Bahamas: operativo il rinnovato Nassau Cruise Port. Attesi 4,2 milioni di passeggeri E’ tornato operativo nelle scorso settimane – dopo tre anni di lavori di riqualificazione e un investimento da 300 milioni di dollari – il Nassau Cruise Port presso Prince George Wharf. L’intervento ha visto l’aggiunta di un sesto ormeggio, un nuovo terminal, attrazioni culturali – come il Museo del Junkanoo e spazi dedicati agli eventi e all’intrattenimento. «Il nuovo Nassau Cruise Port offre un’esperienza completamente nuova per i crocieristi – ha commentato Chester Cooper, vice Primo Ministro e Ministro del turismo, degli investimenti e dell’aviazione -. La cultura delle Bahamas risplenderà in tutte le aree del porto. Inoltre, il completamento dell’esteso progetto è una pietra miliare in questa nuova era per il turismo di Nassau, e un ideale benvenuto per i milioni di crocieristi che sbarcano qui ogni anno.” Tra i nuovi servizi spicca il museo dedicato al Junkanoo – un’esperienza coinvolgente e una narrazione precisa della storia del festival culturale nazionale della destinazione – realizzato con il supporto degli esperti Arlene Nash Ferguson e Percy “Vola” Francis. In aggiunta, 40 spazi commerciali all’interno del porto garantiscono un’esperienza di shopping completa, dai beni di prima necessità ai prodotti locali e all’artigianato bahamiano. “Prevediamo una promettente crescita nel numero dei crocieristi nell’anno in corso, tali da superare i livelli record del 2019“, afferma Mike Maura, direttore del porto di Nassau. “Nel 2023 contiamo di raggiungere i 4,2 milioni di passeggeri e per il 2024 abbiamo già 4,5 milioni di conferme”. Sempre in tema record, all’inizio di quest’anno il Nassau Cruise Port ha accolto ben 28.554 crocieristi in un giorno, un numero impressionante mai registrato prima. L’industria delle crociere rimane un indotto fondamentale per l’economia delle Bahamas.

