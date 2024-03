Austria Turismo vara la nuova campagna ‘Lebensgefühl’. Arrivi dall’Italia a +24% L’Austria entra di gran carriera nel 2024 con il lancio della nuova campagna di comunicazione globale che fa perno su un’unica parola chiave: “Lebensgefühl”. Termine che è stato «volutamente mantenuto in lingua tedesca su tutti i mercati – spiega Herwig Kolzer, direttore di Austria Turismo in Italia, in occasione del workshop per agenzie e tour operator che si è svolto ieri a Milano e farà tappa oggi a Verona, per poi terminare a Roma – e identifica lo stile di vita austriaco: in altre parole, apprezzare il momento, godersi i piaceri della vita e sentirsi connessi con ciò che ci circonda. Sensazioni che condividiamo con i nostri ospiti quando sono in vacanza in Austria». La campagna, presentata alla recente Itb di Berlino, coinvolge 11 paesi, in collaborazione con 77 partner austriaci «e da aprile sarà visibile attraverso smart tv, out of home a Milano, anche con un tram brandizzato, e Brescia». Intanto, il consuntivo 2023 registra un trend positivo per i flussi dall’Italia: «Gli arrivi sono stati 1,01 milioni, per una crescita del 24% e il numero di pernottamenti è aumentato del 20% rispetto al 2022, per un totale di 2,6 milioni». Dati che non riportano ancora ai numeri del 2019 «siamo in difetto di un 7%» ma che posizionano comunque il nostro Paese «al quinto posto tra i principali mercati di provenienza in termini di arrivi, dopo Germania, Paesi Bassi, Svizzera, e Cechia e al 7° posto a livello di pernottamenti». Un turista italiano che predilige ancora una volta la ricca offerta culturale delle città austriache: «Parliamo in gran parte di coppie, che visitano il nostro Paese tra maggio e ottobre nel 65% dei casi, per periodi che in città si aggirano sui tre giorni mentre nelle regioni di Carinzia e Tirolo fino alla settimana; il restante 35% si reca in Austria in inverno, complice l’elevata attrattività dei mecatini di Natale». I nostri connazionali si affidano «nel 35% dei casi alla consulenza di agenzie e to per raggiungere l’Austria e anche per questo continuiamo a investire sulla formazione al trade, innanzitutto con i workshop e i webinar». Proprio il 2023 è stato caratterizzato da un significativo aumento del turismo in città e del turismo culturale: a Vienna, ad esempio, il numero di ospiti provenienti dall’Italia è aumentato del 45% rispetto al 2022. Oltre a Vienna, anche l’offerta culturale nelle altre capitali delle nove regioni è stata molto richiesta durante tutto l’anno. «Il 52% degli arrivi di ospiti italiani avviene oggi nei capoluoghi di provincia dell’Austria e di questi, i due terzi scelgono Vienna». Cultura, sostenibilità e gastronomia Bad Ischl che con altri 22 comuni rurali del territorio delsostenibilità, con l’obiettivo di diventare una destinazione leader a livello mondiale in questo ambito». Nel 2024 in cui spicca il ruolo della cittadina storica diche con altri 22 comuni rurali del territorio del Salzkammergut è Capitale Europea della Cultura (190 progetti per un totale di 300 eventi), i focus di Austria Turismo si concentrano poi oltre che sulle città, «sulla, con l’obiettivo di diventare una destinazione leader a livello mondiale in questo ambito». A questo proposito, la capitale austriaca ospiterà dal 5 aprile al 14 luglio 2024 la prima Biennale del Clima: un programma interdisciplinare e interattivo ruoterà intorno all’arte e all’ecologia, e coinvolgerà tutta la città con l’obiettivo di trovare risposte comuni alla crisi climatica e lanciare nuove idee il futuro. Riflettori puntati anche sulla musica, con numerosi eventi legati a diversi anniversari: Nel 2024 il mondo della musica festeggia i 200 anni di Anton Bruckner, il poliedrico Arnold Schönberg fu il pioniere del metodo dodecafonico: a Vienna e a Mödling molte istituzioni parteciperanno all’anniversario dei 150 anni dalla sua nascita. Uno sguardo al 2025 porta invece al grande appuntamento a Vienna per i 200 anni dalla nascita di Johann Strauss. Infine, spazio alla gastronomia: «La Guida Michelin torna in Austria nel 2025, in collaborazione con Austria Turismo e otto enti regionali per la nuova selezione di ristoranti per l’Austria. La guida verrà pubblicata nel gennaio 2025». Condividi

L'Ente Turismo della Catalogna ha presentato ieri a Milano l’iniziativa: l'esclusiva location di Feeling Food ha ospitato anche la riproduzione della barca AC75, l'imbarcazione monoscafo a vela di lunghezza 75 piedi (23 m), utilizzata durante la competizione.\r

«Siamo orgogliosi di poter ospitare un evento di così grande prestigio, che rappresenta un’importante opportunità per tutto il territorio catalano - sottolinea Marta Teixidor, direttrice dell’Ente del Turismo della Catalogna in Italia - La competizione avrà un impatto diretto stimato intorno a 1 miliardo e 200 milioni di euro, grazie anche all’enorme turismo che la manifestazione genererà. Inoltre, secondo uno studio dell’Universitat Pompeu Fabra, l’evento creerà circa 19.000 nuovi posti di lavoro, dal momento della designazione fino al suo svolgimento».\r

La Catalogna vanta da sempre una grande tradizione marina e relativo turismo nautico. Le sue coste infatti, che sono bagnate dal mar Mediterraneo, misurano circa 580 chilometri e il 60% dei suoi oltre sette milioni di abitanti vive in municipi costieri.\r

La manifestazione coinvolge amministrazioni pubbliche e aziende private, che da oltre un anno lavorano in sinergia per portare avanti il progetto. Il budget stanziato dal governo spagnolo, dal comune di Barcellona, dalla Generalitat de Catalunya e dalla Diputació de Barcelona ammonta a 70 milioni, beneficiando anche di particolari normative attuate a seguito della nomina dell’America’s Cup come “Evento di interesse speciale”.\r

La cerimonia di inaugurazione si terrà il 22 agosto 2024 nello storico porto di Villanova i la Geltrù, dove ormeggeranno le barche e i sei team in gara: Ineo Britannia, Alinghi Red Bull Racing, Luna Rossa Prada Pirelli, Nyyc American Magic, Orient Express Racing Team e l’attuale detentore e defender della coppa, Emirates Team New Zealand.\r

Per la prima volta nei suoi quasi 175 anni di storia la Coppa America a Barcellona includerà una categoria riservata alle donne nonché la terza edizione della Youth America’s Cup, di cui Unicredit è naming partner. Si svolgerà dal 17 al 26 settembre lungo le coste catalane e vedrà protagonisti i giovani velisti tra i 18 e i 25 anni.","post_title":"Catalogna in rotta verso l'America's Cup: impatto sul territorio da 1,2 mld di euro","post_date":"2024-03-13T11:47:32+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1710330452000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463361","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Austria entra di gran carriera nel 2024 con il lancio della nuova campagna di comunicazione globale che fa perno su un'unica parola chiave: “Lebensgefühl”. \r

\r

Termine che è stato «volutamente mantenuto in lingua tedesca su tutti i mercati - spiega Herwig Kolzer, direttore di Austria Turismo in Italia, in occasione del workshop per agenzie e tour operator che si è svolto ieri a Milano e farà tappa oggi a Verona, per poi terminare a Roma - e identifica lo stile di vita austriaco: in altre parole, apprezzare il momento, godersi i piaceri della vita e sentirsi connessi con ciò che ci circonda. Sensazioni che condividiamo con i nostri ospiti quando sono in vacanza in Austria».\r

\r

La campagna, presentata alla recente Itb di Berlino, coinvolge 11 paesi, in collaborazione con 77 partner austriaci «e da aprile sarà visibile attraverso smart tv, out of home a Milano, anche con un tram brandizzato, e Brescia».\r

\r

Intanto, il consuntivo 2023 registra un trend positivo per i flussi dall'Italia: «Gli arrivi sono stati 1,01 milioni, per una crescita del 24% e il numero di pernottamenti è aumentato del 20% rispetto al 2022, per un totale di 2,6 milioni». Dati che non riportano ancora ai numeri del 2019 «siamo in difetto di un 7%» ma che posizionano comunque il nostro Paese «al quinto posto tra i principali mercati di provenienza in termini di arrivi, dopo Germania, Paesi Bassi, Svizzera, e Cechia e al 7° posto a livello di pernottamenti».\r

\r

Un turista italiano che predilige ancora una volta la ricca offerta culturale delle città austriache: «Parliamo in gran parte di coppie, che visitano il nostro Paese tra maggio e ottobre nel 65% dei casi, per periodi che in città si aggirano sui tre giorni mentre nelle regioni di Carinzia e Tirolo fino alla settimana; il restante 35% si reca in Austria in inverno, complice l'elevata attrattività dei mecatini di Natale». I nostri connazionali si affidano «nel 35% dei casi alla consulenza di agenzie e to per raggiungere l'Austria e anche per questo continuiamo a investire sulla formazione al trade, innanzitutto con i workshop e i webinar».\r

Proprio il 2023 è stato caratterizzato da un significativo aumento del turismo in città e del turismo culturale: a Vienna, ad esempio, il numero di ospiti provenienti dall'Italia è aumentato del 45% rispetto al 2022. Oltre a Vienna, anche l’offerta culturale nelle altre capitali delle nove regioni è stata molto richiesta durante tutto l'anno. «Il 52% degli arrivi di ospiti italiani avviene oggi nei capoluoghi di provincia dell'Austria e di questi, i due terzi scelgono Vienna».\r

\r

Cultura, sostenibilità e gastronomia\r

\r

Nel 2024 in cui spicca il ruolo della cittadina storica di Bad Ischl che con altri 22 comuni rurali del territorio del Salzkammergut è Capitale Europea della Cultura (190 progetti per un totale di 300 eventi), i focus di Austria Turismo si concentrano poi oltre che sulle città, «sulla sostenibilità, con l'obiettivo di diventare una destinazione leader a livello mondiale in questo ambito». \r

\r

\r

A questo proposito, la capitale austriaca ospiterà dal 5 aprile al 14 luglio 2024 la prima Biennale del Clima: un programma interdisciplinare e interattivo ruoterà intorno all’arte e all’ecologia, e coinvolgerà tutta la città con l'obiettivo di trovare risposte comuni alla crisi climatica e lanciare nuove idee il futuro.\r

\r

\r

Riflettori puntati anche sulla musica, con numerosi eventi legati a diversi anniversari: Nel 2024 il mondo della musica festeggia i 200 anni di Anton Bruckner, il poliedrico Arnold Schönberg fu il pioniere del metodo dodecafonico: a Vienna e a Mödling molte istituzioni parteciperanno all’anniversario dei 150 anni dalla sua nascita. Uno sguardo al 2025 porta invece al grande appuntamento a Vienna per i 200 anni dalla nascita di Johann Strauss.\r

\r

\r

Infine, spazio alla gastronomia: «La Guida Michelin torna in Austria nel 2025, in collaborazione con Austria Turismo e otto enti regionali per la nuova selezione di ristoranti per l'Austria. La guida verrà pubblicata nel gennaio 2025».\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Austria Turismo vara la nuova campagna 'Lebensgefühl'. Arrivi dall'Italia a +24%","post_date":"2024-03-13T11:07:54+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1710328074000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463356","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo riconoscimento per Iberia e Iberia Express che hanno conquistato il titolo di compagnie aeree più puntuali in Europa per il 2023, secondo la classifica stilata dalla società di consulenza internazionale Cirium.\r

\r

Durante l'evento, Iberia è stata premiata come seconda compagnia aerea più puntuale in Europa e quinta a livello globale, con l'84,38% dei suoi voli operati in orario su un totale di 170.750 voli.\r

\r

«Per Iberia, questo premio è motivo di orgoglio essere costantemente in cima alla classifica delle compagnie aeree più puntuali al mondo -ha dichiarato Gonzalo Salinas, direttore del Centro di Controllo Operativo di Iberia -. Questo premio non è solo un riconoscimento del lavoro svolto, ma anche uno stimolo a continuare a lavorare per perfezionare il complesso meccanismo che assicura che gli aerei decollino e atterrino in orario. Un lavoro in cui sono coinvolte centinaia di persone, perfettamente sincronizzate per rispondere a qualsiasi incidente che possa verificarsi, sia esso tecnico, dovuto alle condizioni meteorologiche o a un evento nell'aeroporto di origine o di destinazione».\r

\r

Iberia Express si è aggiudicata il titolo di compagnia aerea più puntuale d'Europa e si è classificata al quinto posto a livello globale tra le low cost, con un'impressionante percentuale di arrivi puntuali dell'84,58%, secondo l'On-time Performance Report di Cirium. Inoltre, nelle Isole Canarie, la compagnia ha operato quasi 16.000 voli nel 2023, raggiungendo un tasso di puntualità in partenza dell'88,33%.\r

\r

«In Iberia Express ci sforziamo di mantenere elevati standard di efficienza ed eccellenza nelle nostre operazioni, al fine di fornire la migliore esperienza ai nostri clienti su ogni volo. Questo risultato è per noi motivo di orgoglio perché è la prova dell'impegno e della dedizione di tutto il team di Iberia Express», ha sottolineato Carlos Gómez, ceo di Iberia Express.","post_title":"Iberia e Iberia Express ai vertici della classifica Cirium sulla puntualità in Europa","post_date":"2024-03-13T10:30:35+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1710325835000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463318","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Venticinque itinerari in tutti e cinque i continenti, 146 partenze esclusive con accompagnatore dall’Italia. Guiness Travel lancia il prodotto Young e chiude così il cerchio della programmazione 2024-2025. La nuova linea si rivolge alla fascia di età compresa tra i 25 e i 45 anni, nonché ai viaggiatori attivi, curiosi e intraprendenti, amanti dei grandi classici, ma aperti anche alle suggestioni dell’off-road.\r

\r

Il prodotto Young mantiene in particolare lo stesso dna degli itinerari classici Guiness, garantendo servizi di livello 4/5 stelle, voli operati dalle migliori compagnie di bandiera, la presenza dell’accompagnatore sempre al seguito in partenza dall’Italia, guide professioniste parlanti la nostra lingua in loco, l’assistenza h24 di Guiness e la riprotezione totale, anche se dovuta a cause di forza maggiore.\r

\r

“Continuiamo a costruire un prodotto completo, senza scorporare il pacchetto voli da quello del tour, in linea con quella che è e resterà la nostra filosofia di viaggio - spiega Michele Mosca, product manager Guiness -: dallo ziplining nelle foreste di Ko Samui ai falò con i Tuareg sotto il cielo stellato nel deserto, dalle sedute di Muay- Thai in Thailandia alle degustazioni di tapas in Galizia, passando per danze indonesiane e snorkeling nei fondali marini più belli del pianeta, sono davvero tanti i momenti wow a bordo degli itinerari Young\".\r

\r

La proposta Young sarà annunciata in esclusiva all’interno della conferenza in programma venerdì alle 13 in Bmt, durante la quale si parlerà di tutte le novità introdotte dal to: 20 volumi monografici cartacei e digitali oltre al catalogo generale, l’aumento delle destinazioni e degli itinerari, roadhsow ed eventi di formazione in presenza e online per la rete trade, come il webinar Guiness Lounge tuttora in corso.\r

\r

","post_title":"Guiness Travel lancia la linea Young dedicata a chi ha tra i 25 e i 45 anni","post_date":"2024-03-13T09:27:25+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1710322045000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463276","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto di Roma Fiumicino si riconferma, per il settimo anno consecutivo, il miglior scalo d'Europa nella categoria degli aeroporti con oltre 40 milioni di passeggeri, affiancato, per la prima volta, dal “Giovan Battista Pastine” di Ciampino, premiato come miglior aeroporto del continente nella categoria da 5 a 15 milioni di passeggeri.\r

\r

Il riconoscimento di Airport Council International (Aci) World - in collaborazione con Amadeus - ha analizzato le preferenze di circa 600.000 passeggeri in oltre 400 aeroporti in tutto il mondo su oltre 30 indicatori relativi all’esperienza aeroportuale alle partenze e agli arrivi e, oltre al “Best Airport” award, ha premiato l’eccellenza di Roma Fiumicino in tutte le categorie considerate: Airport with the Most Dedicated Staff in Europe, Easiest Airport Journey in Europe, Most Enjoyable Airport in Europe e Cleanest Airport in Europe.\r

\r

Ad oggi solo nove scali, nelle rispettive aree geografiche, hanno raggiunto livelli di eccellenza in tutte le sezioni considerate dall’Asq Award, ma si tratta di scali con traffico inferiore ai 15 milioni di passeggeri/anno. Il Leonardo Da Vinci è l’unico aeroporto con oltre 40 milioni di passeggeri all’anno a livello globale ad aver ottenuto questo risultato.\r

\r

\"Per la prima volta gli scali di Fiumicino e Ciampino vengono premiati insieme a livello internazionale per la qualità e i servizi offerti ai passeggeri - ha commentato Marco Troncone, amministratore delegato di Aeroporti di Roma -. E’ un risultato straordinario quello del ‘Leonardo da Vinci’ come miglior aeroporto d’Europa e unico grande hub al mondo a vincere in tutte le categorie considerate dall’Airport Service Quality 2023. E il traguardo raggiunto anche dal ‘G.B. Pastine’ di Ciampino, premiato per la prima volta come ‘Best Airport’ nella propria categoria, è la testimonianza concreta che la differenza è fatta dalle nostre persone, oltre che dal metodo, dall'impegno quotidiano e dall’immensa passione che contraddistinguono tutta la nostra comunità aeroportuale\".","post_title":"Roma Fiumicino si riconferma migliore scalo d'Europa. Premiato anche Ciampino","post_date":"2024-03-12T11:08:34+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1710241714000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463256","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Best Western Hotel Green City l'ultima new entry parmigiana del gruppo Bwh. La struttura fa capo a IncHotels, gruppo alberghiero di proprietà della famiglia Incerti, che vanta altri due alberghi affiliati a Bwh Hotels Italia & Malta. Recentemente rinnovata, la struttura è dotata di 48 camere, un grande giardino, un ristorante aperto anche agli ospiti esterni e un parcheggio custodito.\r

\r

\"Per questo nuovo hotel del nostro gruppo la scelta di Best Western è stata naturale - spiega Francesco Incerti, socio nonché board member di Bwh Hotels Italia & Malta -. E' infatti la nostra terza struttura affiliata. Per noi imprenditori alberghieri il brand è sinonimo di un esteso supporto strategico per il business: commerciale, di innovazione e di visione; tutti aspetti essenziali per chi opera nel nostro comparto”.\r

\r

L’hotel gode di una posizione perfetta per raggiungere le principali attrazioni e risorse del territorio: dista soli 500 metri dall’aeroporto Giuseppe Verdi; è nei pressi del polo delle fiere di Parma e a circa 4 chilometri dal centro città. Il Best Western Hotel Green City è il quindicesimo albergo Bwh in Emilia Romagna e il secondo sulla piazza di Parma. “Siamo orgogliosi di rafforzare la nostra presenza a Parma, consapevoli del crescente richiamo di una destinazione sempre più apprezzata anche dalla domanda internazionale per il suo patrimonio artistico e culturale, per le eccellenze della food valley, nonché per il suo ricco tessuto economico\", aggiunge il ceo di Bwh Hotels Italia & Malta, Sara Digiesi.","post_title":"Il gruppo Bwh cresce a Parma con il Best Western Hotel Green City","post_date":"2024-03-12T10:55:59+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1710240959000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463257","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Spagna ancora più vicina all'Italia grazie a una crescita del 12% dei collegamenti aerei rispetto all’estate scorsa. Quest’anno poi, sempre per la summer ci saranno 21 nuovi collegamenti e 28 aeroporti italiani uniti a 22 spagnoli.\r

\r

Nel dettaglio, da aprile partono due voli settimanali Ryanair, il lunedì e il giovedì, da Trieste a Siviglia. Dal 22 marzo si vola da Verona a Madrid con Volotea il lunedì, il venerdì e il sabato; e dal 23 marzo, il martedì e il sabato, a Valencia. Si vola anche con Ryanair 4 volte alla settimana a Madrid e a Valencia. Roma Fiumicino è collegata ad Alicante ogni venerdì e domenica con i voli della compagnia Wizz Air, che ha potenziato anche le rotte per Madrid, Barcellona, Malaga e Valencia. La compagnia aumenta la propria offerta anche sulla rotta Milano Malpensa-Tenerife ogni martedì, giovedì e sabato, e con il giornaliero per Barcellona. Dal 31 marzo ogni domenica Easyjet collegherà l’aeroporto di Malpensa a Gran Canaria. Da metà marzo, ogni sabato e domenica, tornano da Linate, l’altro aeroporto di Milano, i voli della compagnia Vueling per Barcellona.\r

\r

Dall’estate sempre easyJet effettuerà nuovi voli da Pisa a Barcellona, precisamente il mercoledì e il giovedì. Da giugno Venezia è collegata tutti i giorni a Madrid con i nuovi voli di Air Europa. Dall’aeroporto di Bari partono il 5 e il 6 giugno i due nuovi collegamenti di Volotea per Bilbao (lunedì e venerdì) e Malaga (martedì e sabato) e, con Iberia, i nuovi voli per Madrid. Sempre da Bari si vola con Ryanair a Girona (martedì, giovedì e sabato) e a Malaga (mercoledì, giovedì e sabato). Da Cagliari e da Palermo si vola a Madrid ogni lunedì, martedì e giovedì con Iberia, che riattiva le rotte anche da Olbia e da Catania. A Bergamo è previsto un nuovo volo Ryanair dall’estate per Castellón, che sarà effettuato giovedì e domenica. Ryanair inaugura due nuove rotte: da fine aprile Reggio Calabria-Barcellona e Lamezia Terme-Valencia, ogni lunedì e venerdì da giugno. Tra le novità ci sono anche i voli di SkyAlps da Bolzano a Ibiza, il giovedì e la domenica.\r

\r

Oltre alle novità restano confermati tutti i voli che ogni giorno 12 compagnie aeree operano da 28 aeroporti italiani a 22 destinazioni spagnole.","post_title":"Spagna: aumentano del 12% i voli dall'Italia per l'estate in arrivo","post_date":"2024-03-12T10:05:14+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1710237914000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463237","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sottolineare il legame tra prodotto e territorio, inserendo la cantina in una visione più ampia, capace di passare non solo dalla degustazione del prodotto vinicolo ma anche dalla conoscenza della sua area di produzione, della cultura e della gente che vive, lavora e produce tra i colli di San Colombano. Nasce da questo ampio approccio alla viticoltura la vocazione enoturistica della cantina Nettare dei Santi, che ha contribuito con i suoi prodotti al successo del nostro ultimo Tove, al Meliá Milano gli scorsi 4 e 5 febbraio.\r

\r

\"Il turismo del vino fa parte della nostra famiglia praticamente da sempre - spiega il titolare della cantina, GianEnrico Riccardi -. Trasformare quella che fino ad allora (dalla fine del 1800) era stata una passione in un’attività imprenditoriale, dando nuova immagine al prodotto ottenuto, imbottigliandolo e facendolo apprezzare sulle tavole dei milanesi e dei lodigiani, non era solo un concetto di vendita ma soprattutto la necessità di far conoscere un prodotto, una cultura, una tipicità del territorio: i colli di San Colombano. Nel 1980, quando mio padre Enrico, figlio di Franco Riccardi, decise di trasferire la cantina dal centro del paese alla cima della collina fra i propri vigneti, diventando una delle realtà vitivinicole più affascinanti di San Colombano, è stato ancor più chiaro e fortemente desiderato dare impulso all’attività investendo tutte le energie nella cura dei vigneti, nella ricercatezza dell’immagine e soprattutto nell’assoluto rispetto dell’ambiente. Quell’ambiente che doveva essere visto, conosciuto e visitato attraverso la cantina: dalla produzione dello stesso vino ai prodotti del territorio. Come mio nonno Franco Riccardi, e successivamente attraverso il pensiero e il lavoro di mio padre, ho infatti sempre fortemente creduto al legame tra prodotto e territorio”.\r

\r

Con l’arrivo del movimento del Turismo del vino nel 1993, si concretizza così nell'azienda della famiglia Riccardi il desiderio e il pensiero più ampio del concetto di cantina enoturistica. \"Qualcosa che abbiamo sempre fortemente desiderato e in cui abbiamo sempre creduto - prosegue GianEnrico -. Ci rivolgiamo a tutti: wine lovers, appassionati, curiosi, amanti del vino e non solo; a chi ne sa e a chi ne sa di meno. Oggi le richieste del pubblico sono sempre più diversificate. Non esiste più il solo concetto della classica degustazione, ma anche l’accompagnare il vino con assaggi di prodotti tipici; il conoscere la storia della cantina e del territorio; nuove esperienze da condividere circondati dalla natura e nella natura. Cene in vigna, percorsi tra i filari, momenti di relax tra un calice e l’altro, il poter interagire direttamente con il produttore sono solo alcuni esempi di ciò che si può fare. Si cerca d’instaurare un rapporto con gli ospiti non solo con le parole ma accompagnandoli in una vera esperienza sensoriale fatta di occhi, naso e bocca. Il tutto, sempre con la semplicità e il rispetto non solo per il nostro prodotto, ma in primis per il nostro visitatore: decidere con loro cosa degustare e quale esperienza vorrebbero fare è il modo più semplice e coinvolgente per rendere il nostro cliente parte integrante della cantina e non un semplice ospite in visita”.\r

\r

La Nettare dei Santi produce oggi un totale di 25 etichette di vino. Si spazia dai beverini d’annata a vini più importanti e affinati in legno: dalle riserve ai passiti, dalle bollicine metodo classico millesimato alle più fruttate del metodo Charmat. Per chi ama i vini rossi e i vini bianchi, sia fermi sia frizzantini, Barbera, Croatina e l’Uva Rara compongono la Doc dei vini rossi; Chardonnay, Pinot Nero e Riesling sono la Doc per i vini bianchi. Verdea è invece un vitigno autoctono, nella versione ferma o frizzante, per un vino leggero e giovane. \"Descrivere brevemente tutti i vini non è facile - conclude GianEnrico -. Ognuno merita la sua giusta attenzione. Ed è per questo che vi invito direttamente in cantina a degustarli: una piacevole sorpresa tra le colline del Milanese\".","post_title":"Nettare dei Santi: vocazione enoturistica tra i colli di San Colombano","post_date":"2024-03-11T14:05:24+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1710165924000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463127","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Focus sul cicloturismo per la Spagna e con proposte, in particolare, mirate su Andalucia e della regione Valencia. In questo contesto l’Ente Spagnolo del Turismo a Milano-Turespaña con i due enti del turismo confermano la partecipazione come official partner della Milano-Sanremo.\r

\r

La 115esima edizione della corsa avrà quest’anno una partenza inedita: il 16 marzo da Pavia, a piazza della Vittoria, per concludersi al consueto arrivo di via Roma a Sanremo, dopo 288 km. I due punti informativi, alla partenza e all’arrivo della corsa, sono il modo migliore per far conoscere agli amanti delle due ruote le tante offerte cicloturistiche della Spagna, tutti i percorsi e gli itinerari delle principali destinazioni spagnole e, in particolare, quelle dell’Andalusia e della Regione Valencia.\r

\r

“La Spagna è una destinazione di riefrimento per tutto lo sport – commenta Isabel Garaña, direttrice dell’Ente Spagnolo del Turismo di Milano – e in particolare per il cicloturismo, grazie alla sua diversità geografica, al buon clima e alla presenza di strade e itinerari adatti a tutti”.\r

\r

Cento km di sentieri e 119 rutas ben segnalate: questo è ciò che offre agli amanti del cicloturismo della Regione di Valenciana, oltre a strutture e a servizi per chi vuole noleggiare le due ruote o ripararle. Anche la regione Andalusia punta sul cicloturismo con spazi protetti e con Transandalus, un tracciato circolare di oltre 2mila km con paesaggi sempre diversi, dalla montagna alla campagna, dalla spiaggia al deserto.\r

\r

Anche la Sierra Nevada, ma è tutta la Spagna a essere un Paese bike friendly con le sue 53 riserve della Biosfera, i 16 parchi nazionali e i tanti itinerari, primo tra tutti il Cammino di Santiago. Sui percorsi più importanti del Paese, così come sull’isola di Maiorca, alle Canarie e sui Pirenei, ci sono alberghi e alloggi pensati per chi si muove con le due ruote, servizi di noleggio e riparazione, videosorveglianza delle biciclette, aree per il lavaggio e persino menu speciali per sportivi.\r

\r

Tra gli itinerari specifici ci sono le Vías Verdes, più di 3.200 km di antiche linee ferroviarie con 120 percorsi di differenti distanze; i Caminos Naturales, più di 10.300 km di sentieri naturalistici tra canali, vie della transumanza e cammini; gli itinerari EuroVelo, in particolare il numero 8 che va da Cadice ad Atene, con un percorso lungo circa 5.400 km. E poi sentieri e vie rurali tra cui il Cammino del Cid che attraversa Castiglia e León, Castiglia-La Mancia, Aragona e Comunità Valenciana. Infine, c’è anche il Canale di Castiglia, un’antica via di navigazione fluviale. \r

\r

\r

\r

","post_title":"Spagna partner della Milano-Sanremo: riflettori puntati sul cicloturismo","post_date":"2024-03-11T10:11:33+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1710151893000]}]}}