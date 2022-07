Canada: torna il test Covid, casuale, all’arrivo in aeroporto per i viaggiatori vaccinati

Il Canada, dopo una pausa di cinque settimane, ha reintrodotto test casuali in aeroporto per i viaggiatori completamente vaccinati.

L’obbligo dei test era stato sospeso lo scorso 11 giugno ma, dal 19 luglio, sono stati riattivati per chi arriva nei quattro principali aeroporti canadesi di Vancouver, Calgary, Montreal e Toronto.

I viaggiatori selezionati per il test casuale riceveranno una notifica via e-mail entro 15 minuti dal completamento della dichiarazione doganale, che spiegherà loro come organizzarsi per il test. I viaggiatori che non hanno completato il ciclo vaccinale possono effettuare il test su appuntamento virtuale o di persona presso alcune farmacie selezionate, rispettando comunque i requisiti di quarantena.