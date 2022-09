Corea del Sud: niente più test Covid prima della partenza per i viaggiatori internazionali

La Corea del Sud, dallo scorso sabato, non richiede più ai viaggiatori che si recano nel Paese di effettuare il test Covid prima della partenza, anche se devono comunque sottoporsi al test Pcr entro 24 ore dall’arrivo. Resta ancora in vigore l’obbligo di indossare la mascherina in ambienti chiusi e un isolamento di 7 giorni per coloro che risultano positivi al test Covid.

L’ultimo allentamento delle regole, come segnalato da Reuters, è successivo alla progressiva diminuzione del numero di casi, con infezioni giornaliere da Covid che si aggirano intorno ai 100.000 nelle ultime settimane, rispetto alle oltre 180.000 di metà agosto. “Il numero settimanale di infezioni è diminuito per la prima volta in nove settimane e il virus sta mostrando segni di rallentamento”, ha dichiarato ai giornalisti Lee Ki-il, secondo vice ministro della Sanità del Paese.

L’annuncio della Corea, che segue le misure già adottate dal Giappone e da altre destinazioni, arriva mentre il Paese si appresta a celebrare la festività del Chuseok, la festa di ringraziamento, in calendario questa settimana settimana.