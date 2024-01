Visit Industry Marche apre le porte del distretto industriale ai turisti Il Made in Italy è al centro della valorizzazione della destinazione Marche con il progetto Visit Industry Marche. Il progetto, portato avanti dall’associazione Paesaggio Eccellenza e dal tour operator anconetano Go World, mira a valorizzare il territorio e il suo tessuto imprenditoriale, creando un connubio unico tra cultura, industria e natura. L’idea nasce dall’idea di aprire ai visitatori l’accesso al ricco distretto industriale della Regione, fatto di piccole-medie realtà di un eccellente livello, per svelare il processo produttivo di vari tipi di prodotti di grande valore. Dalle fisarmoniche, ai giochi per bambini, gli oggetti in vetro, le scarpe, gli impianti audio, quelli di illuminazione, ed anche le apprezzatissime visite alle cantine locali ed ai produttori di liquori, dolciumi e confetture marchigiane, l’ampia offerta di prodotti riesce a colpire un vasto pubblico incuriosito dall’eccellenza regionale. Sono stati individuati sette percorsi tematici per sviluppare al meglio la ricchezza della regione e delle sue aziende: carta, futuro, gioco, lifestyle, luce, suono e sapore. Il risultato è un impulso al turismo marchigiano da una parte e una maggiore consapevolezza di cosa ci sia dietro il famoso “Made in Italy” dall’altra. Risultati che hanno già attirato l’attenzione di altre Regioni interessate a replicare il progetto e l’interesse di Lonely Planet, che ha citato Visit Indistry Marche nella sua guida. Condividi

