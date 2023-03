Bahamas, Maria Grazia Marino: “Ci aspettiamo una presenza crescente di italiani” Le Bahamas partecipano anche quest’anno alla Bmt di Napoli (Pad. 6 – stand 6033) “punto di incontro importante per gli aggiornamenti con le agenzie viaggio che continuano ad essere nostre partner importanti” osserva Maria Grazia Marino, general manager che rappresenta in Italia il Ministero del Turismo. Un momento di incontro proficuo con i partner, oltre che di un’interessante occasione di promozione dell’arcipelago caraibico nel Sud Italia, destinazione che quest’anno celebra il cinquantennale dall’indipendenza. Attesissimo il calendario degli eventi che andrà ad animare un 2023 “che ci aspettiamo essere caratterizzato da una presenza crescente di italiani (13.500 nel 2022), andamento sostenuto dalle importanti operazioni di co-marketing recentemente annunciate”. In primo piano, il ritorno della formula Bravo Viva Fortuna Beach a partire dal 22 giugno prossimo, formula nata dalla partnership di Alpitour World con Viva Wyndham Resorts e Bmotia, il Ministero del Turismo, Investimenti e Aviazione delle Bahamas. Con la riconferma da parte di Alpitour World del volo operato da Neos, raggiungere il Viva Wyndham Fortuna Beach a Grand Bahama sarà molto più facile: il volo opererà una volta a settimana dal 22 giugno al 7 settembre 2023. Intanto, l’isola di Grand Bahama continua ad essere oggetto di consistenti investimenti: nell’aeroporto si è conclusa recentemente un’opera di ristrutturazione del terminal voli domestici, danneggiato nel 2019 dall’uragano Dorian, alla quale seguirà a marzo quella del terminal voli internazionali; il porto dell’isola è stato interessato da un ingente rinnovamento finanziato da Carnival Cruise Line: un investimento di oltre 200 milioni di dollari finalizzati alla costruzione di un molo in grado di ospitare contemporaneamente due delle più grandi navi della flotta della compagnia. Altra news riguarda la riapertura, nella stagione invernale 2023-2024, delle prenotazioni presso il Resort Columbus Isle di Club Med a San Salvador, struttura circondata da eccezionali siti per immersioni subacquee e spiagge di sabbia bianca. Lo scorso 16 gennaio è entrata in vigore la nomina di Latia Duncombe a Direttore Generale, annunciata dall’On. I. Chester Cooper, Vice Primo Ministro e Ministro del Turismo, degli Investimenti e dell’Aviazione.

