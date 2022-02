Anche la Repubblica Dominicana rimuove ogni misura restrittiva contro il Covid

Anche la Repubblica Dominicana volta pagina, revocando tutte le misure restrittive imposte per arginare la diffusione del Covid-19. La comunicazione arriva dal presidente Luis Abinader, che ha dichiarato: “Misure come l’uso della mascherina, la necessità di presentare la tessera di vaccinazione per accedere a tutti i luoghi o le restrizioni negli spazi pubblici da oggi in poi sono di responsabilità individuale di ognuno di noi. Dopo questa lunga battaglia, abbiamo iniziato a recuperare la nostra libertà”.

Il presidente ha assicurato che continuerà a invitare la popolazione a farsi vaccinare per completare il programma di vaccinazione e continuerà a garantire il pieno accesso al vaccino per tutti e in tutte le circostanze. “Continueremo a monitorare e osservare la situazione. Il paese può essere sicuro che, a differenza del passato, il nostro sistema sanitario è ora preparato ad affrontare qualsiasi evenienza”.

Abinader ha ringraziato i medici, gli infermieri e tutto il personale sanitario, i militari e la polizia, e gli uomini d’affari che hanno fornito risorse umane e finanziarie per superare questi due anni di difficoltà. “Grazie, soprattutto, ai milioni di dominicani che hanno rispettato le misure e sono andati a farsi vaccinare. Grazie a tutto questo abbiamo superato il peggio della pandemia: oggi le infezioni quotidiane e quelle delle ultime quattro settimane sono in netto calo, abbiamo uno dei tassi di mortalità più bassi del mondo e un tasso di occupazione degli ospedali molto basso”