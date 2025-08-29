Trasporto aereo: molti problemi (e pericoli) dall’uso delle batterie al litio Trasporto aereo e batterie. Accade fin troppo spesso: un volo deve atterrare rapidamente perché la batteria di un telefono o di un computer prende fuoco. Come sappiamo, questi problemi diventano gravi solo quando si verifica una catastrofe. L’ultimo caso, almeno tra quelli coperti dalla FAA americana e dall’EASA europea, è quello di un aereo della American Airlines in volo da Philadelphia a Phoenix, in Arizona, con 160 passeggeri a bordo, che ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza a Washington, D.C. In precedenza, un aereo della Virgin Australia si era trovato nella stessa situazione. Solo negli Stati Uniti, quest’anno si sono verificati 46 incidenti di questo tipo. E dal 2006 ne sono stati registrati 644. Asia e Southwest Trasporto aereo in Asia. Molte compagnie aeree hanno già preso provvedimenti, mentre negli Stati Uniti anche Southwest ha fatto lo stesso. I sindacati del personale di bordo ritengono che siano necessari interventi urgenti. Southwest ha vietato le batterie portatili a bordo. Lo stesso è stato fatto in Asia. Emirates introdurrà la stessa misura. Secondo gli esperti, i caricabatterie rappresentano un problema reale, sebbene ciò non elimini i rischi. Di tutti gli incidenti segnalati a bordo, questi caricabatterie rappresentano il 4%; i telefoni cellulari il 15%; le sigarette elettroniche (che possono essere trasportate, ma non utilizzate) il 21%; mentre i computer rappresentano solo il 12%. Condividi

In pratica, entro la fine di quest’anno, saranno 17.300 i nuovi membri del team, all'interno di 350 posizioni diverse. [post_title] => Emirates: appuntamento in 6 città italiane per selezionare personale di bordo [post_date] => 2025-08-29T12:51:41+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1756471901000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496151 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ciminnisi e Ryanair. Con il solito garbo ma con la nota efficacia il presidente di Fiavet Confcommercio, Giuseppe Ciminnisi, ha detto la sua sul webinar di Ryanair nato per spiegare agli agenti di viaggio il modo di utilizzare la piattaforma Tad. Il presidente non è rimasto soddisfatto. Infatti attraverso Facebook ha chiarito la sua posizione. "Il webinar di Ryanair sulla piattaforma TAD ci ha visti spettatori inermi e imbarazzati di fronte a un incontro durato appena otto minuti. Nei giorni precedenti avevamo lavorato con impegno, raccogliendo ed elaborando i quesiti da voi segnalati affinché trovassero risposta durante tale incontro.Il gruppo di lavoro che segue TAD, composto da professionisti esperti e selezionati, continua a impegnarsi, dimostrando professionalità, competenza e un forte spirito di squadra. A loro, e a tutte le persone che da mesi si dedicano con costanza alla questione Ryanair, va il nostro più sincero ringraziamento. Rimostranze ufficiali Proprio per questo, l’invito ad organizzare un webinar congiunto era stato da noi accolto con favore, tanto da proporne l’apertura anche ai non associati, nella convinzione che trasparenza e collaborazione fossero la strada giusta per raggiungere obiettivi comuni. Fondamenti in cui Fiavet continua a credere.Purtroppo, il webinar non ha rispettato né le attese né l’impegno profuso dalla nostra associazione. Abbiamo quindi provveduto ad inviare le nostre rimostranze ufficiali alla compagnia aerea, dalla quale ci aspettiamo risposte concrete e sostanziali.Ribadiamo l’importanza dell’accordo siglato con Ryanair, che per la prima volta nella storia sancisce il riconoscimento della professionalità dell’agente di viaggio: un patrimonio che va difeso e valorizzato, nell’interesse dell’intera categoria. Fiavet è e resterà al vostro fianco, con serietà e determinazione". [post_title] => Ciminnisi (Fiavet): "Il webinar con Ryanair per TAD ci ha imbarazzato" [post_date] => 2025-08-29T12:24:27+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1756470267000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496142 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo la fine dell'estate, i voli tra Stati Uniti e Cuba saranno ridotti del 20% a partire da settembre, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Saranno operati 91 voli settimanali con una capacità totale di 13.965 posti tra i due Paesi. La diminuzione della disponibilità di posti tra settembre 2024 e settembre 2025 sarà del 16,1%. Le compagnie aeree che mantengono i collegamenti tra Stati Uniti e Cuba sono American Airlines, con 70 voli settimanali e 10.500 posti, che rappresentano il 77% delle frequenze e il 75% della capacità del mercato; Delta rimane con 14 voli e 2.240 posti, secondo Aviacionline. United Airlines Tuttavia, United ha annunciato che sospenderà la rotta Houston-L'Avana a partire dal 1° settembre, Southwest ridurrà la sua rotta Tampa-L'Avana a un volo giornaliero a partire dal 4 settembre e American ha richiesto una deroga temporanea al Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti (DOT) per la messa a terra invernale fino a marzo 2026. I voli sono concentrati sulle rotte da Miami e Tampa, con American Airlines che serve L'Avana, Camagüey, Holguín, Santa Clara, Santiago de Cuba e Varadero. Delta serve L'Avana da Miami, mentre Southwest opera solo la rotta Tampa-L'Avana. [post_title] => Cuba, da fine estate diminuzione del 20% dei voli dagli Usa [post_date] => 2025-08-29T11:56:03+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1756468563000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496140 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Trasporto aereo e batterie. Accade fin troppo spesso: un volo deve atterrare rapidamente perché la batteria di un telefono o di un computer prende fuoco. Come sappiamo, questi problemi diventano gravi solo quando si verifica una catastrofe. L'ultimo caso, almeno tra quelli coperti dalla FAA americana e dall'EASA europea, è quello di un aereo della American Airlines in volo da Philadelphia a Phoenix, in Arizona, con 160 passeggeri a bordo, che ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza a Washington, D.C. In precedenza, un aereo della Virgin Australia si era trovato nella stessa situazione. Solo negli Stati Uniti, quest'anno si sono verificati 46 incidenti di questo tipo. E dal 2006 ne sono stati registrati 644. Asia e Southwest Trasporto aereo in Asia. Molte compagnie aeree hanno già preso provvedimenti, mentre negli Stati Uniti anche Southwest ha fatto lo stesso. I sindacati del personale di bordo ritengono che siano necessari interventi urgenti. Southwest ha vietato le batterie portatili a bordo. Lo stesso è stato fatto in Asia. Emirates introdurrà la stessa misura. Secondo gli esperti, i caricabatterie rappresentano un problema reale, sebbene ciò non elimini i rischi. Di tutti gli incidenti segnalati a bordo, questi caricabatterie rappresentano il 4%; i telefoni cellulari il 15%; le sigarette elettroniche (che possono essere trasportate, ma non utilizzate) il 21%; mentre i computer rappresentano solo il 12%. [post_title] => Trasporto aereo: molti problemi (e pericoli) dall'uso delle batterie al litio [post_date] => 2025-08-29T11:52:46+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1756468366000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496138 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair rafforza la sua posizione di compagnia aerea con i costi unitari più bassi in Europa, ampliando il divario sia con i suoi diretti concorrenti, Easyjet e Wizz Air, sia con i principali gruppi aerei del continente, IAG, Lufthansa e Air France-KLM. La compagnia aerea irlandese dichiara un costo totale di soli 35 euro per passeggero trasportato, ben al di sotto dei suoi concorrenti. All'altro estremo dello spettro si trova Air France-KLM, con una media di 253 euro, il 623% in più. EasyJet, il suo principale concorrente, ha un costo medio più alto del 143%, pari a 85 euro a passeggero. Wizz Air migliora questa cifra con una media di 62 €, il 77% in più rispetto a Ryanair. IAG e Lufthansa mostrano livelli comparabili. [post_title] => Ryanair, costi unitari più bassi. 35 euro a passeggero. Air France 253. [post_date] => 2025-08-29T11:45:38+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1756467938000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496130 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => I voli diretti tra India e Cina riprenderanno per la prima volta dal 2020, agevolando così il rilancio di turismo, commercio e viaggi d'affari tra i due Paesi. I collegamenti erano stati sospesi all'inizio della pandemia e non erano mai stati ripristinati, anche dopo che entrambi i governi avevano revocato le restrizioni relative al Covid-19. Secondo quanto riferisce il South China Morning Post il mese scorso l'India ha ripreso a rilasciare visti ai cittadini cinesi, mentre Pechino ha riaperto l'accesso ai pellegrini indiani per intraprendere il Kailash Mansarovar Yatra, un viaggio sacro nell'induismo, nel buddismo e nel giainismo. In questo contesto, i voli verso la Cina potrebbero riprendere entro un mese: l'annuncio è previsto durante la visita del primo ministro indiano Narendra Modi a Tianjin questa domenica per il vertice dell'Organizzazione di cooperazione di Shanghai, riferisce il Post. [post_title] => India: i voli diretti verso la Cina riprenderanno a settembre, dopo uno stop di 5 anni [post_date] => 2025-08-29T11:09:40+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1756465780000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496126 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Debutto nei cieli il prossimo 18 settembre per il primo collegamento intercontinentale di Air Côte d’Ivoire: la compagnia aerea di bandiera della Costa d'Avorio volerà da Abidjan a Parigi, prima destinazione europea del vettore. Sulla rotta sarà operativo, con frequenze giornaliere, un nuovo Airbus A330-900neo, consegnato lo scorso 29 agosto, che è anche il primo wide-body mai acquistato da una compagnia aerea ivoriana. “Per la prima volta nella nostra storia, Air Côte d'Ivoire opererà un aereo a lungo raggio, in grado di effettuare viaggi intercontinentali. Lo consideriamo un regalo alla nazione durante le celebrazioni per la nostra indipendenza” ha commentato il ceo del vettore, Laurent Loukou. Il 2025 è stato un anno di crescita per Air Côte d'Ivoire, che ha rafforzato la sua presenza in Africa occidentale con frequenze aggiuntive sul corridoio Niamey-Ouagadougou. A gennaio è stato introdotto un collegamento combinato Abidjan-Niamey-Ouagadougou-Abidjan con due voli settimanali, che durante la primavera e l'estate è stato gradualmente aumentato fino a raggiungere un servizio quasi giornaliero a giugno. La compagnia aerea ha anche lanciato 3 servizi settimanali ad aprile su Abidjan - Bamako - Conakry. La compagnia è ora in attesa di un secondo A330-900neo che contribuirebbe a potenziare il network intercontinentale. [post_title] => Air Côte d’Ivoire: il 18 settembre decollerà il primo volo lungo raggio, verso Parigi [post_date] => 2025-08-29T10:54:03+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1756464843000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496118 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Conto alla rovescia per il debutto delle corse dell'Espresso Siena, ultima new entry fra le proposte di Fs Treni Turistici Italiani. Il nuovo collegamento diretto tra Roma e Siena sarà operativo nel weekend, con partenza da Roma Termini sabato 27 settembre, 4 ottobre e 1° novembre, alle ore 7:42, e con ritorno da Siena domenica 28 settembre, 5 ottobre e 2 novembre, alle ore 15:05. Il treno prevede fermate a Tarquinia, Capalbio, Orbetello, Grosseto, Montepescali, Monte Antico, Buonconvento e Monteroni d'Arbia. L'iniziativa nasce dalla collaborazione di Fs Treni Turistici Italiani e Fondazione Fs, che ha curato il restauro delle carrozze di prima classe "Gran Confort", icone dei viaggi degli anni Settanta, oggi protagoniste di un itinerario che attraversa l'Argentario e la Val d'Orcia. Espresso Siena rappresenta un'alternativa lenta e panoramica, con un alto interesse storico e paesaggistico, e conferma l'impegno di Fs Treni Turistici Italiani nell'esaltare un modo diverso di viaggiare che ha l'obiettivo di dare particolare attenzione al turismo di qualità e alla sostenibilità. [post_title] => Fs Treni Turistici Italiani: al via il prossimo 27 settembre il collegamento Roma-Siena [post_date] => 2025-08-29T10:28:49+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1756463329000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496114 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Qatar Airways è pronta a trasferire le proprie operazioni di volo al nuovo Terminal One del Jfk di New York. Il trasloco è previsto nel 2026 e coinciderà anche con l'apertura di una lounge premium della compagnia di oltre 1.393 metri quadrati, che sarà la prima lounge dedicata del vettore, sia a New York City sia negli Stati Uniti. Offrendo un accesso diretto ed efficiente al gate d'imbarco dalla lounge esclusiva di Qatar Airways, la nuova struttura garantirà un'esperienza di alto livello con opzioni di ristorazione premium e servizi di prima classe, tra cui servizi di check-in vip, zone relax, sale di preghiera, aree giochi per bambini, opzioni di ristorazione premium e negozi duty-free per i passeggeri della Business Class di Qatar Airways. "Siamo impazienti di avviare le nostre operazioni nel nuovo Terminal One dell'aeroporto Jfk e di dare il benvenuto ai passeggeri della Business Class di Qatar Airways nella nostra prima lounge esclusiva negli Stati Uniti - ha sottolineato il ceo del gruppo, Badr Mohammed Al-Meer -. La nostra nuova lounge all'avanguardia offrirà un'esperienza migliorata in ogni punto di contatto e completerà la nostra esperienza di viaggio in Business Class, leader nel settore. Dai trasferimenti aeroportuali dedicati al check-in vip, fino alle migliori opzioni di shopping e ristorazione, ai passeggeri premium verrà offerto il miglior servizio al mondo nel nuovo Terminal One". Qatar Airways ha avviato le operazioni a New York nel 2008 presso il Terminal 8 dell'aeroporto Jfk. Il network del vettore negli Stati Uniti include oggi 11 destinazioni e serve oltre 3 milioni di passeggeri all'anno. Con 18 voli settimanali dal Jfk, Qatar Airways collega i viaggiatori dagli Stati Uniti a oltre 170 destinazioni in tutto il mondo attraverso l'hub di Doha. [post_title] => Qatar Airways pronta a trasferire le operazioni al Terminal One del Jfk di New York [post_date] => 2025-08-29T09:49:04+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1756460944000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "trasporto aereo 5" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":20,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":5434,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496154","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates ha messo in calendario altri 6 appuntamenti in altrettante città d'Italia per il recruiting del personale di bordo, che seguono le già numerose giornate di selezione organizzate quest'anno dalla compagnia di Dubai nel nostro Paese.\r

A settembre si terranno i nuovi open day a Milano (1 settembre), Venezia (3 settembre), Cagliari (5 settembre), Roma ( 15 settembre e 30 settembre), Sorrento (17 settembre) e Napoli (28 settembre). \r

Nel 2024, il team di recruiting di Emirates ha ospitato eventi e giornate dedicate alla ricerca di personale di bordo in più di 460 città in sei continenti, con l’obiettivo di aumentare di un ulteriore 25% il numero degli attuali membri dell'equipaggio di cabina. Ad oggi fanno parte dell’equipaggio di cabina di Emirates oltre 24.500 membri, tra cui più di 860 italiani.\r

In pratica, entro la fine di quest’anno, saranno 17.300 i nuovi membri del team, all'interno di 350 posizioni diverse.","post_title":"Emirates: appuntamento in 6 città italiane per selezionare personale di bordo","post_date":"2025-08-29T12:51:41+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1756471901000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496151","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ciminnisi e Ryanair. Con il solito garbo ma con la nota efficacia il presidente di Fiavet Confcommercio, Giuseppe Ciminnisi, ha detto la sua sul webinar di Ryanair nato per spiegare agli agenti di viaggio il modo di utilizzare la piattaforma Tad. Il presidente non è rimasto soddisfatto. Infatti attraverso Facebook ha chiarito la sua posizione.\r

\r

\"Il webinar di Ryanair sulla piattaforma TAD ci ha visti spettatori inermi e imbarazzati di fronte a un incontro durato appena otto minuti. Nei giorni precedenti avevamo lavorato con impegno, raccogliendo ed elaborando i quesiti da voi segnalati affinché trovassero risposta durante tale incontro.Il gruppo di lavoro che segue TAD, composto da professionisti esperti e selezionati, continua a impegnarsi, dimostrando professionalità, competenza e un forte spirito di squadra. A loro, e a tutte le persone che da mesi si dedicano con costanza alla questione Ryanair, va il nostro più sincero ringraziamento.\r

Rimostranze ufficiali\r

Proprio per questo, l’invito ad organizzare un webinar congiunto era stato da noi accolto con favore, tanto da proporne l’apertura anche ai non associati, nella convinzione che trasparenza e collaborazione fossero la strada giusta per raggiungere obiettivi comuni. Fondamenti in cui Fiavet continua a credere.Purtroppo, il webinar non ha rispettato né le attese né l’impegno profuso dalla nostra associazione. Abbiamo quindi provveduto ad inviare le nostre rimostranze ufficiali alla compagnia aerea, dalla quale ci aspettiamo risposte concrete e sostanziali.Ribadiamo l’importanza dell’accordo siglato con Ryanair, che per la prima volta nella storia sancisce il riconoscimento della professionalità dell’agente di viaggio: un patrimonio che va difeso e valorizzato, nell’interesse dell’intera categoria. Fiavet è e resterà al vostro fianco, con serietà e determinazione\".","post_title":"Ciminnisi (Fiavet): \"Il webinar con Ryanair per TAD ci ha imbarazzato\"","post_date":"2025-08-29T12:24:27+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1756470267000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496142","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo la fine dell'estate, i voli tra Stati Uniti e Cuba saranno ridotti del 20% a partire da settembre, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Saranno operati 91 voli settimanali con una capacità totale di 13.965 posti tra i due Paesi.\r

\r

La diminuzione della disponibilità di posti tra settembre 2024 e settembre 2025 sarà del 16,1%. Le compagnie aeree che mantengono i collegamenti tra Stati Uniti e Cuba sono American Airlines, con 70 voli settimanali e 10.500 posti, che rappresentano il 77% delle frequenze e il 75% della capacità del mercato; Delta rimane con 14 voli e 2.240 posti, secondo Aviacionline.\r

United Airlines\r

Tuttavia, United ha annunciato che sospenderà la rotta Houston-L'Avana a partire dal 1° settembre, Southwest ridurrà la sua rotta Tampa-L'Avana a un volo giornaliero a partire dal 4 settembre e American ha richiesto una deroga temporanea al Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti (DOT) per la messa a terra invernale fino a marzo 2026.\r

\r

I voli sono concentrati sulle rotte da Miami e Tampa, con American Airlines che serve L'Avana, Camagüey, Holguín, Santa Clara, Santiago de Cuba e Varadero. Delta serve L'Avana da Miami, mentre Southwest opera solo la rotta Tampa-L'Avana.","post_title":"Cuba, da fine estate diminuzione del 20% dei voli dagli Usa","post_date":"2025-08-29T11:56:03+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1756468563000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496140","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Trasporto aereo e batterie. Accade fin troppo spesso: un volo deve atterrare rapidamente perché la batteria di un telefono o di un computer prende fuoco. Come sappiamo, questi problemi diventano gravi solo quando si verifica una catastrofe.\r

\r

L'ultimo caso, almeno tra quelli coperti dalla FAA americana e dall'EASA europea, è quello di un aereo della American Airlines in volo da Philadelphia a Phoenix, in Arizona, con 160 passeggeri a bordo, che ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza a Washington, D.C. In precedenza, un aereo della Virgin Australia si era trovato nella stessa situazione.\r

\r

Solo negli Stati Uniti, quest'anno si sono verificati 46 incidenti di questo tipo. E dal 2006 ne sono stati registrati 644.\r

Asia e Southwest\r

Trasporto aereo in Asia. Molte compagnie aeree hanno già preso provvedimenti, mentre negli Stati Uniti anche Southwest ha fatto lo stesso. I sindacati del personale di bordo ritengono che siano necessari interventi urgenti.\r

\r

Southwest ha vietato le batterie portatili a bordo. Lo stesso è stato fatto in Asia. Emirates introdurrà la stessa misura. Secondo gli esperti, i caricabatterie rappresentano un problema reale, sebbene ciò non elimini i rischi. Di tutti gli incidenti segnalati a bordo, questi caricabatterie rappresentano il 4%; i telefoni cellulari il 15%; le sigarette elettroniche (che possono essere trasportate, ma non utilizzate) il 21%; mentre i computer rappresentano solo il 12%.","post_title":"Trasporto aereo: molti problemi (e pericoli) dall'uso delle batterie al litio","post_date":"2025-08-29T11:52:46+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1756468366000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496138","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair rafforza la sua posizione di compagnia aerea con i costi unitari più bassi in Europa, ampliando il divario sia con i suoi diretti concorrenti, Easyjet e Wizz Air, sia con i principali gruppi aerei del continente, IAG, Lufthansa e Air France-KLM.\r

\r

La compagnia aerea irlandese dichiara un costo totale di soli 35 euro per passeggero trasportato, ben al di sotto dei suoi concorrenti. All'altro estremo dello spettro si trova Air France-KLM, con una media di 253 euro, il 623% in più.\r

\r

EasyJet, il suo principale concorrente, ha un costo medio più alto del 143%, pari a 85 euro a passeggero. Wizz Air migliora questa cifra con una media di 62 €, il 77% in più rispetto a Ryanair.\r

\r

IAG e Lufthansa mostrano livelli comparabili. ","post_title":"Ryanair, costi unitari più bassi. 35 euro a passeggero. Air France 253.","post_date":"2025-08-29T11:45:38+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1756467938000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496130","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I voli diretti tra India e Cina riprenderanno per la prima volta dal 2020, agevolando così il rilancio di turismo, commercio e viaggi d'affari tra i due Paesi.\r

\r

I collegamenti erano stati sospesi all'inizio della pandemia e non erano mai stati ripristinati, anche dopo che entrambi i governi avevano revocato le restrizioni relative al Covid-19.\r

\r

Secondo quanto riferisce il South China Morning Post il mese scorso l'India ha ripreso a rilasciare visti ai cittadini cinesi, mentre Pechino ha riaperto l'accesso ai pellegrini indiani per intraprendere il Kailash Mansarovar Yatra, un viaggio sacro nell'induismo, nel buddismo e nel giainismo.\r

\r

In questo contesto, i voli verso la Cina potrebbero riprendere entro un mese: l'annuncio è previsto durante la visita del primo ministro indiano Narendra Modi a Tianjin questa domenica per il vertice dell'Organizzazione di cooperazione di Shanghai, riferisce il Post.","post_title":"India: i voli diretti verso la Cina riprenderanno a settembre, dopo uno stop di 5 anni","post_date":"2025-08-29T11:09:40+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1756465780000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496126","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Debutto nei cieli il prossimo 18 settembre per il primo collegamento intercontinentale di Air Côte d’Ivoire: la compagnia aerea di bandiera della Costa d'Avorio volerà da Abidjan a Parigi, prima destinazione europea del vettore.\r

\r

Sulla rotta sarà operativo, con frequenze giornaliere, un nuovo Airbus A330-900neo, consegnato lo scorso 29 agosto, che è anche il primo wide-body mai acquistato da una compagnia aerea ivoriana.\r

\r

“Per la prima volta nella nostra storia, Air Côte d'Ivoire opererà un aereo a lungo raggio, in grado di effettuare viaggi intercontinentali. Lo consideriamo un regalo alla nazione durante le celebrazioni per la nostra indipendenza” ha commentato il ceo del vettore, Laurent Loukou.\r

\r

Il 2025 è stato un anno di crescita per Air Côte d'Ivoire, che ha rafforzato la sua presenza in Africa occidentale con frequenze aggiuntive sul corridoio Niamey-Ouagadougou. A gennaio è stato introdotto un collegamento combinato Abidjan-Niamey-Ouagadougou-Abidjan con due voli settimanali, che durante la primavera e l'estate è stato gradualmente aumentato fino a raggiungere un servizio quasi giornaliero a giugno. La compagnia aerea ha anche lanciato 3 servizi settimanali ad aprile su Abidjan - Bamako - Conakry.\r

\r

La compagnia è ora in attesa di un secondo A330-900neo che contribuirebbe a potenziare il network intercontinentale.","post_title":"Air Côte d’Ivoire: il 18 settembre decollerà il primo volo lungo raggio, verso Parigi","post_date":"2025-08-29T10:54:03+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1756464843000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496118","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Conto alla rovescia per il debutto delle corse dell'Espresso Siena, ultima new entry fra le proposte di Fs Treni Turistici Italiani.\r

\r

Il nuovo collegamento diretto tra Roma e Siena sarà operativo nel weekend, con partenza da Roma Termini sabato 27 settembre, 4 ottobre e 1° novembre, alle ore 7:42, e con ritorno da Siena domenica 28 settembre, 5 ottobre e 2 novembre, alle ore 15:05. Il treno prevede fermate a Tarquinia, Capalbio, Orbetello, Grosseto, Montepescali, Monte Antico, Buonconvento e Monteroni d'Arbia.\r

\r

L'iniziativa nasce dalla collaborazione di Fs Treni Turistici Italiani e Fondazione Fs, che ha curato il restauro delle carrozze di prima classe \"Gran Confort\", icone dei viaggi degli anni Settanta, oggi protagoniste di un itinerario che attraversa l'Argentario e la Val d'Orcia.\r

\r

Espresso Siena rappresenta un'alternativa lenta e panoramica, con un alto interesse storico e paesaggistico, e conferma l'impegno di Fs Treni Turistici Italiani nell'esaltare un modo diverso di viaggiare che ha l'obiettivo di dare particolare attenzione al turismo di qualità e alla sostenibilità.","post_title":"Fs Treni Turistici Italiani: al via il prossimo 27 settembre il collegamento Roma-Siena","post_date":"2025-08-29T10:28:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1756463329000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496114","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Qatar Airways è pronta a trasferire le proprie operazioni di volo al nuovo Terminal One del Jfk di New York. Il trasloco è previsto nel 2026 e coinciderà anche con l'apertura di una lounge premium della compagnia di oltre 1.393 metri quadrati, che sarà la prima lounge dedicata del vettore, sia a New York City sia negli Stati Uniti.\r

\r

Offrendo un accesso diretto ed efficiente al gate d'imbarco dalla lounge esclusiva di Qatar Airways, la nuova struttura garantirà un'esperienza di alto livello con opzioni di ristorazione premium e servizi di prima classe, tra cui servizi di check-in vip, zone relax, sale di preghiera, aree giochi per bambini, opzioni di ristorazione premium e negozi duty-free per i passeggeri della Business Class di Qatar Airways.\r

\r

\"Siamo impazienti di avviare le nostre operazioni nel nuovo Terminal One dell'aeroporto Jfk e di dare il benvenuto ai passeggeri della Business Class di Qatar Airways nella nostra prima lounge esclusiva negli Stati Uniti - ha sottolineato il ceo del gruppo, Badr Mohammed Al-Meer -. La nostra nuova lounge all'avanguardia offrirà un'esperienza migliorata in ogni punto di contatto e completerà la nostra esperienza di viaggio in Business Class, leader nel settore. Dai trasferimenti aeroportuali dedicati al check-in vip, fino alle migliori opzioni di shopping e ristorazione, ai passeggeri premium verrà offerto il miglior servizio al mondo nel nuovo Terminal One\".\r

\r

Qatar Airways ha avviato le operazioni a New York nel 2008 presso il Terminal 8 dell'aeroporto Jfk. Il network del vettore negli Stati Uniti include oggi 11 destinazioni e serve oltre 3 milioni di passeggeri all'anno. Con 18 voli settimanali dal Jfk, Qatar Airways collega i viaggiatori dagli Stati Uniti a oltre 170 destinazioni in tutto il mondo attraverso l'hub di Doha.","post_title":"Qatar Airways pronta a trasferire le operazioni al Terminal One del Jfk di New York","post_date":"2025-08-29T09:49:04+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1756460944000]}]}}