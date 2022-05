Austria: rimossa ogni restrizione alle frontiere, per tutti i viaggiatori

Anche l’Austria ha eliminato tutte le restrizioni per l’ingresso nel paese, precedentemente imposte contro il Covid: i visitatori internazionali, da ieri 16 maggio, possono infatti entrare senza dover mostrare la prova di vaccinazione, guarigione o l’esito negativo di un test. Non è più richiesto di compilare alcun modulo.

In precedenza, i viaggiatori vaccinati dovevano mostrare il certificato di vaccinazione per entrare, mentre i non vaccinati dovevano dimostrare di essere guariti dal Covid negli ultimi sei mesi o di avere un test Covid negativo.

La decisione dell’Austria rispecchia quella di molti altri paesi dell’Unione europea, che nelle ultime settimane hanno allentato le restrizioni all’ingresso. Spicca invece la decisione della Spagna, che ha invece confermato che le restrizioni continueranno ad essere applicate per un altro mese, fino al 15 giugno.