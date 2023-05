Argentina e Italia rafforzano le sinergie nel segno del Malbec World Day L’Ambasciata Argentina ha scelto la terrazza del Ristorante Rhinoceros Le Restau de la Galerie & Roofbar, una tra le più suggestive di Roma, per celebrare il ‘Malbec World Day’ alla presenza di diplomatici, giornalisti, e operatori del settore enogastronomico. A salutare gli invitati l’ambasciatore Roberto Carlès, insieme a Alejandro Luppino addetto commerciale e Vanesa Di Martino Creide, responsabile dell’ufficio promozione turistica dell’ambasciata Argentina. L’incontro è stato un ulteriore tassello nel forte rapporto di sinergia instauratosi tra le eccellenze italiane e argentine, offrendo l’occasione agli invitati di fare un viaggio nei profumi e nei sapori dell’Argentina con la degustazione di una selezione dei migliori vini Malbec dalle provincie di Salta, Tucumán, Mendoza, San Juan e Neuquén. Con 215.000 ettari di vigneti, l’Argentina produce vino in 14 delle sue 23 province ed è il quinto produttore di vino al mondo. Circa il 15% della produzione nazionale viene esportato, e l’Italia si piazza tra i Top Five per l’importazione del Malbec argentino. Il Ministero degli Affari Esteri Argentino insieme al Ministero del Turismo svolgono un importante ruolo nella promozione del vino argentino all’estero, con una strategia digitale focalizzata, e la realizzazione di eventi come quello svoltosi al Rhinoceros di Roma.







