Toscana, con Argentario Link parte il nuovo servizio Trenitalia, novità della Summer Experience Parte il 29 giugno il nuovo servizio intermodale “Argentario Link”, una delle novità regionali della Summer Experience di Trenitalia. ‘Argentario Link’ consentirà di viaggiare in treno fino a Orbetello-Monte Argentario e poi proseguire in bus fino a Porto Santo Stefano. Il biglietto treno + bus potrà essere acquistato in un’unica soluzione su tutti i canali Trenitalia, indicando come stazione di arrivo o partenza “Porto Santo Stefano”.



«E’ una bella notizia – dichiara il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani – a vantaggio della qualità della vita dei cittadini e sulla quale puntiamo molto. Un modello virtuoso, esempio di una collaborazione positiva e di una sinergia che garantisce maggiore agilità a chi viaggia». Oltre 35 collegamenti giornalieri nei feriali e 26 nei festivi, per raggiungere o partire dalla città dell’Argentario verso tutte le destinazioni offerte da Trenitalia.

Si tratta di una novità – e di un nuovo passo verso una mobilità sostenibile e integrata – nell’ambito della programmazione del trasporto regionale toscano, resa possibile grazie alla sinergia fra Trenitalia e Autolinee Toscane, con il supporto del Comune di Monte Argentario e della Regione Toscana, ente programmatore e finanziatore dei servizi. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 470334 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuove proposte pensate appositamente per gli ospiti più giovani e per i loro familiari, con esperienze sia terra, grazie a tour speciali creati su misura, sia a bordo, grazie ad attività di intrattenimento legate ai tour. E' l'ultima delle novità dell'estate di Costa Crociere. Le proposte di terra sono disponibili in particolare nelle principali destinazioni del Mediterraneo occidentale (Savona, Genova, Civitavecchia, Napoli, Palermo, Cagliari, Barcellona, Valencia e Marsiglia) e consentiranno di creare un ponte esperienziale bordo-terra, con attività pre e post escursioni, curate dal team di animatori dei club di bordo dedicati ai più giovani, lo Squok e il Teens. Il programma prevede due opzioni principali: una pensata per bambini e bambine dai tre ai 13 anni accompagnati dai familiari; un'altra riservata ai ragazzi e ragazze dai 14 ai 17 anni. Nel primo caso si potrà per esempio esplorare Palermo con i suoi mercati alla ricerca degli ingredienti del dolce siciliano più famoso, il cannolo, e al termine partecipare a una cooking class nel food lab di bordo. Ma anche di scoprire Marsiglia attraverso i giochi e i prodotti più celebri della destinazione, come la petanque e il famoso sapone, oppure di vivere una giornata sulle colline di Genova, con la testa tra le stelle, dopo aver raggiunto l’Osservatorio grazie alla funicolare storica di Righi. Queste proposte sono disegnate con un ritmo lento, e prevedono momenti di svago e di gioco, ma anche momenti di riposo, per permettere a tutta la famiglia di vivere al meglio l’esperienza. Per i giovani dai 14 ai 17 anni il programma prevede invece esperienze pensate per soddisfare il loro desiderio di avventura, divertimento ma anche di autonomia, visto che potranno partecipare da soli, insieme ai loro coetanei, sotto la supervisione degli animatori Costa. Si spazierà dai tour fotografici alla scoperta della street art tra le vie di Marsiglia ad attività più avventurose come surf e paddle-boarding sulla costa di Cagliari. Ma si potranno anche fare passeggiate attraverso la Napoli più instagrammabile: dalla vivace atmosfera dei quartieri Spagnoli al tempio dedicato a Maradona, seguendo il percorso più social della città. O ancora, trekking alla grotta dei Falsari, nei pressi di Savona, o un’esperienza a Palermo su Lisca Bianca: un piccolo veliero con una storia incredibile, dove navigare in sicurezza imparando le principali manovre di una barca a vela. Il nuovo programma dedicato alle famiglie comprende anche diverse attività di intrattenimento a bordo, disegnate per creare una continuità con i tour nelle diverse destinazioni, in modo da proporre un’esperienza a tema lungo l’intera giornata. I bambini e le bambine avranno l’opportunità di partecipare a cooking class insieme ai loro genitori, imparando i segreti della cucina dalle mani degli chef di bordo. O dare libero sfogo alla loro creatività e vitalità partecipando a divertenti workshop, balli e attività sportive di gruppo. In particolare, sulla Toscana e sulla Smeralda, una delle giornate della crociera sarà interamente dedicata alle famiglie, con la mascotte Squok che guiderà gli ospiti in tutte le esperienze di quella giornata, che avrà il culmine con lo spettacolo serale al Colosseo. “Le famiglie sono un target fondamentale per la nostra offerta - sottolinea il senior vice president guest experience e on board sales operations di Costa Crociere, Giuseppe Carino -. In particolare, i mesi estivi e gli itinerari nel Mediterraneo occidentale sono tra i più apprezzati da questo segmento di mercato. Grazie alle nostre nuove proposte le escursioni diventeranno vere e proprie esperienze pensate su misura per le famiglie, adatte a diverse fasce di età, che avranno un collegamento forte con le attività di animazione a bordo, in modo da creare un percorso a tema che accompagnerà i nostri ospiti più giovani e i loro familiari durante tutta la giornata”. [post_title] => L'estate di Costa si arricchisce di nuove esperienze per la famiglie [post_date] => 2024-06-27T14:51:56+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1719499916000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 470335 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Parte il 29 giugno il nuovo servizio intermodale “Argentario Link”, una delle novità regionali della Summer Experience di Trenitalia. 'Argentario Link' consentirà di viaggiare in treno fino a Orbetello-Monte Argentario e poi proseguire in bus fino a Porto Santo Stefano. Il biglietto treno + bus potrà essere acquistato in un’unica soluzione su tutti i canali Trenitalia, indicando come stazione di arrivo o partenza “Porto Santo Stefano”. «E’ una bella notizia - dichiara il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani - a vantaggio della qualità della vita dei cittadini e sulla quale puntiamo molto. Un modello virtuoso, esempio di una collaborazione positiva e di una sinergia che garantisce maggiore agilità a chi viaggia». Oltre 35 collegamenti giornalieri nei feriali e 26 nei festivi, per raggiungere o partire dalla città dell’Argentario verso tutte le destinazioni offerte da Trenitalia. Si tratta di una novità – e di un nuovo passo verso una mobilità sostenibile e integrata – nell’ambito della programmazione del trasporto regionale toscano, resa possibile grazie alla sinergia fra Trenitalia e Autolinee Toscane, con il supporto del Comune di Monte Argentario e della Regione Toscana, ente programmatore e finanziatore dei servizi. [post_title] => Toscana, con Argentario Link parte il nuovo servizio Trenitalia, novità della Summer Experience [post_date] => 2024-06-27T12:11:18+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1719490278000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 470337 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Toscana delle due ruote a pedali, sarà presente a Becycle, l’evento organizzato da Pitti Immagine che fino al 28 giugno celebra la bicicletta alla Stazione Leopolda di Firenze. Per l’occasione il comitato scientifico per la parte cicloturismo e destinazioni è stato affidato a Toscana Promozione Turistica. L’evento è organizzato in coincidenza con il Grand Départ del Tour de France previsto a Firenze il 29 giugno. Becycle è dedicato al mondo delle biciclette, del cicloturismo e dello stile di vita legato alla bici. Ci saranno anche le Regioni interessate dalle tappe italiane del Tour e gli Enti vocati al cicloturismo, al turismo sostenibile e a quello attivo, tutti settori in cui la Toscana è leader. «Ci apprestiamo a vivere un momento unico con la partenza del Tour de France – spiega il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani - Per la bicicletta, e per tutto quello che ad essa ruota intorno, abbiamo investito e continueremo ad investire risorse ed energie importanti. Con un’offerta che mette al centro la sostenibilità, il turismo slow e una ricchezza culturale quasi unica». “Il bike – aggiunge Leonardo Marras, assessore al turismo - è uno dei principali attrattori dell’offerta turistica della regione che, infatti, è stata la prima a dotarsi di un Atlante degli itinerari cicloturistici: uno strumento digitale in continuo aggiornamento che facilita l'organizzazione del viaggio. Con oltre 15.000 km di percorsi, la guida offre anche informazioni su strutture e proposte di vacanze a tema, risorsa essenziale per pianificare un tour in bicicletta attraverso il portale web dedicato www.visittuscany.com, che include descrizioni dettagliate, mappe interattive, profili altimetrici e indicazioni utili». [post_title] => Cicloturismo, la Toscana protagonista a Becycle a Firenze fino al 28 giugno [post_date] => 2024-06-27T12:10:58+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1719490258000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 470320 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Novità in casa Swan Hellenic che diventa partner del network Virtuoso. "La nuova collaborazione ci offrirà inedite opportunità di vendita e marketing ai consulenti di viaggio di lusso della rete e alla loro clientela altamente ricercata - sottolinea la chief commercial officer della compagnia di crociere, Patrizia Iantorno -. Le agenzie Virtuoso generano in media negli Stati Uniti 28-32 miliardi di dollari all'anno, rendendo il network il più importante operatore nel settore dei viaggi di lusso". "Il processo di accettazione in Virtuoso è incredibilmente selettivo - prosegue Patrizia Iantorno -. Diventare un loro partner privilegiato è quindi un vero onore per noi. La reputazione di cui godono le agenzie affiliate a Virtuoso si sposa perfettamente con il nostro approccio al servizio su misura. Ora che siamo parte di questa rete, non vediamo l'ora di offrire ai consulenti del network e ai loro clienti servizi, valori ed esperienze che vadano oltre le loro aspettative". [post_title] => Swan Hellenic diventa partner del network Virtuoso [post_date] => 2024-06-27T10:40:05+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1719484805000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 470274 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => New York City sta tornando ai numeri pre pandemia in termini di flussi turistici e dunque punta ad attrarre nuovi visitatori da ogni latitudine, con una diversificazione dell’offerta. Tra le ultime novità, i tour legati al cibo e all’attività sportiva rappresentano un modo nuovo, diverso e interattivo per esplorare la Grande Mela e conoscere meglio i suoi quartieri. Delle vere e proprie esperienze on street, a diretto contatto con le realtà e le comunità locali. Con la sua vibrante multiculturalità e la sua ricchezza gastronomica, New York offre una miriade di esperienze culinarie uniche. Per i veri amanti del cibo, i food tour organizzati da Mad Tours+Event rappresentano dunque una valida occasione per scoprire i sapori autentici dei diversi quartieri della città. I tour gastronomici diventano così un nuovo modo per esplorare non solo le delizie culinarie ma anche scoprire più da vicino i quartieri iconici come Chinatown, Little Italy, Williamsburg, Harlem e Washington Heights. Ogni tour è pensato per offrire un’immersione completa nella cultura locale, combinando la degustazione di piatti tipici con storie e aneddoti sulla storia e le tradizioni dei luoghi visitati. Chinatown: un viaggio tra le vie affollate e i mercati colorati, dove assaporare specialità cinesi autentiche come i dim sum, i noodles fatti a mano e i celebri baozi. Con guide esperte che raccontano la storia di questa affascinante comunità, svelando i segreti dei ristoranti più autentici e meno turistici. Little Italy: questo tour fa rivivere l’atmosfera calorosa dei ristoranti a conduzione familiare, dove gustare classici della cucina italiana come pizza, pasta e cannoli. Le storie delle famiglie italiane che hanno contribuito a creare questo angolo d’Italia a New York arricchiscono l’esperienza, rendendola ancora più coinvolgente. Williamsburg: il quartiere è noto per la sua scena gastronomica innovativa e alla moda, ed è la meta perfetta per chi ama scoprire nuovi sapori. Durante il tour è possibile degustare piatti creativi che fondono tradizione e modernità, visitare mercati artigianali e conoscere i talentuosi chef che stanno ridefinendo la cucina di Brooklyn. Harlem: il tour di Harlem regala un’esperienza nel cuore della cultura afroamericana di New York, facendo scoprire il soul food, una cucina ricca e saporita che include piatti come fried chicken, collard greens e cornbread. Oltre al cibo, è possibile immergersi nella storia musicale di Harlem, con visite ai locali storici dove il jazz e il blues sono nati e prosperati. Washington Heights: questo quartiere è uno dei più affascinanti di New York City, ed è famoso per la forte presenza della comunità dominicana, che sta lasciando un'impronta importante sulla scena gastronomica locale. Il food tour attraversa le strade animate di questo quartiere, per assaporare piatti autentici come i tradizionali pastelitos, simili a empanadas, ripieni di carne o formaggio, e i freschi batidos, deliziosi frullati di frutta tropicale. Tutto questo mentre la guida aiuta a conoscere la storia che rende Washington Heights così speciale. Scoprire New York facendo sport Per chi ama una vita attiva anche quando è in vacanza, sicuramente i tour proposti da Fit Tours NYC sono una buona soluzione per combinare l'esplorazione urbana con l'attività fisica, e scoprire così New York City mantenendosi in forma. Questi tour non solo permettono di visitare alcune delle attrazioni più iconiche della città, ma anche di farlo in maniera attiva e salutare. Ecco alcune delle esperienze proposte da Fit Tours NYC. Yoga in Central Park: questo tour combina una passeggiata attraverso il parco con una lezione di yoga, offrendo un'esperienza rilassante e rigenerante. Circondati dal verde e dalla tranquillità del parco, i partecipanti possono godersi una pausa dallo stress cittadino e connettersi con la natura. 5K Fun Run: Per chi ama correre, il 5K Fun Run è l'opzione ideale. Una corsa guidata che porta i partecipanti attraverso alcuni dei luoghi più pittoreschi di New York, inclusi Central Park e i sentieri lungo l'Hudson River. ll modo perfetto per vedere la città da una prospettiva diversa, facendo un po' di sano esercizio. Sunrise Yoga Walk: pensato per i mattinieri, il tour inizia con una passeggiata al sorgere del sole attraverso Central Park, seguita da una sessione di yoga all'aperto. Questa esperienza offre un modo tranquillo e rinvigorente per iniziare la giornata, con l'opportunità di vedere la città svegliarsi e ammirare la bellezza del parco all'alba. Fit Tours High Line: camminata veloce e sessioni di esercizi mentre si percorre una delle attrazioni più uniche della città, la High Line, il parco lineare sopraelevato costruito su una vecchia ferrovia, che offre viste spettacolari della città e del fiume Hudson. Running Tour di Brooklyn Bridge: questo tour è perfetto per i corridori che vogliono combinare la loro passione per lo sport con la scoperta di uno dei ponti più iconici del mondo. Attraversare il Brooklyn Bridge di corsa è infatti un'esperienza indimenticabile, e correre da Manhattan a Brooklyn regala panorami mozzafiato sullo skyline di New York. Sunset Yoga: questa esperienza combina una passeggiata serale attraverso Central Park con una sessione di yoga al tramonto. È un modo perfetto per rilassarsi dopo una giornata intensa, con la possibilità di ammirare il cielo che cambia colore sopra la città. Sono davvero molte le esperienze che uniscono il piacere della scoperta urbana con i benefici dell'attività fisica o con i piaceri del palato. Questi tour permettono di esplorare New York in modo sano e divertente, e scoprire la città come mai prima d'ora. [gallery ids="470286,470285,470288,470289,470283,470284"] [post_title] => New York: food e sport per scoprire la città [post_date] => 2024-06-27T09:51:36+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => food [1] => new-york [2] => sport ) [post_tag_name] => Array ( [0] => food [1] => new york [2] => Sport ) ) [sort] => Array ( [0] => 1719481896000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 470303 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prenderanno il via il prossimo 22 luglio i lavori per l'ampliamento e ristrutturazione del terminal dell’aeroporto di Pisa. Il progetto porterà l'infrastruttura a gestire tra i 6 e i 7 milioni di passeggeri annui e, al termine, la superficie totale passerà da 39.500 a 50.600 mq (+28%). I lavori, che saranno realizzati in-house dalla società controllata Toscana Aeroporti Costruzioni, prevedono solo una breve pausa nelle settimane centrali di agosto in concomitanza con il picco di traffico passeggeri atteso nello scalo – con un investimento previsto di circa 70 milioni di euro e una durata stimata di 27/28 mesi. Sono tre le fasi di avanzamento in calendario: la prima, con una durata prevista di circa 12 mesi, prevede la costruzione di un nuovo edificio di 7.100 mq destinato a ospitare al piano terra gli arrivi con il mantenimento, nella fase dei lavori, dell’operatività nel terminal esistente. Al termine dei lavori, gli arrivi saranno spostati in questo nuovo edificio. La seconda fase, con una durata di circa 11 mesi, prevede la ristrutturazione dell’attuale terminal arrivi (circa 6.700 mq) posto al piano terra, resa possibile grazie alla migrazione degli stessi nel nuovo edificio. Contestualmente si procederà alla ristrutturazione del primo piano dello scalo (1.580 mq), creando un nuovo collegamento verticale, una sala Vip e una hall di controllo passaporti. Al termine dell’intervento di ristrutturazione, lo spazio ospiterà le operazioni di partenze. La terza, e ultima, fase, con una durata di circa 4,5 mesi, prevede la ristrutturazione dell’attuale terminal partenze (circa 3.680 mq) posto al piano terra di fianco all’attuale terminal arrivi. In parallelo, al primo piano verrà eliminato l’attuale settore controllo passaporti, ampliando la hall di imbarco extra Schengen. Al termine di questo intervento, le aree oggetto delle fasi 2 e 3 di ristrutturazione verranno unite a formare un unico spazio dedicato alle partenze che saranno quindi separate dagli arrivi con conseguenti importanti benefici nella gestione dei flussi e dell’operatività dello scalo. Complessivamente, l’area d’imbarco aumenterà da 3.150 mq a 6.554 mq. [post_title] => Aeroporto di Pisa: al via il 22 luglio i lavori di ampliamento del terminal [post_date] => 2024-06-27T09:46:46+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1719481606000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 470252 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Le Terme di Chianciano si presentano come la destinazione perfetta per un’esperienza di benessere immersa nella natura. Situate in un angolo di Toscana sempre piacevolmente ventilato, anche nelle giornate più calde, le Terme di Chianciano offrono un'ampia gamma di iniziative dedicate al benessere per l'estate 2024. Circondate da giardini fioriti e alberi secolari, immerse tra la Val di Chiana e la Val d’Orcia, patrimonio dell’UNESCO, le Terme di Chianciano vantano oltre tremila anni di storia. Il celebre slogan “Chianciano, fegato sano” è oggi sinonimo di un approccio integrato e innovativo al benessere, che va oltre la semplice depurazione del fegato. Le proprietà benefiche dell'Acqua Santa, ideali per eliminare i gonfiori addominali, depurare il fegato dalle tossine e diminuire trigliceridi e colesterolo, sono parte di un programma più ampio e moderno che integra diversi aspetti della salute fisica e mentale. Le Terme di Chianciano offrono un approccio olistico al benessere che integra diverse dimensioni della salute: fisica, mentale e spirituale. Questo approccio si concretizza in programmi personalizzati che combinano cure termali, attività fisica, supporto nutrizionale e tecniche di rilassamento e meditazione. Situate nel secolare Parco Acqua Santa, le Terme Sensoriali propongono venti diverse esperienze termali ispirate alle filosofie orientali, che includono percorsi rilassanti, riequilibranti, energizzanti e depurativi. Le Terme di Chianciano combinano le tradizionali cure termali con un approccio medico avanzato e multidisciplinare. Ogni programma è personalizzato in base alle esigenze individuali. Le Piscine Termali Theia, alimentate dalla sorgente Sillene, offrono oltre 900 metri quadrati di piscine interne ed esterne. Qui, i visitatori possono usufruire di getti d'acqua, idromassaggi, saune, bagni turchi, e aree dedicate ai bambini con grotte secche e umide. Le Piscine Theia sono perfette per un bagno rilassante sotto le stelle grazie ai "Bagni di Notte" del sabato sera e ai "Friday Pool Party" di agosto, che combinano musica dal vivo, cocktail e DJ set per serate estive indimenticabili L’estate alle Terme di Chianciano è dedicata alla famiglia, con servizi anche per i bambini che vanno oltre il semplice divertimento. L'obiettivo è educare al benessere fin dalla giovane età, attraverso attività che stimolano corpo e mente. Le Piscine Termali Theia offrono animazione gratuita nei weekend di luglio e inizio agosto, e ogni giorno dal 12 al 31 agosto. Novità assoluta della stagione 2024 è la Village Card che garantisce sconti e gratuità, incluso un accesso gratuito alla Palestra della Salute e un servizio navetta tra gli stabilimenti termali. Con la Village Card, si può accedere gratuitamente alle Piscine Termali Theia e ottenere sconti dedicati sui concerti serali, sulle Terme Sensoriali e sui Sali di Chianciano. Il Parco Acqua Santa promette un'estate di benessere, sport e natura. [post_title] => Terme Chianciano, proposte per vacanze relax e trattamenti detox [post_date] => 2024-06-27T08:48:21+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1719478101000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 470276 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ha aperto i battenti questa settimana all'aeroporto di New York Jfk la nuova Delta One Lounge: situata tra il Concourse A e B del Terminal 4 e adiacente al principale varco per il controllo della sicurezza, la lounge occupa una superficie di oltre 3.600 mq - la prima nel suo genere e la più grande fra tutte le lounge Delta Sky Club - e offre una varietà di esperienze e servizi premium per i passeggeri, dalla cucina raffinata ai trattamenti benessere e al servizio maggiordomo. Qui i passeggeri della classe Delta One possono davvero modulare le proprie esperienze in base ai personali programmi di viaggio. La lounge offre attenzioni elevate a nuovi standard, integrando il servizio di bordo più eccelso offerto da Delta, e si caratterizza per l’eccellente ospitalità per la quale la compagnia è famosa. «I nostri team hanno curato ogni minimo dettaglio per assicurarsi che gli ospiti di Delta One Lounge vivano un'esperienza davvero memorabile - ha affermato Claude Roussel, vp Delta Sky Clubs and Lounge Experience -. Si tratta di una nuova era per Delta: questa lounge eleva gli standard sotto tutti i punti di vista, dai comfort all'offerta gastronomica, fino al livello di servizio personalizzato. Vogliamo che i nostri ospiti percepiscano cosa fa veramente la differenza, e che si sentano davvero accolti dal momento in cui varcano la soglia della nostra nuova lounge». Il particolare design delle luci dell’elegante bar, che propone versioni ricercate dei cocktail più classici, si ispira alle suggestioni dell’Art-Deco, mentre il suo soffitto e i vetri zigrinati rimandano alle decorazioni a foglia d'oro e ai lampadari del Radio City Music Hall. Un richiamo alla vecchia New York è rappresentato anche dal bancone in marmo bianco del Market and Bakery, che si ispira ai banconi retrò dei negozi di specialità gastronomiche. I mosaici in marmo a forma di ventaglio nella zona pranzo del Market vogliono richiamare le famose brasserie di New York e il soffitto a nido d’ape sopra il bancone rende omaggio al terminal Jfk originale, progettato dall’architetto Eero Saarinen. Le iconiche linee sovrapposte che caratterizzano il ponte di Brooklyn, invece, sono servite da ispirazione per l’impianto di luci sospeso della sala da pranzo. Proprio come New York-Jfk è un gate d’accesso al mondo, la Delta One Lounge presenta opere d'arte che riflettono la portata globale dell'aeroporto: nella gallery della lounge, infatti, si trovano lavori di artisti provenienti da Europa, Sud Africa, India, Giappone, Cuba ed altri Paesi. Questi tocchi di design creano uno spazio unico nel suo genere, moderno ma al tempo stesso radicato nel passato della città. [post_title] => Delta apre la sua lounge più esclusiva al T4 dell'aeroporto di New York Jfk [post_date] => 2024-06-26T16:25:46+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1719419146000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 470256 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_390673" align="alignleft" width="300"] Fulvio Avataneo[/caption] Massimo supporto ai professionisti onesti, senza sconti ai “furbetti”: è la posizione di Aiav sostenuta presso il ministero del turismo, nell’ambito dell’incontro con le associazioni di categoria per chiarire i criteri di assegnazione dei 39 milioni di euro previsti dall’ultima tranche di sostegni ad agenzie di viaggio e tour operator. Come è noto, infatti, dei 3.849 soggetti ammessi al contributo “teorico”, solo 1.128 sono stati iscritti nel registro dei beneficiari effettivi, a fronte di 2.721 ammessi “con riserva”. Fulvio Avataneo, presidente Aiav, dichiara: “Apprezziamo la cautela del ministero, invocata anche da noi in seguito alle sperequazioni del passato. Siamo per la tutela dell’onestà, contro ogni forma di abusivismo. Non si tratta di perorare a tutti i costi la causa dei codici ammessi “con riserva”: siamo più che attenti e disponibili a sostenere e tutelare i nostri Associati che si sono dimostrati in regola con le norme e, proprio per questo, non faremo sconti ai disonesti, chiedendo che siano cancellati dagli elenchi degli aventi diritto ai ristori e – qualora ne fossero già stati beneficiati – siano sanzionati a dovere”. Costanza con le istituzioni L’incontro odierno dimostra ancora una volta l’importanza di un contatto continuativo e costante tra istituzioni e mondo rappresentativo, volto a stabilire un contesto operativo funzionale alle agenzie di viaggio e alla tutela della loro professionalità. In questo senso si inserisce anche l’ultima novità presentata da Aiav che, a partire da lunedì 1 luglio, offre a tutti i suoi Associati la possibilità di approfittare di una polizza di tutela legale gratuita, erogata dalla compagnia assicurativa DAS. La polizza interviene in caso di citazione in giudizio dell’agenzia da parte dei clienti e prevede la copertura dei costi legali, incluse eventuali perizie e consulenze tecniche. Sono compresi anche i costi relativi ad accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri, oltre al contributo unificato per le spese degli atti giudiziari. “Si apre una stagione estiva sfidante per le agenzie – conclude Avataneo – e noi saremo al loro fianco con un’ampia gamma di servizi pensati per supportare e alleggerire il lavoro. La tutela legale gratuita è solo la prima di una serie di novità che annunceremo nel corso delle prossime settimane”. [post_title] => Aiav: i 39 milioni vengano assegnati ai professionisti seri del turismo [post_date] => 2024-06-26T12:22:07+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1719404527000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "toscana argentario link parte servizio trenitalia novita della summer experience" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":73,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2193,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470334","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuove proposte pensate appositamente per gli ospiti più giovani e per i loro familiari, con esperienze sia terra, grazie a tour speciali creati su misura, sia a bordo, grazie ad attività di intrattenimento legate ai tour. E' l'ultima delle novità dell'estate di Costa Crociere. Le proposte di terra sono disponibili in particolare nelle principali destinazioni del Mediterraneo occidentale (Savona, Genova, Civitavecchia, Napoli, Palermo, Cagliari, Barcellona, Valencia e Marsiglia) e consentiranno di creare un ponte esperienziale bordo-terra, con attività pre e post escursioni, curate dal team di animatori dei club di bordo dedicati ai più giovani, lo Squok e il Teens.\r

\r

Il programma prevede due opzioni principali: una pensata per bambini e bambine dai tre ai 13 anni accompagnati dai familiari; un'altra riservata ai ragazzi e ragazze dai 14 ai 17 anni. Nel primo caso si potrà per esempio esplorare Palermo con i suoi mercati alla ricerca degli ingredienti del dolce siciliano più famoso, il cannolo, e al termine partecipare a una cooking class nel food lab di bordo. Ma anche di scoprire Marsiglia attraverso i giochi e i prodotti più celebri della destinazione, come la petanque e il famoso sapone, oppure di vivere una giornata sulle colline di Genova, con la testa tra le stelle, dopo aver raggiunto l’Osservatorio grazie alla funicolare storica di Righi. Queste proposte sono disegnate con un ritmo lento, e prevedono momenti di svago e di gioco, ma anche momenti di riposo, per permettere a tutta la famiglia di vivere al meglio l’esperienza.\r

\r

Per i giovani dai 14 ai 17 anni il programma prevede invece esperienze pensate per soddisfare il loro desiderio di avventura, divertimento ma anche di autonomia, visto che potranno partecipare da soli, insieme ai loro coetanei, sotto la supervisione degli animatori Costa. Si spazierà dai tour fotografici alla scoperta della street art tra le vie di Marsiglia ad attività più avventurose come surf e paddle-boarding sulla costa di Cagliari. Ma si potranno anche fare passeggiate attraverso la Napoli più instagrammabile: dalla vivace atmosfera dei quartieri Spagnoli al tempio dedicato a Maradona, seguendo il percorso più social della città. O ancora, trekking alla grotta dei Falsari, nei pressi di Savona, o un’esperienza a Palermo su Lisca Bianca: un piccolo veliero con una storia incredibile, dove navigare in sicurezza imparando le principali manovre di una barca a vela.\r

\r

Il nuovo programma dedicato alle famiglie comprende anche diverse attività di intrattenimento a bordo, disegnate per creare una continuità con i tour nelle diverse destinazioni, in modo da proporre un’esperienza a tema lungo l’intera giornata. I bambini e le bambine avranno l’opportunità di partecipare a cooking class insieme ai loro genitori, imparando i segreti della cucina dalle mani degli chef di bordo. O dare libero sfogo alla loro creatività e vitalità partecipando a divertenti workshop, balli e attività sportive di gruppo. In particolare, sulla Toscana e sulla Smeralda, una delle giornate della crociera sarà interamente dedicata alle famiglie, con la mascotte Squok che guiderà gli ospiti in tutte le esperienze di quella giornata, che avrà il culmine con lo spettacolo serale al Colosseo.\r

\r

“Le famiglie sono un target fondamentale per la nostra offerta - sottolinea il senior vice president guest experience e on board sales operations di Costa Crociere, Giuseppe Carino -. In particolare, i mesi estivi e gli itinerari nel Mediterraneo occidentale sono tra i più apprezzati da questo segmento di mercato. Grazie alle nostre nuove proposte le escursioni diventeranno vere e proprie esperienze pensate su misura per le famiglie, adatte a diverse fasce di età, che avranno un collegamento forte con le attività di animazione a bordo, in modo da creare un percorso a tema che accompagnerà i nostri ospiti più giovani e i loro familiari durante tutta la giornata”.","post_title":"L'estate di Costa si arricchisce di nuove esperienze per la famiglie","post_date":"2024-06-27T14:51:56+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1719499916000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470335","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Parte il 29 giugno il nuovo servizio intermodale “Argentario Link”, una delle novità regionali della Summer Experience di Trenitalia. 'Argentario Link' consentirà di viaggiare in treno fino a Orbetello-Monte Argentario e poi proseguire in bus fino a Porto Santo Stefano. Il biglietto treno + bus potrà essere acquistato in un’unica soluzione su tutti i canali Trenitalia, indicando come stazione di arrivo o partenza “Porto Santo Stefano”.\r

\r

«E’ una bella notizia - dichiara il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani - a vantaggio della qualità della vita dei cittadini e sulla quale puntiamo molto. Un modello virtuoso, esempio di una collaborazione positiva e di una sinergia che garantisce maggiore agilità a chi viaggia».\r

\r

Oltre 35 collegamenti giornalieri nei feriali e 26 nei festivi, per raggiungere o partire dalla città dell’Argentario verso tutte le destinazioni offerte da Trenitalia.\r

Si tratta di una novità – e di un nuovo passo verso una mobilità sostenibile e integrata – nell’ambito della programmazione del trasporto regionale toscano, resa possibile grazie alla sinergia fra Trenitalia e Autolinee Toscane, con il supporto del Comune di Monte Argentario e della Regione Toscana, ente programmatore e finanziatore dei servizi. ","post_title":"Toscana, con Argentario Link parte il nuovo servizio Trenitalia, novità della Summer Experience","post_date":"2024-06-27T12:11:18+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1719490278000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470337","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Toscana delle due ruote a pedali, sarà presente a Becycle, l’evento organizzato da Pitti Immagine che fino al 28 giugno celebra la bicicletta alla Stazione Leopolda di Firenze. Per l’occasione il comitato scientifico per la parte cicloturismo e destinazioni è stato affidato a Toscana Promozione Turistica.\r

\r

L’evento è organizzato in coincidenza con il Grand Départ del Tour de France previsto a Firenze il 29 giugno. Becycle è dedicato al mondo delle biciclette, del cicloturismo e dello stile di vita legato alla bici. Ci saranno anche le Regioni interessate dalle tappe italiane del Tour e gli Enti vocati al cicloturismo, al turismo sostenibile e a quello attivo, tutti settori in cui la Toscana è leader. \r

\r

«Ci apprestiamo a vivere un momento unico con la partenza del Tour de France – spiega il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani - Per la bicicletta, e per tutto quello che ad essa ruota intorno, abbiamo investito e continueremo ad investire risorse ed energie importanti. Con un’offerta che mette al centro la sostenibilità, il turismo slow e una ricchezza culturale quasi unica».\r

\r

“Il bike – aggiunge Leonardo Marras, assessore al turismo - è uno dei principali attrattori dell’offerta turistica della regione che, infatti, è stata la prima a dotarsi di un Atlante degli itinerari cicloturistici: uno strumento digitale in continuo aggiornamento che facilita l'organizzazione del viaggio. Con oltre 15.000 km di percorsi, la guida offre anche informazioni su strutture e proposte di vacanze a tema, risorsa essenziale per pianificare un tour in bicicletta attraverso il portale web dedicato www.visittuscany.com, che include descrizioni dettagliate, mappe interattive, profili altimetrici e indicazioni utili».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Cicloturismo, la Toscana protagonista a Becycle a Firenze fino al 28 giugno","post_date":"2024-06-27T12:10:58+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1719490258000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470320","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Novità in casa Swan Hellenic che diventa partner del network Virtuoso. \"La nuova collaborazione ci offrirà inedite opportunità di vendita e marketing ai consulenti di viaggio di lusso della rete e alla loro clientela altamente ricercata - sottolinea la chief commercial officer della compagnia di crociere, Patrizia Iantorno -. Le agenzie Virtuoso generano in media negli Stati Uniti 28-32 miliardi di dollari all'anno, rendendo il network il più importante operatore nel settore dei viaggi di lusso\".\r

\r

\"Il processo di accettazione in Virtuoso è incredibilmente selettivo - prosegue Patrizia Iantorno -. Diventare un loro partner privilegiato è quindi un vero onore per noi. La reputazione di cui godono le agenzie affiliate a Virtuoso si sposa perfettamente con il nostro approccio al servizio su misura. Ora che siamo parte di questa rete, non vediamo l'ora di offrire ai consulenti del network e ai loro clienti servizi, valori ed esperienze che vadano oltre le loro aspettative\".","post_title":"Swan Hellenic diventa partner del network Virtuoso","post_date":"2024-06-27T10:40:05+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1719484805000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470274","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"New York City sta tornando ai numeri pre pandemia in termini di flussi turistici e dunque punta ad attrarre nuovi visitatori da ogni latitudine, con una diversificazione dell’offerta.\r

Tra le ultime novità, i tour legati al cibo e all’attività sportiva rappresentano un modo nuovo, diverso e interattivo per esplorare la Grande Mela e conoscere meglio i suoi quartieri. Delle vere e proprie esperienze on street, a diretto contatto con le realtà e le comunità locali.\r

\r

Con la sua vibrante multiculturalità e la sua ricchezza gastronomica, New York offre una miriade di esperienze culinarie uniche. Per i veri amanti del cibo, i food tour organizzati da Mad Tours+Event rappresentano dunque una valida occasione per scoprire i sapori autentici dei diversi quartieri della città.\r

\r

I tour gastronomici diventano così un nuovo modo per esplorare non solo le delizie culinarie ma anche scoprire più da vicino i quartieri iconici come Chinatown, Little Italy, Williamsburg, Harlem e Washington Heights. Ogni tour è pensato per offrire un’immersione completa nella cultura locale, combinando la degustazione di piatti tipici con storie e aneddoti sulla storia e le tradizioni dei luoghi visitati.\r

\r

Chinatown: un viaggio tra le vie affollate e i mercati colorati, dove assaporare specialità cinesi autentiche come i dim sum, i noodles fatti a mano e i celebri baozi. Con guide esperte che raccontano la storia di questa affascinante comunità, svelando i segreti dei ristoranti più autentici e meno turistici.\r

\r

Little Italy: questo tour fa rivivere l’atmosfera calorosa dei ristoranti a conduzione familiare, dove gustare classici della cucina italiana come pizza, pasta e cannoli. Le storie delle famiglie italiane che hanno contribuito a creare questo angolo d’Italia a New York arricchiscono l’esperienza, rendendola ancora più coinvolgente.\r

\r

Williamsburg: il quartiere è noto per la sua scena gastronomica innovativa e alla moda, ed è la meta perfetta per chi ama scoprire nuovi sapori. Durante il tour è possibile degustare piatti creativi che fondono tradizione e modernità, visitare mercati artigianali e conoscere i talentuosi chef che stanno ridefinendo la cucina di Brooklyn.\r

\r

Harlem: il tour di Harlem regala un’esperienza nel cuore della cultura afroamericana di New York, facendo scoprire il soul food, una cucina ricca e saporita che include piatti come fried chicken, collard greens e cornbread. Oltre al cibo, è possibile immergersi nella storia musicale di Harlem, con visite ai locali storici dove il jazz e il blues sono nati e prosperati.\r

\r

Washington Heights: questo quartiere è uno dei più affascinanti di New York City, ed è famoso per la forte presenza della comunità dominicana, che sta lasciando un'impronta importante sulla scena gastronomica locale. Il food tour attraversa le strade animate di questo quartiere, per assaporare piatti autentici come i tradizionali pastelitos, simili a empanadas, ripieni di carne o formaggio, e i freschi batidos, deliziosi frullati di frutta tropicale. Tutto questo mentre la guida aiuta a conoscere la storia che rende Washington Heights così speciale.\r

\r

Scoprire New York facendo sport\r

\r

Per chi ama una vita attiva anche quando è in vacanza, sicuramente i tour proposti da Fit Tours NYC sono una buona soluzione per combinare l'esplorazione urbana con l'attività fisica, e scoprire così New York City mantenendosi in forma. Questi tour non solo permettono di visitare alcune delle attrazioni più iconiche della città, ma anche di farlo in maniera attiva e salutare. Ecco alcune delle esperienze proposte da Fit Tours NYC.\r

\r

Yoga in Central Park: questo tour combina una passeggiata attraverso il parco con una lezione di yoga, offrendo un'esperienza rilassante e rigenerante. Circondati dal verde e dalla tranquillità del parco, i partecipanti possono godersi una pausa dallo stress cittadino e connettersi con la natura.\r

\r

5K Fun Run: Per chi ama correre, il 5K Fun Run è l'opzione ideale. Una corsa guidata che porta i partecipanti attraverso alcuni dei luoghi più pittoreschi di New York, inclusi Central Park e i sentieri lungo l'Hudson River. ll modo perfetto per vedere la città da una prospettiva diversa, facendo un po' di sano esercizio.\r

\r

Sunrise Yoga Walk: pensato per i mattinieri, il tour inizia con una passeggiata al sorgere del sole attraverso Central Park, seguita da una sessione di yoga all'aperto. Questa esperienza offre un modo tranquillo e rinvigorente per iniziare la giornata, con l'opportunità di vedere la città svegliarsi e ammirare la bellezza del parco all'alba.\r

\r

Fit Tours High Line: camminata veloce e sessioni di esercizi mentre si percorre una delle attrazioni più uniche della città, la High Line, il parco lineare sopraelevato costruito su una vecchia ferrovia, che offre viste spettacolari della città e del fiume Hudson.\r

\r

Running Tour di Brooklyn Bridge: questo tour è perfetto per i corridori che vogliono combinare la loro passione per lo sport con la scoperta di uno dei ponti più iconici del mondo. Attraversare il Brooklyn Bridge di corsa è infatti un'esperienza indimenticabile, e correre da Manhattan a Brooklyn regala panorami mozzafiato sullo skyline di New York. \r

\r

Sunset Yoga: questa esperienza combina una passeggiata serale attraverso Central Park con una sessione di yoga al tramonto. È un modo perfetto per rilassarsi dopo una giornata intensa, con la possibilità di ammirare il cielo che cambia colore sopra la città.\r

\r

Sono davvero molte le esperienze che uniscono il piacere della scoperta urbana con i benefici dell'attività fisica o con i piaceri del palato. Questi tour permettono di esplorare New York in modo sano e divertente, e scoprire la città come mai prima d'ora.\r

\r

[gallery ids=\"470286,470285,470288,470289,470283,470284\"]","post_title":"New York: food e sport per scoprire la città","post_date":"2024-06-27T09:51:36+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["food","new-york","sport"],"post_tag_name":["food","new york","Sport"]},"sort":[1719481896000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470303","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prenderanno il via il prossimo 22 luglio i lavori per l'ampliamento e ristrutturazione del terminal dell’aeroporto di Pisa. Il progetto porterà l'infrastruttura a gestire tra i 6 e i 7 milioni di passeggeri annui e, al termine, la superficie totale passerà da 39.500 a 50.600 mq (+28%).\r

\r

I lavori, che saranno realizzati in-house dalla società controllata Toscana Aeroporti Costruzioni, prevedono solo una breve pausa nelle settimane centrali di agosto in concomitanza con il picco di traffico passeggeri atteso nello scalo – con un investimento previsto di circa 70 milioni di euro e una durata stimata di 27/28 mesi.\r

\r

Sono tre le fasi di avanzamento in calendario: la prima, con una durata prevista di circa 12 mesi, prevede la costruzione di un nuovo edificio di 7.100 mq destinato a ospitare al piano terra gli arrivi con il mantenimento, nella fase dei lavori, dell’operatività nel terminal esistente. Al termine dei lavori, gli arrivi saranno spostati in questo nuovo edificio. \r

\r

La seconda fase, con una durata di circa 11 mesi, prevede la ristrutturazione dell’attuale terminal arrivi (circa 6.700 mq) posto al piano terra, resa possibile grazie alla migrazione degli stessi nel nuovo edificio. Contestualmente si procederà alla ristrutturazione del primo piano dello scalo (1.580 mq), creando un nuovo collegamento verticale, una sala Vip e una hall di controllo passaporti. Al termine dell’intervento di ristrutturazione, lo spazio ospiterà le operazioni di partenze.\r

\r

La terza, e ultima, fase, con una durata di circa 4,5 mesi, prevede la ristrutturazione dell’attuale terminal partenze (circa 3.680 mq) posto al piano terra di fianco all’attuale terminal arrivi. In parallelo, al primo piano verrà eliminato l’attuale settore controllo passaporti, ampliando la hall di imbarco extra Schengen. Al termine di questo intervento, le aree oggetto delle fasi 2 e 3 di ristrutturazione verranno unite a formare un unico spazio dedicato alle partenze che saranno quindi separate dagli arrivi con conseguenti importanti benefici nella gestione dei flussi e dell’operatività dello scalo. Complessivamente, l’area d’imbarco aumenterà da 3.150 mq a 6.554 mq. ","post_title":"Aeroporto di Pisa: al via il 22 luglio i lavori di ampliamento del terminal","post_date":"2024-06-27T09:46:46+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1719481606000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470252","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le Terme di Chianciano si presentano come la destinazione perfetta per un’esperienza di benessere immersa nella natura. Situate in un angolo di Toscana sempre piacevolmente ventilato, anche nelle giornate più calde, le Terme di Chianciano offrono un'ampia gamma di iniziative dedicate al benessere per l'estate 2024.\r

\r

Circondate da giardini fioriti e alberi secolari, immerse tra la Val di Chiana e la Val d’Orcia, patrimonio dell’UNESCO, le Terme di Chianciano vantano oltre tremila anni di storia.\r

\r

Il celebre slogan “Chianciano, fegato sano” è oggi sinonimo di un approccio integrato e innovativo al benessere, che va oltre la semplice depurazione del fegato. Le proprietà benefiche dell'Acqua Santa, ideali per eliminare i gonfiori addominali, depurare il fegato dalle tossine e diminuire trigliceridi e colesterolo, sono parte di un programma più ampio e moderno che integra diversi aspetti della salute fisica e mentale. \r

\r

Le Terme di Chianciano offrono un approccio olistico al benessere che integra diverse dimensioni della salute: fisica, mentale e spirituale. Questo approccio si concretizza in programmi personalizzati che combinano cure termali, attività fisica, supporto nutrizionale e tecniche di rilassamento e meditazione.\r

\r

Situate nel secolare Parco Acqua Santa, le Terme Sensoriali propongono venti diverse esperienze termali ispirate alle filosofie orientali, che includono percorsi rilassanti, riequilibranti, energizzanti e depurativi.\r

\r

Le Terme di Chianciano combinano le tradizionali cure termali con un approccio medico avanzato e multidisciplinare. Ogni programma è personalizzato in base alle esigenze individuali.\r

\r

Le Piscine Termali Theia, alimentate dalla sorgente Sillene, offrono oltre 900 metri quadrati di piscine interne ed esterne. Qui, i visitatori possono usufruire di getti d'acqua, idromassaggi, saune, bagni turchi, e aree dedicate ai bambini con grotte secche e umide. Le Piscine Theia sono perfette per un bagno rilassante sotto le stelle grazie ai \"Bagni di Notte\" del sabato sera e ai \"Friday Pool Party\" di agosto, che combinano musica dal vivo, cocktail e DJ set per serate estive indimenticabili \r

\r

L’estate alle Terme di Chianciano è dedicata alla famiglia, con servizi anche per i bambini che vanno oltre il semplice divertimento. L'obiettivo è educare al benessere fin dalla giovane età, attraverso attività che stimolano corpo e mente. Le Piscine Termali Theia offrono animazione gratuita nei weekend di luglio e inizio agosto, e ogni giorno dal 12 al 31 agosto.\r

\r

Novità assoluta della stagione 2024 è la Village Card che garantisce sconti e gratuità, incluso un accesso gratuito alla Palestra della Salute e un servizio navetta tra gli stabilimenti termali. Con la Village Card, si può accedere gratuitamente alle Piscine Termali Theia e ottenere sconti dedicati sui concerti serali, sulle Terme Sensoriali e sui Sali di Chianciano. Il Parco Acqua Santa promette un'estate di benessere, sport e natura.","post_title":"Terme Chianciano, proposte per vacanze relax e trattamenti detox","post_date":"2024-06-27T08:48:21+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1719478101000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470276","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ha aperto i battenti questa settimana all'aeroporto di New York Jfk la nuova Delta One Lounge: situata tra il Concourse A e B del Terminal 4 e adiacente al principale varco per il controllo della sicurezza, la lounge occupa una superficie di oltre 3.600 mq - la prima nel suo genere e la più grande fra tutte le lounge Delta Sky Club - e offre una varietà di esperienze e servizi premium per i passeggeri, dalla cucina raffinata ai trattamenti benessere e al servizio maggiordomo.\r

\r

Qui i passeggeri della classe Delta One possono davvero modulare le proprie esperienze in base ai personali programmi di viaggio. La lounge offre attenzioni elevate a nuovi standard, integrando il servizio di bordo più eccelso offerto da Delta, e si caratterizza per l’eccellente ospitalità per la quale la compagnia è famosa.\r

\r

«I nostri team hanno curato ogni minimo dettaglio per assicurarsi che gli ospiti di Delta One Lounge vivano un'esperienza davvero memorabile - ha affermato Claude Roussel, vp Delta Sky Clubs and Lounge Experience -. Si tratta di una nuova era per Delta: questa lounge eleva gli standard sotto tutti i punti di vista, dai comfort all'offerta gastronomica, fino al livello di servizio personalizzato. Vogliamo che i nostri ospiti percepiscano cosa fa veramente la differenza, e che si sentano davvero accolti dal momento in cui varcano la soglia della nostra nuova lounge».\r

\r

Il particolare design delle luci dell’elegante bar, che propone versioni ricercate dei cocktail più classici, si ispira alle suggestioni dell’Art-Deco, mentre il suo soffitto e i vetri zigrinati rimandano alle decorazioni a foglia d'oro e ai lampadari del Radio City Music Hall. Un richiamo alla vecchia New York è rappresentato anche dal bancone in marmo bianco del Market and Bakery, che si ispira ai banconi retrò dei negozi di specialità gastronomiche. I mosaici in marmo a forma di ventaglio nella zona pranzo del Market vogliono richiamare le famose brasserie di New York e il soffitto a nido d’ape sopra il bancone rende omaggio al terminal Jfk originale, progettato dall’architetto Eero Saarinen. Le iconiche linee sovrapposte che caratterizzano il ponte di Brooklyn, invece, sono servite da ispirazione per l’impianto di luci sospeso della sala da pranzo.\r

\r

Proprio come New York-Jfk è un gate d’accesso al mondo, la Delta One Lounge presenta opere d'arte che riflettono la portata globale dell'aeroporto: nella gallery della lounge, infatti, si trovano lavori di artisti provenienti da Europa, Sud Africa, India, Giappone, Cuba ed altri Paesi. Questi tocchi di design creano uno spazio unico nel suo genere, moderno ma al tempo stesso radicato nel passato della città.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Delta apre la sua lounge più esclusiva al T4 dell'aeroporto di New York Jfk","post_date":"2024-06-26T16:25:46+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1719419146000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470256","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_390673\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Fulvio Avataneo[/caption]\r

\r

Massimo supporto ai professionisti onesti, senza sconti ai “furbetti”: è la posizione di Aiav sostenuta presso il ministero del turismo, nell’ambito dell’incontro con le associazioni di categoria per chiarire i criteri di assegnazione dei 39 milioni di euro previsti dall’ultima tranche di sostegni ad agenzie di viaggio e tour operator. Come è noto, infatti, dei 3.849 soggetti ammessi al contributo “teorico”, solo 1.128 sono stati iscritti nel registro dei beneficiari effettivi, a fronte di 2.721 ammessi “con riserva”. \r

\r

\r

Fulvio Avataneo, presidente Aiav, dichiara: “Apprezziamo la cautela del ministero, invocata anche da noi in seguito alle sperequazioni del passato. Siamo per la tutela dell’onestà, contro ogni forma di abusivismo. Non si tratta di perorare a tutti i costi la causa dei codici ammessi “con riserva”: siamo più che attenti e disponibili a sostenere e tutelare i nostri Associati che si sono dimostrati in regola con le norme e, proprio per questo, non faremo sconti ai disonesti, chiedendo che siano cancellati dagli elenchi degli aventi diritto ai ristori e – qualora ne fossero già stati beneficiati – siano sanzionati a dovere”.\r

\r

Costanza con le istituzioni\r

L’incontro odierno dimostra ancora una volta l’importanza di un contatto continuativo e costante tra istituzioni e mondo rappresentativo, volto a stabilire un contesto operativo funzionale alle agenzie di viaggio e alla tutela della loro professionalità. In questo senso si inserisce anche l’ultima novità presentata da Aiav che, a partire da lunedì 1 luglio, offre a tutti i suoi Associati la possibilità di approfittare di una polizza di tutela legale gratuita, erogata dalla compagnia assicurativa DAS. La polizza interviene in caso di citazione in giudizio dell’agenzia da parte dei clienti e prevede la copertura dei costi legali, incluse eventuali perizie e consulenze tecniche. Sono compresi anche i costi relativi ad accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri, oltre al contributo unificato per le spese degli atti giudiziari. \r

\r

\r

“Si apre una stagione estiva sfidante per le agenzie – conclude Avataneo – e noi saremo al loro fianco con un’ampia gamma di servizi pensati per supportare e alleggerire il lavoro. La tutela legale gratuita è solo la prima di una serie di novità che annunceremo nel corso delle prossime settimane”. ","post_title":"Aiav: i 39 milioni vengano assegnati ai professionisti seri del turismo","post_date":"2024-06-26T12:22:07+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1719404527000]}]}}