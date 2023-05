Abu Dhabi: ha aperto i battenti Sea World, Yas Island, primo parco tematico marino della regione SeaWorld® Yas Island, Abu Dhabi, il primo parco tematico sulla vita marina della regione, ha ufficialmente aperto le sue porte al pubblico il 22 maggio. Dieci incontri ravvicinati con animali tra 100 esperienze e presentazioni, dove gli ospiti possono conoscere le caratteristiche e i comportamenti unici di affascinanti animali marini come delfini, squali e tartarughe marine. Esteso su cinque livelli coperti e su una superficie totale di 183.000 mq, il parco racconta l’avvincente storia di One Ocean, accompagnando gli ospiti in un viaggio di scoperta che fonde apprendimento e divertimento in otto coinvolgenti ambientazioni. Al SeaWorld Abu Dhabi, gli ospiti di tutte le età possono vivere esperienze uniche per le famiglie, tra cui incontri ravvicinati con gli animali e presentazioni. Il parco ospita anche forme di intrattenimento speciale, giostre e attrazioni emozionanti, nonché esperienze di ristorazione e shopping senza pari. Il parco ospita anche oltre 15 attrazioni ed esperienze interattive, ognuna delle quali conduce gli ospiti in un viaggio unico alla scoperta del mondo sotto la superficie dell’acqua. Gli amanti del brivido possono divertirsi con giostre come il Manta Coaster nel Tropical Ocean o salire sull’Hypersphere 360° nell’Arctic Realm del Polar Ocean. Inoltre, diverse giostre adatte alle famiglie si trovano in MicroOcean: il parco tematico Marine Life offre attività ed esperienze adatte ad ogni età. Con oltre 20 personaggi e spettacoli dal vivo che si svolgono nel corso di ogni giornata, gli ospiti saranno sempre circondati dall’intrattenimento una volta entrati a SeaWorld Abu Dhabi. E tra un’attività e l’altra potranno scegliere tra uno spuntino veloce o un pasto più raffinato grazie all’offerta di ben 18 punti di ristoro. Mentre per gli amanti dello shopping, il SeaWorld Abu Dhabi ospita 13 punti vendita dove trovare souvenir, regali e articoli unici.

