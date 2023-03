Caraibi: con 28,3 milioni di turisti il 2022 ha sfiorato i livelli di arrivi 2019 Performance positiva per i Caraibi nel 2022, con un totale di 28,3 milioni di arrivi: a fare la parte del leone sono stati i turisti statunitensi, con 14,6 milioni di ingressi, pari ad un aumento del 28,1% rispetto all’anno precedente. Sono le cifre presentate dalla Caribbean Tourism Organization attraverso il “Tourism Performance and Outlook Report”. Neil Walters, segretario generale ad interim della Cto, ha evidenziato anche gli ottimi risultati del mercato europeo, che ha riportato un aumento degli arrivi dell’81% nel 2022 rispetto al 2021. I 5,2 milioni di turisti provenienti da questo mercato sono quasi il doppio rispetto ai 2,8 milioni del 2021. Il dato rappresenta il 18,3% sugli arrivi complessivi del 2022. “Quasi il 90% della domanda di viaggio della regione per il 2019 è già stata recuperata”, ha riferito Walters, con destinazioni come Curaçao, Repubblica Dominicana, Porto Rico, St. Maarten, Turks e Caicos e le Isole Vergini Americane che hanno già superato i livelli precedenti alla pandemia. Le destinazioni caraibiche possono aspettarsi che questa ripresa prosegua nel 2023, anche se a un ritmo più lento, ha spiegato Walters, prevedendo che la crescita sarà disomogenea tra le destinazioni, con altri Paesi e territori che supereranno i livelli del 2019.

