Croazia in accelerata: i pernottamenti sfiorano già ora i livelli pre-Covid

L’industria turistica della Croazia corre decisa sulla rotta della ripresa, con numeri che sfiorano sin d’ora i risultati del periodo pre-pandemico: il Paese ha raggiunto infatti da inizio 2022 il 95% dei pernottamenti del 2019. “Ci siamo avvicinati in modo significativo alle tendenze del periodo pre-pandemico – ha dichiarato Kristjan Stanicic, direttore dell’Ente nazionale croato del turismo, citato da The Dubrovnik Times -, in particolare a luglio è stato realizzato il 97% dei pernottamenti di luglio 2019″.

Stanicic ha inoltre sottolineato che il mese di luglio è complessivamente migliore per il turismo croato rispetto all’anno scorso, come dimostra anche il fatto che circa 890.000 turisti stanno attualmente soggiornando in Croazia, mentre nello stesso periodo dell’anno scorso erano circa 780.000