Torino: festa del 2 giugno piena di turisti. Occupazione camere oltre l’80% Torino si prepara a vivere un ponte del 2 giugno particolarmente vivace con flussi turistici incoraggianti, a conferma di un appeal della destinazione in continua crescita. Lo rivelano le sensazioni raccolte da Federalberghi Torino e da Fiavet Piemonte. Il lungo fine settimana della Festa della Repubblica potrebbe far registrare percentuali di occupazione delle camere oltre l’80%, calcolate sulle tre notti di venerdì, sabato e domenica. Le stesse percentuali riguardano anche le locazioni turistiche brevi di appartamenti. Parallelamente, cresce l’attenzione degli stranieri per Torino e per il Piemonte, con la richiesta di tour “su misura” che uniscono destinazioni come Langhe, Monferrato, laghi ad una visita alla città. Alba, per esempio, è una delle 10 destinazioni, il Salone del Libro e le ATP Finals tra i 10 eventi da non perdere in Italia nel 2025 secondo Visit Italy. Sulle percentuali di occupazione di questi giorni e del weekend incidono non poco anche le due date del tour di Vasco Rossi, in programma all’Olimpico Grande Torino sabato 31 maggio e domenica 1° giugno. “Il ponte del 2 giugno si conferma vivace e dinamico con percentuali che potrebbero, a consuntivo, far registrare un incremento per via dei last-minute – dichiara Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino – Torino è una città capace di attrarre e far coesistere diverse tipologie di turismo anche nello spazio di pochissimi giorni. Questo dimostra, ancora una volta, che le strategie adottate negli ultimi anni per la promozione della destinazione. Auspichiamo inoltre che cresca l’attenzione sull’attrattività congressuale e fieristica della destinazione”. Consolidamento Sono sempre di più gli appassionati ed i turisti che scelgono quindi Torino e che abbinano evento e visita. L’esperienza di viaggio è certamente agevolata dal fatto che quello del 2 giugno è l’ultimo dei ponti festivi in calendario prima delle vacanze estive. I grandi eventi, insieme a cultura ed enogastronomia ma anche l’assenza di overtourism sono i principali motivi di attrazione della destinazione che hanno indubbiamente caratterizzato anche la designazione di Torino come Capitale europea dello Smart Tourism per il 2025. Gli italiani continuano a guidare la classifica delle provenienze, a dimostrazione del fatto che Torino ha consolidato il proprio posizionamento sul mercato nazionale e subito dopo Roma, Firenze, Venezia, Milano e Napoli è tra le mete più ricercate (Fonte: Visit Italy). Per quanto riguarda i flussi dall’estero resta sempre significativa la presenza dei turisti francesi e inglesi che guidano le provenienze europee. La novità è rappresentata dalla forte presenza di turisti dall’est Europa con buona e ottima capacità di spesa, grazie anche a rotte aeree dirette tra cui il volo da Cracovia. In crescita anche i turisti provenienti dal nord Europa mentre, al di fuori del Vecchio Continente, si confermano gli statunitensi i più numerosi. “L’incoming verso Torino e il Piemonte vive un momento particolarmente positivo con un incremento della domanda proveniente dall’estero e questo lo possiamo apprezzare anche dall’ingresso di nuovi tour operator nella nostra associazione – dichiara Laura Audi, presidente di Fiavet Piemonte – i turisti, provenienti soprattutto da Polonia, nord Europa grazie ai voli diretti su Torino ma anche quelli provenienti dagli Stati Uniti ricercano sempre di più un’esperienza tailor-made che unisca, ad esempio, la scoperta delle tante dimore storiche presenti in Piemonte e la visita delle principali attrazioni di Torino. C’è quindi una marcata tendenza a evitare le destinazioni di massa e l’overtourism in favore di proposte più incentrate sulla fruizione culturale ed enogastronomica”. Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491691 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_491698" align="alignright" width="300"] Austria Turismo e i suoi partner alla presentazione di Torino[/caption] Uno sguardo ai risultati del 2024, una riflessione sull’anno in corso e una panoramica su novità e highlight culturali in vista del 2026. Austria Turismo, capitanata dal direttore dell’ufficio di Milano Herwin Holzer, si è presentata a ranghi compatti al trade torinese in occasione di un travel lunch fra le vetrate panoramiche di Spazio 35. «Nel 2024 abbiamo registrato circa un milione di arrivi dall'Italia e 2,7 milioni di pernottamenti - ha dichiarato in apertura Kathrin Ploder Augurusa, responsabile b2b travel trade -. Il mercato si conferma di grande importanza per il turismo austriaco. Fra i maggiore richiami, musei, musica, arte e spettacoli. Il nostro obiettivo è di invogliare gli italiani a scegliere l’Austria e la sua diversificata offerta culturale sempre più per city break anche nelle mezze stagioni». Brevi soggiorni favoriti anche da una maggiore accessibilità. Dal 2026, Frecciarossa collegherà Roma/Milano con Monaco di Baviera, con fermata a Innsbruck e un’offerta iniziale di 4 collegamenti giornalieri. Entro il 2028, Frecciarossa dovrebbe collegare Napoli a Berlino, aprendo nuove prospettive anche a chi arriva dal sud. La riapertura del Koralm Tunnel, lungo il tracciato ferroviario fra Carinzia e Stiria, ridurrà a 45 minuti (anziché 3 ore) i collegamenti fra Klagenfurt e Graz, e di un’ora i viaggi diretti a Vienna. Data prevista, il 14 dicembre 2025, in coincidenza con l’entrata in vigore dell’orario invernale. L’estate, oltre all’incalzante ritmo dei valzer di Johann Strauss figlio di cui, ovunque, si celebra il bicentenario fra spettacoli, mostre e centinaia di concerti, riserva molti appuntamenti. Musicali e non. Salisburgo, patrimonio Unesco, dal 18 luglio a fine agosto accoglie il celebre Festival di Musica Classica con le sue 200 rappresentazioni tra opera, concerti e teatro in vari luoghi della città. In occasione dei 60 anni di “Tutti insieme appassionatamente”, film che ha vinto 5 Oscar, tour in bicicletta o in pullman conducono a varie location dove sono state effettuate le riprese. Un museo dedicato al film verrà aperto nel 2026 al Salisburg Museum che sta anche definendo una collaborazione con il Belvedere di Vienna A Vienna, il Kunsthistorisches Museum, tra i musei più grandi e importanti del mondo, fondato dall’Imperatore Francesco Giuseppe, conserva in più sedi le collezioni imperiali di ogni genere ed epoca, Fino al 26 ottobre sarà visitabile la mostra "Impressioni imperiali: Gli imperatori e i loro artisti di corte” mentre il 30 settembre inaugura “Michaelina Wautier. Pittrice", un’artista fiamminga del XVII secolo che contribuì al successo della pittura barocca, la cui opera verrà messa in relazione con quella di artisti come Rubens e Van Dyck. Il Leopold Museum scrigno di capolavori dell'arte moderna viennese , scrigno della più vasta collezione mondiale di Egon Schiele, con Gustav Klimt è al centro di “Vienna 1900 “una rassegna permanente. Fino al 27 luglio in programma anche una mostra sul Biedermaier, stile che connota l’Austria della prima metà del XIX secolo. In settembre, inaugurazione della mostra “Hidden Modernism”, in programma fino al 18 gennaio 2026. Insolita e di grande fascino, sempre a Vienna, si prospetta la virtuale immersione nelle profondità marine alla Haus des Meeres, allestito in una ex torre antiaerea. Un osservatorio naturale che accoglie anche una casa tropicale con uccelli a volo libero, A cornice di un menu culturale di tutto rispetto, l’Austria rilancia poi la sua tradizionale convivialità che, quest’anno, su tutto il territorio, ha visto assegnare 81 stelle Michelin. Nelle grandi città come nei locali delle zone rurali, a cui si aggiungono 33 stelle verdi che, oltre che per il livello in cucina, si distinguono per le scelte sostenibili. Parallelamente, cresce l’attenzione degli stranieri per Torino e per il Piemonte, con la richiesta di tour “su misura” che uniscono destinazioni come Langhe, Monferrato, laghi ad una visita alla città. Alba, per esempio, è una delle 10 destinazioni, il Salone del Libro e le ATP Finals tra i 10 eventi da non perdere in Italia nel 2025 secondo Visit Italy. Sulle percentuali di occupazione di questi giorni e del weekend incidono non poco anche le due date del tour di Vasco Rossi, in programma all’Olimpico Grande Torino sabato 31 maggio e domenica 1° giugno. “Il ponte del 2 giugno si conferma vivace e dinamico con percentuali che potrebbero, a consuntivo, far registrare un incremento per via dei last-minute – dichiara Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino – Torino è una città capace di attrarre e far coesistere diverse tipologie di turismo anche nello spazio di pochissimi giorni. Questo dimostra, ancora una volta, che le strategie adottate negli ultimi anni per la promozione della destinazione. Auspichiamo inoltre che cresca l’attenzione sull’attrattività congressuale e fieristica della destinazione”. Consolidamento Sono sempre di più gli appassionati ed i turisti che scelgono quindi Torino e che abbinano evento e visita. L’esperienza di viaggio è certamente agevolata dal fatto che quello del 2 giugno è l’ultimo dei ponti festivi in calendario prima delle vacanze estive. I grandi eventi, insieme a cultura ed enogastronomia ma anche l’assenza di overtourism sono i principali motivi di attrazione della destinazione che hanno indubbiamente caratterizzato anche la designazione di Torino come Capitale europea dello Smart Tourism per il 2025. Gli italiani continuano a guidare la classifica delle provenienze, a dimostrazione del fatto che Torino ha consolidato il proprio posizionamento sul mercato nazionale e subito dopo Roma, Firenze, Venezia, Milano e Napoli è tra le mete più ricercate (Fonte: Visit Italy). Per quanto riguarda i flussi dall’estero resta sempre significativa la presenza dei turisti francesi e inglesi che guidano le provenienze europee. La novità è rappresentata dalla forte presenza di turisti dall’est Europa con buona e ottima capacità di spesa, grazie anche a rotte aeree dirette tra cui il volo da Cracovia. In crescita anche i turisti provenienti dal nord Europa mentre, al di fuori del Vecchio Continente, si confermano gli statunitensi i più numerosi. “L’incoming verso Torino e il Piemonte vive un momento particolarmente positivo con un incremento della domanda proveniente dall’estero e questo lo possiamo apprezzare anche dall’ingresso di nuovi tour operator nella nostra associazione – dichiara Laura Audi, presidente di Fiavet Piemonte – i turisti, provenienti soprattutto da Polonia, nord Europa grazie ai voli diretti su Torino ma anche quelli provenienti dagli Stati Uniti ricercano sempre di più un’esperienza tailor-made che unisca, ad esempio, la scoperta delle tante dimore storiche presenti in Piemonte e la visita delle principali attrazioni di Torino. C’è quindi una marcata tendenza a evitare le destinazioni di massa e l’overtourism in favore di proposte più incentrate sulla fruizione culturale ed enogastronomica”. [post_title] => Torino: festa del 2 giugno piena di turisti. Occupazione camere oltre l'80% [post_date] => 2025-05-29T14:16:19+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1748528179000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491693 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_478614" align="alignleft" width="190"] Eugenio Giani[/caption] L’assemblea dei soci di Firenze Fiera ha approvato il Bilancio della società al 31 dicembre 2024 che chiude con un fatturato di 24,7 milioni di euro, in crescita del 21% rispetto a quello del 2023 (20,4 milioni di euro) e un utile netto pari a 2 milioni e 360mila euro, in aumento rispetto all’anno precedente (360mila euro). Nell’occasione il presidente Becattini ha anticipato e illustrato ai soci alcune strategie per il futuro della società che vedono la possibilità di partnership con importanti organizzatori fieristici e congressuali su scala nazionale ed internazionale. Il presidente della regione Toscana Giani, nell’accogliere positivamente i risultati di bilancio, unitamente al presidente della cciaa Manetti, all’assessore comunale Bettarini e al consigliere della Città metropolitana Armentano, ha confermato l’impegno della sua Giunta per la ricapitalizzazione di Firenze Fiera per un importo pari a 6,5 milioni di euro. [post_title] => Firenze Fiera: approvato il bilancio. Utile a 2 milioni e 360 mila euro [post_date] => 2025-05-29T14:08:03+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1748527683000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491678 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con l'introduzione dell'orario estivo 2025 Trenord ha previsto un rafforzamento dei collegamenti notturni fra Milano e l’aeroporto di Milano Malpensa. Nel dettaglio, dal 28 giugno sarà potenziata la tratta Milano Malpensa in orario serale e notturno: in particolare, sulla linea Milano Centrale-Malpensa T2 fra le 20 e mezzanotte l’offerta sarà incrementata con sei corse, fino a offrire un treno ogni 30 minuti, invece che ogni ora. Inoltre, sulla linea Milano Cadorna-Malpensa T2 sarà esteso l’orario del servizio nei giorni pre festivi e nei festivi: da Milano, la prima corsa verso Malpensa partirà alle 3.27 invece che alle 4.27; da Malpensa, l’ultima corsa in direzione Milano partirà alla 1.50, invece che alla 1.20. Questo potenziamento, messo in campo per rispondere alle esigenze dei flussi di viaggiatori nel periodo estivo, sarà in vigore fino al 28 settembre. Tra le altre novità dell'estate, Trenord ha previsto anche più corse verso Arona e il lago Maggiore nei festivi; da settembre un potenziamento del servizio per Pavia, Varese e Porto Ceresio, Novara, il Ticino e Locarno. Complessivamente, l’offerta ferroviaria prevedrà oltre 2300 corse al giorno. La funzione ricerca orari su sito e App Trenord è aggiornata con le modifiche. [post_title] => Trenord potenzia i collegamenti notturni per Malpensa. Le novità dell'orario estivo [post_date] => 2025-05-29T12:57:23+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1748523443000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491679 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'amministrazione Trump ha alzato di un livello il ‘travel advisory’ (avvertimento per i viaggi) per l'Italia, invitando i turisti americani a “esercitare maggiore prudenza” a causa del “rischio di violenza terroristica”. Emesso il 23 maggio, e rilanciato oggi da alcuni media Usa, l'avvertimento alza dal livello di base uno a due il punteggio riservato al territorio italiano. La maggior parte dei Paesi Ue è a livello uno in una scala da uno a quattro, mentre hanno il livello due Spagna, Germania e Francia. Il ‘travel advisory’ avverte che terroristi potrebbero attaccare “senza o con poco avvertimento” e invita alla prudenza in luoghi di interesse turistico. I bersagli sono tutti I terroristi, spiega il governo statunitense, "potrebbero colpire con poco e nessun preavviso". I bersagli indicati sono praticamente tutti: luoghi turistici, centri commerciali, stazioni, palazzi governativi italiani, luoghi di culto, parchi, eventi sportivi e culturali, scuole, aeroporti e aree pubbliche. Tra i consigli anche quello di "preparare un piano d'emergenza per situazioni critiche". L'allarme arriva alla vigilia della stagione turistica più intensa, che sta registrando una grave crisi negli Stati Uniti, dove gli arrivi a marzo dall'estero sono crollati di oltre l'11% - soprattutto dai Paesi più colpiti dai dazi di Trump - mentre Italia e Francia continuano a essere le mete preferite per gli americani. [post_title] => Trump alza il livello di allerta per l'Italia. «Turisti Usa state attenti» [post_date] => 2025-05-29T12:33:58+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => alert [1] => bersagli [2] => in-evidenza [3] => italia [4] => travel-advisory [5] => trump [6] => turismo-2 [7] => turisti-usa ) [post_tag_name] => Array ( [0] => alert [1] => bersagli [2] => In evidenza [3] => italia [4] => travel advisory [5] => trump [6] => turismo [7] => turisti usa ) ) [sort] => Array ( [0] => 1748522038000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491671 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_491673" align="alignleft" width="300"] Federico Caner[/caption] La regione del Veneto ha preso parte alla ITB China 2025 di Shanghai, la principale manifestazione fieristica internazionale del settore turistico in Cina, con un focus esclusivo su incontri B2B tra 1.400 buyer e tour operator selezionati da Cina continentale, Hong Kong e Macao. Un’edizione record con 700 espositori provenienti da 85 paesi. La presenza del Veneto si è sviluppata all’interno dello spazio Enit/Italia, dove le eccellenze turistiche regionali sono state rappresentate da Destination Verona & Garda Foundation, Fondazione dmo Dolomiti Bellunesi, Cortina Marketing, nonché dalla Fondazione Arena di Verona e Aeroporto Marco Polo di Venezia – Gruppo Save. In tre giorni di manifestazione, gli operatori veneti hanno preso parte a circa 150 appuntamenti B2B, presentando la ricca e diversificata offerta turistica della regione a una platea altamente qualificata di professionisti del settore. “Il mercato cinese riveste un'importanza fondamentale per il nostro turismo (2,5% degli arrivi di turisti stranieri). Il Veneto è tra le regioni italiane la più amata dai turisti cinesi e lo dimostrano i dati: nel 2024 abbiamo registrato circa 360.000 arrivi, con un incremento del 65% rispetto all’anno precedente. Sebbene non abbiamo ancora raggiunto i numeri del 2019, siamo fiduciosi che nel 2026 potremo tornare ai livelli pre-pandemia – ha dichiarato l’assessore al Turismo, Federico Caner -. «Un legame profondo, quello tra Italia e Cina, che affonda le radici nei secoli, come testimonia la figura di Marco Polo, il grande esploratore veneziano che ha tracciato il primo ponte culturale tra Oriente e Occidente. Oggi quel ponte continua grazie anche al ruolo fondamentale del Venice Marco Polo Airport, che con l’apertura del volo diretto Venezia-Shanghai contribuisce concretamente a rafforzare i collegamenti tra i nostri Paesi”. Evento e Save Per rafforzare ulteriormente la promozione sul mercato cinese, la regione del Veneto ha organizzato – con il supporto del Polo Aeroportuale del Nord Est – Gruppo Save e in collaborazione con Enit e ICE Shanghai – un esclusivo evento promozionale nella prestigiosa Shanghai Tower, uno degli edifici più iconici della metropoli cinese, affacciato sul fiume Huangpu e che ha visto la partecipazione dell’ambasciatore italiano in Cina, Massimo Ambrosetti e alla Console Generale Tiziana d’Angelo, oltre a circa 80 ospiti selezionati tra rappresentanti istituzionali, tour operator, stampa specializzata. [caption id="attachment_408813" align="alignleft" width="300"] Camillo Bozzolo[/caption] Per il Gruppo Save, Camillo Bozzolo, direttore sviluppo aviation, ha dichiarato: “Con il volo su Shanghai di China Eastern, inaugurato a settembre 2024, abbiamo concretizzato un obiettivo importante sul quale da tempo stavamo lavorando, per il raggiungimento del quale sono stati fondamentali la collaborazione dell’aeroporto di Shanghai e il supporto del Governo italiano e delle Istituzioni locali. Il collegamento ha esordito con un immediato successo, tanto che da giugno di quest’anno la compagnia aerea aumenterà le frequenze settimanali dei voli. Per l’aeroporto di Venezia si tratta di un primo traguardo, con la prospettiva di attivare ulteriori collegamenti tra Venezia e la Cina che sono già allo studio e oggetto di dialogo con aeroporti e compagnie aeree cinesi”. [post_title] => La regione Veneto alla ITB China per rafforzare i legami con il turismo cinese [post_date] => 2025-05-29T12:22:14+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1748521334000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491659 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Anche quest'anno il Sarawak Cultural Village a Kuching ospiterà il Rainforest World Music Festival (Rwmf): in calendario dal 20 al 22 giugno prossimi e giunta alla sua 28ª edizione, la kermesse si conferma uno degli eventi di turismo culturale più dinamici del Sud-est asiatico, celebre per il suo connubio di musica globale, tradizioni indigene e pratiche sostenibili in uno scenario naturale mozzafiato. Situato ai piedi del Monte Santubong, sull’isola del Borneo, il festival - che nel 2024 ha attratto oltre 26.000 visitatori - si svolge in una zona riconosciuta dall’Unesco come hotspot di biodiversità — offrendo un contesto immersivo ideale per spettacoli, workshop e attività culturali provenienti da tutto il mondo. «Il Rainforest World Music Festival non solo celebra la ricchezza culturale ed ecologica del Sarawak, ma riveste anche un ruolo strategico nella nostra visione di un turismo inclusivo e sostenibile - ha dichiarato Zalina Ahmad, direttrice di Tourism Malaysia Parigi-. In vista del Visit Malaysia Year 2026, l’Rwmf è fondamentale per posizionare la Malesia come destinazione autentica e ricca di esperienze». Il tema 2025, “Connections - One Earth, One Love” ha richiamato una line-up Internazionale di alto profilo: il festival ospiterà oltre 180 musicisti da 20 Paesi, con una proposta musicale varia che abbraccia generi e culture diverse. Ma oltre agli spettacoli sul palco, l’Rwmf 2025 includerà laboratori musicali interattivi, dimostrazioni culturali e una vasta selezione di specialità gastronomiche locali. Riconosciuto tra i festival più eco-consapevoli dell’Asia, l’Rwmf continua a mettere la sostenibilità al centro. Il Green Ruai, spazio dedicato alle tematiche ambientali, tornerà anche nel 2025 con mostre interattive, attività pratiche e workshop su cambiamento climatico, gestione dei rifiuti e impatto ambientale — il tutto ispirato alla saggezza ecologica delle comunità indigene. Il festival adotta anche pratiche logistiche sostenibili, dalla riduzione dei rifiuti alla partecipazione attiva della comunità, in linea con gli obiettivi dell’eco-turismo del Sarawak e con la visione della Malesia per un turismo responsabile. [post_title] => La Malesia punta a un'edizione da record per il Rainforest World Music Festival [post_date] => 2025-05-29T11:32:59+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1748518379000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491641 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Da oggi villa delle Peschiere di Genova ospita la prima mostra personale in Italia delle opere di James Hawke, pittore britannico che ha conquistato il mercato europeo con le sue tele animate da personaggi ispirati alle villeggiature nel Mediterraneo. Con questa collezione, dal titolo Life in Transit, l’artista trae ispirazione dal patrimonio marittimo, dalle spiagge cittadine, dall'architettura e dagli affreschi che sono unici a Genova e a villa delle Peschiere e li restituisce con il suo tratto caratterizzato da colori vividi nelle 18 tele esposte nelle sale per essere ammirate dai visitatori della villa rinascimentale e dagli amanti dell’arte contemporanea. Questa iniziativa di Palazzo Foundation, ente terzo settore recentemente costituito dal broker assicurativo Lockton P. L. Ferrari per promuovere il recupero e lo sviluppo della vocazione culturale del complesso monumentale di villa Pallavicino delle Peschiere in cui ha il suo quartier generale, è un nuovo tassello del programma di attività enunciato da Filippo Fabbri, presidente di Palazzo Foundation e amministratore delegato di Lockton P.L. Ferrari, in occasione del lancio di questa nuova realtà che ha, tra i suoi obiettivi strategici, l'intento di restituire alla comunità il godimento di una villa finora privatamente custodita. Per finanziare il restauro, in particolare della grotta Pallavicino, con le sue preziose decorazioni polimateriche, presente nel parco della villa, sono state avviate varie attività di raccolta fondi. Tra queste le esposizioni di opere d’arte moderna e un ciclo di rappresentazioni di opera in villa che vede il prossimo 19 giugno in programma una rappresentazione ridotta dell’opera lirica Cavalleria Rusticana. «Questo sito è unico in Italia – commenta Filippo Fabbri presidente di palazzo Foundation e ceo di Lockton PL Ferrari - grazie alle testimonianze rinascimentali inestimabili tra cui una delle grotte artificiali meglio conservate in Europa. Per valorizzare le sale e i giardini della villa abbiamo dato vita a un programma espositivo innovativo. Le opere di Hawke offrono così una nuova prospettiva su Genova e una ritrovata rappresentazione della sua bellezza. Il tema del transito è radicato nell'identità marittima di Genova, dalle movimentate banchine alle spiagge cittadine. Ed è un tema centrale anche per la nostra attività di broker assicurativo marittimo che trasforma l’incertezza dei transiti in garanzia di continuità per la catena logistica». Palazzo Foundation, inoltre, è attiva in un progetto di ricerca e studio dedicato alla villa e nella creazione di una rete di esperti per il restauro oltre che in iniziative di inclusione sociale e in progetti educativi e di intrattenimento che diffondono la conoscenza storica e artistica attraverso canali di comunicazione digitale, workshop ed esperienze interattive. [post_title] => Villa delle Peschiere Genova, la mostra di James Hawke inaugura il complesso monumentale riaperto al pubblico [post_date] => 2025-05-29T11:02:46+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1748516566000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491644 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_491645" align="alignleft" width="300"] Snav Sirius[/caption] Da giovedì 29 maggio si torna a viaggiare da Napoli per le Isole Eolie grazie ai collegamenti veloci di Snav che anche quest’estate permetteranno di raggiungere in poco tempo le affascinanti Perle siciliane dal capoluogo campano. Il servizio sarà operato fino al 15 settembre. A giugno le partenze sono programmate nei fine settimana, dal venerdì al lunedì. Dal 29 giugno le partenze diventeranno giornaliere fino al 15 settembre. Sulla linea opererà una unità veloce Snav i sulla quale la Compagnia assicura servizi caratterizzati dal tradizionale comfort. Le partenze sono previste alle ore 14.30 da Napoli Mergellina con arrivo a Stromboli dopo 4 ore e mezza di navigazione e scali successivi a Panarea, Salina e Vulcano prima di approdare a Lipari . L’orario pomeridiano di partenza da Napoli diventa strategico per assicurare il comodo raggiungimento del porto di Mergellina anche ai viaggiatori in arrivo da altre città italiane ed europee. A tal proposito, Snaav e Italo hanno lanciato il biglietto integrato Treno + Nave che consentirà ai passeggeri di viaggiare con un tagliando unico da qualsiasi città italiana collegata a Napoli. [post_title] => Dal 29 maggio Snav ritorna sulla rotta Napoli-Isole Eolie con collegamenti veloci [post_date] => 2025-05-29T10:48:55+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1748515735000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "torino festa del 2 giugno" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":24,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2622,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491691","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_491698\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Austria Turismo e i suoi partner alla presentazione di Torino[/caption]\r

\r

Uno sguardo ai risultati del 2024, una riflessione sull’anno in corso e una panoramica su novità e highlight culturali in vista del 2026. Austria Turismo, capitanata dal direttore dell’ufficio di Milano Herwin Holzer, si è presentata a ranghi compatti al trade torinese in occasione di un travel lunch fra le vetrate panoramiche di Spazio 35.\r

\r

«Nel 2024 abbiamo registrato circa un milione di arrivi dall'Italia e 2,7 milioni di pernottamenti - ha dichiarato in apertura Kathrin Ploder Augurusa, responsabile b2b travel trade -. Il mercato si conferma di grande importanza per il turismo austriaco. Fra i maggiore richiami, musei, musica, arte e spettacoli. Il nostro obiettivo è di invogliare gli italiani a scegliere l’Austria e la sua diversificata offerta culturale sempre più per city break anche nelle mezze stagioni».\r

\r

Brevi soggiorni favoriti anche da una maggiore accessibilità. Dal 2026, Frecciarossa collegherà Roma/Milano con Monaco di Baviera, con fermata a Innsbruck e un’offerta iniziale di 4 collegamenti giornalieri. Entro il 2028, Frecciarossa dovrebbe collegare Napoli a Berlino, aprendo nuove prospettive anche a chi arriva dal sud. La riapertura del Koralm Tunnel, lungo il tracciato ferroviario fra Carinzia e Stiria, ridurrà a 45 minuti (anziché 3 ore) i collegamenti fra Klagenfurt e Graz, e di un’ora i viaggi diretti a Vienna. Data prevista, il 14 dicembre 2025, in coincidenza con l’entrata in vigore dell’orario invernale.\r

\r

L’estate, oltre all’incalzante ritmo dei valzer di Johann Strauss figlio di cui, ovunque, si celebra il bicentenario fra spettacoli, mostre e centinaia di concerti, riserva molti appuntamenti. Musicali e non. Salisburgo, patrimonio Unesco, dal 18 luglio a fine agosto accoglie il celebre Festival di Musica Classica con le sue 200 rappresentazioni tra opera, concerti e teatro in vari luoghi della città. In occasione dei 60 anni di “Tutti insieme appassionatamente”, film che ha vinto 5 Oscar, tour in bicicletta o in pullman conducono a varie location dove sono state effettuate le riprese. Un museo dedicato al film verrà aperto nel 2026 al Salisburg Museum che sta anche definendo una collaborazione con il Belvedere di Vienna\r

\r

A Vienna, il Kunsthistorisches Museum, tra i musei più grandi e importanti del mondo, fondato dall’Imperatore Francesco Giuseppe, conserva in più sedi le collezioni imperiali di ogni genere ed epoca, Fino al 26 ottobre sarà visitabile la mostra \"Impressioni imperiali: Gli imperatori e i loro artisti di corte” mentre il 30 settembre inaugura “Michaelina Wautier. Pittrice\", un’artista fiamminga del XVII secolo che contribuì al successo della pittura barocca, la cui opera verrà messa in relazione con quella di artisti come Rubens e Van Dyck. Il Leopold Museum scrigno di capolavori dell'arte moderna viennese , scrigno della più vasta collezione mondiale di Egon Schiele, con Gustav Klimt è al centro di “Vienna 1900 “una rassegna permanente. Fino al 27 luglio in programma anche una mostra sul Biedermaier, stile che connota l’Austria della prima metà del XIX secolo. In settembre, inaugurazione della mostra “Hidden Modernism”, in programma fino al 18 gennaio 2026.\r

\r

Insolita e di grande fascino, sempre a Vienna, si prospetta la virtuale immersione nelle profondità marine alla Haus des Meeres, allestito in una ex torre antiaerea. Un osservatorio naturale che accoglie anche una casa tropicale con uccelli a volo libero,\r

\r

A cornice di un menu culturale di tutto rispetto, l’Austria rilancia poi la sua tradizionale convivialità che, quest’anno, su tutto il territorio, ha visto assegnare 81 stelle Michelin. Nelle grandi città come nei locali delle zone rurali, a cui si aggiungono 33 stelle verdi che, oltre che per il livello in cucina, si distinguono per le scelte sostenibili.\r

\r

(Federica De Luca)\r

\r

","post_title":"Austria chiama Italia: focus su city break e stagioni di spalla","post_date":"2025-05-29T14:28:52+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1748528932000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491695","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Torino si prepara a vivere un ponte del 2 giugno particolarmente vivace con flussi turistici incoraggianti, a conferma di un appeal della destinazione in continua crescita. Lo rivelano le sensazioni raccolte da Federalberghi Torino e da Fiavet Piemonte. Il lungo fine settimana della Festa della Repubblica potrebbe far registrare percentuali di occupazione delle camere oltre l’80%, calcolate sulle tre notti di venerdì, sabato e domenica. Le stesse percentuali riguardano anche le locazioni turistiche brevi di appartamenti.\r

Parallelamente, cresce l’attenzione degli stranieri per Torino e per il Piemonte, con la richiesta di tour “su misura” che uniscono destinazioni come Langhe, Monferrato, laghi ad una visita alla città. Alba, per esempio, è una delle 10 destinazioni, il Salone del Libro e le ATP Finals tra i 10 eventi da non perdere in Italia nel 2025 secondo Visit Italy. Sulle percentuali di occupazione di questi giorni e del weekend incidono non poco anche le due date del tour di Vasco Rossi, in programma all’Olimpico Grande Torino sabato 31 maggio e domenica 1° giugno.\r

“Il ponte del 2 giugno si conferma vivace e dinamico con percentuali che potrebbero, a consuntivo, far registrare un incremento per via dei last-minute – dichiara Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino – Torino è una città capace di attrarre e far coesistere diverse tipologie di turismo anche nello spazio di pochissimi giorni. Questo dimostra, ancora una volta, che le strategie adottate negli ultimi anni per la promozione della destinazione. Auspichiamo inoltre che cresca l’attenzione sull’attrattività congressuale e fieristica della destinazione”.\r

Consolidamento\r

Sono sempre di più gli appassionati ed i turisti che scelgono quindi Torino e che abbinano evento e visita. L’esperienza di viaggio è certamente agevolata dal fatto che quello del 2 giugno è l’ultimo dei ponti festivi in calendario prima delle vacanze estive. I grandi eventi, insieme a cultura ed enogastronomia ma anche l’assenza di overtourism sono i principali motivi di attrazione della destinazione che hanno indubbiamente caratterizzato anche la designazione di Torino come Capitale europea dello Smart Tourism per il 2025.\r

Gli italiani continuano a guidare la classifica delle provenienze, a dimostrazione del fatto che Torino ha consolidato il proprio posizionamento sul mercato nazionale e subito dopo Roma, Firenze, Venezia, Milano e Napoli è tra le mete più ricercate (Fonte: Visit Italy). Per quanto riguarda i flussi dall’estero resta sempre significativa la presenza dei turisti francesi e inglesi che guidano le provenienze europee. La novità è rappresentata dalla forte presenza di turisti dall’est Europa con buona e ottima capacità di spesa, grazie anche a rotte aeree dirette tra cui il volo da Cracovia. In crescita anche i turisti provenienti dal nord Europa mentre, al di fuori del Vecchio Continente, si confermano gli statunitensi i più numerosi.\r

“L’incoming verso Torino e il Piemonte vive un momento particolarmente positivo con un incremento della domanda proveniente dall’estero e questo lo possiamo apprezzare anche dall’ingresso di nuovi tour operator nella nostra associazione – dichiara Laura Audi, presidente di Fiavet Piemonte – i turisti, provenienti soprattutto da Polonia, nord Europa grazie ai voli diretti su Torino ma anche quelli provenienti dagli Stati Uniti ricercano sempre di più un’esperienza tailor-made che unisca, ad esempio, la scoperta delle tante dimore storiche presenti in Piemonte e la visita delle principali attrazioni di Torino. C’è quindi una marcata tendenza a evitare le destinazioni di massa e l’overtourism in favore di proposte più incentrate sulla fruizione culturale ed enogastronomica”. ","post_title":"Torino: festa del 2 giugno piena di turisti. Occupazione camere oltre l'80%","post_date":"2025-05-29T14:16:19+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1748528179000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491693","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_478614\" align=\"alignleft\" width=\"190\"] Eugenio Giani[/caption]\r

L’assemblea dei soci di Firenze Fiera ha approvato il Bilancio della società al 31 dicembre 2024 che chiude con un fatturato di 24,7 milioni di euro, in crescita del 21% rispetto a quello del 2023 (20,4 milioni di euro) e un utile netto pari a 2 milioni e 360mila euro, in aumento rispetto all’anno precedente (360mila euro).\r

Nell’occasione il presidente Becattini ha anticipato e illustrato ai soci alcune strategie per il futuro della società che vedono la possibilità di partnership con importanti organizzatori fieristici e congressuali su scala nazionale ed internazionale.\r

Il presidente della regione Toscana Giani, nell’accogliere positivamente i risultati di bilancio, unitamente al presidente della cciaa Manetti, all’assessore comunale Bettarini e al consigliere della Città metropolitana Armentano, ha confermato l’impegno della sua Giunta per la ricapitalizzazione di Firenze Fiera per un importo pari a 6,5 milioni di euro. ","post_title":"Firenze Fiera: approvato il bilancio. Utile a 2 milioni e 360 mila euro","post_date":"2025-05-29T14:08:03+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1748527683000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491678","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con l'introduzione dell'orario estivo 2025 Trenord ha previsto un rafforzamento dei collegamenti notturni fra Milano e l’aeroporto di Milano Malpensa.\r

Nel dettaglio, dal 28 giugno sarà potenziata la tratta Milano Malpensa in orario serale e notturno: in particolare, sulla linea Milano Centrale-Malpensa T2 fra le 20 e mezzanotte l’offerta sarà incrementata con sei corse, fino a offrire un treno ogni 30 minuti, invece che ogni ora.\r

Inoltre, sulla linea Milano Cadorna-Malpensa T2 sarà esteso l’orario del servizio nei giorni pre festivi e nei festivi: da Milano, la prima corsa verso Malpensa partirà alle 3.27 invece che alle 4.27; da Malpensa, l’ultima corsa in direzione Milano partirà alla 1.50, invece che alla 1.20. Questo potenziamento, messo in campo per rispondere alle esigenze dei flussi di viaggiatori nel periodo estivo, sarà in vigore fino al 28 settembre.\r

Tra le altre novità dell'estate, Trenord ha previsto anche più corse verso Arona e il lago Maggiore nei festivi; da settembre un potenziamento del servizio per Pavia, Varese e Porto Ceresio, Novara, il Ticino e Locarno.\r

Complessivamente, l’offerta ferroviaria prevedrà oltre 2300 corse al giorno. La funzione ricerca orari su sito e App Trenord è aggiornata con le modifiche.\r

","post_title":"Trenord potenzia i collegamenti notturni per Malpensa. Le novità dell'orario estivo","post_date":"2025-05-29T12:57:23+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1748523443000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491679","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'amministrazione Trump ha alzato di un livello il ‘travel advisory’ (avvertimento per i viaggi) per l'Italia, invitando i turisti americani a “esercitare maggiore prudenza” a causa del “rischio di violenza terroristica”.\r

\r

Emesso il 23 maggio, e rilanciato oggi da alcuni media Usa, l'avvertimento alza dal livello di base uno a due il punteggio riservato al territorio italiano. La maggior parte dei Paesi Ue è a livello uno in una scala da uno a quattro, mentre hanno il livello due Spagna, Germania e Francia. Il ‘travel advisory’ avverte che terroristi potrebbero attaccare “senza o con poco avvertimento” e invita alla prudenza in luoghi di interesse turistico.\r

I bersagli sono tutti\r

I terroristi, spiega il governo statunitense, \"potrebbero colpire con poco e nessun preavviso\". I bersagli indicati sono praticamente tutti: luoghi turistici, centri commerciali, stazioni, palazzi governativi italiani, luoghi di culto, parchi, eventi sportivi e culturali, scuole, aeroporti e aree pubbliche. Tra i consigli anche quello di \"preparare un piano d'emergenza per situazioni critiche\".\r

\r

L'allarme arriva alla vigilia della stagione turistica più intensa, che sta registrando una grave crisi negli Stati Uniti, dove gli arrivi a marzo dall'estero sono crollati di oltre l'11% - soprattutto dai Paesi più colpiti dai dazi di Trump - mentre Italia e Francia continuano a essere le mete preferite per gli americani.","post_title":"Trump alza il livello di allerta per l'Italia. «Turisti Usa state attenti»","post_date":"2025-05-29T12:33:58+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["alert","bersagli","in-evidenza","italia","travel-advisory","trump","turismo-2","turisti-usa"],"post_tag_name":["alert","bersagli","In evidenza","italia","travel advisory","trump","turismo","turisti usa"]},"sort":[1748522038000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491671","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_491673\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Federico Caner[/caption]\r

La regione del Veneto ha preso parte alla ITB China 2025 di Shanghai, la principale manifestazione fieristica internazionale del settore turistico in Cina, con un focus esclusivo su incontri B2B tra 1.400 buyer e tour operator selezionati da Cina continentale, Hong Kong e Macao. Un’edizione record con 700 espositori provenienti da 85 paesi.\r

La presenza del Veneto si è sviluppata all’interno dello spazio Enit/Italia, dove le eccellenze turistiche regionali sono state rappresentate da Destination Verona & Garda Foundation, Fondazione dmo Dolomiti Bellunesi, Cortina Marketing, nonché dalla Fondazione Arena di Verona e Aeroporto Marco Polo di Venezia – Gruppo Save. In tre giorni di manifestazione, gli operatori veneti hanno preso parte a circa 150 appuntamenti B2B, presentando la ricca e diversificata offerta turistica della regione a una platea altamente qualificata di professionisti del settore.\r

“Il mercato cinese riveste un'importanza fondamentale per il nostro turismo (2,5% degli arrivi di turisti stranieri). Il Veneto è tra le regioni italiane la più amata dai turisti cinesi e lo dimostrano i dati: nel 2024 abbiamo registrato circa 360.000 arrivi, con un incremento del 65% rispetto all’anno precedente. Sebbene non abbiamo ancora raggiunto i numeri del 2019, siamo fiduciosi che nel 2026 potremo tornare ai livelli pre-pandemia – ha dichiarato l’assessore al Turismo, Federico Caner -.\r

«Un legame profondo, quello tra Italia e Cina, che affonda le radici nei secoli, come testimonia la figura di Marco Polo, il grande esploratore veneziano che ha tracciato il primo ponte culturale tra Oriente e Occidente. Oggi quel ponte continua grazie anche al ruolo fondamentale del Venice Marco Polo Airport, che con l’apertura del volo diretto Venezia-Shanghai contribuisce concretamente a rafforzare i collegamenti tra i nostri Paesi”.\r

\r

Evento e Save\r

Per rafforzare ulteriormente la promozione sul mercato cinese, la regione del Veneto ha organizzato – con il supporto del Polo Aeroportuale del Nord Est – Gruppo Save e in collaborazione con Enit e ICE Shanghai – un esclusivo evento promozionale nella prestigiosa Shanghai Tower, uno degli edifici più iconici della metropoli cinese, affacciato sul fiume Huangpu e che ha visto la partecipazione dell’ambasciatore italiano in Cina, Massimo Ambrosetti e alla Console Generale Tiziana d’Angelo, oltre a circa 80 ospiti selezionati tra rappresentanti istituzionali, tour operator, stampa specializzata.\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_408813\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Camillo Bozzolo[/caption]\r

Per il Gruppo Save, Camillo Bozzolo, direttore sviluppo aviation, ha dichiarato: “Con il volo su Shanghai di China Eastern, inaugurato a settembre 2024, abbiamo concretizzato un obiettivo importante sul quale da tempo stavamo lavorando, per il raggiungimento del quale sono stati fondamentali la collaborazione dell’aeroporto di Shanghai e il supporto del Governo italiano e delle Istituzioni locali. Il collegamento ha esordito con un immediato successo, tanto che da giugno di quest’anno la compagnia aerea aumenterà le frequenze settimanali dei voli. Per l’aeroporto di Venezia si tratta di un primo traguardo, con la prospettiva di attivare ulteriori collegamenti tra Venezia e la Cina che sono già allo studio e oggetto di dialogo con aeroporti e compagnie aeree cinesi”.","post_title":"La regione Veneto alla ITB China per rafforzare i legami con il turismo cinese","post_date":"2025-05-29T12:22:14+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1748521334000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491659","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Anche quest'anno il Sarawak Cultural Village a Kuching ospiterà il Rainforest World Music Festival (Rwmf): in calendario dal 20 al 22 giugno prossimi e giunta alla sua 28ª edizione, la kermesse si conferma uno degli eventi di turismo culturale più dinamici del Sud-est asiatico, celebre per il suo connubio di musica globale, tradizioni indigene e pratiche sostenibili in uno scenario naturale mozzafiato.\r

\r

Situato ai piedi del Monte Santubong, sull’isola del Borneo, il festival - che nel 2024 ha attratto oltre 26.000 visitatori - si svolge in una zona riconosciuta dall’Unesco come hotspot di biodiversità — offrendo un contesto immersivo ideale per spettacoli, workshop e attività culturali provenienti da tutto il mondo.\r

\r

«Il Rainforest World Music Festival non solo celebra la ricchezza culturale ed ecologica del Sarawak, ma riveste anche un ruolo strategico nella nostra visione di un turismo inclusivo e sostenibile - ha dichiarato Zalina Ahmad, direttrice di Tourism Malaysia Parigi-. In vista del Visit Malaysia Year 2026, l’Rwmf è fondamentale per posizionare la Malesia come destinazione autentica e ricca di esperienze».\r

\r

Il tema 2025, “Connections - One Earth, One Love” ha richiamato una line-up Internazionale di alto profilo: il festival ospiterà oltre 180 musicisti da 20 Paesi, con una proposta musicale varia che abbraccia generi e culture diverse.\r

\r

Ma oltre agli spettacoli sul palco, l’Rwmf 2025 includerà laboratori musicali interattivi, dimostrazioni culturali e una vasta selezione di specialità gastronomiche locali.\r

\r

Riconosciuto tra i festival più eco-consapevoli dell’Asia, l’Rwmf continua a mettere la sostenibilità al centro. Il Green Ruai, spazio dedicato alle tematiche ambientali, tornerà anche nel 2025 con mostre interattive, attività pratiche e workshop su cambiamento climatico, gestione dei rifiuti e impatto ambientale — il tutto ispirato alla saggezza ecologica delle comunità indigene.\r

\r

Il festival adotta anche pratiche logistiche sostenibili, dalla riduzione dei rifiuti alla partecipazione attiva della comunità, in linea con gli obiettivi dell’eco-turismo del Sarawak e con la visione della Malesia per un turismo responsabile.","post_title":"La Malesia punta a un'edizione da record per il Rainforest World Music Festival","post_date":"2025-05-29T11:32:59+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1748518379000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491641","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Da oggi villa delle Peschiere di Genova ospita la prima mostra personale in Italia delle opere di James Hawke, pittore britannico che ha conquistato il mercato europeo con le sue tele animate da personaggi ispirati alle villeggiature nel Mediterraneo. Con questa collezione, dal titolo Life in Transit, l’artista trae ispirazione dal patrimonio marittimo, dalle spiagge cittadine, dall'architettura e dagli affreschi che sono unici a Genova e a villa delle Peschiere e li restituisce con il suo tratto caratterizzato da colori vividi nelle 18 tele esposte nelle sale per essere ammirate dai visitatori della villa rinascimentale e dagli amanti dell’arte contemporanea.\r

\r

Questa iniziativa di Palazzo Foundation, ente terzo settore recentemente costituito dal broker assicurativo Lockton P. L. Ferrari per promuovere il recupero e lo sviluppo della vocazione culturale del complesso monumentale di villa Pallavicino delle Peschiere in cui ha il suo quartier generale, è un nuovo tassello del programma di attività enunciato da Filippo Fabbri, presidente di Palazzo Foundation e amministratore delegato di Lockton P.L. Ferrari, in occasione del lancio di questa nuova realtà che ha, tra i suoi obiettivi strategici, l'intento di restituire alla comunità il godimento di una villa finora privatamente custodita. Per finanziare il restauro, in particolare della grotta Pallavicino, con le sue preziose decorazioni polimateriche, presente nel parco della villa, sono state avviate varie attività di raccolta fondi. Tra queste le esposizioni di opere d’arte moderna e un ciclo di rappresentazioni di opera in villa che vede il prossimo 19 giugno in programma una rappresentazione ridotta dell’opera lirica Cavalleria Rusticana.\r

\r

«Questo sito è unico in Italia – commenta Filippo Fabbri presidente di palazzo Foundation e ceo di Lockton PL Ferrari - grazie alle testimonianze rinascimentali inestimabili tra cui una delle grotte artificiali meglio conservate in Europa. Per valorizzare le sale e i giardini della villa abbiamo dato vita a un programma espositivo innovativo. Le opere di Hawke offrono così una nuova prospettiva su Genova e una ritrovata rappresentazione della sua bellezza. Il tema del transito è radicato nell'identità marittima di Genova, dalle movimentate banchine alle spiagge cittadine. Ed è un tema centrale anche per la nostra attività di broker assicurativo marittimo che trasforma l’incertezza dei transiti in garanzia di continuità per la catena logistica».\r

\r

Palazzo Foundation, inoltre, è attiva in un progetto di ricerca e studio dedicato alla villa e nella creazione di una rete di esperti per il restauro oltre che in iniziative di inclusione sociale e in progetti educativi e di intrattenimento che diffondono la conoscenza storica e artistica attraverso canali di comunicazione digitale, workshop ed esperienze interattive.","post_title":"Villa delle Peschiere Genova, la mostra di James Hawke inaugura il complesso monumentale riaperto al pubblico","post_date":"2025-05-29T11:02:46+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1748516566000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491644","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_491645\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Snav Sirius[/caption]\r

Da giovedì 29 maggio si torna a viaggiare da Napoli per le Isole Eolie grazie ai collegamenti veloci di Snav che anche quest’estate permetteranno di raggiungere in poco tempo le affascinanti Perle siciliane dal capoluogo campano.\r

Il servizio sarà operato fino al 15 settembre. A giugno le partenze sono programmate nei fine settimana, dal venerdì al lunedì.\r

Dal 29 giugno le partenze diventeranno giornaliere fino al 15 settembre. Sulla linea opererà una unità veloce Snav i sulla quale la Compagnia assicura servizi caratterizzati dal tradizionale comfort.\r

Le partenze sono previste alle ore 14.30 da Napoli Mergellina con arrivo a Stromboli dopo 4 ore e mezza di navigazione e scali successivi a Panarea, Salina e Vulcano prima di approdare a Lipari .\r

L’orario pomeridiano di partenza da Napoli diventa strategico per assicurare il comodo raggiungimento del porto di Mergellina anche ai viaggiatori in arrivo da altre città italiane ed europee. A tal proposito, Snaav e Italo hanno lanciato il biglietto integrato Treno + Nave che consentirà ai passeggeri di viaggiare con un tagliando unico da qualsiasi città italiana collegata a Napoli.","post_title":"Dal 29 maggio Snav ritorna sulla rotta Napoli-Isole Eolie con collegamenti veloci","post_date":"2025-05-29T10:48:55+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1748515735000]}]}}