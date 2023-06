Croazia pronta ad un’estate da record. L’effetto Schengen è positivo La Croazia entra di gran carriera nel picco dell’estate con previsioni decisamente rosee sull’aumento del numero dei visitatori, grazie anche all’ingresso – il 1° gennaio scorso – nell’area Schengen. “Finora abbiamo registrato quasi 5 milioni di arrivi e oltre 17,5 milioni di pernottamenti, con un aumento del 20% rispetto all’anno scorso”, ha dichiarato Kristijan Stanicic, direttore dell’Ente nazionale croato per il turismo, ripreso da Reuters, aggiungendo che “i pernottamenti sono aumentati dell’11% rispetto al 2019, che era stato un anno record per il numero di visitatori. Sulla base di questi risultati, possiamo aspettarci una prosecuzione positiva della stagione turistica principale e… anche dell’intero anno”. Nel 2022 l’industria turistica croata ha registrato un fatturato record di oltre 13 miliardi di euro e le previsioni di Stanicic indicano entrate ancora maggiori per quest’anno. La Croazia segnala anche un nuovo trend in aumento dei turisti provenienti dai Paesi limitrofi come effetto diretto dell’adesione all’area Schengen. “Non siamo mai stati così vicini ai nostri mercati principali, come Slovenia, Italia, Ungheria, Austria e Baviera, da cui è arrivato il maggior numero di visitatori nel periodo pre-stagionale”.

