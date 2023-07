Visit Finale Ligure, la web serie “The Perfect Place” punta su Italia, Germania e Danimarca È online la prima puntata della web serie “The Perfect Place”, giunta alla sua seconda stagione, per la promozione turistica di Finale Ligure in Italia, Germania e Danimarca. Dopo il successo dei cinque episodi della prima stagione, che nel 2022 raccontava il territorio attraverso le storie delle persone local, la nuova campagna cambia prospettiva e mette i turisti al centro di tre episodi che narrano in presa diretta alcune delle migliori esperienze di attività all’aria aperta, turismo lento e vacanza in famiglia, da vivere a Finale Ligure. Il primo episodio, dedicato all’Outdoor Training, ruota intorno alle avventure di tre giovani italiani che non si conoscevano prima: Marco Arnoldi (33 anni, direttore finanziario di un Comune nel pavese), Giulia Barlocchetti (23 anni, attrice, da Milano) e Francesco Cuzzolin (27 anni, odontoiatra, da Cuneo). I tre giovani, dopo un briefing iniziale all’outdoor base del FOR – Finale Outdoor Region, hanno sperimentato diverse esperienze: il trekking su uno dei percorsi che partono da Finalborgo, i primi approcci all’arrampicata, sulla Falesia delle 100 corde, l’escursione in barca a vela al largo di Varigotti, la mountain bike sull’Altopiano delle Manie. Per quattro giorni i ragazzi sono stati seguiti in tutte le fasi della loro vacanza, dall’arrivo comodamente in treno a Finale Ligure al soggiorno in bungalow all’interno del campeggio immerso nella natura, passando per il noleggio delle attrezzature adatte ad ogni tipo di sport, fino agli aspetti conviviali di cene e apertivi. Il secondo episodio Family (in uscita ad agosto) vedrà invece una famiglia tedesca cimentarsi in una caccia al tesoro attraverso il territorio, dal mare all’entroterra; per finire con l’episodio Slow (in uscita a ottobre) che porterà a Finale Ligure una coppia danese alle prese con la preparazione di una cena tipica ligure, da offrire ai local. La web serie “The Perfect Place” è prodotta dal Comune di Finale Ligure, con la direzione creativa di Studiowiki ed è realizzata da Artescienza, con la regia di Samuele Wurtz. Con il patrocinio di ENIT, Regione Liguria, Agenzia In Liguria e Ligurian Riviera e la partnership tecnica di Pentax-RICOH e Intercity. Condividi

