, che segnerà il suo ingresso nel mercato polacco.","post_title":"Apre oggi a Mestre la quarta struttura Meininger in Italia","post_date":"2023-03-01T10:45:37+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1677667537000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440438","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Riflettori puntati su 'Allegris' il nuovo prodotto a lungo raggio di Lufthansa che include la nuova First Class Suite Plus, che sarà introdotta nel 2024 sugli Airbus A350. In parallelo, la compagnia sta migliorando l'esperienza di viaggio per i passeggeri in tutte le classi, dall'Economy, lla Premium Economy fino alla Business. 'Allegris' fa parte della più grande rinnovo di prodotti e servizi nella storia del Gruppo Lufthansa, con un investimento complessivo di 2,5 miliardi di euro entro il 2025.\r

\r

La \"Suite Plus\" prevede una cabina doppia separata con pareti alte fino al soffitto e una porta completamente richiudibile, un grande tavolo e due ampi sedili che, all'occorrenza, possono essere combinati in un letto matrimoniale. Inoltre, gli ospiti possono riscaldare o raffreddare i loro sedili larghi quasi un metro in base alle loro esigenze personali e collegare il proprio dispositivo mobile al sistema di intrattenimento. Il guardaroba della suite offre ampio spazio per cambiarsi e avere tutti i propri effetti personali a portata di mano.\r

\r

Anche il servizio è di altissimo livello e prevede un menu gourmet con pasti serviti all'ora richiesta dagli ospiti e che possono essere consumati nelle suite private al grande tavolo di Prima Classe, simile a un ristorante.\r

\r

Anche gli ospiti della Business Class, per la prima volta, potranno usufruire di una suite personale, che offre ancora più comfort e privacy grazie a pareti alte fino al petto e porte scorrevoli.","post_title":"Lufthansa alza il sipario su 'Allegris' e sulla nuova First Class Suite Plus","post_date":"2023-03-01T10:15:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1677665753000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440433","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto di Napoli centra un nuovo record di traffico passeggeri nei primi due mesi dell'anno: numeri: 1,27 milioni i transiti nello scalo partenopeo, pari ad un incremento del 10,9% rispetto al 2019 e del 56,6% rispetto al primo bimestre del 2022.\r

\r

Da sottolineare, come riporta Il Mattino, che l'aumento è avvenuto con una diminuzione dei voli del 2%: è cresciuto quindi il load factor di tre punti (dal 78,4 all’81,4%).\r

\r

Intanto, la summer 2023 porterà con sé diverse novità, a cominciare dal raddoppio del volo operato da United Airlines per New York (Newark), ma è ricco anche il programma delle altre compagnie, soprattutto le low cost.\r

\r

I risultati dei primi due mesi del 2023 arrivano nel mese della firma del contratto di programma per il periodo 2023-2026 tra l'Enac e Gesac, la società di gestione dell’aeroporto di Napoli Capodichino. Gli interventi programmati, per un importo previsto complessivo di 56,5 milioni di euro finanziati integralmente dalla società di gestione, prevedono interventi per ottimizzare la capacità aeroportuale attraverso “progetti di innovazione tecnologica quali la realizzazione di un'infrastruttura tecnologica di base (Cute - Common User Terminal Equipment) che consentirà la gestione del flusso passeggeri contactless e digital, sino allo sviluppo di uno smarth path biometrico”. ","post_title":"Aeroporto Napoli: nuovo record di traffico passeggeri nei primi due mesi 2023","post_date":"2023-03-01T09:54:35+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1677664475000]}]}}