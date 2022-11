Canarie sempre più al top per i lavoratori a distanza. Nuova campagna di promozione Le Isole Canarie attraggono un sempre maggior numero di remote workers: dal 2020, quando l’Ente per il turismo ha deciso di scommettere su questo segmento di viaggiatori, gli arrivi nell’arcipelago sono aumentati in modo esponenziale. Una scommessa, quella sugli smart workers, che viene rilanciata oggi con una nuova campagna che punta a sottolineare i costi bassi e l’aumento del risparmio. Tale campagna si snoderà tra novembre e dicembre nei seguenti mercati: Regno Unito, Germania, Spagna, Francia, Belgio, Paesi Bassi, Svezia, Svizzera, Finlandia, Irlanda, Repubblica Ceca e Italia. Nel 2022 le Canarie hanno già accolto 45.800 remote workers (secondo i dati di Nomad List aggiornati ad ottobre 2022). Solo nel 2021 sono arrivati quasi 47.000 telelavoratori, superando l’obiettivo dei 30.000 che l’Ente per il turismo delle Canarie si era prefissato in cinque anni. La maggior parte degli arrivi proviene da Germania (27%), Regno Unito (12%), Paesi Bassi (10%), Repubblica Ceca (8%), Stati Uniti (6,6%), Spagna (6,6%) e Irlanda (5%). “Durante gli ultimi mesi del 2020 e per tutto il 2021 abbiamo lavorato per posizionare le Canarie tra le scelte di chi cerca un posto per lavorare a distanza – spiega Yaiza Castilla, Ministro del Turismo, dell’Industria e del Commercio del Governo delle Isole Canarie – Per questo motivo, in questa campagna abbiamo voluto porre l’accento su argomenti come la presenza di banda larga, i collegamenti aerei internazionali, e il concetto di #Aftertelework. Vogliamo dire alle persone cosa possono fare sulle isole una volta terminata la giornata lavorativa, quali sono le infinite possibilità per il tempo libero, quali le micro-destinazioni turistiche e le attività all’aria aperta in uno dei migliori ambienti naturali di tutta Europa”. Sempre secondo i dati di Nomad List, l’arcipelago spagnolo è in media il luogo dove sperimentare il maggiore aumento della capacità di risparmio a seconda del reddito generato nel paese di origine dei remote workers. Lavorare a Tenerife, Lanzarote, Gran Canaria e Fuerteventura, per esempio, offre una capacità di risparmio del 61% per un reddito di 50.000 dollari rispetto a Madeira, al secondo posto della classifica.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434312 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Giordania è tra le destinazioni presenti nella classifica 'Best in Travel 2023' firmata da Lonely Planet. "Un riconoscimento in linea con i piani di sviluppo del Jordan Tourism Board e del Ministero del Turismo e della Antichità" sottolinea una nota dell'ente giordano che definisce questo inserimento "un grande traguardo. Questa nomina giocherà un ruolo fondamentale per incrementare il numero di nuovi turisti in Giordania, per esplorare questa antica destinazione del Medio Oriente con un tocco moderno, e fungerà anche da stimolo per coloro che hanno già visitato il paese e desiderano tornarci. "Questo traguardo è in perfetta armonia con il piano di crescita e lo sviluppo del turismo in Giordania. La selezione della Giordania è legata principalmente all’impegno profuso per sviluppare il settore outdoor e offrire un’esperienza di avventura incredibile, rendendola però più fruibile per i viaggiatori". Dopo la riapertura nel marzo 2022, l’Italia è tornata leader degli arrivi in Giordania come nel 2019: "Questo successo è stato reso possibile grazie alla massiccia campagna di investimenti da parte del Jordan Tourism Board e ai numerosi voli diretti che collegano la Giordania da Milano, Bergamo, Treviso, Venezia, Bologna e Roma, tra i quali la novità del ritorno della Royal Jordanian a volare da Milano Malpensa dopo otto anni". [post_title] => La Giordania di outdoor, avventura ed esperienze tra le mete 'Best in Travel 2023' [post_date] => 2022-11-17T13:55:15+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668693315000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434302 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Passa di mano la proprietà del W Rome, primo indirizzo italiano del brand lifestyle-lusso di casa Marriott. La joint venture tra il fondo pensioni Canada Pension Plan Investment Board (Cpp Investments) e la società britannica di hotel management Hamilton - Pyramid Europe lo ha infatti acquisito dai precedenti titolari (King Street Capital Management e Omnam Investment Group) per una cifra complessiva attorno ai 172 milioni di euro. La struttura, riaperta lo scorso aprile dopo un completo restyling, comprende 162 camere, oltre a un bar rooftop, un ristorante, una lounge, vari altri locali f&b, una palestra e spazi meeting. "Roma è da sempre una destinazione top a livello leisure e business - spiega il managing director, head of real estate Europa di Cpp Investments, Andrea Orlandi -. L'acquisizione del W Rome pone perciò la nostra joint venture con Hamilton - Pyramid Europe nelle migliori condizioni per sfruttare tutto l'appeal della città Eterna come destinazione turistica globale". Creata all'inizio di quest'anno la joint venture britannico-canadese è focalizzata nell'acquisizione di strutture ricettive operative nelle più importanti città europee e in selezionate destinazioni resort. Lo scorso agosto, Cpp Investments aveva annunciato un impegno per 475 milioni di euro nella stessa joint venture. L'investimento per W Rome fa parte di tale dotazione. [post_title] => Il W Rome passa nella mani di un fondo pensioni canadese e dei britannici di Hamilton - Pyramid Europe [post_date] => 2022-11-17T12:25:18+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668687918000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434299 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Le Isole Canarie attraggono un sempre maggior numero di remote workers: dal 2020, quando l’Ente per il turismo ha deciso di scommettere su questo segmento di viaggiatori, gli arrivi nell'arcipelago sono aumentati in modo esponenziale. Una scommessa, quella sugli smart workers, che viene rilanciata oggi con una nuova campagna che punta a sottolineare i costi bassi e l’aumento del risparmio. Tale campagna si snoderà tra novembre e dicembre nei seguenti mercati: Regno Unito, Germania, Spagna, Francia, Belgio, Paesi Bassi, Svezia, Svizzera, Finlandia, Irlanda, Repubblica Ceca e Italia. Nel 2022 le Canarie hanno già accolto 45.800 remote workers (secondo i dati di Nomad List aggiornati ad ottobre 2022). Solo nel 2021 sono arrivati quasi 47.000 telelavoratori, superando l'obiettivo dei 30.000 che l’Ente per il turismo delle Canarie si era prefissato in cinque anni. La maggior parte degli arrivi proviene da Germania (27%), Regno Unito (12%), Paesi Bassi (10%), Repubblica Ceca (8%), Stati Uniti (6,6%), Spagna (6,6%) e Irlanda (5%). "Durante gli ultimi mesi del 2020 e per tutto il 2021 abbiamo lavorato per posizionare le Canarie tra le scelte di chi cerca un posto per lavorare a distanza - spiega Yaiza Castilla, Ministro del Turismo, dell'Industria e del Commercio del Governo delle Isole Canarie - Per questo motivo, in questa campagna abbiamo voluto porre l’accento su argomenti come la presenza di banda larga, i collegamenti aerei internazionali, e il concetto di #Aftertelework. Vogliamo dire alle persone cosa possono fare sulle isole una volta terminata la giornata lavorativa, quali sono le infinite possibilità per il tempo libero, quali le micro-destinazioni turistiche e le attività all'aria aperta in uno dei migliori ambienti naturali di tutta Europa". Sempre secondo i dati di Nomad List, l’arcipelago spagnolo è in media il luogo dove sperimentare il maggiore aumento della capacità di risparmio a seconda del reddito generato nel paese di origine dei remote workers. Lavorare a Tenerife, Lanzarote, Gran Canaria e Fuerteventura, per esempio, offre una capacità di risparmio del 61% per un reddito di 50.000 dollari rispetto a Madeira, al secondo posto della classifica. [post_title] => Canarie sempre più al top per i lavoratori a distanza. Nuova campagna di promozione [post_date] => 2022-11-17T12:03:47+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668686627000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434268 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un incontro istituzionale tra i comuni di Genova e di Cannes per consolidare i rapporti bilaterali di cooperazione tra le due città. L’iniziativa è stata organizzata dalla municipalità francese e dalla Camera di commercio italiana di Nizza. «Un incontro importante - spiega l’assessore al Turismo di Genova, Alessandra Bianchi, a margine del confronto con il suo omologo a Cannes, Thomas De Pariente - per fare il punto sulle prossime azioni di valorizzazione di Genova e Cannes come destinazioni turistiche di prossimità verso i rispettivi mercati». Nel quadro della promozione dell’offerta turistica genovese verso i mercati esteri, quello francese riveste un ruolo di particolare rilevanza. «Per questo già da alcuni mesi abbiamo messo in campo azioni sinergiche - aggiunge l'assessore Bianchi - che si sono articolate attraverso una campagna digitale mirata e la pubblicazione di una sezione interamente dedicata a Genova su Petit futé.com, il portale francese leader nel settore viaggi. Azioni che hanno dato un ottimo risultato, a partire dai flussi turistici davvero importanti e dalla percezione della nostra città come destinazione esperienziale: dall’outdoor, ai borghi sul mare, dal centro storico, ai palazzi dei Rolli, alle grandi mostre. Proprio sul fronte del turismo culturale, il mensile Marie Claire ha dedicato un ampio articolo a Genova, che viene definita come destinazione sempre più attrattiva e ideale per tutte le stagioni». [post_title] => Genova incontra Cannes per promuovere il turismo di prossimità [post_date] => 2022-11-17T11:36:28+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668684988000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434286 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sarà con ogni probabilità Ivana Jelinic il prossimo amministratore delegato di Enit. In attesa del decreto che ne ratifichi ufficialmente la nomina, previsto entro cinque giorni, il ministro Daniela Santanché ha infatti inviato una lettera alle presidenze di Federturismo Confindustria, Confturismo Confcommercio e Assoturismo Confesercenti, chiedendo loro un parere formale. Dopo aver partecipato, prima apparizione ufficiale, ai lavori della giunta di Federalberghi, la neo responsabile del dicastero del Turismo comincia finalmente a far sentire la sua voce. E la prima mossa è una piacevole sorpresa per il settore. Pur tenendo conto degli inevitabili limiti d'azione (e di budget) che l'ente nazionale di promozione turistica sconta soprattutto nei confronti delle controparti internazionali, la scelta della presidente Fiavet, se formalmente confermata, va senz'altro nella giusta direzione, ponendo alla testa di Enit una personalità allo stesso tempo forte e competente. Interpellata da noi di Travel Quotidiano, Ivana Jelinic ha rimandato qualsiasi commento al momento in cui la sua posizione sarà effettivamente formalizzata. “Carissimi, desidero comunicarvi che è mio intendimento provvedere alla sostituzione dell’amministratore delegato di Enit, nominando la dottoressa Ivana Jelinic - si legge nella nota inviata da Daniela Santanché alle federazioni del turismo -. Al riguardo, vi chiedo di rendere note le eventuali valutazioni di competenza, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legge numero 83 del 2014, entro e non oltre cinque giorni dalla presente, al fine di evitare soluzioni di continuità nella gestione dell’ente”. Ivana Jelinic prenderebbe il posto dell'attuale amministratore delegato Roberta Garibaldi nominata a ottobre 2021 su indicazione dell’ex ministro del Turismo Massimo Garavaglia. Rimane invece ancora vacante la carica di presidente, occupata fino allo scorso giugno da Giorgio Palmucci, quando il past president di Confindustria Alberghi divenne consigliere dello stesso dicastero del Turismo. [post_title] => Ivana Jelinic prossimo a.d. di Enit. Una scelta che va nella giusta direzione [post_date] => 2022-11-17T11:29:51+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza [1] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza [1] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668684591000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434265 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo un'estate incoraggiante, anche la stagione autunno-inverno di Guiness Travel sta riscontrando un ottimo trend di prenotazioni. “Alcuni itinerari programmati per Capodanno sono già sold-out, altri ancora vicini al massimo riempimento, a prescindere dalla destinazione e dai giorni a disposizione - spiega Roberto Vocaturo, executive assistant product manager dell'operatore -. Anche per quanto riguarda il primo trimestre 2023 proseguono le vendite, approfittando di una ampia disponibilità di tour in Italia, Europa e mondo. La voglia di viaggiare e di trascorrere le festività altrove è molto forte, al netto di una situazione geopolitica e finanziaria ancora incerta”. Intercettare questa rinnovata tendenza a viaggiare diventa quindi la sfida più importante sul tavolo dei tour operator, da coniugare necessariamente con la parola chiave programmazione. In questo quadro si inserisce la realizzazione del nuovo catalogo il Viaggio Guiness 2023, che prenderà avvio dalla primavera del prossimo anno fino a marzo 2024. Il modello ispiratore è quello che l’operatore segue saldamente da 33 anni: itinerari con accompagnatore in partenza dall’Italia, con contingenti in allotment acquistati sui voli e sui servizi a terra e prezzi finali garantiti anche per prenotazioni sottodata. “La nostra filosofia di viaggio è ormai ben definita e, pur accogliendo le nuove esigenze e le domande del mercato, non si snatura né cede a compromessi - sottolinea Vocaturo -: molti itinerari, sottoposti a un’operazione mirata di restyling ma mantenendo la grande cura verso i dettagli e i contenuti culturali, si arricchiranno di degustazioni, cooking class, ottime combinazioni aeree e possibilità di match con viaggi in bus in partenza da tutta Italia”. Nuove destinazioni faranno il loro ingresso nel ventaglio dell’offerta Guiness, come per esempio l’arcipelago delle isole Canarie e un combinato Israele - Giordania Prestige di dieci giorni, che ambisce a diventare un best-seller nei viaggi a medio raggio. [post_title] => In arrivo il nuovo catalogo il Viaggio Guiness 2023; Canarie, Israele e Giordania le novità [post_date] => 2022-11-17T09:47:12+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668678432000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434229 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_434230" align="alignleft" width="300"] Elena Muntoni, brand manager di Delphina Hotels & Resorts[/caption] «Il 2022 ha segnato il ritorno del turismo internazionale in Sardegna e nei nostri hotel e resorts. Il 2022 è stato anche un anno ricco di riconoscimenti per Delphina Hotels & Resorts.» Lo ha dichiarato la brand manager di Delphina Hotels & Resorts Elena Muntoni in occasione della cerimonia di premiazione dei World Travel Awards 2022 svoltasi in Oman, nel corso della quale l’azienda è stata eletta come World’s Leading Green Independent Hotel Group, miglior gruppo alberghiero indipendente green al mondo.«Tante le presenze- ha dichiarato Elena Muntoni- di turisti inglesi, tedeschi, francesi, svizzeri e scandinavi e sono tornati anche gli americani e i mediorientali: segno che il mondo del turismo è in ripresa e punti anche sulle destinazioni messe in stand-by negli ultimi anni. Essere riconosciuti come il gruppo alberghiero indipendente più green al mondo ci riempie di orgoglio e siamo felici che i nostri ospiti si sentano coinvolti in questa mission e apprezzino sempre di più il nostro impegno verso la sostenibilità e il rispetto per la natura che ci accoglie». Il premio per Delphina, catena alberghiera sarda con hotel e resort cinque e quattro stelle, prestigiose ville e residence nel Nord Sardegna, segue i cinque ulteriori riconoscimenti ottenuti ad ottobre alle edizioni europee e nazionali dell'evento: migliore gruppo alberghiero indipendente green d’Europa, migliore gruppo alberghiero italiano, migliore green resort d’Europa e d'Italia al Resort Valle dell’Erica, migliore beach resort d'Italia al Resort & SPA Le Dune di Badesi. «“Questi riconoscimenti- dichiara Elena Muntoni, Brand Manager Delphina- ci riempiono di orgoglio e sono la prova che la strada intrapresa 30 anni fa si è dimostrata visionaria e giusta, continuiamo a seguirla con sempre più importanti azioni volte alla sostenibilità e al rispetto dell’ambiente. Ringraziamo i nostri sostenitori che con entusiasmo hanno premiato la nostra filosofia green che fin dall'inizio si è basata su sostenibilità, amore per la natura e quel tocco locale che cerchiamo continuamente di trasmettere». Un progetto che nasce dalla natura e confluisce nella mission aziendale di Delphina: offrire ospitalità mediterranea autentica in luoghi unici con 12 hotel 5 stelle, 4 stelle superior e 4 stelle, residence esclusivi, 6 SPA e prestigiose ville tutte immerse in verdi parchi mediterranei affacciati sul mare tra la Costa Smeralda, l'Arcipelago di La Maddalena e il Golfo dell’Asinara, nelle località di Cannigione, Palau, Santa Teresa Gallura, Isola Rossa e Badesi. La catena alberghiera sarda ha da anni adottato politiche di crescita sostenibile nei confronti dell'ambiente e del territorio ed è impegnata nel sostegno dell’economia locale. Un percorso iniziato ancor prima della nascita delle strutture e confluito nel marchio “We are green®”, creato e registrato da Delphina per rappresentare il suo amore per la natura. Delphina hotels & resorts è la prima catena alberghiera italiana ad utilizzare in tutti gli hotel, resort e nella sede centrale energia al 100% verde proveniente da fonti rinnovabili, con un risparmio di circa 16.918 tonnellate di Co2 negli ultimi 5 anni, quantità assorbita da circa 119.612 alberi in un anno. L'azienda ha adottato importanti politiche plastic free, risparmiando 68.700 bottiglie di plastica all’anno ed è anche impegnata nel sostegno ai fornitori locali con il progetto "Genuine Local Food Oriented®", marchio di qualità Delphina, a sostegno di una cucina sana basata su ingredienti genuini che rispettano la stagionalità, preferibilmente a km 0. Dal 2018 l'azienda è entrata nella "Lounge" di Intesa San Paolo di Elite, l’ecosistema lanciato da Borsa Italiana- Gruppo Euronext, e Confindustria che aiuta le piccole e medie imprese a crescere e ad accedere ai mercati dei capitali privati e pubblici. Nel 2022 Delphina è stata selezionata da Intesa Sanpaolo per "Imprese Vincenti", il programma per la valorizzazione delle Pmi "che rappresentano un esempio di eccellenza imprenditoriale capace di reagire con successo ai delicati e continui cambi di contesto". «La natura unica della Sardegna- continua Muntoni – è la nostra risorsa primaria ed è sempre stata al centro dei nostri progetti. L’aver vinto per quattro anni consecutivi il titolo di migliore green resort d’Europa con il Resort Valle dell’Erica e l’essere stati riconfermati come miglior gruppo alberghiero indipendente green al mondo, ci rende ancora più felici perché testimonia che, a distanza di un anno, il nostro impegno risulta essere sempre di importanza rilevante rispetto al panorama mondiale. Ancor di più perchè in questo momento l’attenzione verso il tema della sostenibilità è un obiettivo comune e una nuova sfida per le aziende. Ed è il segnale di come sia possibile fare impresa rispettando e valorizzando i territori. Fin dagli inizi abbiamo fatto sì che ogni singolo edificio si inserisse armoniosamente nel paesaggio circostante, vicino alla natura e alle tradizioni di questa terra». [post_title] => Elena Muntoni (Delphina): «Il turismo internazionale è ritornato in Sardegna» [post_date] => 2022-11-16T11:37:09+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668598629000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434187 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dati, tendenze e investimenti mirati per anticipare e capire l'andamento del turismo. Questo l'obiettivo della piattaforma di Travel Marketing con 10.000 clienti tra hotel, piccole imprese e destinazioni. "Dobbiamo partire dai dati per capire le grandi potenzialità dei viaggiatori sia per intercettare la ricerca e la pianificazione del viaggio, cosa stanno cercando i consumatori ma soprattutto l'offerta, che sia l'hotel o la destinazione deve essere veloce a proporsi - spiega Luca Romozzi, direttore commerciale Europa -. Il nostro sistema viene alimentato da dati in tempo reale come le ricerche effettuate, le intenzioni di viaggio e le prenotazioni grazie all'intelligenza artificiale profiliamo il cliente, e successivamente possiamo offrire soluzioni di marketing digitale, con campagne molto mirate ideale per i nostri clienti. Per esempio, in questo momento di criticità economica proponiamo il pay on stay per gli hotel, permette, ad esempio, di investire solo quando si riceve il soggiorno, oppure le possibilità di advertising integrate con le smart tv". Sojern ha curato le campagne per la Toscana e il Friuli Venezia Giulia, due case history di successo. In un contesto di ripresa dove la meta Italia sta registrando buoni risultati, nel primo caso ha portato a un miglioramento del 7% nella considerazione della Toscana come destinazione turistica; nel secondo caso, il risultato della campagna ha visto aumento di visite al sito turismofvg.it di oltre il 50% soprattutto legate al tema dell'enogastronomia in sinergia con i consorzi. Inoltre, ha anche elaborato un quadro previsionale per il periodo natalizio. Sul fronte degli hotel emerge che sia italiani sia stranieri nel 7% dei casi stanno già cercando una destinazione italiana per le vacanze natalizie. L’Italia è la meta più ricercata dagli stessi italiani (25.5%), seguiti dal mercato Usa (12%), in base alle ricerche di voli. Tra gli aeroporti di partenza spicca Milano (7%), Londra (5,4%) e Roma (5,3%). Per quanto riguarda le ricerche di hotel in Italia al primo posto c'è il mercato USA (30.3%), seguito da quello italiano (13,5%) e francese (11,2%). [post_title] => Investimenti e intelligenza artificiale, Sojern: così capiamo il turismo [post_date] => 2022-11-16T09:36:56+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668591416000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434066 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_434067" align="alignleft" width="300"] Un'immagine della prima tappa veneziana[/caption] Si alza il sipario sulla seconda tappa di Shopping Tourism il forum italiano, in programma mercoledì 16 novembre alla loggia dei Mercanti di Ancona con un ricco programma di interventi e dibattiti. Dopo la tappa inaugurale tenutasi a Venezia, l’appuntamento marchigiano del forum, ideato nel 2016 da Risposte Turismo e organizzato quest’anno in partnership con il sistema Confcommercio e con Mastercard e Land of Fashion Villages main sponsor, avrà come focus principale l’analisi degli shopping tourist italiani e l’offerta commerciale delle Marche per i turisti. Le prime anticipazioni della nuova indagine effettuata da Risposte Turismo contenuta all’interno di Shopping Tourism Italian Monitor e che verrà presentata ad Ancona (350 turisti italiani, di cui la metà con shopping quale motivazione prevalente del viaggio), mostrano la rilevanza delle produzioni tipiche dei territori nella scelta della destinazione di viaggio, driver di scelta per il 40% degli intervistati preceduto solo da sconti, saldi e promozioni (73%) e dalla vicinanza ad attrazioni/luoghi da visitare o attività da fare (46%). Secondo l’analisi di Risposte Turismo, inoltre, la spesa media pro-capite giornaliera in acquisti da parte dei turisti italiani dello shopping è pari a 110 euro e il 77% degli shopping tourist italiani intervistati ha visitato luoghi, laboratori e aziende di produzioni tipiche locali. Tra le prime città menzionate dal campione quali destinazioni per shopping figurano Milano e Roma assieme a Londra e Parigi, mentre nelle città top of mind si inseriscono, oltre alle appena citate, anche New York, Tokyo e Dubai. I negozi del centro storico e le vie dello shopping sono i luoghi di acquisto preferiti (70%), davanti alla coppia outlet - centri commerciali (entrambi con il 53% delle preferenze) e ai mercati (34%). Dall’analisi di Risposte Turismo emerge inoltre come siano ancora sottoutilizzati servizi come gli shopping tour (25%), il tax refund (22%) o il ricorso ad un personal shopper (17%), con circa il 40% dei non fruitori a esserne però interessato. Della parte del campione di italiani che ha dichiarato di non aver mai viaggiato con gli acquisti quale motivazione principale, il 22% ha infine indicato nel fare acquisti una delle attività prevalenti nel corso del soggiorno e il 30% che prima o poi viaggerà per shopping, dimostrando dunque la forza generale del binomio turismo e shopping. In occasione della tappa anconetana di Shopping Tourism verranno inoltre presentati i risultati di un focus di ricerca sull’offerta commerciale nelle Marche. La mappatura effettuata da Risposte Turismo evidenzia la presenza di oltre 250 tra outlet, spacci aziendali e botteghe storiche, oltre 45 marchi enogastronomici (Slow food, Igp, Dop, Doc, Docg) e oltre 20 distretti dedicati al tessile/pelletteria. Secondo oltre cento negozi intervistati, di cui circa la metà ubicati nel comune di Ancona, in rappresentanza di dodici categorie merceologiche, un cliente su quattro è quindi un turista. Tra i turisti stranieri maggiormente presenti negli esercizi commerciali ad Ancona e nelle Marche prevalgono i tedeschi (35%), gli inglesi (19%) e i francesi (14%). Più staccata la percentuale di clienti olandesi e nordeuropei (8% ciascuno) e spagnoli (6%). «In questa seconda tappa del nostro tour dedicato al fenomeno dello shopping tourism abbiamo voluto indagare da un lato il mercato domestico e dall’altro, l’offerta retail delle Marche, un territorio ricco di vocazioni, in cui produzioni di nicchia si affiancano a marchi noti a livello internazionale, come per esempio nel settore calzaturiero. A conferma del sapere fare di un territorio che ha potenzialità turistiche ancora inespresse per target diversi - spiega il presidente di Risposte Turismo, Francesco di Cesare -. Con riferimento alla spesa media pro-capite in shopping da parte dei turisti italiani è significativo sottolineare come ci siano anche big spender, con uno su sei a spendere oltre 200 euro al giorno in shopping. Anche il fatto che circa il 40% degli italiani valuti la presenza di produzioni tipiche e prodotti particolari o unici nella scelta delle mete per shopping rappresenta un dato significativo, a dimostrazione dell’importanza del preservare quanto il territorio, la sua storia e le competenze degli operatori, sanno offrire». [post_title] => Si svolgerà ad Ancona il 16 novembre la seconda tappa di Shopping Tourism [post_date] => 2022-11-14T12:31:02+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668429062000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "canarie sempre piu al top per i lavoratori a distanza nuova campagna di promozione" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":174,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1735,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434312","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Giordania è tra le destinazioni presenti nella classifica 'Best in Travel 2023' firmata da Lonely Planet. \"Un riconoscimento in linea con i piani di sviluppo del Jordan Tourism Board e del Ministero del Turismo e della Antichità\" sottolinea una nota dell'ente giordano che definisce questo inserimento \"un grande traguardo. Questa nomina giocherà un ruolo fondamentale per incrementare il numero di nuovi turisti in Giordania, per esplorare questa antica destinazione del Medio Oriente con un tocco moderno, e fungerà anche da stimolo per coloro che hanno già visitato il paese e desiderano tornarci.\r

\r

\"Questo traguardo è in perfetta armonia con il piano di crescita e lo sviluppo del turismo in Giordania. La selezione della Giordania è legata principalmente all’impegno profuso per sviluppare il settore outdoor e offrire un’esperienza di avventura incredibile, rendendola però più fruibile per i viaggiatori\".\r

\r

Dopo la riapertura nel marzo 2022, l’Italia è tornata leader degli arrivi in Giordania come nel 2019: \"Questo successo è stato reso possibile grazie alla massiccia campagna di investimenti da parte del Jordan Tourism Board e ai numerosi voli diretti che collegano la Giordania da Milano, Bergamo, Treviso, Venezia, Bologna e Roma, tra i quali la novità del ritorno della Royal Jordanian a volare da Milano Malpensa dopo otto anni\". ","post_title":"La Giordania di outdoor, avventura ed esperienze tra le mete 'Best in Travel 2023'","post_date":"2022-11-17T13:55:15+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1668693315000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434302","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Passa di mano la proprietà del W Rome, primo indirizzo italiano del brand lifestyle-lusso di casa Marriott. La joint venture tra il fondo pensioni Canada Pension Plan Investment Board (Cpp Investments) e la società britannica di hotel management Hamilton - Pyramid Europe lo ha infatti acquisito dai precedenti titolari (King Street Capital Management e Omnam Investment Group) per una cifra complessiva attorno ai 172 milioni di euro. La struttura, riaperta lo scorso aprile dopo un completo restyling, comprende 162 camere, oltre a un bar rooftop, un ristorante, una lounge, vari altri locali f&b, una palestra e spazi meeting.\r

\r

\"Roma è da sempre una destinazione top a livello leisure e business - spiega il managing director, head of real estate Europa di Cpp Investments, Andrea Orlandi -. L'acquisizione del W Rome pone perciò la nostra joint venture con Hamilton - Pyramid Europe nelle migliori condizioni per sfruttare tutto l'appeal della città Eterna come destinazione turistica globale\".\r

\r

Creata all'inizio di quest'anno la joint venture britannico-canadese è focalizzata nell'acquisizione di strutture ricettive operative nelle più importanti città europee e in selezionate destinazioni resort. Lo scorso agosto, Cpp Investments aveva annunciato un impegno per 475 milioni di euro nella stessa joint venture. L'investimento per W Rome fa parte di tale dotazione.","post_title":"Il W Rome passa nella mani di un fondo pensioni canadese e dei britannici di Hamilton - Pyramid Europe","post_date":"2022-11-17T12:25:18+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1668687918000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434299","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Le Isole Canarie attraggono un sempre maggior numero di remote workers: dal 2020, quando l’Ente per il turismo ha deciso di scommettere su questo segmento di viaggiatori, gli arrivi nell'arcipelago sono aumentati in modo esponenziale. Una scommessa, quella sugli smart workers, che viene rilanciata oggi con una nuova campagna che punta a sottolineare i costi bassi e l’aumento del risparmio. Tale campagna si snoderà tra novembre e dicembre nei seguenti mercati: Regno Unito, Germania, Spagna, Francia, Belgio, Paesi Bassi, Svezia, Svizzera, Finlandia, Irlanda, Repubblica Ceca e Italia. \r

\r

Nel 2022 le Canarie hanno già accolto 45.800 remote workers (secondo i dati di Nomad List aggiornati ad ottobre 2022). Solo nel 2021 sono arrivati quasi 47.000 telelavoratori, superando l'obiettivo dei 30.000 che l’Ente per il turismo delle Canarie si era prefissato in cinque anni. La maggior parte degli arrivi proviene da Germania (27%), Regno Unito (12%), Paesi Bassi (10%), Repubblica Ceca (8%), Stati Uniti (6,6%), Spagna (6,6%) e Irlanda (5%).\r

\r

\"Durante gli ultimi mesi del 2020 e per tutto il 2021 abbiamo lavorato per posizionare le Canarie tra le scelte di chi cerca un posto per lavorare a distanza - spiega Yaiza Castilla, Ministro del Turismo, dell'Industria e del Commercio del Governo delle Isole Canarie - Per questo motivo, in questa campagna abbiamo voluto porre l’accento su argomenti come la presenza di banda larga, i collegamenti aerei internazionali, e il concetto di #Aftertelework. Vogliamo dire alle persone cosa possono fare sulle isole una volta terminata la giornata lavorativa, quali sono le infinite possibilità per il tempo libero, quali le micro-destinazioni turistiche e le attività all'aria aperta in uno dei migliori ambienti naturali di tutta Europa\".\r

\r

Sempre secondo i dati di Nomad List, l’arcipelago spagnolo è in media il luogo dove sperimentare il maggiore aumento della capacità di risparmio a seconda del reddito generato nel paese di origine dei remote workers. Lavorare a Tenerife, Lanzarote, Gran Canaria e Fuerteventura, per esempio, offre una capacità di risparmio del 61% per un reddito di 50.000 dollari rispetto a Madeira, al secondo posto della classifica.","post_title":"Canarie sempre più al top per i lavoratori a distanza. Nuova campagna di promozione","post_date":"2022-11-17T12:03:47+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1668686627000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434268","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un incontro istituzionale tra i comuni di Genova e di Cannes per consolidare i rapporti bilaterali di cooperazione tra le due città. L’iniziativa è stata organizzata dalla municipalità francese e dalla Camera di commercio italiana di Nizza. «Un incontro importante - spiega l’assessore al Turismo di Genova, Alessandra Bianchi, a margine del confronto con il suo omologo a Cannes, Thomas De Pariente - per fare il punto sulle prossime azioni di valorizzazione di Genova e Cannes come destinazioni turistiche di prossimità verso i rispettivi mercati».\r

\r

Nel quadro della promozione dell’offerta turistica genovese verso i mercati esteri, quello francese riveste un ruolo di particolare rilevanza. «Per questo già da alcuni mesi abbiamo messo in campo azioni sinergiche - aggiunge l'assessore Bianchi - che si sono articolate attraverso una campagna digitale mirata e la pubblicazione di una sezione interamente dedicata a Genova su Petit futé.com, il portale francese leader nel settore viaggi. Azioni che hanno dato un ottimo risultato, a partire dai flussi turistici davvero importanti e dalla percezione della nostra città come destinazione esperienziale: dall’outdoor, ai borghi sul mare, dal centro storico, ai palazzi dei Rolli, alle grandi mostre. Proprio sul fronte del turismo culturale, il mensile Marie Claire ha dedicato un ampio articolo a Genova, che viene definita come destinazione sempre più attrattiva e ideale per tutte le stagioni».\r

\r

","post_title":"Genova incontra Cannes per promuovere il turismo di prossimità","post_date":"2022-11-17T11:36:28+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1668684988000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434286","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà con ogni probabilità Ivana Jelinic il prossimo amministratore delegato di Enit. In attesa del decreto che ne ratifichi ufficialmente la nomina, previsto entro cinque giorni, il ministro Daniela Santanché ha infatti inviato una lettera alle presidenze di Federturismo Confindustria, Confturismo Confcommercio e Assoturismo Confesercenti, chiedendo loro un parere formale. Dopo aver partecipato, prima apparizione ufficiale, ai lavori della giunta di Federalberghi, la neo responsabile del dicastero del Turismo comincia finalmente a far sentire la sua voce. E la prima mossa è una piacevole sorpresa per il settore. Pur tenendo conto degli inevitabili limiti d'azione (e di budget) che l'ente nazionale di promozione turistica sconta soprattutto nei confronti delle controparti internazionali, la scelta della presidente Fiavet, se formalmente confermata, va senz'altro nella giusta direzione, ponendo alla testa di Enit una personalità allo stesso tempo forte e competente. Interpellata da noi di Travel Quotidiano, Ivana Jelinic ha rimandato qualsiasi commento al momento in cui la sua posizione sarà effettivamente formalizzata.\r

\r

“Carissimi, desidero comunicarvi che è mio intendimento provvedere alla sostituzione dell’amministratore delegato di Enit, nominando la dottoressa Ivana Jelinic - si legge nella nota inviata da Daniela Santanché alle federazioni del turismo -. Al riguardo, vi chiedo di rendere note le eventuali valutazioni di competenza, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legge numero 83 del 2014, entro e non oltre cinque giorni dalla presente, al fine di evitare soluzioni di continuità nella gestione dell’ente”. Ivana Jelinic prenderebbe il posto dell'attuale amministratore delegato Roberta Garibaldi nominata a ottobre 2021 su indicazione dell’ex ministro del Turismo Massimo Garavaglia. Rimane invece ancora vacante la carica di presidente, occupata fino allo scorso giugno da Giorgio Palmucci, quando il past president di Confindustria Alberghi divenne consigliere dello stesso dicastero del Turismo.","post_title":"Ivana Jelinic prossimo a.d. di Enit. Una scelta che va nella giusta direzione","post_date":"2022-11-17T11:29:51+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza","topnews"],"post_tag_name":["In evidenza","Top News"]},"sort":[1668684591000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434265","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo un'estate incoraggiante, anche la stagione autunno-inverno di Guiness Travel sta riscontrando un ottimo trend di prenotazioni. “Alcuni itinerari programmati per Capodanno sono già sold-out, altri ancora vicini al massimo riempimento, a prescindere dalla destinazione e dai giorni a disposizione - spiega Roberto Vocaturo, executive assistant product manager dell'operatore -. Anche per quanto riguarda il primo trimestre 2023 proseguono le vendite, approfittando di una ampia disponibilità di tour in Italia, Europa e mondo. La voglia di viaggiare e di trascorrere le festività altrove è molto forte, al netto di una situazione geopolitica e finanziaria ancora incerta”.\r

\r

Intercettare questa rinnovata tendenza a viaggiare diventa quindi la sfida più importante sul tavolo dei tour operator, da coniugare necessariamente con la parola chiave programmazione. In questo quadro si inserisce la realizzazione del nuovo catalogo il Viaggio Guiness 2023, che prenderà avvio dalla primavera del prossimo anno fino a marzo 2024. Il modello ispiratore è quello che l’operatore segue saldamente da 33 anni: itinerari con accompagnatore in partenza dall’Italia, con contingenti in allotment acquistati sui voli e sui servizi a terra e prezzi finali garantiti anche per prenotazioni sottodata.\r

\r

“La nostra filosofia di viaggio è ormai ben definita e, pur accogliendo le nuove esigenze e le domande del mercato, non si snatura né cede a compromessi - sottolinea Vocaturo -: molti itinerari, sottoposti a un’operazione mirata di restyling ma mantenendo la grande cura verso i dettagli e i contenuti culturali, si arricchiranno di degustazioni, cooking class, ottime combinazioni aeree e possibilità di match con viaggi in bus in partenza da tutta Italia”. Nuove destinazioni faranno il loro ingresso nel ventaglio dell’offerta Guiness, come per esempio l’arcipelago delle isole Canarie e un combinato Israele - Giordania Prestige di dieci giorni, che ambisce a diventare un best-seller nei viaggi a medio raggio.\r

\r

","post_title":"In arrivo il nuovo catalogo il Viaggio Guiness 2023; Canarie, Israele e Giordania le novità","post_date":"2022-11-17T09:47:12+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1668678432000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434229","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_434230\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Elena Muntoni, brand manager di Delphina Hotels & Resorts[/caption]\r

\r

«Il 2022 ha segnato il ritorno del turismo internazionale in Sardegna e nei nostri hotel e resorts. Il 2022 è stato anche un anno ricco di riconoscimenti per Delphina Hotels & Resorts.» Lo ha dichiarato la brand manager di Delphina Hotels & Resorts Elena Muntoni in occasione della cerimonia di premiazione dei World Travel Awards 2022 svoltasi in Oman, nel corso della quale l’azienda è stata eletta come World’s Leading Green Independent Hotel Group, miglior gruppo alberghiero indipendente green al mondo.«Tante le presenze- ha dichiarato Elena Muntoni- di turisti inglesi, tedeschi, francesi, svizzeri e scandinavi e sono tornati anche gli americani e i mediorientali: segno che il mondo del turismo è in ripresa e punti anche sulle destinazioni messe in stand-by negli ultimi anni. Essere riconosciuti come il gruppo alberghiero indipendente più green al mondo ci riempie di orgoglio e siamo felici che i nostri ospiti si sentano coinvolti in questa mission e apprezzino sempre di più il nostro impegno verso la sostenibilità e il rispetto per la natura che ci accoglie».\r

\r

Il premio per Delphina, catena alberghiera sarda con hotel e resort cinque e quattro stelle, prestigiose ville e residence nel Nord Sardegna, segue i cinque ulteriori riconoscimenti ottenuti ad ottobre alle edizioni europee e nazionali dell'evento: migliore gruppo alberghiero indipendente green d’Europa, migliore gruppo alberghiero italiano, migliore green resort d’Europa e d'Italia al Resort Valle dell’Erica, migliore beach resort d'Italia al Resort & SPA Le Dune di Badesi.\r

\r

\r

\r

«“Questi riconoscimenti- dichiara Elena Muntoni, Brand Manager Delphina- ci riempiono di orgoglio e sono la prova che la strada intrapresa 30 anni fa si è dimostrata visionaria e giusta, continuiamo a seguirla con sempre più importanti azioni volte alla sostenibilità e al rispetto dell’ambiente. Ringraziamo i nostri sostenitori che con entusiasmo hanno premiato la nostra filosofia green che fin dall'inizio si è basata su sostenibilità, amore per la natura e quel tocco locale che cerchiamo continuamente di trasmettere».\r

\r

Un progetto che nasce dalla natura e confluisce nella mission aziendale di Delphina: offrire ospitalità mediterranea autentica in luoghi unici con 12 hotel 5 stelle, 4 stelle superior e 4 stelle, residence esclusivi, 6 SPA e prestigiose ville tutte immerse in verdi parchi mediterranei affacciati sul mare tra la Costa Smeralda, l'Arcipelago di La Maddalena e il Golfo dell’Asinara, nelle località di Cannigione, Palau, Santa Teresa Gallura, Isola Rossa e Badesi. La catena alberghiera sarda ha da anni adottato politiche di crescita sostenibile nei confronti dell'ambiente e del territorio ed è impegnata nel sostegno dell’economia locale. Un percorso iniziato ancor prima della nascita delle strutture e confluito nel marchio “We are green®”, creato e registrato da Delphina per rappresentare il suo amore per la natura.\r

Delphina hotels & resorts è la prima catena alberghiera italiana ad utilizzare in tutti gli hotel, resort e nella sede centrale energia al 100% verde proveniente da fonti rinnovabili, con un risparmio di circa 16.918 tonnellate di Co2 negli ultimi 5 anni, quantità assorbita da circa 119.612 alberi in un anno. L'azienda ha adottato importanti politiche plastic free, risparmiando 68.700 bottiglie di plastica all’anno ed è anche impegnata nel sostegno ai fornitori locali con il progetto \"Genuine Local Food Oriented®\", marchio di qualità Delphina, a sostegno di una cucina sana basata su ingredienti genuini che rispettano la stagionalità, preferibilmente a km 0.\r

\r

Dal 2018 l'azienda è entrata nella \"Lounge\" di Intesa San Paolo di Elite, l’ecosistema lanciato da Borsa Italiana- Gruppo Euronext, e Confindustria che aiuta le piccole e medie imprese a crescere e ad accedere ai mercati dei capitali privati e pubblici.\r

Nel 2022 Delphina è stata selezionata da Intesa Sanpaolo per \"Imprese Vincenti\", il programma per la valorizzazione delle Pmi \"che rappresentano un esempio di eccellenza imprenditoriale capace di reagire con successo ai delicati e continui cambi di contesto\".\r

\r

«La natura unica della Sardegna- continua Muntoni – è la nostra risorsa primaria ed è sempre stata al centro dei nostri progetti. L’aver vinto per quattro anni consecutivi il titolo di migliore green resort d’Europa con il Resort Valle dell’Erica e l’essere stati riconfermati come miglior gruppo alberghiero indipendente green al mondo, ci rende ancora più felici perché testimonia che, a distanza di un anno, il nostro impegno risulta essere sempre di importanza rilevante rispetto al panorama mondiale. Ancor di più perchè in questo momento l’attenzione verso il tema della sostenibilità è un obiettivo comune e una nuova sfida per le aziende. Ed è il segnale di come sia possibile fare impresa rispettando e valorizzando i territori. Fin dagli inizi abbiamo fatto sì che ogni singolo edificio si inserisse armoniosamente nel paesaggio circostante, vicino alla natura e alle tradizioni di questa terra». \r

","post_title":"Elena Muntoni (Delphina): «Il turismo internazionale è ritornato in Sardegna»","post_date":"2022-11-16T11:37:09+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1668598629000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434187","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dati, tendenze e investimenti mirati per anticipare e capire l'andamento del turismo. Questo l'obiettivo della piattaforma di Travel Marketing con 10.000 clienti tra hotel, piccole imprese e destinazioni.\r

\r

\"Dobbiamo partire dai dati per capire le grandi potenzialità dei viaggiatori sia per intercettare la ricerca e la pianificazione del viaggio, cosa stanno cercando i consumatori ma soprattutto l'offerta, che sia l'hotel o la destinazione deve essere veloce a proporsi - spiega Luca Romozzi, direttore commerciale Europa -. Il nostro sistema viene alimentato da dati in tempo reale come le ricerche effettuate, le intenzioni di viaggio e le prenotazioni grazie all'intelligenza artificiale profiliamo il cliente, e successivamente possiamo offrire soluzioni di marketing digitale, con campagne molto mirate ideale per i nostri clienti. Per esempio, in questo momento di criticità economica proponiamo il pay on stay per gli hotel, permette, ad esempio, di investire solo quando si riceve il soggiorno, oppure le possibilità di advertising integrate con le smart tv\".\r

\r

Sojern ha curato le campagne per la Toscana e il Friuli Venezia Giulia, due case history di successo. In un contesto di ripresa dove la meta Italia sta registrando buoni risultati, nel primo caso ha portato a un miglioramento del 7% nella considerazione della Toscana come destinazione turistica; nel secondo caso, il risultato della campagna ha visto aumento di visite al sito turismofvg.it di oltre il 50% soprattutto legate al tema dell'enogastronomia in sinergia con i consorzi. \r

\r

Inoltre, ha anche elaborato un quadro previsionale per il periodo natalizio. Sul fronte degli hotel emerge che sia italiani sia stranieri nel 7% dei casi stanno già cercando una destinazione italiana per le vacanze natalizie. L’Italia è la meta più ricercata dagli stessi italiani (25.5%), seguiti dal mercato Usa (12%), in base alle ricerche di voli. Tra gli aeroporti di partenza spicca Milano (7%), Londra (5,4%) e Roma (5,3%). Per quanto riguarda le ricerche di hotel in Italia al primo posto c'è il mercato USA (30.3%), seguito da quello italiano (13,5%) e francese (11,2%).","post_title":"Investimenti e intelligenza artificiale, Sojern: così capiamo il turismo","post_date":"2022-11-16T09:36:56+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1668591416000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434066","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_434067\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Un'immagine della prima tappa veneziana[/caption]\r

\r

Si alza il sipario sulla seconda tappa di Shopping Tourism il forum italiano, in programma mercoledì 16 novembre alla loggia dei Mercanti di Ancona con un ricco programma di interventi e dibattiti. Dopo la tappa inaugurale tenutasi a Venezia, l’appuntamento marchigiano del forum, ideato nel 2016 da Risposte Turismo e organizzato quest’anno in partnership con il sistema Confcommercio e con Mastercard e Land of Fashion Villages main sponsor, avrà come focus principale l’analisi degli shopping tourist italiani e l’offerta commerciale delle Marche per i turisti.\r

Le prime anticipazioni della nuova indagine effettuata da Risposte Turismo contenuta all’interno di Shopping Tourism Italian Monitor e che verrà presentata ad Ancona (350 turisti italiani, di cui la metà con shopping quale motivazione prevalente del viaggio), mostrano la rilevanza delle produzioni tipiche dei territori nella scelta della destinazione di viaggio, driver di scelta per il 40% degli intervistati preceduto solo da sconti, saldi e promozioni (73%) e dalla vicinanza ad attrazioni/luoghi da visitare o attività da fare (46%). Secondo l’analisi di Risposte Turismo, inoltre, la spesa media pro-capite giornaliera in acquisti da parte dei turisti italiani dello shopping è pari a 110 euro e il 77% degli shopping tourist italiani intervistati ha visitato luoghi, laboratori e aziende di produzioni tipiche locali. Tra le prime città menzionate dal campione quali destinazioni per shopping figurano Milano e Roma assieme a Londra e Parigi, mentre nelle città top of mind si inseriscono, oltre alle appena citate, anche New York, Tokyo e Dubai.\r

\r

I negozi del centro storico e le vie dello shopping sono i luoghi di acquisto preferiti (70%), davanti alla coppia outlet - centri commerciali (entrambi con il 53% delle preferenze) e ai mercati (34%). Dall’analisi di Risposte Turismo emerge inoltre come siano ancora sottoutilizzati servizi come gli shopping tour (25%), il tax refund (22%) o il ricorso ad un personal shopper (17%), con circa il 40% dei non fruitori a esserne però interessato. Della parte del campione di italiani che ha dichiarato di non aver mai viaggiato con gli acquisti quale motivazione principale, il 22% ha infine indicato nel fare acquisti una delle attività prevalenti nel corso del soggiorno e il 30% che prima o poi viaggerà per shopping, dimostrando dunque la forza generale del binomio turismo e shopping.\r

\r

In occasione della tappa anconetana di Shopping Tourism verranno inoltre presentati i risultati di un focus di ricerca sull’offerta commerciale nelle Marche. La mappatura effettuata da Risposte Turismo evidenzia la presenza di oltre 250 tra outlet, spacci aziendali e botteghe storiche, oltre 45 marchi enogastronomici (Slow food, Igp, Dop, Doc, Docg) e oltre 20 distretti dedicati al tessile/pelletteria. Secondo oltre cento negozi intervistati, di cui circa la metà ubicati nel comune di Ancona, in rappresentanza di dodici categorie merceologiche, un cliente su quattro è quindi un turista. Tra i turisti stranieri maggiormente presenti negli esercizi commerciali ad Ancona e nelle Marche prevalgono i tedeschi (35%), gli inglesi (19%) e i francesi (14%). Più staccata la percentuale di clienti olandesi e nordeuropei (8% ciascuno) e spagnoli (6%).\r

\r

\r

\r

«In questa seconda tappa del nostro tour dedicato al fenomeno dello shopping tourism abbiamo voluto indagare da un lato il mercato domestico e dall’altro, l’offerta retail delle Marche, un territorio ricco di vocazioni, in cui produzioni di nicchia si affiancano a marchi noti a livello internazionale, come per esempio nel settore calzaturiero. A conferma del sapere fare di un territorio che ha potenzialità turistiche ancora inespresse per target diversi - spiega il presidente di Risposte Turismo, Francesco di Cesare -. Con riferimento alla spesa media pro-capite in shopping da parte dei turisti italiani è significativo sottolineare come ci siano anche big spender, con uno su sei a spendere oltre 200 euro al giorno in shopping. Anche il fatto che circa il 40% degli italiani valuti la presenza di produzioni tipiche e prodotti particolari o unici nella scelta delle mete per shopping rappresenta un dato significativo, a dimostrazione dell’importanza del preservare quanto il territorio, la sua storia e le competenze degli operatori, sanno offrire».\r

\r

","post_title":"Si svolgerà ad Ancona il 16 novembre la seconda tappa di Shopping Tourism","post_date":"2022-11-14T12:31:02+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1668429062000]}]}}