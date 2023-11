Croazia: l’attesa del Natale colora eventi e tradizioni in tutto il Paese L’attesa del Natale diventa occasione per scoprire la Croazia attraverso un caleidoscopio di tradizioni ed eventi. “Gli ottimi risultati del post-stagione confermano che la Croazia è sempre più riconosciuta sul mercato come destinazione per tutto l’anno – afferma la direttrice dell’Ente Nazionale Croato per il Turismo in Italia, Viviana Vukelic -. Credo che il ricco programma dell’Avvento preparato in tutta il Paese attirerà numerosi turisti sia locali che stranieri e contribuirà alla conclusione dell’anno turistico 2023 con grande successo”. Un itinerario ideale non può che cominciare dalla capitale, Zagabria, dove, dal 2 dicembre al 7 gennaio la luce di migliaia e migliaia di lampioni illuminerà la città. A un’ora da Zagabria si trova Varaždin, città degli angeli e antica capitale della Croazia, che trasmetterà la sua gioia natalizia per tutto il centro storico grazie a una vasta scelta di buona musica, cibo e spettacoli. A est di Zagabria troviamo la Slavonia, seconda regione più estesa della Croazia, dove potrete visitare numerose località uniche in questo periodo dell’anno. Tra gli spettacoli più interessanti, il Ballo di Natale dei Lipizzani a Djakovo. Nel mese di dicembre Parenzo brillerà di luci e addobbi colorati e l’Avvento in questa località è da diversi anni uno dei più visitati in tutta l’Istria grazie alla sua ricca offerta, ideale per tutti coloro che vogliono vivere una gioiosa atmosfera natalizia. Il programma inizia il 12 dicembre con l’illuminazione della piazza Matije Gupca e prosegue con numerosi concerti e programmi, tra cui l’intrattenimento sulla pista di pattinaggio, che delizierà soprattutto i più piccoli. Rovigno è la meta ideale per un Natale al mare mentre le luci e le decorazioni in tutto il borgo medievale di Motovun renderanno questo momento più incantato che mai con uno spettacolare panorama dal suo centro storico sulla collina. La romantica città di Opatija dal 1° dicembre al 7 gennaio si trasformerà in uno splendido paesaggio da fiaba, ricco di esperienze indimenticabili. La sua bellezza senza tempo si distingue particolarmente nei mesi invernali. Dubrovnik a dicembre offre la possibilità di assaporare passeggiate rilassanti lungo le famose mura, oltre al Festival invernale con concerti, eventi culturali, laboratori e specialità gastronomiche. Non mancano i luoghi ispirati al Trono di Spade visitando il Palazzo di Diocleziano a Spalato. La residenza dell’imperatore romano, inserita nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Unesco, si anima ed esplode di allegria natalizia offrendovi stand, concerti e numerosissime attività in luoghi come la Riva, le Prokurative e Narodni Trg. E per aggiungere al tour natalizio ancora un po’ di cultura sotto l’egida dell’Unesco, lo spirito del Natale si risveglia anche a Zara e Šibenik. Condividi

[post_title] => Castello di Padernello: visita guidata free per chi contribuisce al recupero del borgo [post_date] => 2023-11-10T12:50:02+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699620602000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455846 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'attesa del Natale diventa occasione per scoprire la Croazia attraverso un caleidoscopio di tradizioni ed eventi. "Gli ottimi risultati del post-stagione confermano che la Croazia è sempre più riconosciuta sul mercato come destinazione per tutto l'anno - afferma la direttrice dell’Ente Nazionale Croato per il Turismo in Italia, Viviana Vukelic -. Credo che il ricco programma dell’Avvento preparato in tutta il Paese attirerà numerosi turisti sia locali che stranieri e contribuirà alla conclusione dell’anno turistico 2023 con grande successo". Un itinerario ideale non può che cominciare dalla capitale, Zagabria, dove, dal 2 dicembre al 7 gennaio la luce di migliaia e migliaia di lampioni illuminerà la città. A un’ora da Zagabria si trova Varaždin, città degli angeli e antica capitale della Croazia, che trasmetterà la sua gioia natalizia per tutto il centro storico grazie a una vasta scelta di buona musica, cibo e spettacoli. A est di Zagabria troviamo la Slavonia, seconda regione più estesa della Croazia, dove potrete visitare numerose località uniche in questo periodo dell’anno. Tra gli spettacoli più interessanti, il Ballo di Natale dei Lipizzani a Djakovo. Nel mese di dicembre Parenzo brillerà di luci e addobbi colorati e l'Avvento in questa località è da diversi anni uno dei più visitati in tutta l'Istria grazie alla sua ricca offerta, ideale per tutti coloro che vogliono vivere una gioiosa atmosfera natalizia. Il programma inizia il 12 dicembre con l'illuminazione della piazza Matije Gupca e prosegue con numerosi concerti e programmi, tra cui l'intrattenimento sulla pista di pattinaggio, che delizierà soprattutto i più piccoli. Rovigno è la meta ideale per un Natale al mare mentre le luci e le decorazioni in tutto il borgo medievale di Motovun renderanno questo momento più incantato che mai con uno spettacolare panorama dal suo centro storico sulla collina. La romantica città di Opatija dal 1° dicembre al 7 gennaio si trasformerà in uno splendido paesaggio da fiaba, ricco di esperienze indimenticabili. La sua bellezza senza tempo si distingue particolarmente nei mesi invernali. Dubrovnik a dicembre offre la possibilità di assaporare passeggiate rilassanti lungo le famose mura, oltre al Festival invernale con concerti, eventi culturali, laboratori e specialità gastronomiche. Non mancano i luoghi ispirati al Trono di Spade visitando il Palazzo di Diocleziano a Spalato. La residenza dell’imperatore romano, inserita nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Unesco, si anima ed esplode di allegria natalizia offrendovi stand, concerti e numerosissime attività in luoghi come la Riva, le Prokurative e Narodni Trg. E per aggiungere al tour natalizio ancora un po’ di cultura sotto l’egida dell’Unesco, lo spirito del Natale si risveglia anche a Zara e Šibenik. 