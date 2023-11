Ue: stretta sul dossier Balneari. Possibile maxi multa per l’Italia Ue e Italia. La Commissione europea è pronta a inviare al governo italiano la lettera con il parere motivato sul dossier Balneari. La lettera, che potrebbe essere pubblicata già oggi anche se manca una conferma ufficiale e non sono esclusi cambiamenti di programma dell’ultim’ora, fa seguito alla sentenza della Corte di Giustizia dell’Ue dello scorso aprile e costituisce di fatto un passo in avanti dell’esecutivo Ue nella procedura di infrazione a cui è sottoposta Roma sulle concessioni balneari. L’Italia, una volta ricevuta la missiva, avrà due mesi di tempo per replicare alla Commissione. Si tratta dell’ultimo passaggio prima di una possibile maxi-multa da comminare all’Italia nel caso il Paese si ostini a non adeguarsi alla direttiva Bolkenstein. La lettera, salvo ripensamenti dell’ultim’ora, una volta inviata aprirebbe un nuovo capitolo nel lungo tira e molla tra Ue e Italia sulle concessioni balneari. Il tempo stringe Una volta recepita la missiva, un governo di un Paese membro ha due mesi per replicare a quanto indicato dalla Commissione, assicurando un adeguamento normativo. Non è un caso che, martedì pomeriggio, il dossier sia stato tra i punti più caldi del vertice ristretto di maggioranza convocato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. Il capo del governo ha ben chiaro che ormai il tempo stringe e potrebbe provare, come è già accaduto la scorsa primavera, a fermare l’invio della missiva interloquendo con l’esecutivo europeo innanzitutto sui prossimi passi che il governo vorrebbe (e dovrebbe) mettere in campo. Condividi

\r

“La potenza della Rete” è il titolo della convention dedicata alle agenzie di proprietà del Gruppo Gattinoni, che si riuniscono a Marrakech dal 14 al 17 novembre 2023.\r

\r

Le agenzie di proprietà rientrano tutte sotto l’insegna di Gattinoni Travel Store: non si tratta solo un naming comune, quanto di un modo unico di presentarsi e condividere la filosofia aziendale, facendo squadra. E proprio la rete, unita, diventa una potenza sul mercato. La convention rappresenta l’occasione per incontrarsi di persona e proseguire i festeggiamenti del significativo traguardo raggiunto proprio nel 2023: 40 anni di azienda.\r

\r

L’evento, inoltre, offre l’opportunità di vivere un momento di confronto sulle strategie future e sulla vision di mercato, per parlare degli step raggiunti e dei nuovi obiettivi, nonché per approfondire i plus della proposta firmata Gruppo Gattinoni in merito a organizzazione, prodotto, tecnologia. La convention sarà anche l’opportunità per presentare alcune novità.\r

\r

All’evento in Marocco sono coinvolte le proprietà del Gruppo provenienti dal Nord e Centro Italia. Gli agenti voleranno da Milano, Bologna e Roma con i collegamenti del partner Royal Air Maroc. La struttura ospitante è Aqua Mirage Marrakech, resort 4 stelle, commercializzata dal partner Kappa Viaggi.\r

\r

Il programma prevede due mattinate di lavoro, dedicate alla plenaria. In questo ambito sarà presentato ufficialmente il nuovo direttore delle agenzie di proprietà, Luca Prandini, che si avvicenda a Tina Giglio. \r

\r

[caption id=\"attachment_456202\" align=\"alignleft\" width=\"169\"] Luca Prandini[/caption]\r

\r

“Questa nuovo incarico rappresenta per me un onore e una sfida - commenta Luca Prandini, direttore rete diretta di Gattinoni Travel Store -, sarò impegnato in un importante lavoro di allineamento di due diverse anime – le ex Robintur e Gattinoni - che dal 2024 lavorano con un solo spirito, quello della rete diretta Gattinoni. Il mio compito mi vedrà concentrato nel supporto della crescita della rete, per performare e presentarsi al mercato attraverso un unico modus operandi, mantenendo le peculiarità di ogni persona che è parte del team, e per questo capace di fare la differenza all’interno di un punto vendita e di una squadra.”.\r

Doppia cifra\r

Il Marocco ha rappresentato per il Gruppo Gattinoni un risultato a doppia cifra nella composizione dei fatturati, spaziando fra tour di gruppo, itinerari individuali, eventi firmati dalla business unit MICE. Nel 2023 la domanda è raddoppiata rispetto al 2019, che era stato un anno record. In autunno si è verificata una temporanea impasse, in concomitanza del terremoto che ha colpito una parte del Paese, determinando lo slittamento di alcuni eventi prenotati e una dilatazione dei tempi per alcune pratiche pending. Tuttavia, la gestione del Governo ha favorito la ripresa delle attività, infatti in vista del Capodanno si registrano molte richieste.\r

\r

Dalla prossima primavera, i viaggiatori avranno a disposizione sia itinerari in esclusiva - Tour Experience da 8 a 11 giorni – come “Marocco autentico”, per un numero mai superiore a 16 partecipanti, che offre una versione privé del circuito delle città imperiali unita all’esperienza nel deserto di Merzouga, nelle ore in cui le luci sono migliori; sia una programmazione monografica, con ampia gamma di tour a partenza garantita e idee di viaggio su misura, oltre ai pacchetti ad hoc dedicati ai gruppi, quali gli storici tour “City Passion a Marrakech e Fez”.\r

\r

Conclude Sergio Testi, direttore generale Gattinoni Group “Con l’operazione di incorporamento di Robintur Travel Group, conclusa l’anno scorso, il numero delle agenzie di proprietà nel Centro e Nord Italia è diventato di assoluto rilievo. Oggi le Gattinoni Travel Store sono una realtà distributiva significativa sul mercato, rappresentando una responsabilità e un’opportunità per il Gruppo. La convention in Marocco risponde alla volontà di fare sistema tutti insieme, senza dimenticare il piacere del leisure, insito nell’anima del nostro core business. Il Marocco è una meta importante per noi, dove abbiamo sempre registrato volumi rilevanti e da cui ci aspettiamo nuove soddisfazioni.”.","post_title":"Gruppo Gattinoni riunito in convention a Marrakech fino al 17 novembre","post_date":"2023-11-16T11:43:00+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1700134980000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456186","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ue e Italia. La Commissione europea è pronta a inviare al governo italiano la lettera con il parere motivato sul dossier Balneari. La lettera, che potrebbe essere pubblicata già oggi anche se manca una conferma ufficiale e non sono esclusi cambiamenti di programma dell'ultim'ora, fa seguito alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Ue dello scorso aprile e costituisce di fatto un passo in avanti dell'esecutivo Ue nella procedura di infrazione a cui è sottoposta Roma sulle concessioni balneari. L'Italia, una volta ricevuta la missiva, avrà due mesi di tempo per replicare alla Commissione.\r

\r

Si tratta dell'ultimo passaggio prima di una possibile maxi-multa da comminare all'Italia nel caso il Paese si ostini a non adeguarsi alla direttiva Bolkenstein. La lettera, salvo ripensamenti dell'ultim'ora, una volta inviata aprirebbe un nuovo capitolo nel lungo tira e molla tra Ue e Italia sulle concessioni balneari.\r

Il tempo stringe\r

Una volta recepita la missiva, un governo di un Paese membro ha due mesi per replicare a quanto indicato dalla Commissione, assicurando un adeguamento normativo.\r

\r

Non è un caso che, martedì pomeriggio, il dossier sia stato tra i punti più caldi del vertice ristretto di maggioranza convocato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. Il capo del governo ha ben chiaro che ormai il tempo stringe e potrebbe provare, come è già accaduto la scorsa primavera, a fermare l'invio della missiva interloquendo con l'esecutivo europeo innanzitutto sui prossimi passi che il governo vorrebbe (e dovrebbe) mettere in campo.","post_title":"Ue: stretta sul dossier Balneari. Possibile maxi multa per l'Italia","post_date":"2023-11-16T10:58:57+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1700132337000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456136","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates e Condor hanno stretto un accordo di interlinea reciproca che aumenterà la connettività per i passeggeri verso 70 rotte operate da entrambe le compagnie aeree in Europa, Africa, Asia, Australasia e Medio Oriente, con un unico biglietto e una politica di bagagli comune.\r

I due vettori hanno anche firmato un accordo sul programma frequent flyer che consente ai soci di Emirates Skywards di guadagnare e riscattare Miglia su tutti i voli operati da Condor.\r

I passeggeri di Emirates potranno accedere facilmente alle destinazioni europee e caraibiche operate da Condor, tra cui 24 punti regionali via Francoforte, 12 punti regionali via Dusseldorf, 9 punti regionali via Amburgo e 12 punti regionali via Monaco. Alcune delle mete più note per i passeggeri di Emirates includono Malaga, Ibiza, Cancun e L'Avana, tra le altre, tutte con un unico biglietto e un comodo check-through dei bagagli fino alla destinazione finale.\r

L'accordo di interlinea – che è già attivo - offrirà ai clienti del vettore tedesco un accesso supplementare ai voli operati da Emirates tra Francoforte e Dubai, nonché oltre Dubai verso 12 punti in Asia, Australasia, Africa e Medio Oriente, tra cui Auckland, Bangkok, Male, Muscat e Mauritius.","post_title":"Emirates e Condor stringono un nuovo accordo di interlinea","post_date":"2023-11-16T09:25:30+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1700126730000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456129","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà declinata all'insegna del benessere l'operatività griffata Pantelleria Island dell'hotel Mursia. Il to dell'omonima isola ha infatti appena firmato un accordo per la gestione diretta di questa struttura da una settantina di camere, due piscine d'acqua salata e una posizione esclusiva sul mare. Una vocazione che trasparirà già dal nuovo nome dell'albergo, che si chiamerà Mursia Wellness Hotel, puntando a sfruttare appieno la spa interna i Bagni di Venere: un luogo unico nel panorama pantesco, dove poter godere di spazi completamente dedicati al relax a cui tutti gli ospiti potranno accedere gratuitamente e magari associarvi particolari trattamenti ayurvedici. Il concetto di benessere verrà inoltre esteso alle attività programmate in struttura, con una serie di percorsi outdoor wellness che punteranno a regalare momenti di fitness e relax all'aperto integrati con gli spazi naturali dell’ambiente circostante.\r

\r

Le camere della struttura richiamano gli elementi architettonici e gli arredi del dammuso pantesco con i tetti a volta. Sono inoltre tutte di ampie dimensioni e godono di vista sul mare. A disposizione degli ospiti anche delle suite con balcone vista tramonto e servizi esclusivi. All’insegna della tradizione gastronomica locale saranno poi improntatati il ristorante e il bar interni alla struttura, che godranno di collaborazioni con aziende pantesche per rimarcare quanto più possibile il concetto di sostenibilità e valorizzazione territoriale durante tutte le fasi della giornata: dalla colazione alla cena passando per i pranzi a bordo piscina e gli aperitivi in riva al mare.\r

\r

“Siamo estremamente soddisfatti di questo accordo che avvia una nuova stagione per il Mursia Hotel, consapevoli comunque della sfida che ci aspetta - sottolinea il presidente di Pantelleria Island, Fabio Casano -. La nostra visione punta a riposizionare l’hotel storicamente più noto dell’isola, ampliando il proprio bacino di utenza e il potenziale attrattivo. Sarà allo stesso tempo una grande occasione per la nostra piccola realtà di tour operator incoming, che vede aumentare le gestioni dirette delle strutture ricettive di anno in anno. Il Mursia Hotel si va infatti a inserire all’interno di una linea management già consolidata negli anni di cui fanno parte il residence Kuddie Rosse e il resort Tenuta Bukkuram”.","post_title":"Il to Pantelleria Island acquisisce la gestione dell'hotel Mursia","post_date":"2023-11-15T13:15:13+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1700054113000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456112","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con qualche mese di ritardo ma debutta finalmente a Dubai il nuovo brand dedicato al benessere olistico del gruppo Kerzner, Siro. La struttura aprirà ufficialmente le porte il prossimo 1° febbraio. Le prenotazioni però sono già aperte. \"Nell'ultimo decennio, l'attenzione verso la cura di sé, il fitness e il recupero come forma di benessere ha accelerato a una velocità esponenziale fino a diventare il fulcro dello stile di vita moderno - spiega il ceo di Kerzner International, Philippe Zuber -. Siro è la nostra risposta diretta a questa tendenza. Stiamo creando uno spazio capace di unire una comunità di persone che la pensano allo stesso modo e che desiderano imparare, condividere e migliorare il proprio stile di vita”.\r

\r

Il Siro One Za'abeel, situato nell'omonimo complesso della città, offrirà un'esperienza che mira a integrare tecnologie d'avanguardia, programmi fitness e di recupero innovativi, nonché un approccio olistico al benessere. Siro proporrà in particolare cinque esperienze esclusive costruite attorno a uno specifico pilastro del biohacking: fitness, nutrizione, sonno, recupero e mindfulness. Chi desidererà progredire ulteriormente nel proprio percorso potrà poi intraprendere un piano personalizzato studiato su misura per le proprie esigenze, iniziando con una valutazione della composizione corporea.\r

\r

Le camere del Siro One Za'abeel saranno completamente insonorizzate e dotate di attrezzature per il recupero fisico, una sbarra per lo stretching, un minibar ricostituente con snack sani e nutrienti, formule di servizio in camera personalizzate e accesso a sessioni di allenamento virtuali. Le Fitness suite disporranno di facilities più avanzate, tra cui una palestra personale, mentre le Recovery suite offriranno lo spazio ideale per rilassarsi con attrezzi per lo stretching, una sala trattamenti e vasche da bagno con vista sulla città. Ogni camera è progettata per facilitare il recupero fisico e mentale, attenuare il jet lag, migliorare l'umore e garantire un sonno ristoratore, sottolineando il ruolo fondamentale del riposo. L'ambiente è ottimizzato con tende intelligenti controllate da app calibrate sul ritmo circadiano degli ospiti, che si adattano alla luce naturale favorendo un risveglio rigenerante.\r

\r

La proprietà metterà a disposizione strutture di allenamento tecnologiche adatte ad atleti, appassionati di fitness e viaggiatori attenti alla salute. Nel cuore dell'hotel si troveranno il Fitness e il Recovery Lab su due piani, con palestra di mille metri quadrati progettata per programmi di allenamento flessibili e sale dedicate per corsi di gruppo o individuali. Il Fitness Lab disporrà di uno studio di Pilates, uno spin studio, uno Yoga studio e un experience box con programmi specifici. L'accesso a campi polisportivi esterni consentirà di fruire di spazi versatili per praticare un'ampia gamma di attività ricreative: dalla pallavolo al tennis, fino al padel, allo squash, al badminton e altro ancora. Gli ospiti potranno inoltre rilassarsi e praticare la mindfulness in un giardino di meditazione. Il Recovery Lab offrirà invece trattamenti specializzati per il recupero, come la terapia di percussione, l'elettrostimolazione muscolare, i massaggi sportivi, la terapia endovenosa, la crioterapia, la coppettazione, il dry needling, lo stretching assistito e molto altro. Progettato per ridurre lo stress e promuovere il rilassamento e l'auto-riflessione grazie a stimolazioni audio-visive, il Siro Wellness Pod punterà quindi a portare gli ospiti in uno stato ideale di meditazione e consapevolezza. Oltre alle strutture dedicate a fitness e recupero, l'hotel disporrà infine di un Refuel bar e di un Mindfulness studio, dove concedersi un’esperienza olistica attraverso sessioni di respirazione, meditazione, visualizzazione e coaching.\r

\r

[gallery ids=\"456120,456121,456122\"]","post_title":"Aperte le prenotazioni per il debutto del brand Siro di casa Kerzner a Dubai","post_date":"2023-11-15T12:43:16+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1700052196000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456034","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con 11.962 arrivi nel mese di ottobre, i turisti italiani continuano a premiare la Giordania, con una performance che rappresenta una crescita del 20% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, quando gli arrivi erano stati 9.747. Secondo i dati diffusi dal Ministero del turismo giordano, nei primi dieci mesi del 2023 sono quasi 120.000 i turisti italiani che hanno visitato la destinazione, un record storico che consolida l'Italia come il principale mercato europeo per i visitatori nel Regno Hashemita.\r

\r

«La Giordania sembra mantenere il suo status di destinazione turistica sicura e accogliente, anche in un contesto di tensioni regionali a causa del conflitto in corso oltre confine tra israeliani e palestinesi» si legge in una nota del Jordan Tourism Board. Quest'ultimo «ha continuato a comunicare con trasparenza l'operatività regolare dei collegamenti aerei e dei servizi turistici. Il clima di normalità, accompagnato dal consueto elevato livello di sicurezza e dall'accoglienza calorosa del popolo giordano, ha contribuito a mantenere alta l'attrattiva della Giordania per i viaggiatori italiani.\r

\r

«Viene premiata la posizione di un Paese che da decenni gioca un ruolo chiave di mediatore nel cercare di mitigare le tensioni e promuovere la pace nell'area. Inoltre, è stata cruciale la stretta collaborazione con gli operatori turistici italiani, con i principali player del settore che hanno continuato a manifestare fiducia nella destinazione, mantenendo gli impegni presi per la programmazione autunno-inverno. Partnership solide che hanno contribuito significativamente al successo del turismo italiano in Giordania nell’ultimo anno».","post_title":"Giordania: 11.962 turisti italiani in ottobre. «E gli operatori mantengono gli impegni sull'inverno»","post_date":"2023-11-14T12:49:33+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1699966173000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455995","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cresce la domanda per il Cile griffato Kel 12 e Viaggi Levi, che registrano un incremento di fatturato sulla destinazione pari al 20%, con un corrispondente aumento del 10% dei passeggeri rispetto al pari periodo dello scorso anno. “Il Cile è un Paese lungo e sottile in cui la natura ha concentrato ogni sua estrema bellezza - spiega la product manager Rossana Novati -. E’ un paese che inizia con un deserto e finisce con ghiacciai millenari e stretti che uniscono oceani: una miriade straordinaria di paesaggi che si alternano dal deserto di Atacama sino alla Patagonia. E questa alternanza di paesaggi conquista sempre di più l’interesse dei viaggiatori. Così prorompente e così estrema, meta prediletta dagli amanti della natura e da chi desidera scoprire a fondo la sua cultura, la destinazione registra quindi ottime performance, facendo prevedere per il 2024 un incremento importante di presenze tra i nostri clienti”.\r

\r

Con una programmazione che include viaggi con esperto e viaggi su misura, il Cile di Kel 12 e Viaggi Levi offre itinerari che consentono di scoprire la grande varietà paesaggistica del Paese, spingendosi in aree lontane dal turismo di massa, proponendo soluzioni che consentono di approfondire la conoscenza del luogo e dei suoi abitanti. \"Molti i plus dedicati ai viaggiatori - prosegue Rossana Novati - Tra tutti, la navigazione nel fiordo di Ultima Esperanza a Puerto Natales e quella sul lago Grey nel parco nazionale delle Torri del Paine con, in aggiunta, il pernottamento proprio all’interno del parco. Per quattro giorni si potranno inoltre ammirare i contrasti del deserto di Atacama e perdersi nella meraviglia cromatica delle case di Valparaiso distribuite su oltre 40 colline chiamate Cerros. E per la partenza di Capodanno si prevede una speciale riduzione di mille euro a a coppia sull’itinerario Deserto di Atacama e Patagonia Cilena.","post_title":"Kel 12: cresce la voglia di Cile. Fatturato a +20% sulla destinazione","post_date":"2023-11-14T10:16:17+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1699956977000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455971","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Riyadh Air si appresta a svelare un nuovo ordine di aeromobili per la flotta che debutterà nel 2025. La scorsa settimana la compagnia aerea, di proprietà del fondo sovrano dell'Arabia Saudita, ha dichiarato di aver concluso la campagna di acquisto di aerei a fusoliera stretta.\r

\r

\"Il processo si è concluso\", ha dichiarato il ceo, Tony Douglas a Reuters in occasione del Dubai Airshow. \"Tra qualche settimana riveleremo un ordine consistente di aerei narrow-body\".\r

\r

Douglas non ha specificato il numero dei velivoli e neppure le tempistiche di consegna; la compagnia ha già ordinato provvisoriamente 72 Boeing 787. Il vettore si accinge a entrare su un mercato, quello del Golfo, dove la concorrenza è particolarmente accesa, ma il ceo sostiene che non entrerà in conflitto con gli altri vettori del Golfo (Emirates, Qatar Airways, Etihad Airways, ndr) poiché la maggior parte delle loro attività proviene dal traffico di trasferimento, mentre la maggior parte delle attività di Riyadh Air deriverà dai voli point to point da e per l'Arabia Saudita.\r

\r

Intanto la compagnia aerea ha assunto 150 persone, tra cui 20 piloti e punta ad operare con circa 170 aeromobili entro il 2030.\r

\r

Sempre durante il Dubai Airshow, Riyadh Air ha presentato il secondo progetto della livrea, che prevede con una combinazione di colori lavanda e indaco con un disegno simile a una piuma vicino alla parte posteriore della fusoliera, il nome \"Riyadh Air\" scritto in inglese e arabo e il logo del marchio della compagnia aerea sulla coda, sui motori e sul ventre dell'aeromobile.\r

\r

","post_title":"Riyadh Air svela la seconda livrea e i piani per l'acquisto di un «consistente numero di narrow-body»","post_date":"2023-11-14T09:12:13+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1699953133000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455941","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Kershing Goh è la nuova direttrice regionale per l'Europa del Singapore Tourism Board: il mandato copre gli uffici strategici di Londra, Francoforte e Bruxelles, con l'obiettivo di far crescere i mercati europei come elementi chiave per il turismo di Singapore.\r

\r

Con il compito di guidare la pianificazione strategica, le iniziative di sviluppo commerciale e il marketing, Kershing Goh si trasferisce a Londra dopo aver ricoperto il ruolo di vicepresidente senior per il turismo negli Stati Uniti, dove ha stretto alleanze con i leader mondiali della tecnologia e dei concetti per identificare le tendenze e applicarle al settore turistico del Paese. Goh ha inoltre contribuito a far sì che Stb diventasse il primo partner di destinazione a implementare il programma di accesso anticipato di Google.\r

\r

\"L'Europa rimane una regione importante per Singapore, con una forte connettività aerea e una forte propensione dei consumatori ai viaggi internazionali - afferma Goh -. È un privilegio entrare a far parte del team europeo in un momento di cambiamento così positivo. Con nuove incredibili offerte sia per il business che per il tempo libero, ben illustrate nella nostra nuova campagna \"Made in Singapore\", il mio obiettivo è quello di garantire che Singapore rimanga fonte di nuovi spunti per coloro che già ci conoscono e superi le aspettative di chi ci visita per la prima volta. Attraverso un costante rinnovamento sfidiamo noi stessi a posizionare sempre Singapore come destinazione d'elezione in Asia\".\r

\r

La signora Goh lavora per l'Ente del Turismo di Singapore dal 2014 e subentra all'attuale direttore esecutivo, Carrie Kwik, che torna a Singapore, dove continuerà a lavorare per il tourism board nel suo nuovo ruolo di direttore esecutivo dell'Esposizione Universale e dei Progetti Speciali.","post_title":"Singapore Tourism Board: Kershing Goh è la nuova direttrice regionale per l'Europa","post_date":"2023-11-13T12:58:02+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1699880282000]}]}}