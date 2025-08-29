Cuba, da fine estate diminuzione del 20% dei voli dagli Usa Dopo la fine dell’estate, i voli tra Stati Uniti e Cuba saranno ridotti del 20% a partire da settembre, rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Saranno operati 91 voli settimanali con una capacità totale di 13.965 posti tra i due Paesi. La diminuzione della disponibilità di posti tra settembre 2024 e settembre 2025 sarà del 16,1%. Le compagnie aeree che mantengono i collegamenti tra Stati Uniti e Cuba sono American Airlines, con 70 voli settimanali e 10.500 posti, che rappresentano il 77% delle frequenze e il 75% della capacità del mercato; Delta rimane con 14 voli e 2.240 posti, secondo Aviacionline. United Airlines Tuttavia, United ha annunciato che sospenderà la rotta Houston-L’Avana a partire dal 1° settembre, Southwest ridurrà la sua rotta Tampa-L’Avana a un volo giornaliero a partire dal 4 settembre e American ha richiesto una deroga temporanea al Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti (DOT) per la messa a terra invernale fino a marzo 2026. I voli sono concentrati sulle rotte da Miami e Tampa, con American Airlines che serve L’Avana, Camagüey, Holguín, Santa Clara, Santiago de Cuba e Varadero. Delta serve L’Avana da Miami, mentre Southwest opera solo la rotta Tampa-L’Avana. Condividi

A settembre si terranno i nuovi open day a Milano (1 settembre), Venezia (3 settembre), Cagliari (5 settembre), Roma ( 15 settembre e 30 settembre), Sorrento (17 settembre) e Napoli (28 settembre). \r

Nel 2024, il team di recruiting di Emirates ha ospitato eventi e giornate dedicate alla ricerca di personale di bordo in più di 460 città in sei continenti, con l’obiettivo di aumentare di un ulteriore 25% il numero degli attuali membri dell'equipaggio di cabina. Ad oggi fanno parte dell’equipaggio di cabina di Emirates oltre 24.500 membri, tra cui più di 860 italiani.\r

In pratica, entro la fine di quest’anno, saranno 17.300 i nuovi membri del team, all'interno di 350 posizioni diverse.","post_title":"Emirates: appuntamento in 6 città italiane per selezionare personale di bordo","post_date":"2025-08-29T12:51:41+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1756471901000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496148","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono 8,5 milioni gli italiani che hanno scelto di trascorrere almeno parte delle vacanze estive nel mese di settembre, approfittando della cosiddetta bassa stagione, favorevole dal punto di vista dei prezzi oltre che del ridotto affollamento nelle principali località di villeggiatura. È quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixè in occasione dell'ultimo weekend da bollino rosso dell'estate per il controesodo he vede sulle strade il passaggio di testimone tra la maggioranza di vacanzieri al rientro nelle città e le ultime partenze per le ferie.\r

\r

Con la fine di agosto i listini subiscono un calo che - sottolinea Coldiretti - può toccare anche il 30% su viaggi, soggiorni e attività di svago, un'occasione particolarmente interessante per chi non vuole rinunciare a viaggiare risparmiano qualcosa.\r

\r

Anche se il mare rimane la meta preferita, cresce l'interesse per il turismo nella natura - sottolinea Coldiretti - con più viaggiatori attratti da montagne, parchi e campagne, dove è possibile vivere esperienze tipiche di settembre come la vendemmia o le passeggiate nei boschi alla ricerca di porcini, finferli e trombette. La stagione dei funghi si sta, infatti, rivelando particolarmente fruttuosa per gli appassionati.","post_title":"Coldiretti: 8,5 milioni viaggiano a settembre grazie alla riduzione dei prezzi","post_date":"2025-08-29T12:09:08+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1756469348000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496142","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo la fine dell'estate, i voli tra Stati Uniti e Cuba saranno ridotti del 20% a partire da settembre, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Saranno operati 91 voli settimanali con una capacità totale di 13.965 posti tra i due Paesi.\r

\r

La diminuzione della disponibilità di posti tra settembre 2024 e settembre 2025 sarà del 16,1%. Le compagnie aeree che mantengono i collegamenti tra Stati Uniti e Cuba sono American Airlines, con 70 voli settimanali e 10.500 posti, che rappresentano il 77% delle frequenze e il 75% della capacità del mercato; Delta rimane con 14 voli e 2.240 posti, secondo Aviacionline.\r

United Airlines\r

Tuttavia, United ha annunciato che sospenderà la rotta Houston-L'Avana a partire dal 1° settembre, Southwest ridurrà la sua rotta Tampa-L'Avana a un volo giornaliero a partire dal 4 settembre e American ha richiesto una deroga temporanea al Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti (DOT) per la messa a terra invernale fino a marzo 2026.\r

\r

I voli sono concentrati sulle rotte da Miami e Tampa, con American Airlines che serve L'Avana, Camagüey, Holguín, Santa Clara, Santiago de Cuba e Varadero. Delta serve L'Avana da Miami, mentre Southwest opera solo la rotta Tampa-L'Avana.","post_title":"Cuba, da fine estate diminuzione del 20% dei voli dagli Usa","post_date":"2025-08-29T11:56:03+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1756468563000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496135","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono più di 15.000 gli hotel che in tutta Europa hanno aderito alla class action contro Booking.com - sostenuta da Hotrec, Federalberghi e altre 30 associazioni nazionali degli albergatori - per chiedere il risarcimento dei danni provocati dalle clausole anticoncorrenziali sul miglior prezzo.\r

\r

Gli albergatori. come riferisce l'Agi, mirano a recuperare fino al 30% delle commissioni pagate a Booking.com tra il 2004 e il 2024, oltre agli interessi.\r

\r

L'Italia, con circa 3.000 hotel registrati, è il Paese con il maggior numero di partecipanti, seguita da Germania, Paesi Bassi, Grecia e Austria. Oggi, 29 agosto, è l'ultimo giorno utile per aderire. Tale scadenza riguarda solo la registrazione, che richiede solo pochi click sul sito www.mybookingclaim.com.\r

\r

Nelle prossime settimane, i dati degli hotel saranno consolidati e convalidati e verrà predisposta la dichiarazione di citazione. L'obiettivo è presentare la causa collettiva presso il Tribunale Distrettuale di Amsterdam entro la fine dell'anno.\r

Sulla piattaforma si legge che \"con la sentenza del 19 settembre 2024, la Corte di giustizia europea ha confermato che le clausole di parità utilizzate da Booking.com violano il diritto europeo della concorrenza. Queste clausole di parità hanno messo gli hotel in una posizione di svantaggio competitivo. Hanno paralizzato la concorrenza sui prezzi tra Booking.com e altre piattaforme di prenotazione online\".","post_title":"Class action contro Booking.com: oggi è l'ultimo giorno a disposizione degli hotel per aderire","post_date":"2025-08-29T11:35:54+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1756467354000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496121","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Torna Adriatico Mediterraneo Fest 2025 con i suoi oltre 30 eventi diffusi in dieci prestigiose location della città, fra cui la Mole di Vanvitelli all’Anfiteatro Romano, dall’alba a notte inoltrata, un programma che spazia dai concerti ai talk, presentazioni di libri, degustazioni, laboratori, collaborazioni con enti ed associazioni nazionali ed internazionali, si conferma uno dei festival multidisciplinari più interessanti e variegati d’Italia. Un’edizione più lunga alla 19esima, in scena fino al 20 settembre ad Ancona. Un fitto cartellone costruito dal direttore artistico, Giovanni Seneca, per esplorare i nuovi confini della world music e che accoglie grandi artisti del genere e talenti emergenti, accostando alle sonorità tradizionali e popolari dell’Adriatico e del Mediterraneo, interpretate sempre in chiave innovativa, a ritmi caraibici, africani e sudamericani, alla scoperta dei “Sud del mondo”. \r

\r

Il festival prosegue quando sul palco del teatro delle Muse, saliranno, alle 21.30, Les Amazones d’Afrique, il collettivo che fa della musica non solo una forza creativa, ma anche una forma di lotta contro un’ancestrale violenza di genere e per la conquista dei dirittti delle donne e delle ragazze. 11 settembre.\r

\r

A Marina Dorica sabato 20 settembre con il velista ed esponente del “crosssport” Giancarlo Pedote.\r

\r

Adriatico Mediterraneo torna a Marina Dorica per un evento ” gratuito, sabato 20, vigilia della Regata del Conero. \r

\r

Il porto turistico ospiterà per un talk il poliedrico Giancarlo Pedote, personaggio di spicco e fuori dagli schemi della vela e dello sport italiano.\r

\r

Spazio come ogni anno anche agli approfondimenti geopolitici di attualità in relazione al paese a cui la XIX edizione di Adriatico Mediterraneo Festival è dedicata. È la Macedonia del Nord il protagonista del 2025 in omaggio alla presidenza di turno dell’iniziativa Adriatico Ionica, partner storico della kermesse dei due mari.\r

\r

Ma anche I concerti al Passetto: la musica all’alba di Adriatico Mediterraneo.\r

\r

Immancabili i concerti al tramonto con Sarita Schena con Giuseppe De Trizio e Claudio Carboni.\r

\r

Cultura classica, poesia ed arte tra Pinacoteca e Museo Archeologico Nazionale delle Marche.\r

\r

Tornano anche quest’anno gli attesissimi incontri organizzati in collaborazione con l’Associazione Italiana di Cultura Classica (Aicc). al Man Marche (Museo Archelogico nazionale delle Marche) con Lucia Floridi ne Una donna in guerra. Voci e silenzi di Briseide, schiava di Achille, da Omero a oggi.\r

\r

Si indaga il rapporto tra poesia, cinema e arte, nel cortile Pinacoteca civica “Francesco Podesti” con Gabriele Simongini, storico dell’arte e ordinario all’Accademia di Belle Arti di Roma con Valeriano Trubbiani. Racconti di terra e di mare, fra echi leopardiani e sogni felliniani. Introduce l’assessore alla Cultura del Comune di Ancona. Un’iniziativa nell'ambito di Ancona cultura aperta. Visioni, viaggi e identità per raccontare Ancona nel mondo a cura dell’assessorato alla Cultura del Comune di Ancona. (Ingresso gratuito fino a esaurimento posti).\r

\r

Durante i giorni del festival saranno possibili visite guidate all’Anfiteatro Romano, con partenza dal Man Marche (biglietto intero Anfiteatro+Museo\r

\r

L’Anfiteatro Romano è in ogni caso visitabile venerdì e sabato pomeriggio.\r

\r

Alla Mole Vanvitelliana, altra location di AdMed, durante i giorni del Festival continua ad essere aperta la mostra Giorgio Cutini. Canto delle stagioni.","post_title":"Adriatico Mediterraneo fest, 30 eventi in 10 prestigiose location di Ancona","post_date":"2025-08-29T10:36:51+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1756463811000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496119","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_451049\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] L'a&o Venezia Mestre[/caption]\r

\r

Il primo semestre dell’anno procura numeri in crescita per a&o Hostels. In dettaglio, la catena ha registrato 3,1 milioni di pernottamenti, 1,4 milioni di ospiti con un tasso di occupazione pari al 73% (in lieve calo rispetto al 74,8% del 2024 pari periodo), e con un fatturato di 116 milioni di euro (in crescita rispetto ai 110 milioni del 2024 pari periodo).\r

\r

\r

\r

“Nonostante una certa reticenza degli ospiti rispetto ai prezzi nella prima parte dell’anno, l’occupazione è rimasta sostanzialmente stabile, con un lieve calo delle tariffe – spiega Il fondatore e ceo Oliver Winter -. Siamo ottimisti per il proseguo della stagione: il 2025 è un anno di crescita per l’azienda e i progetti di espansione proseguono con slancio. È un periodo entusiasmante per noi e nuove aperture internazionali sono già in programma”. Nel corso del primo semestre, il tasso più alto di occupazione, vicino all’80%, si è registrato da aprile a giugno. Le strutture più popolari in Germania sono state a&o Berlin Mitte, a&o Hamburg City e a&o Berlin Hauptbahnhof, mentre in ambito internazionale sono state a&o Prague Rhea, a&o Vienna Hauptbahnhof e a&o Venice Mestre.\r

Il traino-eventi\r

Nello stesso periodo del 2024, la catena aveva avuto performance record durante i campionati di calcio Euro 2024 e i concerti di Taylor Swift e Coldplay. “I viaggi in concomitanza di eventi incidono sempre più – aggiunge Winter -, ma la nostra sfida è essere attraenti costantemente, indipendentemente da situazioni di forte richiamo. Per questo offriamo posti letto da 12 euro a notte, e in estate abbiamo introdotto un piano famiglie con riduzione del 20%. Assistiamo a una forte crescita di a&o Club, i cui membri sono attualmente 300 mila”.\r

\r

“Almeno altre due aperture sono previste entro l’anno – chiude Winter - e il numero complessivo dei nostri posti letto in Europa supererà le 30 mila unità. Per il nostro 25° anniversario, il mio sogno è avere almeno una struttura in ogni grande città turistica europea, e magari anche oltre”.","post_title":"a&o Hostels: 1,4 milioni di ospiti nel primo semestre","post_date":"2025-08-29T10:02:35+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1756461755000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496114","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Qatar Airways è pronta a trasferire le proprie operazioni di volo al nuovo Terminal One del Jfk di New York. Il trasloco è previsto nel 2026 e coinciderà anche con l'apertura di una lounge premium della compagnia di oltre 1.393 metri quadrati, che sarà la prima lounge dedicata del vettore, sia a New York City sia negli Stati Uniti.\r

\r

Offrendo un accesso diretto ed efficiente al gate d'imbarco dalla lounge esclusiva di Qatar Airways, la nuova struttura garantirà un'esperienza di alto livello con opzioni di ristorazione premium e servizi di prima classe, tra cui servizi di check-in vip, zone relax, sale di preghiera, aree giochi per bambini, opzioni di ristorazione premium e negozi duty-free per i passeggeri della Business Class di Qatar Airways.\r

\r

\"Siamo impazienti di avviare le nostre operazioni nel nuovo Terminal One dell'aeroporto Jfk e di dare il benvenuto ai passeggeri della Business Class di Qatar Airways nella nostra prima lounge esclusiva negli Stati Uniti - ha sottolineato il ceo del gruppo, Badr Mohammed Al-Meer -. La nostra nuova lounge all'avanguardia offrirà un'esperienza migliorata in ogni punto di contatto e completerà la nostra esperienza di viaggio in Business Class, leader nel settore. Dai trasferimenti aeroportuali dedicati al check-in vip, fino alle migliori opzioni di shopping e ristorazione, ai passeggeri premium verrà offerto il miglior servizio al mondo nel nuovo Terminal One\".\r

\r

Qatar Airways ha avviato le operazioni a New York nel 2008 presso il Terminal 8 dell'aeroporto Jfk. Il network del vettore negli Stati Uniti include oggi 11 destinazioni e serve oltre 3 milioni di passeggeri all'anno. Con 18 voli settimanali dal Jfk, Qatar Airways collega i viaggiatori dagli Stati Uniti a oltre 170 destinazioni in tutto il mondo attraverso l'hub di Doha.","post_title":"Qatar Airways pronta a trasferire le operazioni al Terminal One del Jfk di New York","post_date":"2025-08-29T09:49:04+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1756460944000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496100","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" \r

\r

Riyadh Air ha svelato le prime immagini del Boeing 787-9 Dreamliner in fase di assemblaggio finale presso gli stabilimenti Boeing di Charleston.\r

\r

Il vettore punta ad avviare le sue prime operazioni dall'aeroporto internazionale King Khalid di Riyadh nel quarto trimestre del 2025.\r

\r

Nell'agosto 2025, Riyadh Air aveva già ordinato 39 Boeing 787-9 Dreamliner, con 33 opzioni aggiuntive. Sono configurati per ospitare 290 passeggeri. La cabina offrirà quattro posti Business Elite, con un letto matrimoniale nella parte anteriore, e 24 posti Business, entrambi disposti in configurazione 1-2-1, completamente reclinabili, secondo il design Safran Unity.\r

\r

La classe Premium economy offre 39 sedili in configurazione 2-3-2, con una distanza di 96 cm e una larghezza di 48 cm. La classe Economy avrà 223 sedili in configurazione 3-3-3.\r

\r

Durante l'ultimo salone di Le Bourget, la nuova compagnia aerea internazionale premium dell'Arabia Saudita ha firmato un contratto per l'acquisto di 25 A350-1000. Riyadh Air ha piani ambiziosi a medio termine, avendo anche ordinato 120 A321neo (60 fermi e 60 opzionali). Questi ordini rientrano anche nell'ambizioso progetto dell'Arabia Saudita all'interno della Vision 2030, che mira a raggiungere i 300 milioni di passeggeri aerei all'anno entro la fine del decennio.","post_title":"Riyadh Air alza il sipario sul primo B787-9 in vista del decollo entro fine anno","post_date":"2025-08-29T09:05:08+00:00","category":["senza-categoria","trasporti"],"category_name":["Senza categoria","Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1756458308000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496068","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Airports Corporation of Vietnam ha approvato un piano per trasferire tutti o quasi tutti i voli internazionali dall'attuale aeroporto internazionale Tan Son Nhat di Ho Chi Minh City al Long Thanh International Airport, attualmente in fase di ultimazione.\r

\r

Come riporta TravelMole, il mega-aeroporto, situato nella vicina provincia di Dong Nai, sarà ufficialmente operativo dal 19 dicembre 2025. La transizione è prevista dopo l'apertura dell'aeroporto nei primi mesi del 2026, una volta superate le imperfezioni iniziali - e naturali - del nuovo aeroporto. Long Than mira ad alleviare la congestione cronica di Tan Son Nhat, l'aeroporto più trafficato del Vietnam che, operativo dagli anni '20 del Novecento, opera da tempo oltre la sua capacità.\r

\r

Tan Son Nhat, nonostante la recente apertura di un nuovo terminal domestico, affronta costantemente la congestione dei terminal internazionali; nel 2024, lo scalo aereo di Ho Chi Minh City ha accolto quasi 40 milioni di passeggeri.\r

\r

Situata a circa 40 chilometri dal centro di Ho Chi Minh City, Long Thanh sarà raggiungibile grazie all'ampliamento dell'autostrada Ho Chi Minh City-Long Thanh-Dau Giay e ad una nuova tangenziale, che dovrebbero essere inaugurate contemporaneamente al nuovo terminal.\r

\r

Servirà invece più tempo per una rete di trasporti pubblici dedicati, come una linea metropolitana e una ferrovia ad alta velocità.ta.","post_title":"Vietnam: nel 2026 il trasloco di tutti i voli internazionali nel nuovo Long Thanh Airport","post_date":"2025-08-28T11:39:10+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1756381150000]}]}}