Croazia a tutta nautica: gli ambiziosi progetti di ACI Marina, da Dubrovnik a Rijeka

La grande scommessa della Croazia sul turismo nautico prende forme ancora più concrete con gli ambiziosi progetti messi in campo da ACI Marina, la più grande catena dei marina del Mediterraneo. Si tratta della ricostruzione dell’ACI marina di Dubrovnik, della creazione dell’ACI marina di Rijeka – nel porto turistico nautico Porto Baroš – e del progetto di eccellenza nautica ACI Sail, che porta nel Paese le regate internazionali più esclusive.

Proprio il turismo nautico ha dimostrato di essere la forma di turismo più resiliente e sicura negli ultimi due anni e le prospettive di Aci sulla prossima stagione sono più che positive, considerato il numero significativo di prenotazioni già ricevute.

L’ACI Marina di Dubrovnik è attualmente interessata da tutta una serie di ampi lavori finalizzati alla costruzione di un muro costiero che fornirà 220 metri di nuova sponda per l’ingresso e l’accoglienza di navi più lunghe di quattro-cinque metri rispetto a prima, nonché si sta procedendo all’installazione di un nuovo approvvigionamento idrico, elettrico, di drenaggio, e persino all’installazione di una nuova rete di illuminazione. È prevista anche la realizzazione di una nuova zona dedicata interamente ai servizi.

Il nuovo ACI marina di Rijeka si appresta a diventare il più grande progetto nautico e il porto turistico più moderno del Paese, premiato con le prestigiose 5 ancore e con la possibilità di accogliere persino i megayacht.

ACI Sail è l’esclusivo progetto che mette insieme un equipaggio formato da famosi velisti, alcuni dei quali sono veri e propri campioni olimpici, e una flotta composta dalle barche a vela più lussuose del mondo che fanno capo al produttore finlandese Nautor’s Swan. A parte l’equipaggio dei grandi maestri, la principale carta vincente di questo progetto risulta essere la partnership esclusiva con la Nautor’s Swan alla quale si affianca l’unico centro di formazione dedicato alle lore eccellenti barche a vela ClubSwan36, la cui sede è a Spalato.

Inoltre, quest’anno, dal 4 all’8 ottobre, si terrà a Spalato, e per la prima volta in Croazia, la regata del Campionato Europeo della classe One Design. Si tratta del Campionato Europeo ClubSwan 36, che è parte integrante della regata del campionato ClubSwan, organizzato dalla Nautor’s Swan. La Croazia ospiterà l’ultima regata della competizione, coronando così la stagione delle regate Swan Design One e raggiungendo prestigiose località europee come Scarlino, Villasimius, Valencia, Palma di Maiorca e Porto Cervo.