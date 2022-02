Australia: visto Working Holiday a costo zero per gli arrivi entro il 19 aprile 2022

Tourism Australia rilancia le potenzialità della vacanza-lavoro e incentiva i giovani italiani a tornare a viaggiare in nel Down Under usufruendo del visto Working Holiday: per questo è stata introdotta la possibilità di ottenere il rimborso totale del costo del visto. Il Working Holiday Maker è rimborsabile per tutti coloro che arriveranno in Australia entro il 19 aprile 2022 ed è un’ottima opportunità per i giovani che stanno per approdare in Australia con tale visto.



“Questa iniziativa è volta a stimolare i backpacker a venire in Australia per un’esperienza di viaggio-lavoro e il rimborso del visto permetterà ai giovani un risparmio considerevole – sottolinea Phillipa Harrison, managing director di Tourism Australia -. I Working Holiday Visa Maker sono una categoria di viaggiatori che tradizionalmente rimane per lunghi periodi in Australia, intervallando periodi di lavoro con vacanze e viaggi di piacere in diverse destinazioni australiane e il settore turistico e dell’ospitalità australiani non vedono l’ora di riaccoglierli”. I detentori del visto avranno anche la possibilità di lavorare per più di sei mesi (fino al 31 dicembre 2022) per il medesimo datore di lavoro senza dover richiedere un permesso speciale come avveniva in passato.



“Per coloro che scelgono di volare in Australia con il Working Holiday Visa entro il 19 aprile, ci sarà il grosso vantaggio di ottenere il rimborso del visto che si aggira intorno ai 310 euro. Questa somma può essere utilizzata per esplorare la Grande Barriera Corallina o per delle lezioni di surf a Bondi Beach… e tantissime altre esperienze!” precisa Eva Seller, regional general manager Continental Europe di Tourism Australia.



Tourism Australia si sta preparando a lanciare in Italia una nuova campagna volta ai giovani viaggiatori per incentivarli a lanciarsi in un’avventura australiana: Work and Play– Destinazione Australia. La campagna, in Italia, avverrà in due fasi: la prima con l’obiettivo di incoraggiare i giovani già in possesso del visto o quelli che vogliono fare un’esperienza in Australia, a partire a breve per usufruire del rimborso del visto; la seconda, più ispirazionale, per mostrare tutte le esperienze e avventure che si possono vivere durante un Working Holiday.



Fino a gennaio 2022 sono stati emessi, a livello globale, circa 23.000 visti Working Holiday.