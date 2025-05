Abu Dhabi ospiterà a Yas Island il primo parco Disneyland del Medio Oriente Sorgerà ad Abu Dhabi il primo parco Disneyland del Medio Oriente, che sarà anche il settimo nel mondo. Riserbo, per ora, sulla data di apertura e sull’investimento, ma per certo si troverà a Yas Island, e sarà interamente sviluppato e finanziato da Miral. Miral è già stata protagonista a Yas Island realizzando molte delle strutture che vi si trovano, tra cui Ferrari World, SeaWorld e Warner Bros World. A Disney spetterà invece «la progettazione creativa, lo sviluppo delle attrazioni e la supervisione operativa», si legge in una nota stampa. E sarà Miral a gestire il parco a tema, non Disney. «Portare un parco a tema Disney a Yas Island segna una pietra miliare nel nostro percorso di ulteriore avanzamento della posizione dell’isola come destinazione globale per l’intrattenimento e il tempo libero eccezionali – ha dichiarato Mohamed Abdalla Al Zaabi, ceo del gruppo Miral -. Insieme, stiamo creando un luogo di innovazione senza confini, dove la visione della nostra leadership continua a ispirare il mondo». «Questo è un momento emozionante per la nostra azienda: annunciamo il progetto di costruire un emozionante parco a tema Disney ad Abu Dhabi, la cui cultura è ricca di apprezzamento per le arti e la creatività – ha dichiarato Robert A. Iger, ceo di The Walt Disney Company -. Come settima destinazione del nostro parco a tema, sorgerà da questa terra in modo spettacolare, fondendo architettura contemporanea e tecnologia all’avanguardia per offrire agli ospiti esperienze di intrattenimento profondamente coinvolgenti in modi unici e moderni. Disneyland Abu Dhabi sarà autenticamente Disney e distintamente emiratino – un’oasi di straordinario intrattenimento Disney in questo crocevia del mondo che porterà in vita i nostri personaggi e le nostre storie senza tempo in molti modi nuovi e diventerà una fonte di gioia e di ispirazione per la gente di questa vasta regione di cui godere per le generazioni a venire». Questo progetto si aggiungerà ai parchi in California, Florida, Tokyo, Parigi, Hong Kong e Shanghai. «Non abbiamo ancora fissato una data. In genere ci vogliono tra i 18 mesi e i due anni per la progettazione e lo sviluppo completo e circa cinque anni per la costruzione. Ma non stiamo prendendo alcun impegno in questo momento» ha precisato Iger. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490054 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una location d'eccezione per un evento di grande successo: è stata Villa Cà de Bossi, a Biassono, ad ospitare ieri il Travel Open Day dedicato alle agenzie di viaggio di Monza e provincia organizzato da Travel Quotidiano. Sono stati 18 gli espositori - fra tour operator, enti del turismo, gruppi alberghieri, compagnie aeree e di navigazione, solo per citarne alcuni - che hanno avuto la possibilità di confrontarsi faccia a faccia con una nutrita rappresentanza di agenti di viaggio: sul tavolo tutte le novità delle programmazioni per la stagione 2025. Nel cuore della Brianza e a due passi da Monza, quello offerto da Villa Cà de Bossi è uno spazio dinamico e polivalente, risultato di un attento intervento di restauro che ha consentito alla dimora di mantenere la cultura e il fascino del passato, che risale alla fine del '600. [gallery ids="490059,490060,490061,490062,490063,490064"] [post_title] => Grande successo per il Travel Open Day di Monza, nelle sale di Villa Cà de Bossi [post_date] => 2025-05-08T15:56:08+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746719768000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490051 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => I Summer Days rappresentano la principale campagna firmata Gattinoni Travel. Per un mese, dal 7 maggio al 7 giugno, tutte le agenzie di proprietà e del network sono in grado di offrire ai loro clienti condizioni esclusive, negoziate insieme a 26 Partner. Promozioni e vantaggi che variano in base alla tipologia di viaggio e di fornitore, ma che arrivano sino a 500 euro a pratica. Ampia la gamma di programmazioni coinvolte, dai tour operator specialisti del pacchetto vacanza all inclusive Alpitour, Veratour, I Grandi Viaggi, Going, Domina Travel agli specialisti del viaggio a lungo raggio e/o su misura: Alidays, Mappamondo, Creo, Gastaldi Holidays, Idee Per Viaggiare, Atitur. Non mancano i tour operator che propongono vacanze su una destinazione specifica, nell’Oceano Indiano (Azemar), in Grecia (Kalimera), nella Riviera Romagnola in Adriatico e in Croazia (Firmatour), in America Latina (Solo Cuba), alle Maldive e a Mauritius (Sporting Vacanze). Si aggiungono i viaggi guidati con Boscolo e le crociere di Costa ed MSC Crociere. Chi ha voglia di mare trova disponibili anche i club di CaboVerde Time, di Futura Vacanze e di Kappa Viaggi, i soggiorni balneari di Nicolaus, i resort TH. Infine, partecipano alla campagna tour operator specializzati in esperienze e gift card, come Smartbox Group, e player nel mercato delle assicurazioni viaggio come Allianz Global Assistance. I Summer Days coinvolgono naturalmente anche prodotti interni di Gattinoni Travel: i viaggi della linea Travel Experience con i tour Explore e i tour Experience, Dynamic per costruire il proprio viaggio in libertà, con singoli servizi o pacchetti online pronti per essere prenotati, gli hotel della linea Selected, con un’ampia selezione di Mare Italia, Mare Estero (corto e medio raggio) e Montagna. Sabrina Nadaletti, Head of Leisure del Gruppo Gattinoni spiega: “Abbiamo costruito i Summer Days mettendo al centro le esigenze delle agenzie e dei consumatori, lavorando su offerte selezionate e vantaggiose, con una logica concreta e orientata alla conversione. Lavorare a stretto contatto con i partner ci ha permesso di individuare proposte realmente attrattive, capaci di rispondere a una domanda dinamica e attenta al valore. Ringrazio il team marketing per aver dato grande forza alla campagna sul fronte della visibilità, rendendola riconoscibile e competitiva anche fuori dal perimetro del nostro network. È proprio questa sinergia tra commerciale e comunicazione a fare la differenza in una stagione così cruciale”. Per incentivare le persone a recarsi in agenzia è stata ideata un’attività di engagement digitale. Le persone vengono invitate ad atterrare sul sito dedicato: https://landing.gattinonitravel.it/summerdays25/ dove lasciare i propri dati per: ricevere via email un voucher con cui recarsi in agenzia per ritirare un gadget e scoprire tutti gli sconti della campagna; partecipare al concorso che prevede l’estrazione finale di 3 premi: cena multisensoriale firmata dallo Chef Federico Rottigni di 9 portate con abbinamento bevande presso il ristorante Sensorium a Milano, esperienza olfattiva Sniff Sniff con la creazione di profumo personalizzato presso DreamFactory a Milano, biglietti per il concerto in Skybox del 7 ottobre 2025 presso Unipol Forum ad Assago-Milano. [post_title] => Gattinoni: partono i Summer Days per le agenzie del network [post_date] => 2025-05-08T14:28:51+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746714531000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490039 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Bilancio più che positivo della partecipazione del Parco nazionale delle 5 Terre ad Euroflora 2025. Dal 24 aprile al 4 maggio il Parco nazionale e area marina protetta delle Cinque Terre è stato protagonista a Euroflora, portando nel cuore del waterfront di Levante una narrazione variegata e profonda, espressione di un territorio ricco di biodiversità: quella delle “altre Cinque Terre”. Un paesaggio dinamico, scolpito nei secoli dall’equilibrio tra uomo e natura, raccontato attraverso un percorso immersivo tra fondali marini, boschi di crinale, muri a secco e biodiversità. Lo stand – progettato come una “passeggiata espressa” nel parco – ha accolto migliaia di visitatori in un viaggio verticale: dalle praterie sommerse di posidonia oceanica alla macchia mediterranea, fino ai terrazzamenti vitati, simbolo dell’agricoltura di pendenza. Un allestimento vegetale, ma anche narrativo, dove ogni elemento ha restituito l’identità profonda di un territorio unico e tutt’altro che statico. «La flora e gli habitat del parco - spiega il presidente del parco Lorenzo Viviani - hanno stimolato curiosità e interesse, permettendo a molti di scoprire i diversi volti delle Cinque Terre. Questo è stato uno degli obiettivi centrali della partecipazione a Euroflora». Lo stand, con la rappresentazione viva degli habitat del Parco, è diventato il palcoscenico di incontri appassionanti e divulgativi, capaci di restituire la ricchezza di attività che si intrecciano nel territorio: dalla ricerca scientifica alla valorizzazione delle tradizioni, dalle produzioni locali ai mestieri antichi. «Desidero ringraziare di cuore tutte le persone, associazioni, istituzioni, tecnici, collaboratori e dipendenti - conclude il presidente Viviani - che hanno collaborato alla buona riuscita dell'evento e dedicato il proprio tempo per raccontare un pezzo del grande mosaico che compone il nostro parco. È questa la narrazione che vogliamo portare avanti: un racconto vivo, condiviso, plurale, che parta dalle radici per parlare al futuro facendo emergere la verità del nostro territorio. A Euroflora abbiamo mostrato che le Cinque Terre non sono solo bellezza, ma anche conoscenza, comunità, cultura e capacità di trovare soluzioni partendo dalla natura. Un luogo che merita di essere esplorato senza fretta e compreso nella sua unicità». [post_title] => Parco Nazionale delle Cinque Terre, quando la narrazione restituisce identità ad un territorio unico [post_date] => 2025-05-08T14:06:09+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746713169000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490032 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sorgerà ad Abu Dhabi il primo parco Disneyland del Medio Oriente, che sarà anche il settimo nel mondo. Riserbo, per ora, sulla data di apertura e sull'investimento, ma per certo si troverà a Yas Island, e sarà interamente sviluppato e finanziato da Miral. Miral è già stata protagonista a Yas Island realizzando molte delle strutture che vi si trovano, tra cui Ferrari World, SeaWorld e Warner Bros World. A Disney spetterà invece «la progettazione creativa, lo sviluppo delle attrazioni e la supervisione operativa», si legge in una nota stampa. E sarà Miral a gestire il parco a tema, non Disney. «Portare un parco a tema Disney a Yas Island segna una pietra miliare nel nostro percorso di ulteriore avanzamento della posizione dell'isola come destinazione globale per l'intrattenimento e il tempo libero eccezionali - ha dichiarato Mohamed Abdalla Al Zaabi, ceo del gruppo Miral -. Insieme, stiamo creando un luogo di innovazione senza confini, dove la visione della nostra leadership continua a ispirare il mondo». «Questo è un momento emozionante per la nostra azienda: annunciamo il progetto di costruire un emozionante parco a tema Disney ad Abu Dhabi, la cui cultura è ricca di apprezzamento per le arti e la creatività - ha dichiarato Robert A. Iger, ceo di The Walt Disney Company -. Come settima destinazione del nostro parco a tema, sorgerà da questa terra in modo spettacolare, fondendo architettura contemporanea e tecnologia all'avanguardia per offrire agli ospiti esperienze di intrattenimento profondamente coinvolgenti in modi unici e moderni. Disneyland Abu Dhabi sarà autenticamente Disney e distintamente emiratino - un'oasi di straordinario intrattenimento Disney in questo crocevia del mondo che porterà in vita i nostri personaggi e le nostre storie senza tempo in molti modi nuovi e diventerà una fonte di gioia e di ispirazione per la gente di questa vasta regione di cui godere per le generazioni a venire». Questo progetto si aggiungerà ai parchi in California, Florida, Tokyo, Parigi, Hong Kong e Shanghai. «Non abbiamo ancora fissato una data. In genere ci vogliono tra i 18 mesi e i due anni per la progettazione e lo sviluppo completo e circa cinque anni per la costruzione. Ma non stiamo prendendo alcun impegno in questo momento» ha precisato Iger. [post_title] => Abu Dhabi ospiterà a Yas Island il primo parco Disneyland del Medio Oriente [post_date] => 2025-05-08T11:57:30+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746705450000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490003 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Alle porte della stagione estiva, tra il 12 maggio e il 25 giugno, Master Explorer sarà protagonista di un roadshow che attraverserà l'Italia da Sud a Nord per presentare agli agenti di viaggio le ultime novità di prodotto e tutte le opportunità di collaborazione in ambito leisure. Le tappe includono Bari, Napoli, Palermo, Lecce, Verona, Vicenza, Treviso, Padova, Bergamo, Milano, Torino, Genova, Roma, Viareggio, Riccione, Bologna, Pescara, Brescia e Como. «Sarà un roadshow che ci aiuterà a rafforzare il dialogo con il mercato, offrendo agli agenti di viaggio momenti di scambio, aggiornamento e networking prima di una stagione estiva che si annuncia particolarmente impegnativa. Un’iniziativa strategica utile per confrontarci con un trade sempre più esigente e con il quale stiamo costruendo le basi per un'ulteriore crescita del canale agenziale - spiega Domenico Foggetti, direttore generale di Master Explorer (nella foto) -. Una prima fase che anticipa l'appuntamento autunnale a Rimini, dove Master Explorer condividerà le strategie di sviluppo nel corto e medio periodo, inclusi importanti aggiornamenti relativi al portale Prenotando». Durante il roadshow, il travel services provider - con sedi a Bari, Roma e Milano - darà massimo risalto alla promozione attiva fino alla fine di luglio, offrendo alle agenzie di viaggio l’opportunità di un incremento del 2% rispetto alla commissione d’uso per tutte le prenotazioni con partenza fino al 31 dicembre 2025. Un’azione pensata per valorizzare il network agenziale e incentivare nuove collaborazioni. [post_title] => Master Explorer incontra le agenzie di viaggio in un roadshow fra Sud e Nord Italia [post_date] => 2025-05-08T09:25:45+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746696345000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489973 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In arrivo a Trapani diciotto operatori turistici internazionali e un gruppo di giornalisti di stampa nazionale specializzata per conoscere le opportunità e le tante esperienze turistiche che si possono fare nella provincia di Trapani. Il tour - che inizierà l’8 e si concluderà il 12 maggio - è organizzato dal Distretto turistico della Sicilia Occidentale allo scopo non solo di promuovere la destinazione West Sicily e far conoscere ed apprezzare le esperienze più “spendibili” ad operatori provenienti da diversi Paesi europei e anche dal Canada, ma anche e soprattutto per dare agli operatori locali la possibilità di presentare la variegata offerta dei servizi nei classici incontri b2b e workshop di settore. I buyers internazionali, selezionati grazie alle relazioni strette in questi anni con agenzie specializzate durante le più importanti fiere italiane ed estere, provengono da Lituania, Romania, Polonia, Spagna, Olanda, Turchia, Svezia Belgio, Regno Unito, Belgio, Croazia e Canada. “Questa è una delle iniziative che il Distretto ha avviato in qualità di DMC. Sarà una occasione importante non solo per promuovere il territorio ma anche e soprattutto per creare un significativo momento commerciale di scambio tra buyers internazionali e operatori locali, frutto di tante relazioni acquisite nel corso degli anni - ha dichiarato la presidente del Distretto turistico Rosalia D’Alì “Sarà anche una occasione di promozione della nostra provincia, fatta “in casa” e a costo zero per i nostri operatori he continuiamo a sostenere, puntando sulla valorizzazione delle tante eccellenze che fanno di questo territorio un luogo sempre più richiesto da italiani e stranieri. Programmi Sono previsti tre programmi paralleli con tour che abbracciano tutta la provincia e consentono di fare esperienze legate al turismo outdoor, well-being e green tourism. Un gruppo si concentrerà nella zona di Castellammare, Segesta, Calatafimi, San Vito Lo Capo e Buseto; un altro su Trapani, Erice, Valderice, Custonaci, Paceco e Misiliscemi e il terzo sull’area Mazara, Marsala, Gibellina e Salemi. La giornata di venerdì sarà dedicata alla commercializzazione dei servizi: si terranno workshop e incontri B2B nei quali i 18 buyers incontreranno i tanti operatori di strutture ricettive e aziende turistiche che hanno partecipato all’avviso pubblico accogliendo con entusiasmo la proposta del Distretto che consentirà un’azione diretta di contatto solitamente possibile solo nelle fiere di settore. Gli incontri si terranno nella struttura ricettiva di Baglio Oneto Resort di Marsala, grazie alla disponibilità del proprietario Elio Palmeri, componente del cda del Distretto. La giornata proseguirà con una visita alle saline Ettore Infersa di Marsala e con una cena di benvenuto nell’isolotto di Mothia. Saranno quindi diversi i momenti per far conoscere il territorio e incentivare connessioni commerciali e di scambio utili a creare un contatto diretto tra la domanda e l’offerta volto alla promozione specifica di strutture ricettive, servizi ed esperienze possibili nella provincia di Trapani. Per i giornalisti di importanti testate nazionali - che arriveranno venerdì 9 maggio e ripartiranno lunedì 12 – è stato organizzato un tour parallelo dal titolo “Da Gibellina, capitale dell’arte contemporanea 2026 alla scoperta di Trapani, Erice e delle saline.” Il programma prevede una visita a Gibellina, ai musei e al Cretto di Burri, al Parco archeologico di Segesta, alle saline di Trapani e Marsala, alla città di Trapani e al borgo di Erice. [post_title] => Trapani pronta ad ospitare 18 buyer turistici internazionali per un tour conoscitivo [post_date] => 2025-05-07T11:57:12+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746619032000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489953 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Per Euroflora 2025 bilancio più che positivo con 400 espositori, 154 giardini, 254 concorsi e 200mila presenze in undici giorni. «Abbiamo colto la sfida del ritorno nella sede originaria, - afferma Mauro Ferrando, presidente Porto Antico di Genova - profondamente trasformata grazie al progetto di Renzo Piano, con il debutto a fini espositivi dell’arena centrale del Palasport e delle aree del futuro parco urbano di piazzale Kennedy. Abbiamo osato scegliendo un progetto, realizzato dall’architetto Matteo Fraschini del gruppo Urges Valagussa, ad alta sostenibilità caratterizzato da allestimenti in materiale altamente riciclabile, legno e cartone, rispettosi di tutte le normative di sicurezza attuali. Più di tutto abbiamo voluto proporre un Euroflora ricca di contenuti innovativi e di interattività. Un ulteriore elemento di soddisfazione riguarda la mobilità, anche nei momenti di maggior affluenza il traffico è stato scorrevole grazie alla scelta di indirizzare i visitatori verso i mezzi di trasporto collettivi, dai treni ai bus turistici e alle navette gratuite di collegamento». Tra le novità dell’edizione 2025 un ruolo preponderante l’ha avuto l’interattività con 150 eventi in programma. Impegnativo il programma dei concorsi svolti, - 254 tra concorsi d’onore, tecnici ed estetici valutati da un team di 155 persone, di cui 105 giurati italiani e stranieri, 8 responsabili di area e 35 segretari di giuria, affiancati dai 7 membri del comitato scientifico. E’ stata illustrata da Luca Sabatini, data scientist di Regione Liguria, la ricerca Euroflora 2025 condotta attraverso 1.339 interviste face-to-face tra il 24 aprile e il 4 maggio, con un margine di errore campionario pari a ±2,7%. L’analisi restituisce un quadro dettagliato e affidabile del profilo dei visitatori, delle loro opinioni e del livello di soddisfazione complessivo rispetto all’esperienza vissuta. Il pubblico si conferma maturo, con un’età media di 49,7 anni, e caratterizzato da un’elevata mobilità: il 37,6% dei partecipanti, infatti, proviene da fuori regione. Si segnala anche una buona capacità attrattiva verso nuovi pubblici, con il 45,4% di visitatori alla loro prima partecipazione all’evento. Il voto medio assegnato all’esperienza generale è 4,1 su 5, un dato che testimonia la qualità percepita dell’evento, con una quota di soddisfatti (voti 4 o 5 su 5) pari al 79,3%. Inoltre, il 78,5% dei partecipanti si è detto disposto a raccomandare Euroflora, mentre l’86,5% ha dichiarato la volontà di partecipare anche a future edizioni. I giovani sono i protagonisti di una nuova fruizione dell’evento. L’approfondimento generazionale rivela come la fascia più giovane abbia mostrato un interesse crescente verso l’evento, con una soddisfazione (88,4%) e una propensione a ritornare (88,9%) decisamente superiori alla media. Questo si accompagna a una forte disponibilità a promuovere l’evento attraverso canali digitali e social media, diventando così ambasciatori spontanei della manifestazione tra coetanei e follower. Degno di nota anche l’interesse verso le attività collaterali: il 10,9% del pubblico ha partecipato ad eventi paralleli, rivelando un’attenzione crescente verso un’offerta culturale e formativa integrata. «Euroflora, nella sua rinnovata edizione nel waterfront genovese ha saputo rendere la nostra regione protagonista a livello nazionale e internazionale – aggiunge il presidente della regione Liguria, Marco Bucci - Abbiamo mostrato il meglio del nostro territorio, la sua identità, la sua sostenibilità e la sua ospitalità. Come è emerso anche dai dati sulle presenze turistiche che hanno ‘invaso’ la nostra città e la nostra regione, creando un magnifico effetto “fuori salone”. La Liguria c’è, cresce, accoglie e si fa ammirare. Ed Euroflora è stata la prova concreta di quanto si può fare collaborando insieme e di quanto il nostro territorio abbia da offrire». «Rispetto dell'ambiente, biodiversità e tecnologia hanno infatti scandito il ritmo dei tantissimi eventi e focus – commenta il sindaco ff di Genova Pietro Piciocchi - guidando i visitatori in un percorso ricco di curiosità e di punti di vista panoramici. Grande attenzione all'uso di materiale di riciclo e al riutilizzo delle piante in città e nei municipi, tanto che in questo senso Euroflora continua in permanente abbellendo i vari angoli di Genova dove nei prossimi giorni tantissime piante troveranno una collocazione, arricchendo e rinnovando il nostro verde pubblico». «I risultati ottenuti dall'edizione di quest'anno di Euroflora, sia in termini numerici di visitatori sia in termini di soddisfazione da parte di pubblico ed espositori, testimoniano la grande riuscita dell'evento dalla duplice identità florovivaistico internazionale ed espressione profonda dell’identità ligure – sottolinea l’assessore regionale al turismo della Liguria Luca Lombardi - La tendenza turistica crescente degli ultimi anni è la ricerca di autenticità, bellezza e paesaggi da vivere, elementi celebrati da Euroflora in maniera impeccabile». «Un grande evento internazionale che ha animato non solo l’area espositiva del Waterfront di Levante ma tutta la nostra città per un viaggio floreale che ha coinvolto strade e piazze ma anche parchi, ville e palazzi storici mettendone in risalto l’unicità e le meravigliose sfaccettature creando un’atmosfera davvero unica - dichiara l’assessore al turismo e marketing territoriale, Alessandra Bianchi - Genova, città Best in Travel 2025, si conferma una delle mete più apprezzate dai turisti di tutto il mondo ed eventi come Euroflora, che richiamano in città tantissimi visitatori, ci permettono di continuare a crescere come destinazione e, allo stesso tempo, di destagionalizzare i flussi preservando il nostro patrimonio e andando incontro ad un turismo sostenibile». [post_title] => Genova Euroflora 2025, bilancio positivo con 200 mila presenze [post_date] => 2025-05-07T11:27:40+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746617260000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489940 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Human Company entra a passo deciso nell'estate 2025 con la riapertura di tutte le strutture in Toscana, Veneto, Lazio e Lussemburgo. Oltre ai camping in town, al Fabulous village e al Plus Florence, aperti tutto l’anno, dal 18 aprile sono tornati operativi altri sei villaggi del gruppo e Palagina; infine, il 24 maggio sarà la volta dell’apertura dello hu I Pini village nel Lazio. «Abbiamo dato avvio alla nuova stagione forti di un importante piano di investimenti, pensato per elevare e potenziare ulteriormente la qualità delle nostre strutture e dei servizi - afferma Domenico Montano, general manager Human Company -. La soddisfazione dei nostri ospiti resta infatti al centro di ogni nostra scelta: ciascun intervento nasce dall’ascolto attento delle loro esigenze e si traduce in esperienze sempre più autentiche e in proposte personalizzate ed inclusive. Inoltre, prosegue il nostro impegno nella creazione di sinergie positive con le realtà locali, per fare in modo che le strutture siano sempre più aperte e connesse con i territori che le circondano. I nostri village e camping in town sono infatti la base ideale per andare alla scoperta delle micro-destinazioni in cui siamo operativi, luoghi in alcuni casi meno conosciuti ma assolutamente da valorizzare». Il gruppo ha investito oltre 37 milioni di euro per migliorare ulteriormente le proprie strutture e i servizi proposti: tra questi spicca il rinnovo del parco accommodation, per il quale sono stati dedicati 13 milioni di euro dell'investimento totale. Sono state installate 300 nuove case mobili, con un focus specifico su design e scelte sostenibili nei materiali, come ad esempio il fibrocemento ecologico utilizzato come rivestimento degli alloggi di ultima generazione. Nel 2025 Human Company introduce importanti aggiornamenti nei suoi servizi, a partire dal benessere e dallo sport: per i più piccoli, presso lo hu Park Albatros village si amplia la Net Experience, l’area di reti molleggiate sospese tra gli alberi, mentre allo hu Altomincio village ad arricchirsi è la tree experience che vede da quest’anno disponibile anche il percorso Kaa, pensato per gli ospiti sotto i 3 anni. Gli adulti, invece, potranno vivere un’esperienza adrenalinica presso lo hu Norcenni Girasole village con la nuova zipline nel parco avventura oppure allo hu Montescudaio village godere di un itinerario fitness. Particolare cura viene riservata alle attività ed alle esperienze, che di anno in anno si sono evolute verso una visione sempre più ampia e coinvolgente: quella dell’edutainment. L’obiettivo è quello di generare tempo di qualità con un mix di contenuti inclusivi e pensati per le esigenze di ogni fascia di età, che ruotano attorno a valori fondamentali quali la valorizzazione del territorio, degli artigiani e delle tradizioni locali; la promozione della natura e della stagionalità. Una delle grandi novità della stagione per gli amanti della natura ed un esempio di proposta di edutainment è Nature Hub, l’area interattiva dedicata alla scoperta dell’ambiente e della biodiversità; questa nuova esperienza, disponibile presso lo hu Altomincio village, lo hu Montescudaio village e lo hu Park Albatros village, consente di vivere momenti a stretto contatto con la natura. [post_title] => L'estate Human Company: investimenti da 37 mln di euro su strutture e servizi [post_date] => 2025-05-07T09:58:56+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746611936000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489937 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Record di fatturato e profitti per il bilancio 2024-25 di Ana Holdings, casa madre di All Nippon Airways: la società ha generato un fatturato di circa 13,8 miliardi di euro e un utile netto di circa 933,6 milioni di euro. Risultati in larga parte trainati dalla forte domanda nel traffico passeggeri, specie nei settori internazionale e leisure. L'utile operativo è stato di 196,6 miliardi di yen (oltre 1,1 miliardi di euro, in altre parole circa 101 milioni di euro in più rispetto alle previsioni riviste e incrementate a febbraio per l'intero anno. Il fatturato relativo ai passeggeri internazionali, con una forte domanda di voli verso il Giappone, ha raggiunto il livello record di circa 4,9 miliardi di euro, grazie alle tre nuove rotte da Haneda per Milano Malpensa, Stoccolma e Istanbul, lanciate a partire da dicembre 2025. Proprio sulle rotte internazionali la compagnia giapponese ha trasportato 8,07 milioni di passeggeri, con un load factor medio del 79,2%. Per il prossimo anno finanziario, che si concluderà il 31 marzo 2026, è stimato un fatturato operativo di circa 14,4 miliardi di euro, che sarà di nuovo il più alto mai raggiunto. L'utile operativo per il nuovo esercizio è previsto invece a quota 1,1 miliardi di euro, mentre quello netto è stimato in circa 744 milioni di euro. [post_title] => Ana Holdings: utile oltre le stime nell'esercizio 2024-25 grazie al traffico internazionale [post_date] => 2025-05-07T09:43:31+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746611011000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "abu dhabi ospitera a yas island il primo parco disneyland del medio oriente" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":93,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1901,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490054","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una location d'eccezione per un evento di grande successo: è stata Villa Cà de Bossi, a Biassono, ad ospitare ieri il Travel Open Day dedicato alle agenzie di viaggio di Monza e provincia organizzato da Travel Quotidiano.\r

\r

Sono stati 18 gli espositori - fra tour operator, enti del turismo, gruppi alberghieri, compagnie aeree e di navigazione, solo per citarne alcuni - che hanno avuto la possibilità di confrontarsi faccia a faccia con una nutrita rappresentanza di agenti di viaggio: sul tavolo tutte le novità delle programmazioni per la stagione 2025.\r

\r

Nel cuore della Brianza e a due passi da Monza, quello offerto da Villa Cà de Bossi è uno spazio dinamico e polivalente, risultato di un attento intervento di restauro che ha consentito alla dimora di mantenere la cultura e il fascino del passato, che risale alla fine del '600. \r

\r

[gallery ids=\"490059,490060,490061,490062,490063,490064\"]\r

\r

","post_title":"Grande successo per il Travel Open Day di Monza, nelle sale di Villa Cà de Bossi","post_date":"2025-05-08T15:56:08+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1746719768000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490051","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I Summer Days rappresentano la principale campagna firmata Gattinoni Travel. Per un mese, dal 7 maggio al 7 giugno, tutte le agenzie di proprietà e del network sono in grado di offrire ai loro clienti condizioni esclusive, negoziate insieme a 26 Partner.\r

Promozioni e vantaggi che variano in base alla tipologia di viaggio e di fornitore, ma che arrivano sino a 500 euro a pratica.\r

Ampia la gamma di programmazioni coinvolte, dai tour operator specialisti del pacchetto vacanza all inclusive Alpitour, Veratour, I Grandi Viaggi, Going, Domina Travel agli specialisti del viaggio a lungo raggio e/o su misura: Alidays, Mappamondo, Creo, Gastaldi Holidays, Idee Per Viaggiare, Atitur.\r

Non mancano i tour operator che propongono vacanze su una destinazione specifica, nell’Oceano Indiano (Azemar), in Grecia (Kalimera), nella Riviera Romagnola in Adriatico e in Croazia (Firmatour), in America Latina (Solo Cuba), alle Maldive e a Mauritius (Sporting Vacanze). Si aggiungono i viaggi guidati con Boscolo e le crociere di Costa ed MSC Crociere.\r

Chi ha voglia di mare trova disponibili anche i club di CaboVerde Time, di Futura Vacanze e di Kappa Viaggi, i soggiorni balneari di Nicolaus, i resort TH. Infine, partecipano alla campagna tour operator specializzati in esperienze e gift card, come Smartbox Group, e player nel mercato delle assicurazioni viaggio come Allianz Global Assistance.\r

I Summer Days coinvolgono naturalmente anche prodotti interni di Gattinoni Travel: i viaggi della linea Travel Experience con i tour Explore e i tour Experience, Dynamic per costruire il proprio viaggio in libertà, con singoli servizi o pacchetti online pronti per essere prenotati, gli hotel della linea Selected, con un’ampia selezione di Mare Italia, Mare Estero (corto e medio raggio) e Montagna.\r

Sabrina Nadaletti, Head of Leisure del Gruppo Gattinoni spiega: “Abbiamo costruito i Summer Days mettendo al centro le esigenze delle agenzie e dei consumatori, lavorando su offerte selezionate e vantaggiose, con una logica concreta e orientata alla conversione. Lavorare a stretto contatto con i partner ci ha permesso di individuare proposte realmente attrattive, capaci di rispondere a una domanda dinamica e attenta al valore. Ringrazio il team marketing per aver dato grande forza alla campagna sul fronte della visibilità, rendendola riconoscibile e competitiva anche fuori dal perimetro del nostro network. È proprio questa sinergia tra commerciale e comunicazione a fare la differenza in una stagione così cruciale”.\r

Per incentivare le persone a recarsi in agenzia è stata ideata un’attività di engagement digitale. Le persone vengono invitate ad atterrare sul sito dedicato: https://landing.gattinonitravel.it/summerdays25/ dove lasciare i propri dati per: ricevere via email un voucher con cui recarsi in agenzia per ritirare un gadget e scoprire tutti gli sconti della campagna; partecipare al concorso che prevede l’estrazione finale di 3 premi: cena multisensoriale firmata dallo Chef Federico Rottigni di 9 portate con abbinamento bevande presso il ristorante Sensorium a Milano, esperienza olfattiva Sniff Sniff con la creazione di profumo personalizzato presso DreamFactory a Milano, biglietti per il concerto in Skybox del 7 ottobre 2025 presso Unipol Forum ad Assago-Milano.\r

","post_title":"Gattinoni: partono i Summer Days per le agenzie del network","post_date":"2025-05-08T14:28:51+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1746714531000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490039","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Bilancio più che positivo della partecipazione del Parco nazionale delle 5 Terre ad Euroflora 2025.\r

\r

Dal 24 aprile al 4 maggio il Parco nazionale e area marina protetta delle Cinque Terre è stato protagonista a Euroflora, portando nel cuore del waterfront di Levante una narrazione variegata e profonda, espressione di un territorio ricco di biodiversità: quella delle “altre Cinque Terre”. Un paesaggio dinamico, scolpito nei secoli dall’equilibrio tra uomo e natura, raccontato attraverso un percorso immersivo tra fondali marini, boschi di crinale, muri a secco e biodiversità.\r

\r

Lo stand – progettato come una “passeggiata espressa” nel parco – ha accolto migliaia di visitatori in un viaggio verticale: dalle praterie sommerse di posidonia oceanica alla macchia mediterranea, fino ai terrazzamenti vitati, simbolo dell’agricoltura di pendenza. Un allestimento vegetale, ma anche narrativo, dove ogni elemento ha restituito l’identità profonda di un territorio unico e tutt’altro che statico.\r

\r

«La flora e gli habitat del parco - spiega il presidente del parco Lorenzo Viviani - hanno stimolato curiosità e interesse, permettendo a molti di scoprire i diversi volti delle Cinque Terre. Questo è stato uno degli obiettivi centrali della partecipazione a Euroflora».\r

\r

Lo stand, con la rappresentazione viva degli habitat del Parco, è diventato il palcoscenico di incontri appassionanti e divulgativi, capaci di restituire la ricchezza di attività che si intrecciano nel territorio: dalla ricerca scientifica alla valorizzazione delle tradizioni, dalle produzioni locali ai mestieri antichi.\r

\r

«Desidero ringraziare di cuore tutte le persone, associazioni, istituzioni, tecnici, collaboratori e dipendenti - conclude il presidente Viviani - che hanno collaborato alla buona riuscita dell'evento e dedicato il proprio tempo per raccontare un pezzo del grande mosaico che compone il nostro parco. È questa la narrazione che vogliamo portare avanti: un racconto vivo, condiviso, plurale, che parta dalle radici per parlare al futuro facendo emergere la verità del nostro territorio. A Euroflora abbiamo mostrato che le Cinque Terre non sono solo bellezza, ma anche conoscenza, comunità, cultura e capacità di trovare soluzioni partendo dalla natura. Un luogo che merita di essere esplorato senza fretta e compreso nella sua unicità».","post_title":"Parco Nazionale delle Cinque Terre, quando la narrazione restituisce identità ad un territorio unico","post_date":"2025-05-08T14:06:09+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1746713169000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490032","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sorgerà ad Abu Dhabi il primo parco Disneyland del Medio Oriente, che sarà anche il settimo nel mondo. Riserbo, per ora, sulla data di apertura e sull'investimento, ma per certo si troverà a Yas Island, e sarà interamente sviluppato e finanziato da Miral.\r

\r

Miral è già stata protagonista a Yas Island realizzando molte delle strutture che vi si trovano, tra cui Ferrari World, SeaWorld e Warner Bros World. A Disney spetterà invece «la progettazione creativa, lo sviluppo delle attrazioni e la supervisione operativa», si legge in una nota stampa. E sarà Miral a gestire il parco a tema, non Disney.\r

\r

«Portare un parco a tema Disney a Yas Island segna una pietra miliare nel nostro percorso di ulteriore avanzamento della posizione dell'isola come destinazione globale per l'intrattenimento e il tempo libero eccezionali - ha dichiarato Mohamed Abdalla Al Zaabi, ceo del gruppo Miral -. Insieme, stiamo creando un luogo di innovazione senza confini, dove la visione della nostra leadership continua a ispirare il mondo».\r

\r

«Questo è un momento emozionante per la nostra azienda: annunciamo il progetto di costruire un emozionante parco a tema Disney ad Abu Dhabi, la cui cultura è ricca di apprezzamento per le arti e la creatività - ha dichiarato Robert A. Iger, ceo di The Walt Disney Company -. Come settima destinazione del nostro parco a tema, sorgerà da questa terra in modo spettacolare, fondendo architettura contemporanea e tecnologia all'avanguardia per offrire agli ospiti esperienze di intrattenimento profondamente coinvolgenti in modi unici e moderni. Disneyland Abu Dhabi sarà autenticamente Disney e distintamente emiratino - un'oasi di straordinario intrattenimento Disney in questo crocevia del mondo che porterà in vita i nostri personaggi e le nostre storie senza tempo in molti modi nuovi e diventerà una fonte di gioia e di ispirazione per la gente di questa vasta regione di cui godere per le generazioni a venire».\r

\r

Questo progetto si aggiungerà ai parchi in California, Florida, Tokyo, Parigi, Hong Kong e Shanghai.\r

\r

«Non abbiamo ancora fissato una data. In genere ci vogliono tra i 18 mesi e i due anni per la progettazione e lo sviluppo completo e circa cinque anni per la costruzione. Ma non stiamo prendendo alcun impegno in questo momento» ha precisato Iger.","post_title":"Abu Dhabi ospiterà a Yas Island il primo parco Disneyland del Medio Oriente","post_date":"2025-05-08T11:57:30+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1746705450000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490003","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Alle porte della stagione estiva, tra il 12 maggio e il 25 giugno, Master Explorer sarà protagonista di un roadshow che attraverserà l'Italia da Sud a Nord per presentare agli agenti di viaggio le ultime novità di prodotto e tutte le opportunità di collaborazione in ambito leisure.\r

\r

Le tappe includono Bari, Napoli, Palermo, Lecce, Verona, Vicenza, Treviso, Padova, Bergamo, Milano, Torino, Genova, Roma, Viareggio, Riccione, Bologna, Pescara, Brescia e Como.\r

\r

«Sarà un roadshow che ci aiuterà a rafforzare il dialogo con il mercato, offrendo agli agenti di viaggio momenti di scambio, aggiornamento e networking prima di una stagione estiva che si annuncia particolarmente impegnativa. Un’iniziativa strategica utile per confrontarci con un trade sempre più esigente e con il quale stiamo costruendo le basi per un'ulteriore crescita del canale agenziale - spiega Domenico Foggetti, direttore generale di Master Explorer (nella foto) -. Una prima fase che anticipa l'appuntamento autunnale a Rimini, dove Master Explorer condividerà le strategie di sviluppo nel corto e medio periodo, inclusi importanti aggiornamenti relativi al portale Prenotando».\r

\r

Durante il roadshow, il travel services provider - con sedi a Bari, Roma e Milano - darà massimo risalto alla promozione attiva fino alla fine di luglio, offrendo alle agenzie di viaggio l’opportunità di un incremento del 2% rispetto alla commissione d’uso per tutte le prenotazioni con partenza fino al 31 dicembre 2025. Un’azione pensata per valorizzare il network agenziale e incentivare nuove collaborazioni.","post_title":"Master Explorer incontra le agenzie di viaggio in un roadshow fra Sud e Nord Italia","post_date":"2025-05-08T09:25:45+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1746696345000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489973","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In arrivo a Trapani diciotto operatori turistici internazionali e un gruppo di giornalisti di stampa nazionale specializzata per conoscere le opportunità e le tante esperienze turistiche che si possono fare nella provincia di Trapani. Il tour - che inizierà l’8 e si concluderà il 12 maggio - è organizzato dal Distretto turistico della Sicilia Occidentale allo scopo non solo di promuovere la destinazione West Sicily e far conoscere ed apprezzare le esperienze più “spendibili” ad operatori provenienti da diversi Paesi europei e anche dal Canada, ma anche e soprattutto per dare agli operatori locali la possibilità di presentare la variegata offerta dei servizi nei classici incontri b2b e workshop di settore.\r

\r

I buyers internazionali, selezionati grazie alle relazioni strette in questi anni con agenzie specializzate durante le più importanti fiere italiane ed estere, provengono da Lituania, Romania, Polonia, Spagna, Olanda, Turchia, Svezia Belgio, Regno Unito, Belgio, Croazia e Canada.\r

\r

“Questa è una delle iniziative che il Distretto ha avviato in qualità di DMC. Sarà una occasione importante non solo per promuovere il territorio ma anche e soprattutto per creare un significativo momento commerciale di scambio tra buyers internazionali e operatori locali, frutto di tante relazioni acquisite nel corso degli anni - ha dichiarato la presidente del Distretto turistico Rosalia D’Alì “Sarà anche una occasione di promozione della nostra provincia, fatta “in casa” e a costo zero per i nostri operatori he continuiamo a sostenere, puntando sulla valorizzazione delle tante eccellenze che fanno di questo territorio un luogo sempre più richiesto da italiani e stranieri. \r

Programmi\r

Sono previsti tre programmi paralleli con tour che abbracciano tutta la provincia e consentono di fare esperienze legate al turismo outdoor, well-being e green tourism. Un gruppo si concentrerà nella zona di Castellammare, Segesta, Calatafimi, San Vito Lo Capo e Buseto; un altro su Trapani, Erice, Valderice, Custonaci, Paceco e Misiliscemi e il terzo sull’area Mazara, Marsala, Gibellina e Salemi.\r

\r

La giornata di venerdì sarà dedicata alla commercializzazione dei servizi: si terranno workshop e incontri B2B nei quali i 18 buyers incontreranno i tanti operatori di strutture ricettive e aziende turistiche che hanno partecipato all’avviso pubblico accogliendo con entusiasmo la proposta del Distretto che consentirà un’azione diretta di contatto solitamente possibile solo nelle fiere di settore.\r

\r

Gli incontri si terranno nella struttura ricettiva di Baglio Oneto Resort di Marsala, grazie alla disponibilità del proprietario Elio Palmeri, componente del cda del Distretto. La giornata proseguirà con una visita alle saline Ettore Infersa di Marsala e con una cena di benvenuto nell’isolotto di Mothia. Saranno quindi diversi i momenti per far conoscere il territorio e incentivare connessioni commerciali e di scambio utili a creare un contatto diretto tra la domanda e l’offerta volto alla promozione specifica di strutture ricettive, servizi ed esperienze possibili nella provincia di Trapani.\r

\r

Per i giornalisti di importanti testate nazionali - che arriveranno venerdì 9 maggio e ripartiranno lunedì 12 – è stato organizzato un tour parallelo dal titolo “Da Gibellina, capitale dell’arte contemporanea 2026 alla scoperta di Trapani, Erice e delle saline.” Il programma prevede una visita a Gibellina, ai musei e al Cretto di Burri, al Parco archeologico di Segesta, alle saline di Trapani e Marsala, alla città di Trapani e al borgo di Erice.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Trapani pronta ad ospitare 18 buyer turistici internazionali per un tour conoscitivo","post_date":"2025-05-07T11:57:12+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1746619032000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489953","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Per Euroflora 2025 bilancio più che positivo con 400 espositori, 154 giardini, 254 concorsi e 200mila presenze in undici giorni.\r

\r

«Abbiamo colto la sfida del ritorno nella sede originaria, - afferma Mauro Ferrando, presidente Porto Antico di Genova - profondamente trasformata grazie al progetto di Renzo Piano, con il debutto a fini espositivi dell’arena centrale del Palasport e delle aree del futuro parco urbano di piazzale Kennedy. Abbiamo osato scegliendo un progetto, realizzato dall’architetto Matteo Fraschini del gruppo Urges Valagussa, ad alta sostenibilità caratterizzato da allestimenti in materiale altamente riciclabile, legno e cartone, rispettosi di tutte le normative di sicurezza attuali. Più di tutto abbiamo voluto proporre un Euroflora ricca di contenuti innovativi e di interattività. Un ulteriore elemento di soddisfazione riguarda la mobilità, anche nei momenti di maggior affluenza il traffico è stato scorrevole grazie alla scelta di indirizzare i visitatori verso i mezzi di trasporto collettivi, dai treni ai bus turistici e alle navette gratuite di collegamento».\r

\r

Tra le novità dell’edizione 2025 un ruolo preponderante l’ha avuto l’interattività con 150 eventi in programma.\r

\r

Impegnativo il programma dei concorsi svolti, - 254 tra concorsi d’onore, tecnici ed estetici valutati da un team di 155 persone, di cui 105 giurati italiani e stranieri, 8 responsabili di area e 35 segretari di giuria, affiancati dai 7 membri del comitato scientifico.\r

\r

E’ stata illustrata da Luca Sabatini, data scientist di Regione Liguria, la ricerca Euroflora 2025 condotta attraverso 1.339 interviste face-to-face tra il 24 aprile e il 4 maggio, con un margine di errore campionario pari a ±2,7%. L’analisi restituisce un quadro dettagliato e affidabile del profilo dei visitatori, delle loro opinioni e del livello di soddisfazione complessivo rispetto all’esperienza vissuta. Il pubblico si conferma maturo, con un’età media di 49,7 anni, e caratterizzato da un’elevata mobilità: il 37,6% dei partecipanti, infatti, proviene da fuori regione. Si segnala anche una buona capacità attrattiva verso nuovi pubblici, con il 45,4% di visitatori alla loro prima partecipazione all’evento.\r

\r

Il voto medio assegnato all’esperienza generale è 4,1 su 5, un dato che testimonia la qualità percepita dell’evento, con una quota di soddisfatti (voti 4 o 5 su 5) pari al 79,3%. Inoltre, il 78,5% dei partecipanti si è detto disposto a raccomandare Euroflora, mentre l’86,5% ha dichiarato la volontà di partecipare anche a future edizioni.\r

\r

I giovani sono i protagonisti di una nuova fruizione dell’evento. L’approfondimento generazionale rivela come la fascia più giovane abbia mostrato un interesse crescente verso l’evento, con una soddisfazione (88,4%) e una propensione a ritornare (88,9%) decisamente superiori alla media. Questo si accompagna a una forte disponibilità a promuovere l’evento attraverso canali digitali e social media, diventando così ambasciatori spontanei della manifestazione tra coetanei e follower.\r

\r

Degno di nota anche l’interesse verso le attività collaterali: il 10,9% del pubblico ha partecipato ad eventi paralleli, rivelando un’attenzione crescente verso un’offerta culturale e formativa integrata.\r

\r

«Euroflora, nella sua rinnovata edizione nel waterfront genovese ha saputo rendere la nostra regione protagonista a livello nazionale e internazionale – aggiunge il presidente della regione Liguria, Marco Bucci - Abbiamo mostrato il meglio del nostro territorio, la sua identità, la sua sostenibilità e la sua ospitalità. Come è emerso anche dai dati sulle presenze turistiche che hanno ‘invaso’ la nostra città e la nostra regione, creando un magnifico effetto “fuori salone”. La Liguria c’è, cresce, accoglie e si fa ammirare. Ed Euroflora è stata la prova concreta di quanto si può fare collaborando insieme e di quanto il nostro territorio abbia da offrire».\r

\r

«Rispetto dell'ambiente, biodiversità e tecnologia hanno infatti scandito il ritmo dei tantissimi eventi e focus – commenta il sindaco ff di Genova Pietro Piciocchi - guidando i visitatori in un percorso ricco di curiosità e di punti di vista panoramici. Grande attenzione all'uso di materiale di riciclo e al riutilizzo delle piante in città e nei municipi, tanto che in questo senso Euroflora continua in permanente abbellendo i vari angoli di Genova dove nei prossimi giorni tantissime piante troveranno una collocazione, arricchendo e rinnovando il nostro verde pubblico».\r

\r

«I risultati ottenuti dall'edizione di quest'anno di Euroflora, sia in termini numerici di visitatori sia in termini di soddisfazione da parte di pubblico ed espositori, testimoniano la grande riuscita dell'evento dalla duplice identità florovivaistico internazionale ed espressione profonda dell’identità ligure – sottolinea l’assessore regionale al turismo della Liguria Luca Lombardi - La tendenza turistica crescente degli ultimi anni è la ricerca di autenticità, bellezza e paesaggi da vivere, elementi celebrati da Euroflora in maniera impeccabile».\r

\r

«Un grande evento internazionale che ha animato non solo l’area espositiva del Waterfront di Levante ma tutta la nostra città per un viaggio floreale che ha coinvolto strade e piazze ma anche parchi, ville e palazzi storici mettendone in risalto l’unicità e le meravigliose sfaccettature creando un’atmosfera davvero unica - dichiara l’assessore al turismo e marketing territoriale, Alessandra Bianchi - Genova, città Best in Travel 2025, si conferma una delle mete più apprezzate dai turisti di tutto il mondo ed eventi come Euroflora, che richiamano in città tantissimi visitatori, ci permettono di continuare a crescere come destinazione e, allo stesso tempo, di destagionalizzare i flussi preservando il nostro patrimonio e andando incontro ad un turismo sostenibile».","post_title":"Genova Euroflora 2025, bilancio positivo con 200 mila presenze","post_date":"2025-05-07T11:27:40+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1746617260000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489940","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Human Company entra a passo deciso nell'estate 2025 con la riapertura di tutte le strutture in Toscana, Veneto, Lazio e Lussemburgo. Oltre ai camping in town, al Fabulous village e al Plus Florence, aperti tutto l’anno, dal 18 aprile sono tornati operativi altri sei villaggi del gruppo e Palagina; infine, il 24 maggio sarà la volta dell’apertura dello hu I Pini village nel Lazio.\r

\r

«Abbiamo dato avvio alla nuova stagione forti di un importante piano di investimenti, pensato per elevare e potenziare ulteriormente la qualità delle nostre strutture e dei servizi - afferma Domenico Montano, general manager Human Company -. La soddisfazione dei nostri ospiti resta infatti al centro di ogni nostra scelta: ciascun intervento nasce dall’ascolto attento delle loro esigenze e si traduce in esperienze sempre più autentiche e in proposte personalizzate ed inclusive.\r

\r

Inoltre, prosegue il nostro impegno nella creazione di sinergie positive con le realtà locali, per fare in modo che le strutture siano sempre più aperte e connesse con i territori che le circondano. I nostri village e camping in town sono infatti la base ideale per andare alla scoperta delle micro-destinazioni in cui siamo operativi, luoghi in alcuni casi meno conosciuti ma assolutamente da valorizzare».\r

\r

Il gruppo ha investito oltre 37 milioni di euro per migliorare ulteriormente le proprie strutture e i servizi proposti: tra questi spicca il rinnovo del parco accommodation, per il quale sono stati dedicati 13 milioni di euro dell'investimento totale. Sono state installate 300 nuove case mobili, con un focus specifico su design e scelte sostenibili nei materiali, come ad esempio il fibrocemento ecologico utilizzato come rivestimento degli alloggi di ultima generazione.\r

\r

Nel 2025 Human Company introduce importanti aggiornamenti nei suoi servizi, a partire dal benessere e dallo sport: per i più piccoli, presso lo hu Park Albatros village si amplia la Net Experience, l’area di reti molleggiate sospese tra gli alberi, mentre allo hu Altomincio village ad arricchirsi è la tree experience che vede da quest’anno disponibile anche il percorso Kaa, pensato per gli ospiti sotto i 3 anni. Gli adulti, invece, potranno vivere un’esperienza adrenalinica presso lo hu Norcenni Girasole village con la nuova zipline nel parco avventura oppure allo hu Montescudaio village godere di un itinerario fitness.\r

\r

Particolare cura viene riservata alle attività ed alle esperienze, che di anno in anno si sono evolute verso una visione sempre più ampia e coinvolgente: quella dell’edutainment. L’obiettivo è quello di generare tempo di qualità con un mix di contenuti inclusivi e pensati per le esigenze di ogni fascia di età, che ruotano attorno a valori fondamentali quali la valorizzazione del territorio, degli artigiani e delle tradizioni locali; la promozione della natura e della stagionalità.\r

\r

Una delle grandi novità della stagione per gli amanti della natura ed un esempio di proposta di edutainment è Nature Hub, l’area interattiva dedicata alla scoperta dell’ambiente e della biodiversità; questa nuova esperienza, disponibile presso lo hu Altomincio village, lo hu Montescudaio village e lo hu Park Albatros village, consente di vivere momenti a stretto contatto con la natura.","post_title":"L'estate Human Company: investimenti da 37 mln di euro su strutture e servizi","post_date":"2025-05-07T09:58:56+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1746611936000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489937","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Record di fatturato e profitti per il bilancio 2024-25 di Ana Holdings, casa madre di All Nippon Airways: la società ha generato un fatturato di circa 13,8 miliardi di euro e un utile netto di circa 933,6 milioni di euro. Risultati in larga parte trainati dalla forte domanda nel traffico passeggeri, specie nei settori internazionale e leisure.\r

\r

L'utile operativo è stato di 196,6 miliardi di yen (oltre 1,1 miliardi di euro, in altre parole circa 101 milioni di euro in più rispetto alle previsioni riviste e incrementate a febbraio per l'intero anno.\r

\r

Il fatturato relativo ai passeggeri internazionali, con una forte domanda di voli verso il Giappone, ha raggiunto il livello record di circa 4,9 miliardi di euro, grazie alle tre nuove rotte da Haneda per Milano Malpensa, Stoccolma e Istanbul, lanciate a partire da dicembre 2025. Proprio sulle rotte internazionali la compagnia giapponese ha trasportato 8,07 milioni di passeggeri, con un load factor medio del 79,2%.\r

\r

Per il prossimo anno finanziario, che si concluderà il 31 marzo 2026, è stimato un fatturato operativo di circa 14,4 miliardi di euro, che sarà di nuovo il più alto mai raggiunto. L'utile operativo per il nuovo esercizio è previsto invece a quota 1,1 miliardi di euro, mentre quello netto è stimato in circa 744 milioni di euro.\r

\r

","post_title":"Ana Holdings: utile oltre le stime nell'esercizio 2024-25 grazie al traffico internazionale","post_date":"2025-05-07T09:43:31+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1746611011000]}]}}