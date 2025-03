Valle d’Aosta: appuntamento l’8 marzo a Pila per la Fiaccolata di Carnevale Appuntamento a Pila l’8 marzo con uno degli eventi più suggestivi della stagione invernale: la Fiaccolata di Carnevale che prenderà il via alle 16.00 presso la baita in quota Hermitage, punto di ritrovo dove i partecipanti potranno prepararsi per l’evento mascherato e divertirsi con il dj set di Dea Service. «La Fiaccolata di Carnevale rappresenta uno dei momenti più attesi della nostra stagione invernale – commenta Felice Piccolo, presidente del Consorzio Espace de Pila -. È un’occasione unica per vivere la montagna in modo diverso, unendo la tradizione dello sci alla festa più colorata dell’anno». Durante la giornata, sulle piste, sarà possibile incontrare gli Arlecchini di Gressan e scattare un selfie con loro. A partire dalle ore 14:00 il costo dello skipass sarà di 25 euro. Il momento clou della serata inizierà alle 18.30, quando i maestri delle scuole di sci, Evolution e Pila, in collaborazione con Pila Spa, guideranno i bambini in una discesa che illuminerà le piste con centinaia di fiaccole, creando un serpentone luminoso visibile da tutta la valle. Alle 19,30 partirà la fiaccolata degli adulti. I partecipanti potranno concludere la serata con una cena in quota o nei ristoranti a valle, mentre la cabinovia rimarrà in funzione fino alle 23.00. I festeggiamenti di Carnevale a Pila non si limitano alla fiaccolata dell’8 marzo ma si interessano l’intera settimana in corso. Condividi

