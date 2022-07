Anguilla: dall’8 agosto nessun test pre-ingresso per i viaggiatori vaccinati

Anguilla introduce nuove norme per l’ingresso dei turisti: dal prossimo 8 agosto non saranno più richiesti test Covid-19 pre-arrivo per le persone vaccinate. Lo comunica direttamente il Ministero della Salute dell’isola.

Ai viaggiatori non vaccinati è consentito l’ingresso con risultato negativo del test Covid-19; deve comunque essere presentata alle compagnie aeree al check-in e all’arrivo ai porti di ingresso di St. Maarten e Anguilla la prova dello stato di vaccinazione.

Per i viaggiatori non vaccinati, sempre dall’8 agosto, non ci saranno quarantena o ulteriori test.

Il Ministero della Salute ricorda al pubblico che il lavaggio frequente delle mani e la pratica di una

buona igiene rimangono i modi migliori per proteggere e prevenire la diffusione del Covid-19.