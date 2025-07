Cina: salgono a quota 74 i Paesi esentati dal visto per viaggi di massimo 30 giorni La Cina amplia ulteriormente il numero dei Paesi che beneficiano dell’esenzione dal visto – per viaggi di massimo 30 giorni – che ora sale a quota 74: una mossa che punta a rilanciare il turismo e l’economia della destinazione. Secondo l’Amministrazione nazionale dell’immigrazione, nel 2024 sono entrati senza visto oltre 20 milioni di visitatori stranieri, più del doppio rispetto all’anno precedente. Dopo aver eliminato le severe restrizioni imposte dal Covid, la Cina ha riaperto le frontiere ai turisti all’inizio del 2023, quando gli arrivi si sono fermati a 13,8 milioni di persone, meno della metà dei 31,9 milioni di visitatori del 2019. Nel dicembre 2023, il Paese ha quindi promosso l’esenzione dal visto per i cittadini di Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Malesia. Da allora sono stati aggiunti all’elenco quasi tutti i paesi dell’Europa, mentre il mese scorso sono stati ammessi i viaggiatori di cinque Paesi dell’America Latina e dell’Uzbekistan, seguiti da quattro Paesi del Medio Oriente. Il prossimo 16 luglio il totale salirà a 75 con l’aggiunta dell’Azerbaijan. Oltre al Regno Unito, la Svezia è l’unico altro Paese europeo ad alto reddito a non essere stato inserito nell’elenco dei 30 giorni. Condividi

