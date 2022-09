Boulasidou: “Molto bene l’estate. Ora puntiamo su una Grecia da vivere tutto l’anno”

Punta su una Grecia da vivere tutto l’anno – e quindi anche d’inverno – il fulcro della promozione dell’Ente Ellenico per il Turismo per i prossimi mesi. Lo spiega Kyriaki Boulasidou, direttore dell’Ente Ellenico per il Turismo, che delinea anche un primo bilancio dell’estate 2022 benché “non ancora conclusa! Dobbiamo attendere i numeri definitivi, ma la sensazione è quella di aver superato i livelli del 2019. Anzi, a livello globale è così, con i mercati statunitense, inglese e tedesco protagonisti di performance molto positive”.

E malgrado la destinazione sia ancora strettamente legata alla stagionalità, specie per i flussi dal mercato italiano, “abbiamo riscontri di una domanda elevata per settembre e ottobre”. Un trend positivo dunque, al quale contribuiranno i collegamenti aerei, a cominciare dalla novità di Sky express, che aggiungerà il volo annuale e diretto da Milano Malpensa ad Atene, dal prossimo novembre. “In linea con la strategia della nostra campagna che punterà su una destinazione fruibile lungo tutto l’arco dell’anno, da scoprire anche attraverso le escursioni sui nostri bellissimi sentieri, facendo trekking. Tra le mete privilegiate di un city break non ci saranno solamente Atene e Salonicco, ma anche destinazioni quali Creta o Corfù, dove i voli proseguono anche in ottobre”.