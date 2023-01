Walsh, Iata: ferma critica alle restrizioni di viaggio per chi proviene dalla Cina La Iata prende posizione in merito alle restrizioni di viaggio previste da diversi paesi nei confronti dei viaggiatori provenienti dalla Cina: la critica arriva dal direttore generale dell’associazione internazionale delle compagnie aeree, Willie Walsh, che in una nota ufficiale sottolinea come sia “estremamente deludente vedere questa reintroduzione di misure che si sono dimostrate inefficaci negli ultimi tre anni“. E ancora: “Le ricerche condotte in occasione dell’arrivo della variante Omicron hanno concluso che l’imposizione di barriere ai viaggi non ha fatto alcuna differenza sul picco di diffusione delle infezioni. Al massimo, le restrizioni hanno ritardato il picco di qualche giorno. Se una nuova variante emergesse in qualsiasi parte del mondo, ci si aspetterebbe la stessa situazione. “Ecco perché i governi dovrebbero ascoltare i consigli degli esperti, tra cui l’Oms, che sconsigliano le restrizioni ai viaggi. Abbiamo gli strumenti per gestire il Covid-19 senza ricorrere a misure inefficaci che interrompono la connettività internazionale, danneggiano le economie e distruggono posti di lavoro. I governi devono basare le loro decisioni su ‘fatti scientifici’ piuttosto che su ‘politica scientifica'”.

\r

La Iata prende posizione in merito alle restrizioni di viaggio previste da diversi paesi nei confronti dei viaggiatori provenienti dalla Cina: la critica arriva dal direttore generale dell'associazione internazionale delle compagnie aeree, Willie Walsh, che in una nota ufficiale sottolinea come sia \"estremamente deludente vedere questa reintroduzione di misure che si sono dimostrate inefficaci negli ultimi tre anni\".\r

\r

E ancora: \"Le ricerche condotte in occasione dell'arrivo della variante Omicron hanno concluso che l'imposizione di barriere ai viaggi non ha fatto alcuna differenza sul picco di diffusione delle infezioni. Al massimo, le restrizioni hanno ritardato il picco di qualche giorno. Se una nuova variante emergesse in qualsiasi parte del mondo, ci si aspetterebbe la stessa situazione.\r

\r

\"Ecco perché i governi dovrebbero ascoltare i consigli degli esperti, tra cui l'Oms, che sconsigliano le restrizioni ai viaggi. Abbiamo gli strumenti per gestire il Covid-19 senza ricorrere a misure inefficaci che interrompono la connettività internazionale, danneggiano le economie e distruggono posti di lavoro. I governi devono basare le loro decisioni su 'fatti scientifici' piuttosto che su 'politica scientifica'\".\r

\r

","post_title":"Walsh, Iata: ferma critica alle restrizioni di viaggio per chi proviene dalla Cina","post_date":"2023-01-04T10:33:19+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1672828399000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436734","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair ha trasportato 11,5 milioni di passeggeri lo scorso dicembre, pari ad un aumento del 3% rispetto al precedente record pre-Covid messo a segno durante il periodo natalizio. La low cost irlandese prevede di trasportare 166,5 milioni di passeggeri nell'anno che si chiuderà alla fine di marzo, superando di gran lunga il precedente record di 149 milioni.\r

\r

La progressione positiva del vettore è palese durante tutti gli ultimi nove mesi, in ciascuno dei quali ha totalizzato un numero di passeggeri superiore al corrispondente periodo pre-pandemia.\r

All'inizio di dicembre il ceo Michael O'Leary aveva segnalato che le prenotazioni natalizie erano in anticipo rispetto ai livelli del 2019, con un aumento delle tariffe aeree medie a due cifre, grazie alla rimozione delle restrizioni di viaggio per la prima volta in tre anni. Nel dicembre 2021 Ryanair aveva trasportato 9,5 milioni di passeggeri e soltanto 1,9 milioni nello stesso mese del 2020.\r

\r

Sempre a dicembre 2022, il load factor ha raggiunto il 92%, rispetto all'81% del dicembre 2021.","post_title":"Ryanair: il traffico di dicembre supera del 3% il dato dello stesso mese 2019","post_date":"2023-01-04T10:12:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1672827162000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436724","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air ha trasportato il 15% di passeggeri in più nell'ultimo anno solare rispetto al 2019, data del precedente record. Dall'aprile 2022 la low cost ha superato i livelli di passeggeri del 2019 di una percentuale a due cifre ogni mese, grazie al progressivo allentamento delle restrizioni Covid in Europa. La compagnia ha chiuso l'anno in modo particolarmente brillante, trasportando 4,2 milioni di passeggeri a dicembre, con un aumento del 27% rispetto allo stesso mese del 2019 e un salto del 58% rispetto a dicembre 2021.\r

\r

L'anno scorso, malgrado un primo trimestre segnato dalle conseguenze della diffusione della variante Omicron, Wizz Air ha trasportato quasi 6 milioni di passeggeri in più, sulla base dei posti prenotati, rispetto al 2019, trasportando 45,7 milioni di clienti.\r

\r

Anche il load factor si è avvicinato ai livelli pre-pandemia: nel mese di dicembre è stato dell'84,5% mentre nell'intero anno solare ha raggiunto l'86,7%. Sebbene si tratti di un miglioramento di oltre 11 punti percentuali rispetto al 2021, è ancora inferiore al livello del 93,6% registrato nell'anno solare 2019.\r

\r

Wizz è stata tra i vettori europei più attivi nel ripristinare ed espandere la capacità dopo la pandemia, a dispetto delle sfide operative che hanno in parte frenato l'espansione della capacità inizialmente prevista durante l'anno. Per l'inverno in corso la low cost stima di operare il 35% di capacità in più rispetto al periodo pre-pandemia.","post_title":"Wizz Air: +15% i passeggeri trasportati nell'ultimo anno solare, rispetto ai dati pre-Covid","post_date":"2023-01-04T09:20:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1672824020000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436706","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

L’esperienza di benessere offerta da Qc Terme trova una nuova espressione, la dodicesima, nella dimora rinascimentale di Calvagese della Riviera, affacciata sul lago di Garda. Si tratta di un complesso, già noto come Palazzo Arzaga, realizzato nel quindicesimo secolo e costituito da tre residenze incastonate tra le colline, che ospitano 78 camere con accesso diretto a un percorso sensoriale e ai verdi prati dell’Arzaga Golf. «La nostra mission è da sempre quella di essere portatori di benessere – afferma Andrea Quadrio Curzio, ceo del gruppo, annunciando la nuova apertura già anticipata da noi di Travel Quotidiano lo scorso ottobre –. E oggi questo si realizza in uno dei luoghi più attrattivi del lago di Garda. La nuova apertura consolida il nostro percorso di innovazione e sviluppo. È un passo importante per la nostra impresa, ma anche un segnale positivo e di fiducia per tutta quella parte di imprenditoria italiana che non si ferma, innova e cerca di aprire nuove strade vincenti».\r

\r

Al Qc Termegarda l’innovazione del presente incontra il fascino del passato: stanze accoglienti e luminose ospitano sale relax e bagni a vapore profumati, dove il comfort si armonizza con affreschi antichi e travi a vista. Scalinate di marmo conducono a un percorso benessere che celebra la natura e si articola in due aree. La prima, la Tenuta, invita a esplorare le pratiche di un antico podere: dal bagno a vapore il Fienile sulla collina alla Sala delle botti, passando per la biosauna il Portico sul vigneto. Il secondo precorso esperienziale, la Riva, celebra invece la magia dell’acqua, con vasche e pratiche suggestive ispirate a leggende locali, tra cui la Vasca di Bardali e il Cortile della ghiacciaia.\r

\r

[gallery ids=\"436710,436709\"]\r

\r

","post_title":"Aperto a Calvagese della Riviera il Qc Termegarda","post_date":"2023-01-03T14:42:37+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1672756957000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436699","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La cessazione delle attività di Otravo (la società madre di Travelgenio), annunciata da Preferente , ha significato un colpo di grosse dimensioni per le compagnie aeree.\r

\r

Secondo le informazioni più accurate il gruppo è debitrice alle compagnie aeree di un totale di 12,4 milioni di dollari.\r

\r

Questo è uno dei più grandi default nella storia della Iata Bsp e il più alto degli ultimi tre anni. Nel settembre 2019, tre anni e tre mesi fa, Thomas Cook ha presentato istanza di fallimento, lasciando alle compagnie aeree un buco di circa 17 milioni di dollari.\r

\r

Diverse società che fanno parte del gruppo hanno presentato istanza di fallimento nei rispettivi paesi. Allo stesso modo, il gruppo assicura di non avere fondi per procedere con i pagamenti.\r

\r

La caduta di Otravo ha colto di sorpresa gente del posto e stranieri. Inoltre, le compagnie aeree hanno appreso della loro cessazione delle operazioni grazie alle informazioni pubblicate da Preferente .\r

Licenze sospese\r

La Iata, che appena ha saputo del proprio fallimento ha provveduto a sospendere le licenze di tutti i marchi legati a Otravo per fermare l'emorragia, ha davanti a sé un arduo compito di calcolare il numero totale dei default. Il motivo è che il gruppo aveva una rete di oltre venti licenze nei diversi mercati in cui era presente.\r

\r

La cessazione delle operazioni è avvenuta poco prima della scadenza del periodo di regolamento Bsp stabilito dalla Iata, il che ha causato un importo di default così elevato.\r

\r

Otravo era presente in più di 50 paesi, elaborando più di tre milioni di prenotazioni all'anno. Il gruppo nasce nel 2014 dalla fusione di Vliegtickets e Wtc, a cui si aggiunge poi Schipholtickets.\r

\r

Nel febbraio 2016, una società di private equity ha acquistato una quota di maggioranza della società. Negli anni successivi sono state costituite nuove società tramite acquisizioni, come Travelgenio nel maggio 2018.","post_title":"Otravo (Travelgenio) cessa l'attività. 12 milioni di dollari di debiti con Iata","post_date":"2023-01-03T13:47:53+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1672753673000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436668","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Arrivano buone notizie dal mondo degli investitori istituzionali per le prospettive dell'hotellerie italiana. Si guarda infatti con molta attenzione l’asset class degli alberghi, tanto da registrare volumi crescenti di capitali nel nostro Paese. Lo rivela l'head of hotels di Cbre Italy, Francesco Calia, che spiega come nella Penisola i primi tre trimestri dell’anno abbiano registrato poco più di 1 miliardo di euro investiti in hotel (più o meno sui livelli dell'anno scorso), per un totale di 8,8 miliardi negli ultimi cinque anni (incluso l’annus horribilis del 2020).\r

\r

Nei primi nove mesi del 2022 l’Italia si è quindi collocata al quinto posto per volumi di investimento in hotel in Europa (come nello stesso periodo del 2021), nonostante sia il settimo mercato in Europa nella categoria commercial real estate. Dall’analisi del trend storico degli ultimi cinque anni, emerge inoltre una progressiva focalizzazione verso operazioni alberghiere value-add (principalmente per conversioni da altre destinazioni d’uso, quali uffici, o forti riposizionamenti di alberghi esistenti). Queste sono infatti arrivate a rappresentare il 70% del transato nel settore nei primi nove mesi del 2022, con una forte concentrazione verso i quattro mercati primari (Roma, Milano, Venezia, Firenze) che pesano oggi per circa il 60% del transato. Anche gli investimenti nei resort (grazie alla forte capacità di resilienza della performance gestionale) sono in forte crescita e ai livelli della Spagna, rappresentando circa il 35-40% del volume investito in hotel dal 2020.\r

\r

L’interesse degli investitori verso questo settore è alimentato dall’ottimo recupero delle performance alberghiere registrato durante la stagione estiva e nei mesi successivi, in particolare per il segmento leisure di lusso (a Roma per esempio) e l’offerta dei resort (mare, laghi, montagna, campagna). A questo proposito, le più significative transazioni dell’anno in corso si sono concentrate in conversioni di lusso a Roma e in destinazioni resort (come il futuro Four Seasons Roma in piazza San Silvestro, il riposizionamento del Majestic in via Veneto a Roma, il rebranding del Savoy di Cortina d’Ampezzo). L’elevata capacità di ripresa di questi mercati, spiega sempre Calia, congiuntamente alle buone performance nei segmenti di lusso, permettono quindi di realizzare operazioni immobiliari value-add, che rendono sostenibili i fondamentali finanziari e la capacità di raccolta presso gli istituti bancari, ancora oggi molto selettivi e più onerosi in seguito all’aumento dei tassi di interesse.\r

\r

In termini di outlook, l’attività di sviluppo in essere nel settore lusso ed extra lusso e le aperture di catene alberghiere internazionali di questa fascia fanno sperare in una pipeline di investimenti ambiziosa per i prossimi 18/24 mesi, nonostante l'aumento dei prezzi delle materie prime e dei costi di costruzione. Si continuano poi a vedere sul mercato opportunità value-add: un trend che si attende in crescita anche per il 2023. \"Noi di Cbre - prosegue Calia - siamo per esempio concentrati su tre importanti transazioni nel centro di Roma in chiusura attesa entro la prima metà del 2023, per un valore complessivo di oltre 500 milioni di euro (tra acquisizione e costo di ristrutturazione), relativi alla conversione di tre immobili uffici a hotel nel segmento luxury-lifestyle. I capitali internazionali continueranno a predominare nel mercato degli investimenti alberghieri in Italia, rappresentando ormai circa l’80% delle transazioni nel Paese. Le operazioni core in asset alberghieri a reddito e stabilizzati continueranno invece a scarseggiare, sia per la limitata offerta di prodotto di qualità con queste caratteristiche, sia per l’elevato costo del denaro che si riflette in un forte innalzamento dei rendimenti attesi e conseguenti richieste di repricing, che fanno fatica a essere assorbite dal venditore tipico italiano rappresentato da privati e famiglie\".\r

\r

In termini di performance gestionali, la categoria degli urban hotel dovrebbe ottenere un'ulteriore crescita dei ricavi medi per camera disponibile (revpar), grazie al pieno recupero dell'occupazione nel 2023, mentre nel primo trimestre del 2022 era ancora ostacolata dal Covid. Tuttavia, gli operatori, alle prese con la definizione dei budget per l’anno prossimo, non si aspettano un’ulteriore crescita delle tariffe medie (adr). Anche per la categoria dei resort, nel 2023 gli operatori in Italia non prevedono di incrementare ulteriormente l'eccezionale performance ottenuta quest’anno, ma si attendono lievi aggiustamenti al ribasso dell'adr e un leggero consolidamento dei tassi di occupazione.\r

\r

In termini di segmenti di mercato, infine, la domanda corporate potrebbe risentire maggiormente della attesa recessione (sono già in atto politiche di restrizione ai viaggi di lavoro), con conseguenti ripercussioni sulle destinazioni urbane secondarie a forte vocazione business e sui segmenti di offerta inferiore (midscale/upscale). La domanda leisure in Italia, invece, è prevista ancora in crescita perché trainata dai mercati internazionali (per esempio gli Stati Uniti grazie al rafforzamento del dollaro). In tale contesto ne beneficeranno principalmente le grandi città d’arte italiane (Roma, Venezia, Firenze) e i segmenti alti di offerta (upper-upscale e luxury).","post_title":"Cbre: in Italia cresce l'interesse degli investitori per le operazioni alberghiere value-add","post_date":"2023-01-03T10:46:07+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1672742767000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436634","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" L'aeroporto di Genova archivia il 2022 con 1.214.907 passeggeri su voli di linea e charter il 20% circa in meno rispetto al dato passeggeri del 2019, anno record per lo scalo ligure. Se il traffico nazionale è tornato ai livelli pre-Covid, quello internazionale resta indietro, rallentato più a lungo dalle restrizioni sui viaggi che ancora nei primi mesi del 2022 lo hanno condizionato. Sono state 10 le destinazioni nazionali collegate nel 2022 e 15 quelle internazionali.\r

\r

«Il 2022 si è confermato un anno di transizione e di graduale ritorno al percorso di crescita che avevamo impostato negli anni scorsi – osserva Piero Righi, direttore generale dell’Aeroporto di Genova –. Quest’anno abbiamo recuperato 4 passeggeri su 5. Il trend di ripresa si è consolidato nella seconda metà dell’anno, il che ci fa ben sperare per il 2023. Al momento quasi tutte le destinazioni servite nel 2022 sono state riconfermate per quest’anno e siamo ovviamente in costante contatto con tutte le compagnie aeree per intercettare nuove opportunità. In questo contesto i lavori di ampliamento e ammodernamento rappresentano un’opportunità strategica sulla quale abbiamo concentrato ingenti investimenti e risorse, grazie anche al fondamentale supporto di Regione e Autorità di Sistema Portuale. Il nuovo “Genova City Airport” sarà più efficiente, accogliente e funzionale: tutti elementi di interesse per i vettori e che contribuiranno a stimolare i loro investimenti sul nostro territorio».\r

\r

«Il Nord Europa è il mercato al quale guardiamo con maggiore interesse per lo sviluppo del traffico – aggiunge Paolo Odone, presidente dell’Aeroporto di Genova –. Scandinavia e Germania sono le aree con i maggiori flussi potenziali di turisti, anche al di fuori della stagione estiva. Il nostro obiettivo è quello di potenziare i collegamenti diretti a beneficio dell’economia locale e per farlo contiamo sulla collaborazione di tutti gli stakeholder pubblici e privati interessati all’incremento dei flussi turistici. L’altro obiettivo strategico è il recupero dei collegamenti con i principali hub intercontinentali. Al momento siamo collegati con Amsterdam, Roma e Monaco di Baviera, ma siamo convinti ci sia ampio margine di crescita su altri scali e lavoreremo per stimolare nuove opportunità».","post_title":"L'aeroporto di Genova sfiora i livelli di traffico 2019. Nel mirino più voli da Germania e Scandinavia","post_date":"2023-01-03T09:40:56+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1672738856000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436647","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"New York corre lungo la strada che porterà la città a recuperare totalmente i flussi turistici pre-pandemia. La città, secondo i dati divulgati da NYC & Company, nel 2022 ha accolto oltre 56 milioni di viaggiatori, in crescita del 71% rispetto al 2021 e pari all'85% dei numeri record del 2019. L'asticella per l'anno appena iniziato si alza ancora ed è fissata a quota 62 milioni di visitatori.\r

\r

L'organizzazione ufficiale di destination marketing di New York City ha stimato a fine 2022 un totale di 47,4 milioni di viaggiatori domestici e 8,9 milioni di viaggiatori internazionali. Il ritmo della ripresa del turismo contribuisce ad alimentare la ripresa economica della città, sostenendo circa 410.000 posti di lavoro nell'intero settore e oltre 40 miliardi di dollari di spesa diretta dei visitatori o circa 60 miliardi di dollari di impatto economico totale per l'anno.\r

\r

New York si conferma principale punto di ingresso negli Stati Uniti e una delle principali destinazioni per i viaggiatori internazionali. Le visite internazionali, che rappresentano quasi la metà della spesa dei visitatori, hanno registrato una ripresa nel 2022, con arrivi triplicati rispetto al 2021 per un totale di quasi 9 milioni di viaggiatori. Le visite dall'Europa occidentale sono aumentate in modo significativo nel 2022 dopo la rimozione delle restrizioni ai viaggi alla fine del 2021. Inoltre, sono migliorati i viaggi dal Sud America, in particolare dal Brasile e dalla Colombia. Nel 2022, i cinque maggiori mercati internazionali di New York City sono stati Regno Unito (754.000), Canada (656.000), Francia (607.000), Brasile (520.000) e Spagna (413.000).\r

\r

\"New York City ha sempre dimostrato di essere resiliente e abbiamo tutte le ragioni per rimanere ottimisti riguardo al turismo - ha dichiarato il presidente e ceo di NYC & Company, Fred Dixon -. Con 40 miliardi di dollari di spesa diretta e un aumento del 71,4% delle visite, New York come destinazione ha chiaramente dimostrato che il suo ritmo di ripresa è tra i più forti del Paese e che stanno tornando i normali livelli di arrivi\".\r

\r

Numerosi gli investimenti in corso nei cinque distretti della città, tra cui una serie di miglioramenti negli aeroporti LaGuardia, Newark-Liberty e John F. Kennedy, una nuova Moynihan Train Hall e un Javits Center ampliato per ospitare riunioni di lavoro e convegni. Nei prossimi tre anni saranno aggiunte più di 11.000 camere d'albergo all'offerta ricettiva della città, mentre si susseguono le nuove aperture di attrazioni, musei, tour e altri servizi.","post_title":"New York punta a raggiungere quest'anno i 62 milioni di visitatori","post_date":"2023-01-03T09:30:31+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1672738231000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436601","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Ha superato quota 27,4 milioni di euro il valore delle prenotazioni ricevute nei primi undici meso dell'anno da Destination Italia. Un risultato superiore del 275% rispetto ai 7,3 milioni raggiunti nello stesso periodo del 2021. La crescita è stata trainata da vari fattori, tra cui la generale ripresa del turismo internazionale, ma anche le strategie di bilanciamento del portfolio geografico dell'operatore, nonché il rinnovato focus sui segmenti di mercato a più alta capacità di spesa. Rispetto al 2021, il gruppo ha in particolare registrato l’incremento delle prenotazioni di turisti di fascia alta provenienti da Stati Uniti, Canada, Australia e da molti paesi dell’Unione europea, tra cui Spagna e Regno Unito. In crescita anche gli arrivi dall’America Latina, in primis dal Brasile e dall’Argentina. Stabile il mercato mediorientale, in contrazione invece quello russo a causa delle restrizioni ai viaggi. Nel 2022, si legge in una nota della compagnia, è stato molto importante l’apporto di Sono Travel Club, la business line delle esperienze tailor made dedicate ai viaggiatori luxury, alle famiglie e ai piccoli gruppi con budget di spesa elevati\r

\r

“La nostra compagnia ha grandi ambizioni: la più importante è quella di diventare un market maker internazionale, capace di incidere sull’export del turismo italiano intercettando e convogliando i flussi di viaggiatori internazionali verso il nostro Paese, specialmente nel segmento luxury - sottolinea l'azionista di riferimento di Destination Italia, Dina Ravera -. Per essere così competitivi è necessario raggiungere economie di scala e una massa critica di clienti ad alto valore: questo percorso richiede la crescita per linee esterne e interne. La crescita inorganica, come la fusione per incorporazione di Portale Sardegna annunciata un mese fa, ci consente di acquisire clienti in nuovi segmenti di mercato, tecnologie e nuove competenze. Tuttavia, è la capacità di crescere organicamente che fa la differenza nel medio-lungo termine: raggiungere nuovi clienti, curarli e fidelizzarli, offrire loro esperienze turistiche sempre più appealing per aumentare il cross-selling sono infatti gli elementi fondamentali per raggiungere grandi obiettivi. Abbiamo superato i 27 milioni di euro di prenotazioni nei primi undici mesi del 2022, riuscendo a fare +275% sullo stesso periodo del 2021: è un risultato che ci riempie di orgoglio, perché è figlio delle competenze e dell’enorme lavoro fatto dal gruppo. È vero che il mercato turistico ha iniziato a correre da aprile in avanti, ma è altrettanto vero che le sfide operative erano grandi. A partire dalla gestione di una domanda che per diversi mesi ha superato l’offerta di servizi turistici. Questa capacità di execution è l’ingrediente chiave che permetterà alla nostra compagnia di raccogliere i frutti delle sinergie commerciali e industriali generate dalle acquisizioni”.","post_title":"Destination Italia: prenotazioni in crescita del 275% nei primi undici mesi dell'anno","post_date":"2023-01-02T11:10:08+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1672657808000]}]}}