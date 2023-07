Trasporto aereo italiano: i cieli sono pericolosamente selvaggi Trasporto aereo. Dobbiamo ringraziare Fto per aver organizzato il convegno sui cieli italiani. Perché finalmente e senza nessuna ipocrisia si è capito, attraverso le parole dei relatori che quelli italiani sono cieli selvaggi. Naturalmente la cosa non è incoraggiante, ma è molto meglio sapere le carte che giocare al buio. Renato Scaffidi, country manager di Air Europa e consigliere Ibar non ha dubbi: «I prezzi in Italia sono aumentati di più rispetto al resto d’Europa. E c’è un motivo. Il motivo è che le low cost in Italia rappresentano il 64% del traffico. In Spagna, per esempio sono al 28%. Questo per la mancanza di una compagnia di bandiera solida». Istituzioni Ha ragione Scaffidi ma oltre alla sua causa ne aggiungerei un’altra: l’incompetenza e l’ignavia dei governi che si sono succeduti in questi anni che non hanno mai capito il problema del traffico aereo benché gli fosse stato spiegate svariate volte. Si è lasciato tutto in mano agli enti locali, con i risultati che possiamo vedere. Tutto questo a scapito dei passeggeri. A sua volta Mark De Laurentis dell’Enac ha aggiunto che: «esiste un regolamento che prevede la specifica di tutte le voci che compongono il prezzo di un volo aereo. Ora io non so se questo regolamento venga applicato, perché se il prezzo fosse trasparente si potrebbe agire con cognizione di causa». Ecco ci dovrebbe essere qualcuno deputato al controllo, altrimenti uno fa come gli pare. Insomma sul serio una giungla, un ginepraio dal quale non se ne esce e dove le low cost fanno il bello e il cattivo tempo a scapito di passeggeri, agenzie, tour operator ecc ecc. Insomma a scapito di tutti tranne che di loro. Giuseppe Aloe Condividi

