Austria: al via la sesta edizione de Le Giornate della cucina Alpe Adria È un programma ricco di esperienze e di incontri quello offerto dalla 6a edizione de Le Giornate della cucina Alpe Adria, tra le strade della bella Klagenfurt e i suoi dintorni. «Ci siamo affermati come l’evento culinario leader in Carinzia sottolineano con orgoglio Adi Kulterer presidente e Helmuth Micheler amministratore delegato dell’ente turistico della cittá di Klagenfurt. L’occasione di scoperta della cultura e della tradizione, organizzata dall’Ente del Turismo locale dal 7 al 24 settembre, metterà infatti in luce – ancora una volta – la ricchezza di un territorio che unisce Austria, Italia e Slovenia e un’offerta variegata dal punto di vista gastronomico e vinicolo. Nel corso dei 18 giorni del festival gastronomico sono stati organizzati 40 eventi, alla presenza di 20 rinomati chef provenienti dall’area geografica. Le Giornate della cucina Alpe Adria prenderanno il via il 7 settembre con il 2° Festival del vino della Carinzia, dove conoscere e degustare i vini della regione vinicola più giovane dell’Austria. Dopo la Serata Slovena dell’8 settembre – momento di incontro di economia e politica – il 9 si svolgerà a Moosburg la prima edizione della Festa dell’agnello Alpe-Adria, volta a sottolineare il potenziale di un prodotto prezioso e adatto a piatti saporiti. Nelle belle sale del Castello Maria Loretto, affacciato sul Wörthersee, si terrà poi l’evento: “Pordenone. Una serata italiana”, dove sarà protagonista il comune friulano, alla presenza dello chef stellato Terry Giacomello e delle sue creazioni. Inoltre dal 14 al 16 settembre 60 produttori parteciperano al Festival Bio e renderanno Klagenfurt un hotspot culinario grazie ai loro stand collocati lungo il Miglio del Gusto, tra Neuer Platz e Alte Platz. Un vero e proprio mercato Alpe Adria a cielo aperto con tantissimi produttori di altissima qualitá, tra cui il Friuli Venezia Giulia con „Io sono FVG“. Al centro de Le Giornate della cucina Alpe Adria anche la scienza gastronomica, grazie al format “Alpe-Adria Food Lab” messo a punto dal carinziano Philipp Kolmann e da Suzanna Bernhardt che il 14,15 e 17 settembre parleranno di design e della reinterpretazione del cibo, in un tempo di cambiamento nella produzione e lavorazione degli alimenti. Concluderà il festival gastronomico l’evento “Archeologia del gusto” con Lojze Wieser e lo chef Hartwig Häusl. Il programma de Le Giornate, disponibile sul sito www.visitklagenfurt.at/alpenadria, offre l’occasione per scoprire un territorio vicino e affascinante, dalla ricca tradizione.

