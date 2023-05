Adutei, torna a crescere la domanda outgoing Ripresa sempre più concreta per i viaggi all’estero con una costante crescita di prenotazioni per l’estate e in vista del 2024 come obiettivo finale, per raggiungere o superare i livelli pre-pandemia. Questo il leit motiv dell’evento Adutei, Associazione Delegati Ufficiali del Turismo Estero in Italia svolto a Roma, presso l’Alcazar Live, per premiare i migliori servizi di taglio turistico trasmessi o pubblicati nel corso del 2022 e per lanciare le novità delle destinazioni rappresentate dai 15 enti presenti. Sostenibilità, destagionalizzazione, eventi ma soprattutto esperienze sono le carte vincenti per i vari paesi che hanno presentato le loro nuove strategie . «La serata è stata un grandissimo successo, vista la grande affluenza di giornalisti a testimonianza del grande interesse nei confronti delle nostre destinazioni. Rinforzare le solide relazioni con la stampa è una delle sfide che Adutei si prefigge da anni e il Premio Stampa per i migliori reportage di viaggio simboleggia questo obiettivo» ha commentato la presidente Adutei, Giovanna Sainaghi, direttrice dell’ente del turismo delle Fiandre. L’evento ha voluto poi rendere omaggio alla carriera e all’impegno giornalistico di Corrado Ruggeri, recentemente scomparso e da sempre attivo nel settore travel, l’associazione sta pensando ad un premio stampa a lui dedicato. I vincitori del Premio Stampa, scelti in base ai voti espressi dagli addetti stampa di ogni Ente sono stati: Stampa Trade Ttg Italia, TV Viaggio nella Grande Bellezza – Reallife Tv- Servizio su Israele, Radio Enrico Marro – Il Sole 24 Ore Podcast- Servizio su Polonia, Quotidiani Stefano Giantin – Il Piccolo, Servizio su Slovenia, Andrea Battaglini – Il Sole 24 Ore – Servizio su Svizzera, Periodici Giuliana Gandini – Dove, Servizio su Spagna, Online Giuliana Gandini – Dove, Servizio su Portogallo, Digital Irene Pila, servizio su Malta.

