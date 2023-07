Brand Usa: oltre cento ospiti alla serata che ha celebrato l’Independence Day Sono stati oltre cento gli ospiti che si sono raccolti attorno a Brand Usa per la celebrazione dell’Independence Day. Ieri, 4 luglio appunto, la serata organizzata a Villa Lattuada, in provincia di Lecco, ha visto la presenza dell’associazione Visit the Usa, delle compagnie aeree American Airlines e Ita Airways, e alcune delle rappresentanze in Italia delle destinazioni come New York City Tourism + Convention, Miami, Visit California, Travel South Usa, Choose Chicago e Visit Philadelphia. L’evento, culminato con spettacolari fuochi d’artificio sulle note dell’inno statunitense, ha segnato uno degli appuntamenti più importanti per l’organizzazione di destination marketing degli Stati Uniti che, dallo scorso autunno, ha instaurato un continuo dialogo con i media e gli operatori del settore turistico in Italia: dalla celebrazione della festa del Ringraziamento, alla partecipazione della delegazione italiana ad Ipw lo scorso maggio, oltre che con eventi e appuntamenti dedicati alla stampa e al trade. Condividi

Sono stati oltre cento gli ospiti che si sono raccolti attorno a Brand Usa per la celebrazione dell'Independence Day. Ieri, 4 luglio appunto, la serata organizzata a Villa Lattuada, in provincia di Lecco, ha visto la presenza dell'associazione Visit the Usa, delle compagnie aeree American Airlines e Ita Airways, e alcune delle rappresentanze in Italia delle destinazioni come New York City Tourism + Convention, Miami, Visit California, Travel South Usa, Choose Chicago e Visit Philadelphia. Un segmento di mercato che, anzi, supera i confini della summer per allargarsi a tutto il resto dell'anno.\r

\r

«Quest'anno con 27 milioni di pernottamenti e 6,6 milioni di turisti, il turismo croato ha registrato oltre il 3% in più rispetto allo stesso periodo del 2019, il charter e l'intera industria nautica hanno i risultati migliori con la potenzialità di un ulteriore sviluppo» ha sottolineato il ministro del Turismo e dello Sport della Repubblica di Croazia, Nikolina Brnjac.\r

\r

I risultati della ricerca \"Tomas 2022\" evidenziano come i noleggiatori più affezionati siano italiani, sloveni, americani, austriaci e tedeschi; gli armatori più fedeli sono tra gli italiani, sloveni, tedeschi, austriaci. La richiesta più recente per il charter nautico arriva dai paesi nordici (54%), dagli Usa (39%), dagli olandesi (39%) e inglesi (38%). Sulla mappa nautica del mondo la Croazia è una delle più popolari ed è riuscita a preservare la sua costa e le sue isole negli ultimi decenni. «Questo è il risultato di una buona infrastruttura, del mercato charter esistente e di un turismo nautico eccezionalmente forte», ha commentato Kristjan Staničić, direttore generale dell'Ente Nazionale Croato per il Turismo.\r

\r

In particolare, i diportisti italiani sono affezionati all'Adriatico croato: poco meno del 40% di loro registra più di 7 visite. I tre motivi principali per visitare il Paese sono le caratteristiche naturali delle acque (50,6%), la qualità delle imbarcazioni per il charter (47%) e la conservazione dell'ambiente (36,1%). La spesa media giornaliera degli appassionati diportisti italiani ammonta a 279,54 euro, dato superiore alla media di tutti i mercati. Anche le spese medie giornaliere per i servizi di ristorazione sono superiori alla media (48,53 euro).\r

\r

«La bellezza della natura, l'atmosfera idilliaca delle isole, l’ospitalità e la fitta rete di marina turistici di ultima generazione sono validi motivi per scoprire la Croazia in barca e i diportisti italiani lo apprezzano e tornano ogni anno sempre più numerosi» ha ricordato Viviana Vukelic, direttrice dell’ufficio di rappresentanza dell’Ente Nazionale Croato per il Turismo in Italia.","post_title":"L'estate della Croazia prende il largo: turismo nautico protagonista","post_date":"2023-07-05T12:37:33+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1688560653000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449071","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Sono stati oltre cento gli ospiti che si sono raccolti attorno a Brand Usa per la celebrazione dell'Independence Day. Ieri, 4 luglio appunto, la serata organizzata a Villa Lattuada, in provincia di Lecco, ha visto la presenza dell’associazione Visit the Usa, delle compagnie aeree American Airlines e Ita Airways, e alcune delle rappresentanze in Italia delle destinazioni come New York City Tourism + Convention, Miami, Visit California, Travel South Usa, Choose Chicago e Visit Philadelphia. \r

\r

L’evento, culminato con spettacolari fuochi d’artificio sulle note dell’inno statunitense, ha segnato uno degli appuntamenti più importanti per l'organizzazione di destination marketing degli Stati Uniti che, dallo scorso autunno, ha instaurato un continuo dialogo con i media e gli operatori del settore turistico in Italia: dalla celebrazione della festa del Ringraziamento, alla partecipazione della delegazione italiana ad Ipw lo scorso maggio, oltre che con eventi e appuntamenti dedicati alla stampa e al trade.","post_title":"Brand Usa: oltre cento ospiti alla serata che ha celebrato l'Independence Day","post_date":"2023-07-05T11:56:06+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1688558166000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449015","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Doppia inaugurazione tedesca per il brand upper upscale Nh Collection che si espande in Germania con due nuove strutture a Francoforte e ad Heidelberg. Operativo dallo scorso 1° maggio, l'Nh Collection Frankfurt Spin Tower è situato nella centrale Güterplatz, dove occupa i primi 20 piani di una torre di 31 progettata dall'architetto tedesco Hadi Teherani. L'albergo dispone di 414 camere suite distribuite su 16 piani, a cui si aggiunge il bar Oaks della Frankfurt Spin Tower con vista privilegiata sul quartiere finanziario. Colazione, pranzo e cena, invece, sono invece serviti direttamente dalla cucina a vista di The Spin, la cui proposta si concentra su piatti europei e asiatici. A completare l'offerta alcune sale riunioni e l’area wellness con sauna e palestra, per un totale di mille metri quadrati.\r

\r

L'Nh Collection Heidelberg, situato nel cuore della città, è stato completamente rinnovato di recente, pur conservando i tratti originali del birrificio in cui si trova, a cui sono stati aggiunti dei tocchi moderni. Include 168 camere e suite, una lobby nella quale gli ospiti possono gustare una colazione a buffet la mattina e una cena con menù a la carte la sera. Al bar vengono serviti snack, vini, cocktail e birre locali tutto il giorno.","post_title":"Doppia inaugurazione in Germania per il brand Nh Collection a Francoforte e Heidelberg","post_date":"2023-07-05T10:24:11+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1688552651000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448980","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Viaggi di nozze in crescita del 200% rispetto al 2022 (+400% sul 2021) per viaggigiovani.it, che ha recentemente siglato una partnership con viaggiaconcarlo.com con cui ha scelto di condividere il booking. Le prenotazioni per le lune di miele sono insomma ormai tornati sui livelli pre-Covid. La domanda rimane tendenzialmente rivolta al lungo raggio, con una predominanza di richieste per la destinazione Sudafrica, addirittura il 60% del totale, talvolta in combinazione con le Seychelles, come estensione mare. Resistono gli Usa, un evergreen, ma subiscono un calo del 35% rispetto alle richieste (viaggi su misura) dello scorso anno: la tendenza è giustificata dal fatto che anche le destinazioni più ritrose all’apertura nel post-pandemia sono ora ufficialmente visitabili, offrendo un più ampio ventaglio di scelte.\r

\r

Da considerarsi lievemente al di sotto delle aspettative anche il Giappone, che pur registrando un ovvio e vertiginoso picco di richieste rispetto al 2022 (la percentuale di crescita è in questo caso irrilevante considerando che il Sol Levante è stata tra le ultime destinazioni a riaprire; il trend dell’anno corrente rimane comunque del 40% inferiore a quello del 2019) non conta tra queste l’atteso numero di viaggi di nozze. La destinazione è però, sull’onda della tendenza in atto, destinata a salire la classifica delle mete più richieste per i viaggi di nozze, insieme a Indonesia, che ha avuto un incremento per i viaggi su misura del 400% rispetto al 2022 e del 2.000% rispetto al 2019. Cresceranno anche le mete africane in particolare Tanzania e Namibia; attese più che ottimistiche nel 2024 anche per il Perù, potenzialmente in abbinata alle Galapagos.\r

\r

Per quanto riguarda il corto/medio raggio, si segnalano in Europa, Norvegia e Islanda: due mete che suscitano sempre fascino nelle coppie dall’animo più esploratore. Anche se per queste mete le proposte di nozze non vanno per la maggiore, i partecipanti sono tendenzialmente coppie. Due dati al volo: Norvegia in trend col 2022, Islanda in flessione del 35% ma sempre con buoni numeri.\r

\r

Il viaggio di nozze pur continuando a essere considerato una delle esperienze più importanti della vita, alla quale viene riservato un budget sopra la media, caratterizzato da servizi selezionati e, se possibile, ma non è must, da elementi di romanticismo, ha perso il suo connotato di primo viaggio di coppia. Ecco perché: “Spesso ci viene richiesto di viaggiare in aggregazione a un tour di gruppo, con il duplice scopo di risparmiare sui costi di viaggio ma anche di socializzare - commenta il ceo di viaggigiovani.it, Nicola Moltrer -. Diverso è il caso delle coppie che fanno questa scelta per affrontare viaggi spedizione o destinazioni più complesse da visitare in solitaria. Si tratta in entrambe le circostanze di numeri veramente ridotti, però è una tendenza emergente che va tenuta sotto osservazione”.","post_title":"Boom di lune di miele per viaggigiovani.it: Sudafrica sugli scudi, mentre delude un po' il Giappone","post_date":"2023-07-05T09:35:46+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1688549746000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448995","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air fa coppia con l'Urbe Aero Flight Academy per la selezione e la formazione dei futuri piloti di linea, garantendo così la prospettiva di uno sbocco professionale al termine del percorso di addestramento. \r

La partnership non solo rappresenta un enorme passo avanti nel settore della formazione aeronautica, ma posiziona anche Urbe Aero come partner autorevole di Wizz Air per l'Italia, un onore che testimonia l'eccellenza e l'alta reputazione della flight academy italiana nel contesto europeo.\r

Wizz Air fornirà gli standard formativi e i requisiti da soddisfare, mentre Urbe Aero metterà a disposizione la sua infrastruttura, la sua flotta e la sua consolidata esperienza per disegnare un percorso Atpl Integrato che, nell’arco di 18 mesi, porterà l’allievo al conseguimento della licenza di pilota di linea e all’inizio di una carriera esclusiva.\r

Il “Wizz Air Pathway Programme” prevede una selezione attitudinale presso la sede di Wizz Air, realizzata congiuntamente dal team di selezione Wizz Air e Urbe Aero, ancor prima dell'iscrizione al corso di volo. Una volta superata la selezione, gli allievi con prestazioni superiori allo standard riceveranno la lettera di intenti prima di iniziare il percorso formativo Atpl integrato presso Urbe Aero Flight Academy.\r

Gli allievi entrati nel programma dovranno impegnarsi per raggiungere e mantenere gli standard minimi richiesti e completare con successo il corso per ottenere la licenza. Successivamente, avrà inizio la formazione specifica da parte della compagnia per abilitare i nuovi piloti sul modello Airbus A320neo, inizialmente come primo ufficiale e successivamente come comandante.\r

Gli interessati possono prendere parte all'Open Day programmato per sabato 8 luglio presso l’Aeroporto Roma Urbe.","post_title":"Wizz Air e Urbe Aero Flight Academy insieme per la formazione dei futuri piloti","post_date":"2023-07-05T09:00:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1688547624000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448991","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Gruppo Emirates ha varato una nuova, massiccia campagna per reclutare personale di bordo, piloti, ingegneri, professionisti IT e agenti del servizio clienti sia presso Emirates che dnata.\r

L'annuncio delle assunzioni segue l'anno record della compagnia aerea in termini di risultati finanziari, con la quota di profitto, la crescita prevista, l'espansione del network e la consegna della nuova flotta di Airbus A350 e della flotta di Boeing 777-X, a partire dal 2024. L'esercizio finanziario chiuso al 31 marzo contava oltre 102.000 dipendenti, dopo aver accolto 17.160 persone in vari ruoli durante l'anno.\r

\r

Il gruppo di Dubai sta organizzando quindi open day ed eventi su invito in 6 continenti, in centinaia di città per tutto il resto dell’anno, alla ricerca dei talenti più brillanti per offrire ai clienti un'esperienza in volo senza uguali. Nel mese di agosto, Emirates terrà una serie di open day per il reclutamento di piloti nel Regno Unito e in Irlanda - Dublino, Manchester, Londra Gatwick e Londra Stansted - dopo aver organizzato con successo eventi simili a Budapest, Madrid e Lisbona nel mese di giugno. Una sessione informativa online è prevista il 19 luglio alle 11.00 (alle 13:00 ora di Dubai). A luglio e agosto, Emirates Engineering ha in programma open day in Australia, Canada, Brasile, Sudafrica e Regno Unito. \r

\r

Il Gruppo mira inoltre a reclutare oltre 400 professionisti IT con le giuste competenze per una serie di ruoli nell'ambito dell'ingegneria del software, DevOps, cloud ibrido, agile delivery, gestione tecnica dei prodotti, ambiente di lavoro digitale, cybersecurity, architettura IT, innovazione e gestione dei servizi. \r

\r

","post_title":"Il Gruppo Emirates assume nuovo personale di cabina, piloti e professionisti IT","post_date":"2023-07-04T14:44:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1688481882000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448898","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"“Vivi i tuoi sogni a Mauritius”. È il claim di Sunlife, il gruppo alberghiero mauriziano già Sun Resorts, che nell’ottobre scorso ha scelto il nuovo brand facendo tesoro del patrimonio di conoscenze raccolto in 47 anni di storia nell’ospitalità (Sun) e reinventando l’esperienza nei suoi resort con la vitalità delle proposte per l’ospite (Life). Come spiega Alexandre Espitalier Noël, vice president Europa, «come Sunlife abbiamo sei hotel a Mauritius. Quattro sono in management. Si tratta del Pirogue (4 stelle), molto conosciuto in Italia, e del Sugar Beach (un nuovo concetto di hotel) sulla costa occidentale dell’isola. Sulla costa orientale ci sono invece l’Ambre (4 stelle adults-only) conosciuto in Italia da 30 anni e il Long Beach (5 stelle). Le due proprietà pair-management sono poi lo Shangri-La e il Four Seasons».\r

\r

Appartiene a Sunlife anche l'Ile aux Cerfs con il suo golf da 18 buche noto in tutto il mondo. Il percorso è una delle 19 esperienze che fanno parte della nuova Come Alive Collection: una selezione unica per ciascun resort tra sostenibilità, sport, natura, gastronomia e curiosità, come la creazione di un profumo personale. Il tutto, senza dimenticare l’ampia gamma di opportunità di intrattenimento per i bambini accompagnati alla scoperta dell’ambiente e della sua difesa dalla mascotte Izzy the Bee. «Il rebranding ha portato a una trasformazione a 360 gradi - afferma Joelle Edwards-Tonks, chief sales and marketing officer di Sunlife -. Grazie alla nostra esperienza e allo spirito di accoglienza e gentilezza che fa parte del dna del popolo mauriziano, abbiamo deciso di condividere la meraviglia della nostra destinazione. Ciascuno dei nostri resort ha una forte personalità e noi vogliamo trasmettere l’idea di famiglia, di accoglienza, ma anche di glamour».\r

\r

Importante pure il tema dei collegamenti aerei. Nella prossima stagione invernale, dal 7 novembre ad aprile, Neos opererà una connessione diretta con Mauritius, in partenza ogni martedì da Milano e, a cominciare dal 19 dicembre, con scalo a Roma. Si può poi volare con Turkish Airlines (da molte città italiane) o scegliere Flydubai/Emirates: giornaliero da Bergamo, oppure da Catania, Napoli, Pisa e Olbia, con altre novità nel corso dell’anno. Arrivati a Dubai si prosegue con Emirates dallo stesso terminal. Oltre ai voli di Emirates da Roma, Milano, Bologna e Venezia, ci sono altre possibilità, con velivoli innovativi e adatti anche a un mercato alto-spendente. Si può infine arrivare a Parigi e scegliere Air France e Air Mauritius, che vola ogni giorno.\r

\r

[gallery ids=\"448902,448900,448901\"]","post_title":"L'esperienza al centro del processo di rebranding Sunlife","post_date":"2023-07-04T09:51:06+00:00","category":["senza-categoria"],"category_name":["Senza categoria"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1688464266000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448877","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’industria alberghiera italiana da tempo segnala un certo disallineamento fra le esigenze di formazione del proprio management (anche di livello intermedio) e le competenze offerte dai corsi di studi universitari. L’Università di Bologna ha quindi deciso di aggiornare la propria offerta formativa dedicata all’ospitalità, avvicinandola alle esigenze contemporanee dell’industria alberghiera e delle catene. All’interno del programma dei master dell’ateneo felsineo nasce così il corso “Hospitality real estate & finance” assegnato a Giorgio Ribaudo, già docente della stessa università di Bologna e della Bocconi, nonché managing director della società di consulenza Thrends e a capo dell’advisory board dell'Italian Hospitality Investment Conference.\r

\r

“A differenza di quanto avviene nelle vicine Svizzera e Francia, nonché in Inghilterra, che già propongono numerosi e prestigiosi percorsi universitari dedicati alla formazione delle figure apicali dell’alberghiero e dei profili di catena – spiega Ribaudo -, in Italia si registra ancora una chiara difficoltà nel declinare i contenuti di base di una solida formazione economica e manageriale per le esigenze ormai molto sofisticate delle grandi imprese alberghiere: realtà spesso molto vicine alle dinamiche dello sviluppo immobiliare e sempre più dipendenti dalla finanza a debito”.\r

\r

Al pari di Glion (Svizzera), Cornell (Usa), Lausanne (Svizzera), Boston University (Usa) ed Essec (Francia), adesso anche Bologna offrirà perciò, all’interno del proprio corso di laurea in tourism economics and management, un programma interamente dedicato all’hospitality real estate & finance. In tale contesto, si affronteranno i modelli di business delle catene, la loro struttura organizzativa e le fonti di finanziamento, il ciclo di vita dello sviluppo alberghiero, la redditività settoriale e delle operazioni di m&a nel comparto dell’ospitalità e in generale nel ricettivo, la valutazione degli asset alberghieri e l’analisi delle transazioni sul mercato italiano e internazionale. In altre parole, il corso formerà i partecipanti sulle competenze afferenti al settore immobiliare e della finanza applicate allo sviluppo alberghiero. “L’idea è quella di creare un campione italiano da aggiungere alla lista degli atenei che possono vantare una competenza specifica nella formazione del management alberghiero di catena, colmando un gap che oggi è diventato più che mai evidente. E ciò soprattutto a fronte dell’accelerazione del processo di consolidamento nel settore in atto”, conclude Ribaudo.\r

\r

","post_title":"L'Università di Bologna lancia il nuovo corso Hospitality real estate & finance","post_date":"2023-07-03T14:13:34+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1688393614000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448863","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Portogallo ha raggiunto lo scorso maggio la cifra record di oltre 1,8 milioni di visitatori, con i turisti provenienti dagli Stati Uniti che sono diventati il secondo gruppo più numeroso. \r

\r

I dati elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (Ine), ripresi da Reuters, hanno mostrato inoltre che considerando solo gli stranieri che hanno soggiornato negli hotel portoghesi, il numero ha superato di gran lunga gli 1,6 milioni di persone di un anno fa ed è stato superiore agli 1,7 milioni riportati nello stesso mese del 2019, che era stato un anno record per il turismo, prima che la pandemia i viaggi a livello globale, nel 2020.\r

\r

Complessivamente durante i primi cinque mesi del 2023 il numero di turisti stranieri in visita in Portogallo ha superato i 6,4 milioni, rispetto ai 5,7 milioni dello stesso periodo del 2019. Prima della pandemia il comparto del turismo rappresentava quasi il 15% del prodotto interno lordo del Paese.\r

\r

I visitatori provenienti dalla Gran Bretagna hanno rappresentato la quota maggiore degli arrivi totali a maggio, seguiti da vicino dagli Stati Uniti, che sono cresciuti significativamente.","post_title":"Portogallo: i visitatori stranieri superano le cifre record 2019. Boom di arrivi dagli Usa","post_date":"2023-07-03T11:58:46+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1688385526000]}]}}