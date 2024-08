Antigua e Barbuda: nuovo record di arrivi nella prima metà del 2024 Balzo in avanti per il numero di visitatori di Antigua e Barbuda durante il primo semestre del 2024: le statistiche diffuse dal Ministero del Turismo indicano infatti 176.665 arrivi tra gennaio e giugno di quest’anno, pari ad una crescita del +15% rispetto al dato dell’analogo periodo del 2023. “Gli arrivi con scalo sono aumentati da 154.333 della prima metà del 2023 ai 176.665 di quest’anno – ha dichiarato il ministro del Turismo, Charles Fernandez -. Se confrontato con lo stesso periodo del 2019, questo dato rappresenta un aumento del 10%. Questa crescita dimostra la resilienza del nostro settore, nonostante sfide come gli uragani e i cambiamenti politici nei nostri mercati chiave, gli Stati Uniti e il Regno Unito”. Performance decisamente positiva anche per il settore delle crociere: gli arrivi via nave nel semestre sono aumentati del +30% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Secondo le previsioni del ministro questi dati lasciano immaginare che Antigua e Barbuda supererà a fine 2024 i del 2019. Condividi

