Austria: da domani una pre-registrazione online per tutti gli ingressi L’Austria ha varato nuovi provvedimenti restrittivi per arginare il diffondersi della pandemia da Covid-19. Da domani, 15 gennaio, per entrare nel Paese sarà infatti obbligatorio effettuare una L’Austria ha varato nuovi provvedimenti restrittivi per arginare il diffondersi della pandemia da Covid-19. Da domani, 15 gennaio, per entrare nel Paese sarà infatti obbligatorio effettuare una registrazione elettronicaregistrazione elettronica attraverso un modulo scaricabile dal sito web del ministero della salute austriaco nella sezione Coronavirus. Qui verranno indicati data di nascita, email, indirizzo di soggiorno, data di ingresso, eventuale data di partenza e i Paesi visitati negli ultimi 10 giorni. L’obbligo riguarda tutte le persone che entrano nel Paese, cittadini austriaci compresi. Ci sono ovviamente eccezioni che includono ad esempio pendolari, viaggiatori in transito per raggiungere un altro Paese e urgenze in ambito familiare, come per esempio i funerali. All’inoltro del modulo verrà fornito un un codice Qr da esibire al controllo in frontiera, codice valido per 28 giorni. A chi non ha la possibilità di effettuare queste procedure per via telematica il governo austriaco permette anche di presentarsi il confine con il modulo compilato e stampato su carta. Resta poi in vigore la quarantena obbligatoria di 10 giorni, che può essere accorciata a 5 giorni con un tampone negativo a proprie spese.

