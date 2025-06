Domanda turistica in forte discesa causa delle politiche di Trump La domanda di viaggi verso gli Stati Uniti è crollata drasticamente in vista della stagione estiva tra le agenzie di viaggio spagnole. Secondo un sondaggio condotto da Acave, tre professionisti su quattro ammettono di aver subito un calo significativo delle prenotazioni verso questa destinazione a causa delle misure attuate da Donald Trump. Il 72% delle agenzie intervistate ha indicato come motivo principale di questo calo “l’impopolarità del governo degli Stati Uniti”, seguita dal rafforzamento dei controlli alle frontiere, citato dal 28%. Ciononostante, i viaggi già prenotati prima di questa tendenza vengono mantenuti e le cancellazioni non sono significative. Mercato globale in crescita Al contrario, il mercato globale mostra segnali di ripresa e crescita. Il 71% delle agenzie prevede di migliorare i risultati dell’estate scorsa, con un aumento delle prenotazioni che potrebbe variare tra il 5% e il 15%. Il 18% prevede di ripetere i dati del 2024, mentre solo l’11% prevede una campagna più debole. Tra le destinazioni che quest’estate si distinguono come opzioni convenienti e attraenti ci sono Egitto, Thailandia, Albania, Isole Faroe e Giappone, quest’ultimo favorito dalla debolezza dello yen rispetto all’euro. Si è osservato anche un aumento sostenuto delle prenotazioni in Asia e America Latina, a scapito di altre destinazioni tradizionalmente popolari. Condividi

