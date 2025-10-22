AlUla, l’antica città-oasi dell’Arabia Saudita, si racconta al trade italiano AlUla, l’antica città-oasi situata nel nord-ovest dell’Arabia Saudita, si è presentata al trade italiano in un roadshow che ha visto la partecipazione di tour operator, agenti di viaggio e luxury concierge interessati ad approfondire la conoscenza di una delle destinazioni più affascinanti del Paese. L’iniziativa, organizzata dalla Royal Commission for AlUla in collaborazione con Martinengo Communication, ha permesso agli operatori di scoprire l’unicità della destinazione attraverso l’incontro diretto con i principali partner locali, in vista della stagione 2025–2026. Durante l’appuntamento romano, oltre 12 realtà tra DMC, resort e compagnie aeree – tra cui Banyan Tree AlUla, Our Habitas AlUla, The Chedi Hegra, Cloud7 Residence, Shaden Resort, AlUla Guide Tours, Al Faris International Travel and Tourism, The Traveling Panther, Go Zahid, Discover Saudi, UTA Travel, oltre a Saudi Arabian Airlines e Qatar Airways – hanno presentato prodotti e collaborazioni pensati per il mercato italiano, con un focus su esperienze tailor-made, itinerari culturali e soggiorni di lusso immersi in scenari naturali di straordinaria bellezza. Cuore pulsante della destinazione è Hegra, primo sito dell’Arabia Saudita iscritto nel patrimonio mondiale dell’UNESCO: un’antica città nabatea di oltre 140 tombe scolpite nella roccia, oggi simbolo della rinascita culturale del Regno. AlUla custodisce anche Dadan, antica capitale dei regni di Lihyan e Dadan, e Jabal Ikmah, la cosiddetta “biblioteca a cielo aperto” con centinaia di iscrizioni in varie lingue, recentemente inserita nel Registro Memoria del Mondo dell’UNESCO. La Old Town di AlUla, un labirinto di oltre 900 case in mattoni di fango risalenti al XII secolo, rappresenta invece il ponte tra passato e presente. Oggi è un vibrante distretto culturale con boutique, gallerie e ristoranti che riflettono l’autenticità dell’oasi. Oltre al patrimonio storico e archeologico, AlUla si distingue per la qualità dell’ospitalità. Resort come Banyan Tree AlUla, Our Habitas AlUla e il nuovo The Chedi Hegra incarnano l’idea di un lusso discreto, radicato nel territorio e attento alla sostenibilità, in linea con la Vision 2030 del Regno dell’Arabia Saudita, che mira a diversificare l’economia e promuovere un turismo responsabile. A completare il quadro, il calendario annuale AlUla Moments propone un ricco programma di eventi culturali, artistici e sportivi che rendono la destinazione viva tutto l’anno. Concerti tra le dune, mostre d’arte contemporanea e festival del benessere contribuiscono a posizionare AlUla come una Luxury Heritage Boutique Destination capace di attrarre viaggiatori curiosi e consapevoli. Per il mercato italiano, la combinazione tra storia millenaria, paesaggi spettacolari e ospitalità di alto livello apre nuove opportunità di sviluppo per il turismo esperienziale e di lusso, con AlUla pronta a imporsi come una delle mete iconiche della penisola arabica. Condividi

[post_title] => Il giro del mondo di Lonely Planet: ecco le mete Best in Travel 2026 [post_date] => 2025-10-22T14:56:04+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761144964000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499763 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’arcipelago di Guadalupa, parte delle Antille Francesi, e uno dei dipartimenti d’oltremare francesi che gli operatori italiani hanno incontrato nell’ambito del workshop che si è tenuto lo scorso settembre a Parigi. Guadalupa, situata nel sud del Mare dei Caraibi, ha la forma di una farfalla. Distribuita su un’area di oltre 1600km2, ha 380.400 abitanti ed è composta da 6 isole. Michèle Dralou, dell’ente del turismo di Les Iles de Guadeloupe, spiega che: «Dal punto di vista economico il turismo è molto importante per l’arcipelago e offre lavoro a tante persone. Nel 2024 abbiamo accolto più di un milione di ospiti provenienti da molti paesi; per il 2025 prevediamo un aumento del 3,6% e il nostro obiettivo per il 2030 è accogliere 1,5mln di persone. I nostri ospiti si fermano per 10/15 giorni e viaggiano con la famiglia, in coppia e con amici per sperimentare sport acquatici e attività outdoor. Arrivano dalla Francia - per loro l’arcipelago è facilmente accessibile - dai paesi di lingua tedesca, dal Benelux, da Uk e Scandinavia. Abbiamo anche tanti italiani, soprattutto grazie alle crociere: Costa Crociere ha infatti una nave basata a Pointe-à-Pitre. Quindi si può visitare Guadalupa e poi partire per una crociera tra le isole caraibiche. Vorremmo che più italiani si fermassero per 2/3 giorni per visitare l'arcipelago. Abbiamo un aeroporto internazionale collegato al Charles de Gaulle di Parigi, dov’è basata Air France e facilmente raggiungibile dall’Italia. 3 compagnie collegano Parigi con le Isole di Guadalupa. Air France opera voli quotidiani da Parigi Charles de Gaulle e da Parigi Orly. Air Caraïbe vola ogni giorno da Orly e Corsair offre voli quotidiani da Parigi Orly, Lione e Bordeaux. Da Parigi sono 8 ore di volo e poi è sufficiente la Carta d’Identità, perché siamo un dipartimento overseas francese. L’Alta Stagione va da novembre ad aprile e abbiamo diversi tipi di accomodations, con hotel da uno a cinque stelle, ma anche ville private e guest-house. Il turismo alto-spendente viene accolto da un numero crescente di ville private e proprietà esclusive».«Le due isole maggiori di Guadalupa, Basse-Terre e Grande-Terre, sono divise da un fiume e collegate da un ponte. - spiega Aline Thomaseau, dell’ente turistico - Poi ci sono Marie-Galante, La Désirade e Les Îles des Saintes, un piccolo arcipelago di 12 isole. Ogni isola di Guadalupa ha la propria e personalità: Basse-Terre è tutta verde con un parco nazionale, grotte, fiumi e cascate e il vulcano attivo La Soufrière. È una destinazione perfetta per l’hiking, adatta alle attività outdoor. La piccola Îlets Pigeon, vicina alla costa, è invece perfetta per chi ama le immersioni: ci sono pesci colorati e coralli e la nota Reserve Cousteau de Guadeloupe, dedicata all’esperto di immersioni. Grande-Terre è molto diversa, è il luogo ideale per chi ama le spiagge bianche, come Le Gosier e Saint-François. È un'isola piatta, con vasti campi di canna da zucchero. All’estremità meridionale dell’isola, su una piccola penisola, c’è il bel sito naturale La Pointe des Chateaux da dove parte il traghetto diretto all’isola La Désirade, una piccola riserva geologica costituita da rocce che risalgono all’era giurassica. Dalla cittadina di Saint-François, lungo la costa meridionale di Grande-Terre, si può fare una bella escursione, anche in catamarano, alle vicine Isole de la Petite Terre: una riserva naturale preservata aperta a 200 persone al giorno. Infine, a soli 30’ da Trois-Riviéres ci sono le Îles des Saintes con villaggi caratteristici e una baia tra le più belle del mondo. Guadalupe è autentica: in luoghi come l’isola di Marie-Galante sembra che il tempo si sia fermato negli anni ‘60 ed è facile rilassarsi e disconnettersi dal quotidiano. Guadalupa è poi famosa per il ruhm e le sue distillerie. Inoltre a Guadalupa si mangia molto bene, viste le influenze indiane, africane ed europee. La cultura è importante per l’arcipelago. - conclude Thomaseau - A Pointe-à-Pitre, centro economico di Grande-Terre, abbiamo il famoso Memorial Act, un museo che racconta la storia dei Caraibi e della tratta degli schiavi, con speciali pezzi d'arte. Si possono visitare anche il MusArt e tanti altri musei. Ma la cultura in Guadalupe è un’emozione da scoprire: scoprendo il colorato carnevale - un evento che inizia a gennaio e finisce a inizio marzo – i numerosi festival musicali, ma soprattutto incontrando gli abitanti dell’arcipelago, parlando con loro e comprendendo come vivono». Questa istituzione di riferimento rende omaggio al padre fondatore degli Emirati Arabi Uniti – lo sceicco Zayed bin Sultan Al Nahyan – e al suo impegno a favore del patrimonio culturale, dell’istruzione, dell’identità e dell’appartenenza. «Il museo riflette la visione e i valori del defunto sceicco Zayed bin Sultan Al Nahyan, la cui fede nella cultura, nell’istruzione e nella conoscenza continua a guidarci - ha dichiarato Mohamed Khalifa Al Mubarak, presidente del Dipartimento della Cultura e del Turismo di Abu Dhabi -. Storia e innovazione si fondono all’interno del museo, creando uno spazio in cui il dialogo, l’apprendimento e lo scambio possono prosperare e dove i visitatori di tutte le generazioni possono interagire con il percorso della nostra nazione, dalle sue antiche radici alle sue aspirazioni per il futuro. L'inaugurazione del Museo Nazionale Zayed è un momento determinante nel duraturo percorso culturale di Abu Dhabi». Progettato dall’architetto Norman Foster dello studio Foster + Partners, vincitore del Premio Pritzker, il percorso guida i visitatori lungo un itinerario che ripercorre le prime testimonianze della presenza umana in questa terra, esplora come le civiltà hanno vissuto e prosperato nel corso dei secoli, mette in luce i collegamenti attraverso le rotte commerciali e celebra gli elementi distintivi della cultura e del patrimonio degli Emirati. Estendendosi per 600 metri dalla costa di Saadiyat, tra il Louvre Abu Dhabi e il futuro Museo di Storia Naturale di Abu Dhabi, fino all’ingresso del museo, l'Al Masar Garden ospita piante e alberi autoctoni che rappresentano il deserto, l’oasi e gli ambienti urbani. Comprende anche un sistema di irrigazione falaj funzionante, sculture artistiche, installazioni multisensoriali e una linea temporale che ripercorre la vita dello sceicco Zayed e la storia degli Emirati Arabi Uniti. La collezione dello Zayed National Museum comprende oltre 3.000 pezzi, di cui 1.500 saranno esposti, ciascuno selezionato per la storia che racconta sul passato di questa terra. Gli oggetti della collezione saranno esposti insieme a oggetti prestati da istituzioni locali, regionali e internazionali. All’interno dell’edificio del museo, i visitatori potranno visitare le sei gallerie permanenti dove esposizioni, installazioni, elementi sensoriali e tecnologia si combinano per creare un’esperienza coinvolgente e suggestiva. [post_title] => Abu Dhabi: taglio del nastro il 3 dicembre per lo Zayed National Museum [post_date] => 2025-10-22T09:15:41+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761124541000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499667 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Pakistan International Airlines è pronta a riprendere i voli diretti verso gli Stati Uniti dopo aver ottenuto l'autorizzazione operativa per le rotte verso il Regno Unito: il ministro dell'aviazione, Khawaja Asif ha confermato che sia la Pakistan International Airlines sia i vettori privati hanno ricevuto l'approvazione per operare voli verso la Gran Bretagna. Il primo volo da Islamabad a Manchester è previsto per il 25 ottobre e segna un passo importante nel ripristino della connettività aerea globale del Pakistan e nell'espansione dell'accesso alle rotte internazionali per i vettori nazionali. Khawaja Asif ha descritto l'autorizzazione del Regno Unito come "una pietra miliare per il trasporto aereo del paese", sottolineando che diverse compagnie aeree hanno già espresso interesse a lanciare nuovi collegamenti. Aumenteranno quindi la frequenza dei voli, la concorrenza e la connettività tra il Pakistan e le principali città del Regno Unito, tra cui Londra Heathrow, Manchester e Birmingham. Dopo il Regno Unito, le autorità aeronautiche pakistane si stanno ora concentrando sulla ripresa dei voli diretti verso gli Stati Uniti. Intanto, il governo del Pakistan sta per vendere la quota di maggioranza della compagnia: l'iter di privatizzazione sarebbe ormai nella fase finale, secondo quanto riportato dai media locali. La vendita è un requisito fondamentale previsto dal piano di salvataggio da 7 miliardi di dollari del Fondo Monetario Internazionale per il Pakistan, che impone la cessione delle imprese statali in perdita per stabilizzare le finanze del Paese. [post_title] => Pakistan International Airlines riapre i voli verso il Regno Unito. E punta agli Usa [post_date] => 2025-10-22T09:11:40+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761124300000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499718 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con il recente rebranding che ha segnato il passaggio a UNA Italian Hospitality, la più grande catena alberghiera italiana prosegue il percorso di consolidamento della propria identità nazionale. In questo contesto si inserisce anche il riposizionamento di una delle sue strutture di punta, Trastevere Roma | UNA Esperienze, presentato ieri con un evento in hotel dedicato a stampa e top clients. L’elegante quattro stelle, situato nel cuore autentico del rione Trastevere, passa così dalla collezione upscale UNA Hotels alla collezione upper-upscale UNA Esperienze. Il cambio di brand coincide anche con l’affiliazione alla collezione Lifestyle di Preferred Hotels & Resorts, network internazionale di hotel indipendenti di fascia alta. Secondo Giorgio Marchegiani, amministratore delegato di UNA Italian Hospitality, il riposizionamento rappresenta «una tappa importante nel percorso di crescita del gruppo, con l’obiettivo di offrire un’ospitalità di qualità che valorizzi la storia, la cultura e l’energia del territorio». [gallery columns="2" ids="499730,499731"] L’evoluzione della struttura è accompagnata da un nuovo concept, Rome by Romans – Trastevere, progetto immersivo che coinvolgerà artisti, artigiani e narratori locali. L’idea è quella di far vivere Roma attraverso i cinque sensi, trasformando l’hotel in un luogo di incontro e narrazione, aperto alle energie creative del quartiere. Durante l’anno, una selezione di artigiani e artisti del rione condividerà le proprie esperienze e luoghi del cuore con giovani content creator romani, che ne racconteranno le storie sui social. Il dialogo tra comunità locale e ospiti si tradurrà in mostre temporanee, laboratori ed eventi esperienziali all’interno dell’hotel, pensati per far scoprire la città da prospettive autentiche. Con il suo ingresso nella collezione UNA Esperienze e l’affiliazione a Preferred Hotels & Resorts, Trastevere Roma rafforza il legame con la Capitale e si propone come punto di riferimento per un’ospitalità che unisce comfort, cultura e relazione con il territorio. [post_title] => Una Italian Hospitality: Trastevere Roma entra nella collezione Una Esperienze [post_date] => 2025-10-22T09:00:56+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761123656000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499705 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_499712" align="alignleft" width="300"] Ferruccio Tirone[/caption] Una grande passione per l'hotellerie e per le destinazioni di oceano Indiano, Africa australe e Oman: Ferruccio Tirone, founder di Controvento, riconferma l'apprezzamento del mercato italiano per un'area del mondo che attira una clientela sempre più alto spendente. Clientela che la sua società di rappresentanza turistica riesce ad indirizzare su soluzioni di grande prestigio. «Per quanto riguarda ad esempio il Sudafrica - precisa il manager - il 2025 è stato un anno di consolidamento dei volumi. In particolare, il mercato italiano ha raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Meno passeggeri, ma un valore medio pratica più elevato e, soprattutto, un modo di viaggiare profondamente cambiato nel corso degli anni. Oggi il cliente non vuole vedere tutto in una volta, ma preferisce concentrarsi su una piccola parte del territorio, da vivere anche attraverso le esperienze e il contatto con la cultura locale». Inoltre, la stagionalità va progressivamente scomparendo a vantaggio di viaggi effettuati in ogni periodo dell'anno. «Non esiste più il cliente tipico del mese di agosto, il modo di viaggiare è mutato, destinazioni in precedenza vissute come "stagionali" ora vengono richieste tutto l'anno». Quello della clientela di fascia alta è poi un segmento che non condiziona la prenotazione alle offerte last minute, per cui Tirone ha potuto notare anche un positivo andamento dell'advance booking, con ottimi riscontri ad esempio sulla Namibia. I prodotti di punta Fra i prodotti con i migliori atout di vendita per il comparto trade, Tirone cita l'Ananea Madivaru Maldives: 109 ville con piscina per una struttura 5 stelle lusso dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, che dispone fra l'altro di 9 diversi ristoranti fra i quali scegliere. All'Ananea si affiancano le altre rappresentanze di Controvento - Ft Collection, che comprendono sia dmc sia strutture alberghiere: Al Baleed Resort Salalah by Anantara, Anantara Al Jabal Al Akhdar, Anantara Maia Seychelles Villas, Anantara Stanley & Livingstone Victoria Falls hotel, Avani+Barbarons Seychelles, Avani Victoria Falls resort, Paradise Sun, Sense of Africa, Southernn Sun, The Royal Livingstone Victoria Falls Zambia hotel by Anantara. Fra le ultime novità segnalate da Tirone per quanto riguarda il brand Anantara, l'Anantara Kafue River Tented Camp, lussuoso campo tendato in Zambia, situato nel parco nazionale di Kafue. Il campo è stato aperto all'inizio del 2025 e offre un'esperienza di safari esclusiva con 12 tende di lusso. Venendo al futuro, per il 2026 Tirone non ha in serbo novità sul fronte di new business, ma sarà pronto a sostenere progetti di sviluppo in Oman, dove Anantara aprirà la terza struttura e in Arabia Saudita, dove sempre la stessa catena ha in pipeline un nuovo resort a Trojena, parte del progetto Neom [post_title] => Tirone, Controvento: «Il cliente italiano non è più lo stesso» [post_date] => 2025-10-21T15:15:01+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761059701000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499675 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => WTM London ha annunciato che l'ente nazionale del turismo britannico, VisitBritain, sarà il Premier Partner per l’edizione di quest’anno. L’annuncio segna una collaborazione più stretta tra WTM London e il Governo del Regno Unito, che lo scorso anno ha rivelato l’intenzione di aumentare il numero di visitatori internazionali fino a 50 milioni all’anno entro il 2030, superando i quasi 43 milioni previsti per il 2024. In linea con questo obiettivo, quest’anno si prevede una presenza governativa più rilevante all’evento. Patricia Yates, CEO di VisitBritain, ha dichiarato: “WTM London è un evento di punta nel calendario mondiale del settore dei viaggi, un catalizzatore per nuovi affari da oltre quarant’anni, e siamo entusiasti di essere il partner principale di quest’anno, mentre ci prepariamo ad accogliere i principali buyer del settore da tutto il mondo. Non vediamo l’ora di collaborare con WTM per mostrare la nostra eccezionale offerta turistica, la nostra ospitalità e accoglienza calorosa, e la capacità del Regno Unito di ospitare eventi di altissimo livello. Con una spesa prevista di oltre 34 miliardi di sterline da parte dei visitatori internazionali nel Regno Unito quest’anno, questo evento mette anche in luce l’importanza economica del turismo e il suo enorme potenziale di crescita per le economie locali in tutte le nazioni e regioni.” Chris Carter-Chapman, Direttore dell’evento WTM London, ha aggiunto: “Siamo lieti di accogliere il nostro paese ospitante, la Gran Bretagna, come Premier Partner per l’edizione di quest’anno. La Gran Bretagna è la casa di WTM da 45 anni e i benefici economici – oltre 200 milioni di sterline solo nel 2024 per l’economia londinese – sono stati significativi. WTM rappresenta una grande opportunità per VisitBritain di mostrare a un pubblico globale di professionisti del turismo tutto ciò che le nazioni e le regioni del Regno Unito possono offrire. Questo evento è il forum perfetto per VisitBritain per rafforzare il proprio ruolo nel raggiungimento dell’ambizioso obiettivo del governo britannico di 50 milioni di visitatori internazionali all’anno entro il 2030.” Durante WTM London, VisitBritain presenterà la sua campagna globale di screen tourism “Starring GREAT Britain”, che sfrutta il forte richiamo di film e serie TV per ispirare i turisti a scegliere la Gran Bretagna come destinazione del loro prossimo viaggio. Secondo le ricerche di VisitBritain, più di 9 turisti su 10 sono interessati a visitare luoghi legati a film e serie TV. Dalle città vibranti alle attrazioni di livello mondiale, dalla campagna mozzafiato – sfondo di numerose location iconiche – alla cultura contemporanea e l’ospitalità britannica, “Starring GREAT Britain” invita i visitatori a mettersi nella scena, scoprire di più e prenotare un viaggio in Gran Bretagna. Il turismo e le industrie creative sono settori in crescita. La capacità del Regno Unito di ospitare grandi produzioni cinematografiche e televisive, unita all’offerta produttiva di livello mondiale, amplia l’offerta turistica legata allo schermo, promuove la crescita economica e rafforza la percezione globale del Regno Unito come luogo da visitare e in cui investire. La partnership con VisitBritain rafforza ulteriormente la già solida presenza britannica al WTM London di quest’anno. VisitBritain collaborerà con UKinbound allo stand N8-220, mettendo in contatto fornitori e destinazioni di tutte le nazioni e regioni del Regno Unito con il commercio turistico globale, per promuovere la vendita di prodotti e esperienze turistiche nei mercati internazionali e inserirli negli itinerari dei futuri visitatori inbound. Nel 2024, oltre 40.000 professionisti del turismo hanno partecipato a WTM London, con l’82% proveniente dall’estero, contribuendo a un costante aumento dei visitatori nel Paese anno dopo anno. Recentemente, l’EIA ha annunciato che il settore degli eventi, conferenze ed esposizioni genera complessivamente 11,5 miliardi di sterline per l’economia del Regno Unito – con WTM London che rappresenta una parte significativa di questo totale. L’edizione 2025 di WTM London si terrà da martedì 4 a giovedì 6 novembre all’Excel London. Registrati per partecipare. [post_title] => WTM London annuncia VisitBritain come Premier Partner per il 2025 [post_date] => 2025-10-21T12:32:42+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => visitbritain ) [post_tag_name] => Array ( [0] => VisitBritain ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761049962000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "alula lantica citta oasi dellarabia saudita si racconta al trade italiano" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":198,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2412,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499806","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Palazzo Rota torna agli antichi fasti grazie all'opera di Pacini Group. La dimora storica del 1300 a pochi passi da piazza San Marco, è la novità assoluta del panorama veneziano con 6 appartamenti di lusso, destinati ad ospiti alla ricerca di esperienze più sofisticate ed intime.\r

\r

Edificato originariamente come opificio tessile, ha subito diverse trasformazioni nel corso dei secoli, diventando vetreria, poi museo e ancora residenza nobiliare: ogni trasformazione ha lasciato un’impronta, facendo di questo edificio un prezioso testimone del retaggio veneziano.\r

\r

Il nome rimanda all’iconico stemma in pietra, posto sulla facciata principale rivolta verso Piazza San Marco, la ruota che richiama le origini laboriose e simboleggia il fluire del tempo.\r

\r

«Offrire gli appartamenti di Palazzo Rota nel cuore di piazza San Marco significa regalare ai nostri ospiti un’esperienza esclusiva e autentica. Siamo convinti che il vero lusso nasca dal rispetto delle proprie radici: solo conoscendole e valorizzandole si può dare vita a un’innovazione che custodisca l’anima di un luogo» dichiara Emidio Pacini, ceo di Pacini Group.\r

Le residenze\r

Le residenze, con superfici variabili dai 50 agli 80 metri quadri, prendono il nome dalle isole della laguna: Murano, Burano, Torcello, Sant’Erasmo, Lido di Venezia e San Giorgio Maggiore. Proprio quest’ultima si distingue per la presenza di una terrazza privata, dalla quale si gode una vista mozzafiato sui tetti e sul campanile di San Marco.\r

\r

Gli interni, progettati dallo studio Marco Piva, raccontano Venezia attraverso scelte che ne reinterpretano l’identità in chiave contemporanea. Le geometrie delle finiture si ispirano al veneziano Carlo Scarpa, con linee pulite e raffinati giochi tridimensionali che omaggiano il maestro e la sua capacità di fondere rigore formale e sensibilità materica. Tessuti e carte da parati della storica azienda veneziana Rubelli, alcune tratte da motivi seicenteschi rielaborati in versione moderna, diventano un omaggio alla città e alla sua tradizione tessile, qui trasformata in un linguaggio attuale.\r

\r

«Venezia impone a chi progetta il rispetto di una storia millenaria e di un contesto unico al mondo. Nel progetto di Palazzo Rota, ogni spazio abitativo racconta questo dialogo: l’interior design diventa un ponte tra memoria e modernità, dove il fascino del passato si fonde con l’eleganza e il comfort del vivere contemporaneo» aggiunge Marco Piva, co-founder studio Marco Piva.\r

\r

\r

\r

Palazzo Rota è la seconda struttura di Pacini Group a Venezia dopo il The Venice Times recentemente entrato sotto il brand Vignette Collection - Ihg.","post_title":"Venezia: Palazzo Rota torna agli antichi splendori grazie a Pacini Group","post_date":"2025-10-22T15:14:04+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1761146044000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499791","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cinquanta idee per un viaggio indimenticabile: il tradizionale appuntamento con Best in Travel di Lonely Planet quest'anno cambia pelle, per seguire l'evoluzione di un mercato in trasformazione. «Per la prima volta, abbiamo deciso di non stilare una classifica di Paesi, regioni e città assolutamente da non perdere - ha spiegato Angelo Pittro, direttore di Lonely Planet Italia -. Quest'anno proponiamo 25 luoghi e 25 esperienze che, secondo il nostro giudizio, valgono un viaggio nel 2026. Le ragioni possono essere differenti e proprio per questo ognuno creerà all'interno della nostra selezione la sua personale classifica, che tenga conti di gusti e aspirazioni personali».\r

\r

L'intenzione della casa editrice è quella di portare sotto la lente località emergenti, poco note o addirittura sconosciute, ma anche di riproporre destinazioni famose da riscoprire in una modalità differente. Il tutto per indicare la nuova via a un turismo sostenibile, rispettoso dell'ambiente e delle comunità incontrate e in grado di redistribuire ricchezza e valore sull'intero territorio.\r

\r

[caption id=\"attachment_499804\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Roberta Longo[/caption]\r

Presstour, itinerari per viaggiatori liberi\r

L'edizione 2026 del volume, disponibile sia in formato cartaceo sia digitale, è il frutto di un lavoro meticoloso realizzato anche grazie alla collaborazione degli enti del turismo. Main sponsor del progetto digital Presstour by Turisanda, che da tre anni accompagna Lonely Planet in questa avventura.\r

\r

«Presstour by Turisanda è da sempre impegnato nella creazione di itinerari flessibili, indirizzati a viaggiatori liberi, che desiderano vivere le destinazioni in profondità, mediante esperienze a contatto con il territorio e la cultura locali - ha spiegato la marketing manager di Presstour by Turisanda, Roberta Longo -. Grazie all'apporto dei nostri travel designer, Presstour è in grado di proporre a questa tipologia di cliente viaggi in linea con i trend più recenti, confermando che oggi non è tanto importante dove si viaggia, ma soprattutto come lo si fa».\r

Le mete\r

Pittro ha quindi introdotto una carrellata di destinazioni o esperienze che sono risultate fra le premiate da Lonely Planet, ricordando come «in alcuni casi il medesimo Paese risulti segnalato più volte, trattandosi di esperienze o località diverse».\r

\r

Ad aprire le presentazioni l'Australia, con il country manager Italy di Tourism Australia, Matteo Prato. «L'Australia sta vivendo un momento di grande dinamismo sul mercato turistico italiano - spiega il manager -. Lonely Planet ha scelto una destinazione, Ikara Flinders Ranges nell'Outback e due esperienze, il wellness lungo il Great Victorian Bathing Trail e la gastronomia di Melbourne».\r

\r

Città del Messico come località da non perdere è stata raccontata da Maria de Los Angeles Arriola Aguirre, console del Messico a Milano. Fra le altre località spiccano anche il Perù e lo Sri Lanka, con la remota località di Jaffna presentata dal rappresentante dello Sri Lanka Tourismo board in Italia, Francesco Veneziano. In ambito europeo, Marcella Ercolini, direttrice per l'Italia di Tourism Ireland, ha fatto focus sulla cittadina irlandese di Tipperary, mentre il direttore Italia dell'ente turistico del Portogallo Marcelo Rebanda ha posto l'accento sulle Azzorre, la regione del Portogallo a maggiore crescita turistica che fino alla fine di agosto aveva già totalizzato 28.000 visitatori italiani e 70.000 pernottamenti (+5% sull'anno precedente).\r

\r

A chiudere la carrellata di alcune delle mete Best in Travel per il 2026 Franco Cuccureddu, assessore al turismo, artigianato e commercio della Regione Sardegna, che ha svelato la regione sotto l'aspetto culturale.","post_title":"Il giro del mondo di Lonely Planet: ecco le mete Best in Travel 2026","post_date":"2025-10-22T14:56:04+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1761144964000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499763","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’arcipelago di Guadalupa, parte delle Antille Francesi, e uno dei dipartimenti d’oltremare francesi che gli operatori italiani hanno incontrato nell’ambito del workshop che si è tenuto lo scorso settembre a Parigi. Guadalupa, situata nel sud del Mare dei Caraibi, ha la forma di una farfalla. Distribuita su un’area di oltre 1600km2, ha 380.400 abitanti ed è composta da 6 isole. Michèle Dralou, dell’ente del turismo di Les Iles de Guadeloupe, spiega che: «Dal punto di vista economico il turismo è molto importante per l’arcipelago e offre lavoro a tante persone.\r

\r

Nel 2024 abbiamo accolto più di un milione di ospiti provenienti da molti paesi; per il 2025 prevediamo un aumento del 3,6% e il nostro obiettivo per il 2030 è accogliere 1,5mln di persone. I nostri ospiti si fermano per 10/15 giorni e viaggiano con la famiglia, in coppia e con amici per sperimentare sport acquatici e attività outdoor. Arrivano dalla Francia - per loro l’arcipelago è facilmente accessibile - dai paesi di lingua tedesca, dal Benelux, da Uk e Scandinavia. Abbiamo anche tanti italiani, soprattutto grazie alle crociere: Costa Crociere ha infatti una nave basata a Pointe-à-Pitre.\r

\r

Quindi si può visitare Guadalupa e poi partire per una crociera tra le isole caraibiche. Vorremmo che più italiani si fermassero per 2/3 giorni per visitare l'arcipelago. Abbiamo un aeroporto internazionale collegato al Charles de Gaulle di Parigi, dov’è basata Air France e facilmente raggiungibile dall’Italia. 3 compagnie collegano Parigi con le Isole di Guadalupa. Air France opera voli quotidiani da Parigi Charles de Gaulle e da Parigi Orly. Air Caraïbe vola ogni giorno da Orly e Corsair offre voli quotidiani da Parigi Orly, Lione e Bordeaux. Da Parigi sono 8 ore di volo e poi è sufficiente la Carta d’Identità, perché siamo un dipartimento overseas francese.\r

\r

L’Alta Stagione va da novembre ad aprile e abbiamo diversi tipi di accomodations, con hotel da uno a cinque stelle, ma anche ville private e guest-house. Il turismo alto-spendente viene accolto da un numero crescente di ville private e proprietà esclusive».«Le due isole maggiori di Guadalupa, Basse-Terre e Grande-Terre, sono divise da un fiume e collegate da un ponte. - spiega Aline Thomaseau, dell’ente turistico - Poi ci sono Marie-Galante, La Désirade e Les Îles des Saintes, un piccolo arcipelago di 12 isole. Ogni isola di Guadalupa ha la propria e personalità: Basse-Terre è tutta verde con un parco nazionale, grotte, fiumi e cascate e il vulcano attivo La Soufrière.\r

\r

È una destinazione perfetta per l’hiking, adatta alle attività outdoor. La piccola Îlets Pigeon, vicina alla costa, è invece perfetta per chi ama le immersioni: ci sono pesci colorati e coralli e la nota Reserve Cousteau de Guadeloupe, dedicata all’esperto di immersioni. Grande-Terre è molto diversa, è il luogo ideale per chi ama le spiagge bianche, come Le Gosier e Saint-François. È un'isola piatta, con vasti campi di canna da zucchero. All’estremità meridionale dell’isola, su una piccola penisola, c’è il bel sito naturale La Pointe des Chateaux da dove parte il traghetto diretto all’isola La Désirade, una piccola riserva geologica costituita da rocce che risalgono all’era giurassica. \r

\r

Dalla cittadina di Saint-François, lungo la costa meridionale di Grande-Terre, si può fare una bella escursione, anche in catamarano, alle vicine Isole de la Petite Terre: una riserva naturale preservata aperta a 200 persone al giorno. Infine, a soli 30’ da Trois-Riviéres ci sono le Îles des Saintes con villaggi caratteristici e una baia tra le più belle del mondo. Guadalupe è autentica: in luoghi come l’isola di Marie-Galante sembra che il tempo si sia fermato negli anni ‘60 ed è facile rilassarsi e disconnettersi dal quotidiano.\r

\r

Guadalupa è poi famosa per il ruhm e le sue distillerie. Inoltre a Guadalupa si mangia molto bene, viste le influenze indiane, africane ed europee. La cultura è importante per l’arcipelago. - conclude Thomaseau - A Pointe-à-Pitre, centro economico di Grande-Terre, abbiamo il famoso Memorial Act, un museo che racconta la storia dei Caraibi e della tratta degli schiavi, con speciali pezzi d'arte. Si possono visitare anche il MusArt e tanti altri musei. Ma la cultura in Guadalupe è un’emozione da scoprire: scoprendo il colorato carnevale - un evento che inizia a gennaio e finisce a inizio marzo – i numerosi festival musicali, ma soprattutto incontrando gli abitanti dell’arcipelago, parlando con loro e comprendendo come vivono».\r

Chiara Ambrosioni\r

\r

","post_title":"French Overseas Territories: la bellezza di Guadalupa, un arcipelago caraibico ricco di sfaccettature","post_date":"2025-10-22T11:54:52+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1761134092000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499736","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"AlUla, l’antica città-oasi situata nel nord-ovest dell’Arabia Saudita, si è presentata al trade italiano in un roadshow che ha visto la partecipazione di tour operator, agenti di viaggio e luxury concierge interessati ad approfondire la conoscenza di una delle destinazioni più affascinanti del Paese. L’iniziativa, organizzata dalla Royal Commission for AlUla in collaborazione con Martinengo Communication, ha permesso agli operatori di scoprire l’unicità della destinazione attraverso l’incontro diretto con i principali partner locali, in vista della stagione 2025–2026.\r

Durante l’appuntamento romano, oltre 12 realtà tra DMC, resort e compagnie aeree – tra cui Banyan Tree AlUla, Our Habitas AlUla, The Chedi Hegra, Cloud7 Residence, Shaden Resort, AlUla Guide Tours, Al Faris International Travel and Tourism, The Traveling Panther, Go Zahid, Discover Saudi, UTA Travel, oltre a Saudi Arabian Airlines e Qatar Airways – hanno presentato prodotti e collaborazioni pensati per il mercato italiano, con un focus su esperienze tailor-made, itinerari culturali e soggiorni di lusso immersi in scenari naturali di straordinaria bellezza.\r

Cuore pulsante della destinazione è Hegra, primo sito dell’Arabia Saudita iscritto nel patrimonio mondiale dell’UNESCO: un’antica città nabatea di oltre 140 tombe scolpite nella roccia, oggi simbolo della rinascita culturale del Regno. AlUla custodisce anche Dadan, antica capitale dei regni di Lihyan e Dadan, e Jabal Ikmah, la cosiddetta “biblioteca a cielo aperto” con centinaia di iscrizioni in varie lingue, recentemente inserita nel Registro Memoria del Mondo dell’UNESCO.\r

La Old Town di AlUla, un labirinto di oltre 900 case in mattoni di fango risalenti al XII secolo, rappresenta invece il ponte tra passato e presente. Oggi è un vibrante distretto culturale con boutique, gallerie e ristoranti che riflettono l’autenticità dell’oasi.\r

Oltre al patrimonio storico e archeologico, AlUla si distingue per la qualità dell’ospitalità. Resort come Banyan Tree AlUla, Our Habitas AlUla e il nuovo The Chedi Hegra incarnano l’idea di un lusso discreto, radicato nel territorio e attento alla sostenibilità, in linea con la Vision 2030 del Regno dell’Arabia Saudita, che mira a diversificare l’economia e promuovere un turismo responsabile.\r

A completare il quadro, il calendario annuale AlUla Moments propone un ricco programma di eventi culturali, artistici e sportivi che rendono la destinazione viva tutto l’anno. Concerti tra le dune, mostre d’arte contemporanea e festival del benessere contribuiscono a posizionare AlUla come una Luxury Heritage Boutique Destination capace di attrarre viaggiatori curiosi e consapevoli.\r

Per il mercato italiano, la combinazione tra storia millenaria, paesaggi spettacolari e ospitalità di alto livello apre nuove opportunità di sviluppo per il turismo esperienziale e di lusso, con AlUla pronta a imporsi come una delle mete iconiche della penisola arabica.","post_title":"AlUla, l’antica città-oasi dell’Arabia Saudita, si racconta al trade italiano","post_date":"2025-10-22T11:00:36+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1761130836000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499595","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Taglio del nastro in calendario il prossimo 3 dicembre per lo Zayed National Museum, il museo nazionale degli Emirati Arabi Uniti situato nel cuore del distretto culturale di Saadiyat.\r

\r

\r

\r

Il museo - i cui biglietti di ingresso sono ora disponibili - presenterà la storia del Paese attraverso un viaggio immersivo che spazia dall’antichità ai giorni nostri. Reperti archeologici e oggetti storici si mescoleranno con esperienze multisensoriali e audiovisive, oltre a installazioni contemporanee. Questa istituzione di riferimento rende omaggio al padre fondatore degli Emirati Arabi Uniti – lo sceicco Zayed bin Sultan Al Nahyan – e al suo impegno a favore del patrimonio culturale, dell’istruzione, dell’identità e dell’appartenenza. \r

\r

\r

\r

\r

«Il museo riflette la visione e i valori del defunto sceicco Zayed bin Sultan Al Nahyan, la cui fede nella cultura, nell’istruzione e nella conoscenza continua a guidarci - ha dichiarato Mohamed Khalifa Al Mubarak, presidente del Dipartimento della Cultura e del Turismo di Abu Dhabi -. Storia e innovazione si fondono all’interno del museo, creando uno spazio in cui il dialogo, l’apprendimento e lo scambio possono prosperare e dove i visitatori di tutte le generazioni possono interagire con il percorso della nostra nazione, dalle sue antiche radici alle sue aspirazioni per il futuro. L'inaugurazione del Museo Nazionale Zayed è un momento determinante nel duraturo percorso culturale di Abu Dhabi».\r

\r

\r

\r

Progettato dall’architetto Norman Foster dello studio Foster + Partners, vincitore del Premio Pritzker, il percorso guida i visitatori lungo un itinerario che ripercorre le prime testimonianze della presenza umana in questa terra, esplora come le civiltà hanno vissuto e prosperato nel corso dei secoli, mette in luce i collegamenti attraverso le rotte commerciali e celebra gli elementi distintivi della cultura e del patrimonio degli Emirati.\r

\r

\r

\r

\r

Estendendosi per 600 metri dalla costa di Saadiyat, tra il Louvre Abu Dhabi e il futuro Museo di Storia Naturale di Abu Dhabi, fino all’ingresso del museo, l'Al Masar Garden ospita piante e alberi autoctoni che rappresentano il deserto, l’oasi e gli ambienti urbani. Comprende anche un sistema di irrigazione falaj funzionante, sculture artistiche, installazioni multisensoriali e una linea temporale che ripercorre la vita dello sceicco Zayed e la storia degli Emirati Arabi Uniti. \r

\r

\r

\r

La collezione dello Zayed National Museum comprende oltre 3.000 pezzi, di cui 1.500 saranno esposti, ciascuno selezionato per la storia che racconta sul passato di questa terra. Gli oggetti della collezione saranno esposti insieme a oggetti prestati da istituzioni locali, regionali e internazionali. All’interno dell’edificio del museo, i visitatori potranno visitare le sei gallerie permanenti dove esposizioni, installazioni, elementi sensoriali e tecnologia si combinano per creare un’esperienza coinvolgente e suggestiva. \r

\r

\r

","post_title":"Abu Dhabi: taglio del nastro il 3 dicembre per lo Zayed National Museum","post_date":"2025-10-22T09:15:41+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1761124541000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499667","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Pakistan International Airlines è pronta a riprendere i voli diretti verso gli Stati Uniti dopo aver ottenuto l'autorizzazione operativa per le rotte verso il Regno Unito: il ministro dell'aviazione, Khawaja Asif ha confermato che sia la Pakistan International Airlines sia i vettori privati hanno ricevuto l'approvazione per operare voli verso la Gran Bretagna.\r

\r

Il primo volo da Islamabad a Manchester è previsto per il 25 ottobre e segna un passo importante nel ripristino della connettività aerea globale del Pakistan e nell'espansione dell'accesso alle rotte internazionali per i vettori nazionali.\r

\r

Khawaja Asif ha descritto l'autorizzazione del Regno Unito come \"una pietra miliare per il trasporto aereo del paese\", sottolineando che diverse compagnie aeree hanno già espresso interesse a lanciare nuovi collegamenti.\r

\r

Aumenteranno quindi la frequenza dei voli, la concorrenza e la connettività tra il Pakistan e le principali città del Regno Unito, tra cui Londra Heathrow, Manchester e Birmingham.\r

Dopo il Regno Unito, le autorità aeronautiche pakistane si stanno ora concentrando sulla ripresa dei voli diretti verso gli Stati Uniti.\r

\r

Intanto, il governo del Pakistan sta per vendere la quota di maggioranza della compagnia: l'iter di privatizzazione sarebbe ormai nella fase finale, secondo quanto riportato dai media locali. La vendita è un requisito fondamentale previsto dal piano di salvataggio da 7 miliardi di dollari del Fondo Monetario Internazionale per il Pakistan, che impone la cessione delle imprese statali in perdita per stabilizzare le finanze del Paese.","post_title":"Pakistan International Airlines riapre i voli verso il Regno Unito. E punta agli Usa","post_date":"2025-10-22T09:11:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1761124300000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499718","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con il recente rebranding che ha segnato il passaggio a UNA Italian Hospitality, la più grande catena alberghiera italiana prosegue il percorso di consolidamento della propria identità nazionale. In questo contesto si inserisce anche il riposizionamento di una delle sue strutture di punta, Trastevere Roma | UNA Esperienze, presentato ieri con un evento in hotel dedicato a stampa e top clients.\r

L’elegante quattro stelle, situato nel cuore autentico del rione Trastevere, passa così dalla collezione upscale UNA Hotels alla collezione upper-upscale UNA Esperienze. Il cambio di brand coincide anche con l’affiliazione alla collezione Lifestyle di Preferred Hotels & Resorts, network internazionale di hotel indipendenti di fascia alta.\r

Secondo Giorgio Marchegiani, amministratore delegato di UNA Italian Hospitality, il riposizionamento rappresenta «una tappa importante nel percorso di crescita del gruppo, con l’obiettivo di offrire un’ospitalità di qualità che valorizzi la storia, la cultura e l’energia del territorio».\r

[gallery columns=\"2\" ids=\"499730,499731\"]\r

L’evoluzione della struttura è accompagnata da un nuovo concept, Rome by Romans – Trastevere, progetto immersivo che coinvolgerà artisti, artigiani e narratori locali. L’idea è quella di far vivere Roma attraverso i cinque sensi, trasformando l’hotel in un luogo di incontro e narrazione, aperto alle energie creative del quartiere.\r

Durante l’anno, una selezione di artigiani e artisti del rione condividerà le proprie esperienze e luoghi del cuore con giovani content creator romani, che ne racconteranno le storie sui social. Il dialogo tra comunità locale e ospiti si tradurrà in mostre temporanee, laboratori ed eventi esperienziali all’interno dell’hotel, pensati per far scoprire la città da prospettive autentiche.\r

Con il suo ingresso nella collezione UNA Esperienze e l’affiliazione a Preferred Hotels & Resorts, Trastevere Roma rafforza il legame con la Capitale e si propone come punto di riferimento per un’ospitalità che unisce comfort, cultura e relazione con il territorio.","post_title":"Una Italian Hospitality: Trastevere Roma entra nella collezione Una Esperienze","post_date":"2025-10-22T09:00:56+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1761123656000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499705","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_499712\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Ferruccio Tirone[/caption]\r

\r

Una grande passione per l'hotellerie e per le destinazioni di oceano Indiano, Africa australe e Oman: Ferruccio Tirone, founder di Controvento, riconferma l'apprezzamento del mercato italiano per un'area del mondo che attira una clientela sempre più alto spendente. Clientela che la sua società di rappresentanza turistica riesce ad indirizzare su soluzioni di grande prestigio.\r

\r

«Per quanto riguarda ad esempio il Sudafrica - precisa il manager - il 2025 è stato un anno di consolidamento dei volumi. In particolare, il mercato italiano ha raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Meno passeggeri, ma un valore medio pratica più elevato e, soprattutto, un modo di viaggiare profondamente cambiato nel corso degli anni. Oggi il cliente non vuole vedere tutto in una volta, ma preferisce concentrarsi su una piccola parte del territorio, da vivere anche attraverso le esperienze e il contatto con la cultura locale». Inoltre, la stagionalità va progressivamente scomparendo a vantaggio di viaggi effettuati in ogni periodo dell'anno. «Non esiste più il cliente tipico del mese di agosto, il modo di viaggiare è mutato, destinazioni in precedenza vissute come \"stagionali\" ora vengono richieste tutto l'anno».\r

\r

Quello della clientela di fascia alta è poi un segmento che non condiziona la prenotazione alle offerte last minute, per cui Tirone ha potuto notare anche un positivo andamento dell'advance booking, con ottimi riscontri ad esempio sulla Namibia.\r

I prodotti di punta\r

Fra i prodotti con i migliori atout di vendita per il comparto trade, Tirone cita l'Ananea Madivaru Maldives: 109 ville con piscina per una struttura 5 stelle lusso dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, che dispone fra l'altro di 9 diversi ristoranti fra i quali scegliere.\r

\r

All'Ananea si affiancano le altre rappresentanze di Controvento - Ft Collection, che comprendono sia dmc sia strutture alberghiere: Al Baleed Resort Salalah by Anantara, Anantara Al Jabal Al Akhdar, Anantara Maia Seychelles Villas, Anantara Stanley & Livingstone Victoria Falls hotel, Avani+Barbarons Seychelles, Avani Victoria Falls resort, Paradise Sun, Sense of Africa, Southernn Sun, The Royal Livingstone Victoria Falls Zambia hotel by Anantara.\r

\r

Fra le ultime novità segnalate da Tirone per quanto riguarda il brand Anantara, l'Anantara Kafue River Tented Camp, lussuoso campo tendato in Zambia, situato nel parco nazionale di Kafue. Il campo è stato aperto all'inizio del 2025 e offre un'esperienza di safari esclusiva con 12 tende di lusso.\r

\r

Venendo al futuro, per il 2026 Tirone non ha in serbo novità sul fronte di new business, ma sarà pronto a sostenere progetti di sviluppo in Oman, dove Anantara aprirà la terza struttura e in Arabia Saudita, dove sempre la stessa catena ha in pipeline un nuovo resort a Trojena, parte del progetto Neom\r

\r

","post_title":"Tirone, Controvento: «Il cliente italiano non è più lo stesso»","post_date":"2025-10-21T15:15:01+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1761059701000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499675","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"WTM London ha annunciato che l'ente nazionale del turismo britannico, VisitBritain, sarà il Premier Partner per l’edizione di quest’anno.\r

L’annuncio segna una collaborazione più stretta tra WTM London e il Governo del Regno Unito, che lo scorso anno ha rivelato l’intenzione di aumentare il numero di visitatori internazionali fino a 50 milioni all’anno entro il 2030, superando i quasi 43 milioni previsti per il 2024. In linea con questo obiettivo, quest’anno si prevede una presenza governativa più rilevante all’evento.\r

Patricia Yates, CEO di VisitBritain, ha dichiarato:\r

\r

\r

“WTM London è un evento di punta nel calendario mondiale del settore dei viaggi, un catalizzatore per nuovi affari da oltre quarant’anni, e siamo entusiasti di essere il partner principale di quest’anno, mentre ci prepariamo ad accogliere i principali buyer del settore da tutto il mondo. Non vediamo l’ora di collaborare con WTM per mostrare la nostra eccezionale offerta turistica, la nostra ospitalità e accoglienza calorosa, e la capacità del Regno Unito di ospitare eventi di altissimo livello. Con una spesa prevista di oltre 34 miliardi di sterline da parte dei visitatori internazionali nel Regno Unito quest’anno, questo evento mette anche in luce l’importanza economica del turismo e il suo enorme potenziale di crescita per le economie locali in tutte le nazioni e regioni.”\r

\r

Chris Carter-Chapman, Direttore dell’evento WTM London, ha aggiunto: “Siamo lieti di accogliere il nostro paese ospitante, la Gran Bretagna, come Premier Partner per l’edizione di quest’anno. La Gran Bretagna è la casa di WTM da 45 anni e i benefici economici – oltre 200 milioni di sterline solo nel 2024 per l’economia londinese – sono stati significativi. WTM rappresenta una grande opportunità per VisitBritain di mostrare a un pubblico globale di professionisti del turismo tutto ciò che le nazioni e le regioni del Regno Unito possono offrire. Questo evento è il forum perfetto per VisitBritain per rafforzare il proprio ruolo nel raggiungimento dell’ambizioso obiettivo del governo britannico di 50 milioni di visitatori internazionali all’anno entro il 2030.”\r

Durante WTM London, VisitBritain presenterà la sua campagna globale di screen tourism “Starring GREAT Britain”, che sfrutta il forte richiamo di film e serie TV per ispirare i turisti a scegliere la Gran Bretagna come destinazione del loro prossimo viaggio. Secondo le ricerche di VisitBritain, più di 9 turisti su 10 sono interessati a visitare luoghi legati a film e serie TV. Dalle città vibranti alle attrazioni di livello mondiale, dalla campagna mozzafiato – sfondo di numerose location iconiche – alla cultura contemporanea e l’ospitalità britannica, “Starring GREAT Britain” invita i visitatori a mettersi nella scena, scoprire di più e prenotare un viaggio in Gran Bretagna.\r

Il turismo e le industrie creative sono settori in crescita. La capacità del Regno Unito di ospitare grandi produzioni cinematografiche e televisive, unita all’offerta produttiva di livello mondiale, amplia l’offerta turistica legata allo schermo, promuove la crescita economica e rafforza la percezione globale del Regno Unito come luogo da visitare e in cui investire.\r

La partnership con VisitBritain rafforza ulteriormente la già solida presenza britannica al WTM London di quest’anno. VisitBritain collaborerà con UKinbound allo stand N8-220, mettendo in contatto fornitori e destinazioni di tutte le nazioni e regioni del Regno Unito con il commercio turistico globale, per promuovere la vendita di prodotti e esperienze turistiche nei mercati internazionali e inserirli negli itinerari dei futuri visitatori inbound.\r

Nel 2024, oltre 40.000 professionisti del turismo hanno partecipato a WTM London, con l’82% proveniente dall’estero, contribuendo a un costante aumento dei visitatori nel Paese anno dopo anno. Recentemente, l’EIA ha annunciato che il settore degli eventi, conferenze ed esposizioni genera complessivamente 11,5 miliardi di sterline per l’economia del Regno Unito – con WTM London che rappresenta una parte significativa di questo totale.\r

L’edizione 2025 di WTM London si terrà da martedì 4 a giovedì 6 novembre all’Excel London. Registrati per partecipare.","post_title":"WTM London annuncia VisitBritain come Premier Partner per il 2025","post_date":"2025-10-21T12:32:42+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["visitbritain"],"post_tag_name":["VisitBritain"]},"sort":[1761049962000]}]}}