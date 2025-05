Europa: balzo in avanti dell’11% della spesa dei turisti internazionali Nel 2025 la spesa per i viaggi internazionali in Europa dovrebbe aumentare dell’11%, raggiungendo gli 838 miliardi di dollari: la stima è quella firmata dall’ultimo rapporto del Wttc, che individua inoltre in Francia e Spagna i Paesi destinati ad accogliere un numero record di turisti. Previsioni decisamente rosee, che potrebbero essere in parte influenzate dal fatto che alcuni viaggiatori sarebbero propensi ad evitare gli Stati Uniti: il Wttc stima infatti che la spesa dei visitatori stranieri negli Usa diminuirà quest’anno di circa il 7%. Julia Simpson, ceo dell’associazione, ha dichiarato in un incontro con la stampa che i vicini canadesi e messicani potrebbero scegliere di non viaggiare negli Stati Uniti alla luce delle politiche commerciali e migratorie del presidente Donald Trump, o di tassi di cambio sfavorevoli, «il che significa che più persone verranno in Europa». Il Wttc ha previsto che quest’anno i turisti spenderanno in Spagna il 6% – o 113,2 miliardi di euro (127,7 miliardi di dollari) – in più rispetto al 2024, con un numero di visitatori compreso tra i 98 e i 100 milioni che supererà il record dello scorso anno di 94 milioni. «Gli americani continueranno a viaggiare all’estero… e saranno i benvenuti in Spagna» ha commentato Simpson. Il rapporto indica poi che la Francia continuerà ad accogliere un numero maggiore di turisti della Spagna, mentre gli Stati Uniti si confermano il più grande mercato turistico del mondo. Condividi

