La Cina minaccia ritorsioni per i testi anti-Covid in Europa e Usa La Cina è indignata per la valanga di restrizioni che molte destinazioni si stanno imponendo per proteggersi dall’ascesa incontrollata del Covid nel Paese. Stati Uniti, Australia e alcuni Paesi europei, tra cui Italia, Francia, Regno Unito e Spagna, hanno imposto controlli sui passeggeri, richiedendo la presentazione del certificato Covid e un test negativo. Secondo Europa Press, la portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, ha definito tutte queste misure “discriminatorie” e “inaccettabili”. Allo stesso modo, ha negato che le informazioni vengano manipolate. “Ci opponiamo fermamente alla manipolazione delle misure di prevenzione e controllo della pandemia per raggiungere obiettivi politici”. Iata In questo senso, la Cina minaccia di ritorsioni contro questi Paesi se le restrizioni dovessero persistere nel tempo. Pur non specificando quale linea seguirà, si baserà sul “principio di reciprocità” che regola le relazioni internazionali. Nel frattempo, la principale lobby dell’aviazione mondiale, la Iata, si schiera con i cinesi. “È estremamente deludente vedere questo ripristino istintivo di misure che si sono dimostrate inefficaci negli ultimi tre anni”, si lamenta, aggiungendo che “mettere barriere nel modo di viaggiare non fa differenza per il picco di diffusione delle infezioni”.

