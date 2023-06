Dubrovnik capitale della dolcezza: dal 2024 niente trolley con le rotelle Sarà per la personale idiosincrasia per il rumore delle rotelle dei trolley, ma penso che l’idea del sindaco di Dubrovnik sia da approvare. Se uno vuole andare a visitare qualche città storica (città in cui il silenzio è ancora un valore) allora faccia il favore di caricarsi sulle spalle o sulle braccia il peso dei vestiti e via dicendo. Insomma andiamo alla notizia: il sindaco di Dubrovnik ha annunciato che sta contemplando la possibilità che ai turisti sia vietato portare valigie con le ruote, a causa del rumore che fanno sulle strade acciottolate. Secondo il comune, i residenti locali si sono lamentati di essere svegliati al mattino dai rumori causati dai turisti che sferragliavano per le strade con le valigie nel cuore della notte. Secondo la pubblicazione croata Jutarnji List, è molto probabile che il comune finirà per obbligare i turisti a non portare bagagli per le strade della città dal 2024. A partire da novembre, ci sarà un punto di accesso dove un sistema dove i turisti lasceranno i bagagli prima di entrare nel centro storico. Dovranno quindi pagare una tassa per averlo consegnato al loro alloggio in una mossa che il sindaco ha definito “solo l’inizio” delle misure per reprimere il rumore. I turisti sono stati anche esortati a non portare gli animali domestici senza guinzaglio, a non arrampicarsi sui monumenti o ad andare a torso nudo, parte di una più ampia campagna per frenare il comportamento dei visitatori. Dubrovnik è rapidamente diventata una delle città più popolate d’Europa, con 36 turisti per ogni residente locale. L’aumento dei visitatori ha portato a sovraffollamento, ingorghi e aumenti dei prezzi delle case per i residenti locali. La città è famosa per il suo affascinante centro storico fortificato e per essere stata la location del Trono di Spade della HBO.

