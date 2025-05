Wttc: Usa flessione di 12,5 miliardi. A rischio 100 mila posti di lavoro Il World Travel & Tourism Council prevede un calo significativo della spesa turistica dei viaggiatori internazionali negli Stati Uniti quest’anno. Prevede una flessione fino a 12,5 miliardi di dollari di entrate nel settore dei viaggi nel 2025. Questo sta potenzialmente mettendo a rischio quasi 100.000 posti di lavoro nel settore turistico. Lo studio del Wttc, in collaborazione con Oxford Economics, partner per i dati sul turismo, stima che le entrate del turismo scenderanno sotto i 169 miliardi di dollari entro la fine del 2025. Si tratta di un calo di circa il 7% e del 22% rispetto ai livelli del 2019. “Altri paesi stanno davvero stendendo il tappeto di benvenuto ai turisti, mentre sembra che gli Stati Uniti stiano mettendo un cartello siamo chiusi’ afferma Julia Simpson, presidente e amministratore delegato del Wttc. “Il settore dei viaggi e del turismo egli Stati Uniti è il più grande a livello mondiale rispetto a qualsiasi altro Paese, con un valore di quasi 2,6 trilioni di dollari.” 9% dell’economia Usa Considerando la spesa diretta e indiretta, rappresenta circa il 9% dell’economia statunitense e impiega 20 milioni di persone. Genera circa 585 miliardi di dollari di entrate fiscali ogni anno. Il Wttc afferma che il sentiment dei viaggiatori è cambiato a causa della retorica politica dell’amministrazione Trump e delle storie di viaggiatori trattenuti all’immigrazione per motivi talvolta infondati. “Quello a cui stiamo assistendo ora è un cambiamento di opinione davvero molto triste”, ha affermato Simpson. “I legislatori non devono confondere il settore turistico con le problematiche legate all’immigrazione illegale. Un sistema sofisticato può bilanciare entrambi senza trasformare il Paese in un’isola che nessuno vuole visitare”. Gli ultimi dati sul turismo di marzo 2025 mostrano un calo degli arrivi in ​​tutti i principali mercati di origine americani. Gli arrivi in ​​Germania sono diminuiti del 28% e nel Regno Unito del 15% su base annua. Condividi

